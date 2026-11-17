지난 시즌 승점 57점을 기록하고도 승 수에서 밀려 봄 배구 진출이 좌절됐던 IBK기업은행 알토스는 이번 시즌 개막 후 4경기를 모두 승리하며 단독 선두로 치고 나갔다. 외국인 선수 빅토리아 댄착과 최고의 토종 공격수로 떠오른 최정민이 각각 득점 2위(84점)와 4위(77점)에 오르며 공격을 이끌고 있고 아시아쿼터 오사나이 미와코도 공수에서 알토란 같은 활약으로 '살림꾼' 역할을 톡톡히 해주고 있다.
기업은행이 파죽지세의 개막 4연승으로 초반 좋은 기세를 이어가고 있는 반면에 4경기를 치를 때까지 첫 승을 신고하지 못한 팀도 두 팀이나 있다. 지난 6월 페퍼저축은행 AI페퍼스를 인수하며 창단한 SOOP 수퍼스는 외국인 선수 오드리아나 피츠모리스와 아시아쿼터 이즈쉬에가 분전하고 있지만 박은서의 부상과 국내 공격수들의 부진이 겹치면서 4경기에서 승리 없이 단 두 세트를 따내는데 그치고 있다.
사실 신생구단 SOOP의 초반 고전은 배구팬이라면 누구나 예상할 수 있었지만 최근 5시즌 연속 시즌 20승 이상을 기록했던 현대건설 힐스테이트의 추락을 전망했던 배구팬은 많지 않았다. 하지만 현대건설은 시즌 개막 후 4경기를 치르면서 승리는커녕 12번의 세트를 내주는 동안 단 한 번 밖에 세트를 가져오지 못하며 승점 1점도 따지 못했다. 우승3회, 준우승 3회에 빛나는 명문구단의 당황스런 부진이다.
지난 시즌 끝으로 은퇴한 V리그 최고의 미들블로커