UFC 제공

유달리 경기중 반칙 논쟁이 많은 시릴 간은 이번에도 '눈찌르기 논쟁'을 불러일으키며 찝찝한 뒷맛을 남겼다.이번 경기에서 가장 논란이 된 장면은 1라운드 초반에 나왔다. 호킷이 전진하는 과정에서 간의 손가락이 호킷의 왼쪽 눈에 닿았다. 호킷은 곧바로 불편함을 표시했지만 주심 마크 고다드가 경기를 중단하지 않았고, 별도의 반칙 선언이나 감점도 나오지 않았다.'CBS스포츠'는 경기 중계 화면을 다시 확인한 결과 눈 찌르기 장면이 포착됐지만, 경기는 그대로 진행됐다고 전했다.경기 후 호킷은 자신의 인스타그램에 "경기 내내 세 명으로 보였다"고 남겼다. 눈 찌르기로 시야가 흐려진 상태에서 25분을 싸웠다는 주장이다. 다만 호킷의 발언만으로 실제 시야 손상 정도나 경기 내내 증상이 지속됐는지를 확인할 수는 없다. 별도의 의료 진단이 공개되지 않은 만큼 그의 주장을 확정된 의학적 사실처럼 표현해서는 안 된다.문제는 이번이 간의 첫 눈 찌르기 논란이 아니라는 점이다. 2025년 10월 UFC 321에서 간은 당시 헤비급 챔피언 톰 아스피날과 맞붙었다. 1라운드 막판 간의 손가락이 아스피날의 양쪽 눈을 찔렀고, 아스피날은 시야 문제로 경기를 계속하지 못했다. 주심은 고의성이 없는 반칙으로 판단했고, 경기는 1라운드 4분 35초에 노 콘테스트로 처리됐다.아스피날의 부상은 가볍지 않았다. 'BBC'는 아스피날이 양쪽 눈에 외상성 브라운 증후군 진단을 받았고, 복시와 안구 운동 제한 등의 증상을 겪었다고 보도했다. 브라운 증후군은 눈을 위쪽으로 움직이는 데 장애가 생기는 질환이다.아스피날은 당시 의료진의 판단에 따라 훈련과 경기 복귀를 미뤄야 했다. 간과 아스피날의 대결이 재대결을 남긴 채 끝나면서 눈 찌르기 방지와 심판의 대응을 둘러싼 논쟁도 이어졌다.호킷은 이번 대결을 앞두고 기자회견에서 보호 안경을 착용해 간의 눈 찌르기 전력을 풍자하기도 했다. 농담처럼 보였던 행동이 실제 경기 초반 눈 찌르기 장면으로 이어지면서 논란은 더욱 커졌다.물론 이번 장면만으로 간이 고의로 상대의 눈을 찔렀다고 단정할 수는 없다. 손가락이 눈에 닿는 상황은 경기 중 우발적으로 발생할 수 있다. 하지만 같은 유형의 반칙이 반복된다면 선수의 안전을 위해 손을 뻗는 자세와 심판의 대응을 더 엄격하게 살펴야 한다는 지적은 피하기 어렵다.간과 호킷의 대결은 UFC 334 파이트 오브 더 나이트로 선정됐다. 두 선수는 각각 10만 달러의 보너스를 받았다. 경기 후 간은 자신을 향해 거칠게 도발했던 호킷에게 먼저 다가가 악수를 청했고, 호킷도 이를 받아들이며 챔피언의 경기력을 인정했다.간은 이번 승리로 타이틀 방어에 성공했고, 헤비급에서 자신의 타격과 경기 운영 능력을 다시 입증했다. 호킷의 거센 압박을 견디고 후반 체력 싸움에서 앞선 점은 챔피언다운 경기력이었다. 다만 승리의 평가와 별개로 눈 찌르기 논란은 남았다. 간이 진정한 최강자로서 자신의 입지를 굳히려면 경기력뿐 아니라 반복되는 반칙 논쟁에서도 벗어날 필요가 있다.