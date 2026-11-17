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큰사진보기 ▲영화 <가능한 사랑> 스틸컷 넷플릭스

인터뷰 도중 오열하는 호석을 보며 미옥은 함께 떠나자고 손을 내민다. 해변에서 상우를 뿌리치고 돌아온 길이다. '다른 세계'를 보여 줄 것 같던 남자 대신 미옥이 잡은 건 무너진 남편의 손이었다. 그 팔목을 붙잡는 상우에게 호석은 젊은 시절 체육관에서 숙식하며 익힌 태권도로 맞서려 한다. 하지만 미국에서 태권도장이나 차릴까 고민했을 만큼 여유롭게 몸을 단련해 온 상우는 어린아이 다루듯 호석을 제압한다. 자본과 권력은 물론, 유일한 자부심이던 주먹으로도 호석은 상우를 이길 수 없다.



떠나려는 순간 최철의 운동화 끈이 또 풀리고, 이번에는 상우가 몸을 숙여 끈을 매어 준다. 아들이 스스로 매듭짓기를 묵묵히 기다리던 호석과는 전혀 다른 손길이다. 아이의 걸림돌쯤은 내가 대신 치워 줄 수 있다는 여유랄까. 그 다정한 손이 호석의 옛 일터를 거래에 올린 손이라는 게 씁쓸하다.



그럼에도 영화는 마지막에 '달무리'라는 희미한 빛을 띄운다. 밤중에 호석은 소주병을 들고 마당으로 나와, 동료들과 마시려고 만들어 둔 대리석 평상에 혼자 앉는다. 함께 마실 동료는 이제 없다. 병째 마시고 있는데 미옥이 과자봉지를 들고 나온다. "왜 몰래 도둑 술을 마셔?" 둘은 잔을 부딪친다. 왜 눈치를 보냐는 말에 호석은 술이 달아서 그렇다고, 아까는 썼다고 하더니 한마디를 보탠다. "당신 없이 혼자 먹으면 무지하게 써."



그러다 하늘을 보며 "보름달이 떴네" 한다. 월미도에서 제 속이 보름달 같다던 그 남자다. 미옥이 "저거 달무리 아냐?" 하자 호석은 달무리 지면 비가 온다던데 내일 비가 오려나 걱정한다. "내일 비 와도 오늘 밤만 안 오면 되지." 미옥다운 대답이다. 호석은 자기는 늘 앞일을 생각하는데 당신은 눈앞의 것만 본다며 궁합이 안 맞는다고 투덜댄다. 그래 놓고 둘은 나란히 같은 달을 보고 있다.



이 밤의 달에는 무리가 졌다. 월미도에서 본 그 맑은 보름달이 아니다. 달무리는 높은 하늘의 차가운 얼음 결정을 빛이 통과하면서 생긴다. 해고와 가난의 시간을 지나고도 호석의 속은 여전히 보름달이다. 다만 그 둘레에 이제 거리가, 그리고 호석이 걱정하던 내일의 비가 둘러쳐져 있을 뿐. 달무리는 달에 들러붙지도, 달에서 떨어져 나가지도 않은 채 일정한 간격을 두고 맴돈다. 이창동 감독이 보여 주는 관계는 그쪽에 가깝다. 궁합이 안 맞는 두 사람도 오늘 밤만큼은 서로의 술을 달게 만든다.



미옥은 달무리를 휴대폰으로 찍어 예지와의 카톡 창에 올려 둔다. "오늘은 달이 안 보이네"라던 예지에게 보내는 뒤늦은 답장처럼 보인다. 예지는 달 이야기를 하려고 카메라를 껐다. 미옥은 그 달을 보여 주려고 카메라를 켜 놓고도 전송 버튼은 누르지 않은 채 휴대폰을 평상 위에 내려놓는다. 이번에는 미옥이 제 것을 지킨다. 영화는 달무리를 비추며 끝난다.



영화를 보고 난 후에도 보내지 않은 사진 한 장이 계속 머릿속에 떠오른다. 타인을 완전히 소유하거나 이해할 수 없다는 거리를 인정하는 것, 다가올 비바람을 피할 수 없다는 걸 알면서도 고개를 돌리지 않고 일정한 거리 밖에서 상대를 오래 바라보는 것. 이창동 감독이 164분의 긴 호흡 끝에 건네는, 지독히 현실적이어서 더 아픈 '가능한 사랑'은 아마 그런 것이다. 가능한사랑 이창동 전도연 설경구 영화리뷰 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재우 (4indie) 내방 구독하기 듣고, 보고, 씁니다 이 기자의 최신기사 '역사 왜곡' 암살자(들) 왜 보냐고 한 딸이 극장 나오며 한 말

