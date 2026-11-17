▲
영화 <호루몽>이 오는 지난 11일 개봉했다.영화 <호루몽> 포스터
'진보' 정당 출신 대통령에게서 이주민 차별 발언을 듣게 될 거라고는 생각하지 못했다. 충격이었다. 그때 나는 웬일인지 이일하 감독이 만든 영화 <호루몽>의 주인공 신숙옥을 떠올렸다.
재일조선인 3세 신숙옥은 아버지가 지어주었다는 조선인 이름 숙옥을 고집한다. 재일조선인 혐오가 창궐하는 일본에서 조선 이름을 그대로 쓰며 살아가는 의미를 쉽게 평가해서는 안 될 것이다.
고 서경식은 재일조선인이라는 호명을 "국가의 국민이라는 의미가 아니라 조선 반도 출신 조선 민족의 일원이라는 의미, 즉 국적이 아니라 민족적 귀속을 나타내는 기호"로 의미화한 바 있다.
이는 지금 한국 사회에서 사라진 조선이라는 나라를 왜 재일조선인들은 여전히 자신들의 민족적 귀속으로 호명하는가에 대한 진지한 질문을 던진다. 재일조선인들에게 해방은 온 적이 없었던 걸까. 그렇다면 이들은 아직도 일제 식민 통치의 '내선일체'라는 허명이 낳은 '이등 신민'으로 차별받고 살아가는 존재인 걸까. 이런 맥락에서 재일조선인 신숙옥을 다룬 다큐멘터리 <호루몽>은 어쩌면 아직 끝나지 않은 이들의 인정 투쟁을 민족(인종)과 여성이라는 관점에서 재사유할 것을 요청한다.
서글픈 음식
곱창구이 호루몽이 일제 식민시기 이주와 빈곤과 차별에서 비롯되었다는 점은 영화 <용길이네 곱창집>을 통해서도 알려졌다. 1969년 오사카 가난한 조선인 마을의 '용길이네'가 바로 이 호루몽을 파는 음식점이자 동네 사랑방이다. 일본인이 내다 버리는 곱창을 구이로 만들어 먹거나, '6.25' 한국전쟁을 겪으며 미군 부대에서 버리는 잔반을 부대찌개라는 음식으로 만들어 굶주림을 달랬던 음식 쓰레기 재활용의 경험은 슬픈 역사를 품고 있다. 처절하게 차별받은 역사와 그럼에도 살아남으려던 안간힘이 그 음식에 담겨있기 때문이다.
일제는 식민화 정책을 위해 군속이나 강제 노동을 목적으로 자국에 조선인들을 끌어들여 놓고 해방이 되자 쫓아내지 못해 안달이었다. 일제 패망 후 돌아가지 못한 조선인들은 즉각 외국인이라는 지위로 강등되어 지문날인을 하며 거소를 증명해야 하는 처지가 되었다. 해방 전에는 일본인에 비해 말도 안 되는 저임금으로 조선인을 착취하더니 해방 후에는 외국인이라는 신분으로 만들어 차별했다. 신숙옥은 1959년 이렇게 차별당하는 재일조선인 부모의 딸로 태어났다. '이등 신민'인 '조센징'의 딸에겐 혐오와 차별이 상속되었다. '찢어지게' 가난하게 살며 이 가난에서 벗어나고자 얼마나 몸부림쳤을까.
그럼에도 신숙옥의 삶을 보면 타고난 강인함을 가진 듯하다. 아버지의 자기 연민이나 엄마의 자기혐오에 빠지지 않고 상황을 바꾸기 위해 한 걸음 한 걸음 나아갔다. 막막한 삶을 돌파하고자 당시 일본 내 조총련 사업이었던 '북송'을 생각하기도 했으나 고등학교 은사의 고언으로 일본에 남았다. 가족 중 외조부와 외삼촌은 '북송'을 택했고 이는 남은 가족에게 크나큰 상처를 입혔다. 북은 일본 출신 조선인의 충성심을 늘 의심했다. 결국 일본에서도 북에서도 너의 정체가 무엇이냐는 심문에 시달린 셈이다. 이는 그들에게 조국이란 무엇인가라는 근본적인 회의에 빠지게 했을 테고, 어디서도 환영받지 못하는 존재라는 불안을 내재시켰을 것이다.
신숙옥은 여기서(일본) 살아남겠다고 다짐했다. 닥치는 대로 일했고 기회를 잡았다. 기업 인재 컨설팅으로 성공하게 되고, 그렇게 살았다면 '근면하고 강인한 재일조선인'이라는 표상을 빌려 호의호식할 수 있었을 것이다. 하지만 그녀는 1996년 한 토론 프로에서 일본군 위안부의 존재가 사기라는 우익 패널과 격론을 벌이게 된다. 이는 그녀의 인생을 좋든 나쁘든 다른 방향으로 이끌었다.
마이크