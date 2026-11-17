한국배구연맹

지난 시즌 35경기에서 211득점을 기록했던 김희진은 이번 시즌 4경기에서 단 8득점에 그치고 있다.현대건설은 김수지와 김세영, 황민경(기업은행), 고예림(SOOP), 이다현 등 주축 선수들이 이탈할 때마다 착실한 전력 보강을 통해 피해를 최소화하며 다 년 간 꾸준히 좋은 성적을 유지했다. 하지만 현대건설이 오랜 기간 강 팀으로 군림할 수 있었던 비결은 팀에 양효진이라는 흔들리지 않는 기둥이 있었기에 가능한 일이었다. 그리고 현대건설은 약 20년 만에 '양효진 없는' 비시즌을 보내며 2026-2027 시즌을 준비했다.현대건설은 외국인 선수 드래프트에서 아포짓 스파이커가 아닌 만22세의 젊은 아웃사이드히터 조던 윌슨을 지명했고 아시아쿼터로 2024-2025 시즌 정관장 레드스파크스 준우승의 주역 메가왓티 퍼티위와 계약했다. 양효진의 은퇴로 큰 공백이 생긴 미들블로커 자리에는 한국도로공사 하이패스와의 트레이드를 통해 양효진의 입단 동기이자 최고의 배구센스를 자랑하는 베테랑 미들블로커 배유나를 영입했다.조던과 메가, 배유나를 영입하면서 선수단의 구색을 갖춘 현대건설은 시즌 직전에 열린 여수 컵대회에서 도로공사와 GS칼텍스를 상대로 한 세트도 따내지 못하고 연패를 당하며 조별리그에서 탈락했다. 물론 컵대회는 'V리그의 워밍업' 성격이 강하기 때문에 시즌이 시작하면 '전통의 강호' 현대건설도 살아날 거라는 의견도 적지 않았다. 하지만 현대건설은 시즌 개막 후 4경기에서 아직 승점 1점도 얻지 못했다.현대건설의 '쌍포' 조던과 메가는 기대한 만큼의 폭발력은 보여주지 못하지만 각각 득점 부문 7위(63점)와 8위(60점)를 달리며 어느 정도 제 몫을 해주고 있다. 하지만 현대건설의 최대 강점이었던 중앙에서 전혀 힘을 내지 못하고 있는 부분은 매우 심각하다. 실제로 지난 시즌 팀 블로킹 1위와 속공 성공률 2위(47.19%)를 기록했던 현대건설은 이번 시즌 팀 블로킹(세트당 1.23개)과 속공(28.21%) 부문 최하위로 떨어졌다.시즌 개막 후 4경기에서 단 한 세트를 따는데 그친 현대건설은 오는 18일 광주 원정에서 SOOP을 상대한다. 이번 시즌 아직 승점을 따지 못한 두 팀의 맞대결로 두 팀 중 한 팀은 이 경기를 통해 시즌 첫 승리를 거둘 수 있다. 지난 시즌 정규리그 2위였던 현대건설이 신생구단 창단 첫 승의 희생양이 된면서 5연패에 빠진다면 초반 침체가 더욱 깊어지면서 반등의 동력마저 잃을 수 있다는 사실을 명심해야 한다.