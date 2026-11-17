전북특별자치도

큰사진보기 ▲이원택 전북도지사 전북특별자치도

이달 말 IOC 발표…국제 경쟁 본격화



시간도 넉넉하지 않다. 전북도는 이달 말 IOC 미래유치위원회를 대상으로 국가별 화상 발표를 진행할 예정이다. 이어 2027년 3월에는 IOC 집행위원회가 전략대화(Strategic Dialogue)에 참여할 국가를 선정한다. 공동 개최 논의가 끝난 만큼 남은 기간 단독 유치 계획을 구체화해 국제 경쟁력을 설명해야 한다.



경쟁 상대도 만만치 않다. IOC가 공개한 2036년 하계올림픽 유치 관심국은 한국을 비롯해 독일, 헝가리, 인도, 카타르, 남아프리카공화국, 튀르키예 등 7개국이다. 인도와 카타르는 첫 올림픽 개최를 추진하고 있으며, 남아프리카공화국은 아프리카 대륙 최초의 하계올림픽 개최를 목표로 하고 있다. 독일과 헝가리, 튀르키예 역시 각자의 개최 구상을 앞세워 경쟁에 나섰다.



IOC는 유치 계획을 평가할 때 경기장 배치와 재정 조달 능력, 정치·국민적 지지, 대회 운영 역량, 대회 이후 유산 활용 방안 등을 종합적으로 살펴본다. 단순히 경기장을 확보하는 수준을 넘어 대회를 안정적으로 치를 수 있는 재정적·행정적 기반을 갖췄는지가 중요하다.



IOC가 발표한 일정에 따르면 2027년 3월 전략대화에 참여할 유치 관심국을 추리고, 2028년 12월에는 선호 개최 후보를 대상으로 집중 대화(Targeted Dialogue)를 시작한다. 최종 개최지는 2029년 중반 IOC 총회에서 결정될 예정이다.



전북도는 서울과의 공동 개최 협의가 진행되는 동안에도 단독 개최안을 병행해 준비해 왔다는 입장이다. 문화체육관광부와 대한체육회, 국제 스포츠 전문가 등과 협의하며 유치 계획을 보완해 왔으며, 서울과의 협의가 끝났다고 해서 기존 유치 전략을 포기하는 것은 아니라는 설명이다.



전북도는 "서울과의 공동 개최는 무산됐지만 올림픽의 한 축으로 클러스터 개념의 참여를 추진하는 방향은 변하지 않았다"며 "단독 개최 전략을 정교하게 다듬어 이달 말 화상 발표와 내년 3월 전략대화 대상 선정에 적극 대응하겠다"고 밝힌 상태다.



서울과의 공동 개최가 무산되면서 전북은 다시 단독 유치라는 선택지 앞에 섰다. 다만 여기서 말하는 단독 유치는 전북이 독자적으로 유치 전략을 추진한다는 의미이지, 모든 경기를 전북에서만 치르겠다는 뜻은 아니다. 기존 전국 분산 개최 구상을 유지하면서 서울을 비롯한 다른 지역과의 협력 범위를 어떻게 설정할지도 남은 과제다.