영화 <가능한 사랑> 스틸컷미옥이 상우에게 빠져드는 데에는 그녀만의 내력이 있다. 호석과 처음 사랑에 빠졌던 때를 미옥은 "내가 다른 사람이 된 것 같았고, 이 세상도 지금까지 살아온 거랑은 다른 세상이 된 것 같았다"라고 회상한다. 이슬 맺힌 들꽃과 햇빛조차 처음으로 아름답게 느껴지던 해방감. 그 기억 한복판에 달이 떠 있다.고3 겨울방학, 미옥은 맨날 싸움질만 하던 호석에게서 벗어나려고 서울의 봉제 공장으로 도망쳤다. 군인이 되어 나타난 호석은 공장에 들이닥쳐 미옥의 손을 잡아끌고 나와 그길로 택시를 타고 월미도로 갔다. 미옥의 말을 빌리면 "그 난리 쳐서 그 달 쳐다보러 거기까지 온 거같이". 호석은 껍데기만 보지 말고 자기 속을 봐 달라고 했고, 그 속이 어떠냐고 묻는 미옥에게 저 보름달 같다고 했다. 미옥에게 사랑은 지긋지긋한 현실을 벗어나 다른 세계로 건너가게 해 주는 구원이었고, 그 세계를 비추던 빛이 호석의 속을 닮은 보름달이었다.세월이 흘러 호석이 해고의 트라우마에 갇히자 그 보름달도 빛을 잃었다. 그 자리에 구시대적 기업주와는 전혀 다른 공기를 풍기는 상우가 나타났다. 미옥이 그를 '스티브 잡스'에 빗대며 매혹되는 건 돈 때문이 아닐 것이다. 자신을 다시 '다른 사람'으로 만들어 줄 것 같은 낯선 세계를 상우에게서 보았기 때문이다. 한편 예지는 무너진 호석의 삶을 돕고 기록하려 애쓴다.하지만 호석과 미옥에게 삶은 생존의 문제고, 상우와 예지에게 타인의 고통에 다가서는 일은 언제든 안전지대로 돌아올 수 있는 선의이자 일탈이다.상우와 호석의 가족이 함께 별장의 바닷가를 처음 찾았을 때, 상우는 어린 시절 이곳에서 혼자 다 벗고 수영을 했다고 말한다. 미옥은 '자유'라고 혼잣말을 한다. 단둘이 다시 그 해변에 가자고 한 건 미옥이다. 바다를 바라보던 미옥이 옷을 훌훌 벗고 물로 들어가자 상우도 따라 뛰어든다. 물 밖으로 나온 상우는 미옥을 덮치려 하고, 미옥은 옷으로 몸을 가린 채 숙소로 먼저 돌아가 버린다. 영화는 이 장면을 차가운 CCTV 화면으로 비춘다. 미옥에게 해방이던 순간이 상우에게는 소유의 기회였던 셈이다. 영화 첫머리의 "남의 것을 탐하지 말라"는 문구가 다시 떠오르는 대목이다.미옥이 구원의 환상을 투영한 그 '스티브 잡스'가 영화 말미에 성사시키는 대형 프로젝트는, 호석이 해고된 옛 직장 'SP 중공업'을 미국계 사모펀드에 넘기는 거래와 맞닿아 있다. 영화가 둘의 연결고리를 구구절절 설명하지는 않지만, 결국 호석을 내몬 대량 해고는 회사를 거래하기 좋게 만들어 놓는 사전 작업이었던 셈이다. 얼마를 버느냐는 미옥의 질문에 상우는 이렇게 답한다. "돈이 문제가 아니에요, 이건. 차원이 달라지는 거예요." 과거의 자본이 현장에서 노동자의 땀을 직접 쥐어짰다면, 오늘의 자본은 혁신이라는 매끈한 외피를 쓰고 서류 한 장으로 수백 명의 일터를 지운다. 피 냄새가 지워진 투명한 거래 속에서 상우의 친절은 악의가 없어서 더욱 소름이 끼친다.예지의 선의도 결국 자본 위에 서 있다. 아내가 찍는 독립영화를 두고 상우는 태연히 "자본으로부터 독립하는 영화죠"라고 말한다. 남편이라는 거대 자본의 비호 아래서 외치는 독립이다. 심리 상담도 거부하던 호석이 끝내 예지의 카메라 앞에서 응어리를 쏟아낸 장면이 나에게는 치유보다 대가를 치르는 몸부림으로 보였던 것도 그래서다. 세상에 공짜는 없다는 걸 아는 노동자가 자신의 가장 내밀한 상처를 지불해 부유층의 시혜를 청산하려 한 것이다.미옥 부부와 예지가 저녁을 먹던 자리, 미옥의 월미도 이야기를 들은 예지는 돌아가던 카메라를 끄고 나서야 입을 연다. 20년 전 시카고 유학 시절, 예지는 한국 식당에서 시급 7달러짜리 서빙을 하다가 10달러를 준다는 말에 영업이 끝난 뒤 접시까지 닦았다. 밤 열한 시가 넘어 퇴근하던 날, 버스 정류장에서야 지갑을 주방에 두고 온 걸 알았다. 다시 뛰어갔지만 식당 문은 닫혀 있었고, 기숙사까지 걸어야 했다. 차로 10분이면 가는 거리인데 밤새 걷는 것 같았다고 한다. 무서운 그 길에서 의지할 거라곤 달밖에 없었다. "그때 내가 본 달이 자기가 월미도에서 본 달하고 같은 달이었네."남의 삶을 찍던 사람이 자기 이야기를 할 때는 카메라를 끈다. 진심이 묻어나는 장면이다. 그런데 노동자의 고백 앞에서는 꼬박꼬박 돌아가던 카메라가 제 상처 앞에서는 꺼진다. 호석에게는 없던 선택권이다. 그래도 서울의 봉제 공장과 시카고의 식당 주방은 생각만큼 멀지 않고, 두 여자는 같은 달 아래서 고단한 노동의 밤을 건넜다. 차이라면, 미옥에게는 봉제 공장에서 자기를 끌어내 바다까지 데려간 남자가 있었다는 것. 예지는 혼자 걸었다. 그리고 "오늘은 달이 안 보이네"라는 말로 이야기를 맺는다.그렇다고 그 달이 두 사람 사이의 거리를 메워 주지는 않는다. 최철이 별장에서 낡은 호루라기를 장난감처럼 집어 왔을 때, 평소 관대하던 예지는 난처한 상황 속에서도 집요하게 그것을 되찾으려 한다. 일제강점기 경찰이었던 상우 할아버지의 유품이다. 통제의 상징이 세련된 자본으로 세탁되어 대물림된 물건이고, 상우 집안의 울타리 안으로 힘겹게 들어온 예지에게는 자기 자리를 지키는 일이기도 했을 것이다.