슛 감각이 다시 깨어나기 시작했다. 김낙현이 4쿼터 만점 활약으로 팀의 2연패 탈출을 이끌었다.전희철 감독이 이끄는 서울 SK는 지난 16일 오후 7시 잠실학생체육관에서 열린 '2026-2027 KCC 프로농구' 정규 리그 경기에서 양동근 감독의 울산 현대모비스에 92-76 승리를 거뒀다. 이로써 SK는 7승 5패 3위에, 모비스는 4승 11패 최하위에 자리했다.SK는 반전이 필요했다. 앞서 LG·KCC에 2연패를 헌납, 상위권 싸움에서 흔들리는 모습이 나왔기 때문이다. 상대는 최하위에 자리하고 있는 모비스. 직전 경기에서 LG에 1점 차 극적인 승리를 따냈던 이들이었기에, 방심은 금물이었다.쉽지 않았던 흐름이었으나 SK는 저력을 발휘했다. 리바운드 우위와 상대 턴오버를 활용한 속공으로 전반을 49-36으로 앞섰다. 후반 들어 모비스의 외곽포에 추격을 허용했으나, 자밀 워니·안영준을 앞세워 격차를 유지, 경기 막판 김낙현·오세근의 득점까지 더해 승리를 지켜냈다.최하위 모비스를 상대로 2연패 탈출에 성공한 SK. 이날 경기에서 더블더블을 기록한 자밀 워니(28점 12리바운드)를 비롯해 안영준(18점 8리바운드)·아이재아 힉스(10점 3리바운드 2어시스트)가 좋은 모습을 보여줬지만, 김낙현 역시 무너졌던 자존심을 회복한 모습이었다.KBL 대표 3점 슈터 김낙현은 2017-18시즌 데뷔 후 3점 슛에서 늘 강한 모습을 보여줬다. 데뷔 시즌 37.7% 시작으로, 39.7%(2018-19)·37%(2019-20)·40.1%(2020-21)·36.5%(2021-22)를 기록, 지난 시즌에는 192개를 시도 85개를 성공시키며 데뷔 후 최고 성공률인 44.3%를 자랑했다.이처럼 슈팅에 상당한 자신감과 강점을 보여줬지만, 이번 시즌에는 유독 이상하리 만큼 김낙현이 날린 볼이 림을 외면하는 기간이 길어졌다. 3점 성공률은 27.4%로 지난 시즌보다 16.9% 하락, 전체 야투 성공률 역시 47.7%에서 30.2%로 떨어지며 극심한 슛 난조를 겪었다.이에 따라 평균 득점도 동시에 하락했다. 지난 시즌 11.2점을 기록했으나 8.6점으로 2.6점 하락했고, 어시스트 역시 4.1개에서 3.9개로 소폭 하락한 모습이었다. 한때 국가대표 슈팅 가드로 이름을 날렸던 김낙현의 자존심이 무너졌던 상황.그러나 역시 죽으라는 법은 없었다. 김낙현은 모비스를 상대로 부활의 신호탄을 제대로 알렸다. 베스트 5로 코트에 나선 가운데 1쿼터 3점 슛을 꽂으며 호쾌한 출발을 알렸지만, 2쿼터 종료 4분 30초대를 앞두고 통증을 호소하면서 벤치로 물러났다.부상이 찾아오며 경기를 마무리하는 듯했지만, 김낙현은 빠르게 코트로 복귀해 존재감을 알렸다. 3쿼터 막판 모습을 드러낸 그는 4쿼터 2점·3점·2점·2점·2점을 연이어 터뜨렸다. 이 순간은 모비스가 스펠맨의 슛을 바탕으로 바짝 추격하고 있던 터라, 활약은 상당히 귀중했다.25분 19초 동안 코트를 누빈 김낙현은 14점 3리바운드 5어시스트 야투 성공률 66.7% 3점 2개를 성공시키면서 팀 승리에 도움을 줬다.이날 경기로 김낙현의 3점 성공률은 27.4%에서 28.8%로 상승했고, 야투 성공률 역시 30.2%에서 소폭 올라온 33.3%로 끌어올렸다.이런 활약에 전희철 감독도 경기 후 "자주 다치던 발목 부위를 또 접질린 것 같다"라며 "최대한 쉬게 해주고 싶었는데 이민서, 안성우만으로 경기를 풀어가기엔 부담이 있어 4쿼터 승부처에 투입했다"라고 했다. 이어 "공교롭게도 김낙현이 예전에도 발목이 돌아간 뒤 오히려 컨디션이 더 좋았던 적이 있는데 오늘도 그랬다"라며 활짝 웃었다.한편, SK는 오는 19일 수원으로 넘어가 KT를 상대로 2연승에 도전한다.