이제 관건은 유치 의지를 얼마나 강하게 내세우느냐가 아니다. 부족한 숙박시설과 경기장, 막대한 개최 비용을 어떻게 해결하고 대회 이후 지역에 어떤 유산을 남길 것인지 구체적인 계획으로 보여줘야 한다. 촉박한 일정 속에서 단독 유치의 실현 가능성을 입증하는 일이 전북의 올림픽 도전에 가장 중요한 과제가 됐다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 이원택 전북도지사시간도 넉넉하지 않다. 전북도는 이달 말 IOC 미래유치위원회를 대상으로 국가별 화상 발표를 진행할 예정이다. 이어 2027년 3월에는 IOC 집행위원회가 전략대화(Strategic Dialogue)에 참여할 국가를 선정한다. 공동 개최 논의가 끝난 만큼 남은 기간 단독 유치 계획을 구체화해 국제 경쟁력을 설명해야 한다.경쟁 상대도 만만치 않다. IOC가 공개한 2036년 하계올림픽 유치 관심국은 한국을 비롯해 독일, 헝가리, 인도, 카타르, 남아프리카공화국, 튀르키예 등 7개국이다. 인도와 카타르는 첫 올림픽 개최를 추진하고 있으며, 남아프리카공화국은 아프리카 대륙 최초의 하계올림픽 개최를 목표로 하고 있다. 독일과 헝가리, 튀르키예 역시 각자의 개최 구상을 앞세워 경쟁에 나섰다.IOC는 유치 계획을 평가할 때 경기장 배치와 재정 조달 능력, 정치·국민적 지지, 대회 운영 역량, 대회 이후 유산 활용 방안 등을 종합적으로 살펴본다. 단순히 경기장을 확보하는 수준을 넘어 대회를 안정적으로 치를 수 있는 재정적·행정적 기반을 갖췄는지가 중요하다.IOC가 발표한 일정에 따르면 2027년 3월 전략대화에 참여할 유치 관심국을 추리고, 2028년 12월에는 선호 개최 후보를 대상으로 집중 대화(Targeted Dialogue)를 시작한다. 최종 개최지는 2029년 중반 IOC 총회에서 결정될 예정이다.전북도는 서울과의 공동 개최 협의가 진행되는 동안에도 단독 개최안을 병행해 준비해 왔다는 입장이다. 문화체육관광부와 대한체육회, 국제 스포츠 전문가 등과 협의하며 유치 계획을 보완해 왔으며, 서울과의 협의가 끝났다고 해서 기존 유치 전략을 포기하는 것은 아니라는 설명이다.전북도는 "서울과의 공동 개최는 무산됐지만 올림픽의 한 축으로 클러스터 개념의 참여를 추진하는 방향은 변하지 않았다"며 "단독 개최 전략을 정교하게 다듬어 이달 말 화상 발표와 내년 3월 전략대화 대상 선정에 적극 대응하겠다"고 밝힌 상태다.서울과의 공동 개최가 무산되면서 전북은 다시 단독 유치라는 선택지 앞에 섰다. 다만 여기서 말하는 단독 유치는 전북이 독자적으로 유치 전략을 추진한다는 의미이지, 모든 경기를 전북에서만 치르겠다는 뜻은 아니다. 기존 전국 분산 개최 구상을 유지하면서 서울을 비롯한 다른 지역과의 협력 범위를 어떻게 설정할지도 남은 과제다.이제 관건은 유치 의지를 얼마나 강하게 내세우느냐가 아니다. 부족한 숙박시설과 경기장, 막대한 개최 비용을 어떻게 해결하고 대회 이후 지역에 어떤 유산을 남길 것인지 구체적인 계획으로 보여줘야 한다. 촉박한 일정 속에서 단독 유치의 실현 가능성을 입증하는 일이 전북의 올림픽 도전에 가장 중요한 과제가 됐다. 전북특별자치도 전북하계올림픽유치 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 제 2의 일터 야외 현장! 교통 통제, 건설 노동 등을 통해 열심히 땀흘려 뛰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 간, 눈 찌르기 논란 속 혈투 끝 타이틀 방어... 호킷의 돌진 꺾었다

유승민 대한체육회장(왼쪽)과 이원택 전북지사가 하계올림픽 공동개최 추진 방안을 논의한 뒤 악수를 나누고 있다. 아쉽게도 서로가 원하는 절충안은 합의되지 못했다.2036년 하계올림픽을 전북과 서울에서 공동 개최하려던 구상이 두 달여 만에 무산됐다. 서울의 기존 경기장과 교통·숙박 인프라를 활용해 대회 개최 여건을 보완하려던 전북특별자치도는 다시 단독 유치 체제로 방향을 돌렸다.그러나 공동 개최를 추진하게 된 배경이었던 경기장과 숙박시설 부족, 막대한 개최 비용 문제는 여전히 남아 있다. 국제올림픽위원회(IOC)의 유치 절차가 본격화하는 가운데 전북은 단독 유치 계획의 현실성과 재정 확보 능력을 입증해야 하는 과제를 안게 됐다.전북도는 16일 입장문을 내고 서울시와의 2036년 하계올림픽 공동 개최 논의를 마무리하고 단독 개최 추진에 나선다고 밝혔다. 지난 12일 이원택 전북도지사와 오세훈 서울시장이 만나 마지막 협의를 진행했지만, 양측의 현실적 여건과 입장 차이를 좁히지 못했다. 별도 합의 없이 논의를 끝내면서 지난 9월 7일 첫 만남 이후 약 두 달간 이어진 공동 개최 협의도 마침표를 찍었다.전북은 지난해 2월 28일 대한체육회 대의원총회에서 61표 가운데 49표를 얻어 서울(11표)을 제치고 2036년 하계올림픽 국내 유치 추진 도시로 선정됐다. 이후 대회 개최에 필요한 시설과 운영 여건을 보완하기 위해 서울시와 공동 개최를 논의했다.당초 전북이 서울과 손을 잡으려 한 것은 부족한 기반시설을 보완하기 위해서였다. 서울은 1988년 하계올림픽을 개최한 경험이 있고, 각종 경기장과 교통·숙박시설을 갖추고 있다. 전북 입장에서는 서울의 기존 시설을 활용해 신축 부담을 줄이고 국제 경쟁력을 높일 수 있는 대안이었다.서울시도 처음부터 공동 개최에 선을 그은 것은 아니었다. 오세훈 시장은 지난 10월 7일 취임 100일 기자회견에서 "전북이 공동 개최를 요청하면 마다할 이유가 없다"고 밝혔다.다만 선수촌과 기자촌의 입지 등을 중요한 판단 요소로 꼽으며 전북에 구체적인 실행계획을 요구했다. 이후 양측은 경기장 배치와 주요 행사 개최 장소, 선수촌 조성, 비용 분담 등을 놓고 협의를 이어갔지만 끝내 접점을 찾지 못했다.공동 개최가 무산되면서 전북이 해결해야 할 가장 큰 과제는 경기장과 숙박시설 확보다. 특히 숙박시설은 현재 전북의 여건과 대회 준비 과정에서 제시된 수요 사이에 큰 차이가 있다.국회에서 공개된 자료와 관련 지적에 따르면 올림픽 개최에 필요한 2~5등급 객실은 4만926실이지만, 전북 내 확보 객실은 2409실에 불과하다. 필요 객실의 약 6% 수준이다. 선수단과 대회 관계자, 취재진 등을 수용할 숙박시설을 어떻게 마련할지가 시급한 과제로 꼽히는 이유다.선수촌 문제도 남아 있다. 선수들이 머무는 선수촌은 단순히 숙박 공간을 확보하는 데 그치지 않는다. 각 경기장까지의 이동 거리와 소요 시간, 훈련시설과 생활 편의시설 등을 함께 고려해야 한다. 선수촌 부지가 확정되지 않은 상황에서 경기장과의 거리, 수송 대책까지 구체적으로 제시해야 한다는 지적이 나오는 것도 이 때문이다.대회 개최 비용 역시 부담이다. 전북도가 사전타당성 조사 등을 통해 제시한 총사업비는 6조9086억원이다. 이 가운데 시설비는 1조7608억원, 대회 운영비는 5조1478억원으로 운영비가 전체의 74.5%를 차지한다. 기존 경기장을 최대한 활용하고 신축을 최소화한다는 계획이 반영된 결과다.하지만 사업비가 충분한지를 놓고는 논란이 이어지고 있다. 일부 검토 자료와 국회에서 제기된 지적에서는 적정 개최 비용이 10조~11조원 수준에 이를 수 있다는 추정도 나왔다. 기존 사업비와 상당한 차이가 있는 만큼 경기장 개보수와 대회 운영, 교통·안전·의료 등 기반시설에 필요한 비용을 다시 따져봐야 한다는 것이다.재원 조달 방안도 구체화해야 한다. 기존 6조9086억원의 재원 계획에는 국비 6204억원(9%), 전북도비 2조7634억원(40%), 향후 구성될 올림픽조직위원회 부담 3조5248억원(51%)이 반영돼 있다. 전북도가 부담해야 할 몫만 2조7000억원을 넘는다. 정부 지원 비율을 높이고 지방비 부담을 줄이는 방안을 추진해 왔지만, 국가 차원의 지원과 재원 분담 조정이 뒷받침돼야 한다.경기장 배치 문제도 짚어볼 부분이다. 전북의 기존 유치 계획은 모든 경기를 전북에서 치르는 방식이 아니라 서울을 포함한 전국 9개 도시의 경기장 51곳을 활용하는 분산 개최 구상이다. 이 가운데 전북 지역 경기장은 32곳, 다른 지역 시설은 19곳이다.서울과의 공동 개최 협의가 무산됐다고 해서 기존의 전국 분산 개최 구상 전체가 사라진 것은 아니다. 다만 서울의 경기장 활용과 협력 범위가 어떻게 조정될지에 따라 경기장 배치와 운영 계획, 비용에도 변화가 생길 수 있다.전북은 기존 시설을 최대한 활용하고 부족한 부분은 개보수와 임시시설 설치로 보완한다는 방침이다. 그러나 IOC가 강조하는 경기장 간 이동 효율성 등을 확보하려면 시설을 얼마나 보유하고 있는지뿐 아니라 실제 대회 운영이 가능한 배치인지도 입증해야 한다.