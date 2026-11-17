영화 <호루몽> 포스터

큰사진보기 ▲<호루몽> 스틸 엣나인필름

고 김학순의 일본군 위안부 폭로는 한국 여성뿐 아니라 재일조선인 여성들도 각성시킨 일대 사건이었다. 1991년 정대협의 윤정옥이 일본을 방문한 이후 재일조선인 여성들은 일본군 위안부 문제에 대응하기 위해 움직였다. 당시 일본군 위안부를 전면 부정하는 일본 사회에 도전했다. 이들은 재일조선인으로서 일본인에게 차별당한 인종차별과 여성으로서 재일조선인 사회에서 무시당한 여성 억압을 동시에 드러냈다. 영화에서 신숙옥이 마이크를 잡고 '재일조선인이라 차별당하고 여자라서 차별당했다'고 발언하는 장면은 함의하는 바가 크다.



재일조선인 여성들은 달라지기 시작했고 그 한복판에 신숙옥도 있었다. 그녀는 2000년 이시하로 신타로 도쿄 도지사가 도쿄의 치안이 삼국인(재일조선인, 중국인, 대만인을 칭함)들로 인해 위협을 받고 있으며 자위대의 출동이 요청된다는 '삼국인 발언'에 이의를 제기했다. 중요 지위의 정치인이 유언비어를 퍼뜨려 재일조선인을 위험에 빠뜨렸기 때문이다. 그의 발언은 재일조선인들에게 즉각 1923년의 간토 대지진 학살을 소환시켰다.



신숙옥의 조모는 간토 대학살로 깊은 트라우마를 가지게 되었다. 자다가도 벌떡 일어나 '누가 온다'며 소스라치게 놀라 비명을 지르며 배회하곤 했다. 이를 보고 자란 신숙옥에게 '삼국인 발언'은 지나칠 수 없는 선동이었다. 간토 대지진 당시 '조센징이 우물에 독을 탔다', '조센징이 불을 지르고 다닌다' 등 유언비어가 순식간에 퍼지자, 광기에 빠진 일본인들이자 조선인 수천 명을 무참하게 살해했다. 학살이 걷잡을 수 없이 번져도 당시 도쿄 경찰은 '폭도가 있어 방화와 약탈을 범하고 있으니 시민들은 당국에 협조해 이것을 진압하도록 힘쓰라'고 독려했다. 일제의 묵인과 방조가 간토 학살을 자행시켰는데, 도쿄 도지사의 의도적 선동을 어떻게 좌시할 수 있겠는가.



신숙옥이 재일조선인으로서의 정체성을 드러내고 일본의 재일조선인 혐오에 정면 도전하기 시작하면서 모든 것이 달라졌다. 그녀는 극우의 표적이 되었다. 때는 일본 내 재일조선인을 향한 '헤이트 스피치', '조선인은 죽여도 된다, 돌아가라'가 극에 달하던 시기다. 신숙옥은 물론 가족까지 살해 협박에 시달리며 불안과 고통의 시간을 보내야 했다. 침묵으로는 아무것도 바꿀 수 없다고 결심한 그녀가 2017년 DHC를 상대로 소송을 벌여 7년간 싸워 이긴 승리만을 기억해서는 안 되는 이유다.



DHC 소송을 전후한 신숙옥의 행보는 그녀가 어떻게 인권 운동의 지평을 넓혀왔는지 보여준다. 재일조선인의 인권은 물론이고 오키나와 투쟁과 이주민, 난민, 성소수자 등과 연대해왔다. 이는 재일조선인 여성들이 인종과 여성으로 차별당한 역사를 통해 자각한 교차성 페미니즘의 실천이자 반혐오에 대항해온 역사를 증명한다. 신숙옥은 역사다.



이에 일본과 한국 사회는 어떻게 응답할 것인가. 재일조선인이 어떤 존재인지도 모르는 몰역사관을 돌아보고, 재일조선인과 같은 처지의 사람들(식민지 역사로 외국에서 떠돌아야 했던 동포, 이주민, 난민 등)을 쉽게 차별하고 혐오하고 배제하고 있지는 않은지 깊은 성찰을 요구한다. 정치인도 대통령도 예외는 아니다. 호루몽 자이니치신숙옥 자이니치 헤이트스피치 재일조선인차별 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 윤일희 (typoon52) 내방 구독하기 Keep Writing 이 기자의 최신기사 버려진 딸들과 도망친 아버지, 고통은 어떻게 유전되는가

영화 <호루몽>이 오는 지난 11일 개봉했다.'진보' 정당 출신 대통령에게서 이주민 차별 발언을 듣게 될 거라고는 생각하지 못했다. 충격이었다. 그때 나는 웬일인지 이일하 감독이 만든 영화 <호루몽>의 주인공 신숙옥을 떠올렸다.재일조선인 3세 신숙옥은 아버지가 지어주었다는 조선인 이름 숙옥을 고집한다. 재일조선인 혐오가 창궐하는 일본에서 조선 이름을 그대로 쓰며 살아가는 의미를 쉽게 평가해서는 안 될 것이다.고 서경식은 재일조선인이라는 호명을 "국가의 국민이라는 의미가 아니라 조선 반도 출신 조선 민족의 일원이라는 의미, 즉 국적이 아니라 민족적 귀속을 나타내는 기호"로 의미화한 바 있다.이는 지금 한국 사회에서 사라진 조선이라는 나라를 왜 재일조선인들은 여전히 자신들의 민족적 귀속으로 호명하는가에 대한 진지한 질문을 던진다. 재일조선인들에게 해방은 온 적이 없었던 걸까. 그렇다면 이들은 아직도 일제 식민 통치의 '내선일체'라는 허명이 낳은 '이등 신민'으로 차별받고 살아가는 존재인 걸까. 이런 맥락에서 재일조선인 신숙옥을 다룬 다큐멘터리 <호루몽>은 어쩌면 아직 끝나지 않은 이들의 인정 투쟁을 민족(인종)과 여성이라는 관점에서 재사유할 것을 요청한다.곱창구이 호루몽이 일제 식민시기 이주와 빈곤과 차별에서 비롯되었다는 점은 영화 <용길이네 곱창집>을 통해서도 알려졌다. 1969년 오사카 가난한 조선인 마을의 '용길이네'가 바로 이 호루몽을 파는 음식점이자 동네 사랑방이다. 일본인이 내다 버리는 곱창을 구이로 만들어 먹거나, '6.25' 한국전쟁을 겪으며 미군 부대에서 버리는 잔반을 부대찌개라는 음식으로 만들어 굶주림을 달랬던 음식 쓰레기 재활용의 경험은 슬픈 역사를 품고 있다. 처절하게 차별받은 역사와 그럼에도 살아남으려던 안간힘이 그 음식에 담겨있기 때문이다.일제는 식민화 정책을 위해 군속이나 강제 노동을 목적으로 자국에 조선인들을 끌어들여 놓고 해방이 되자 쫓아내지 못해 안달이었다. 일제 패망 후 돌아가지 못한 조선인들은 즉각 외국인이라는 지위로 강등되어 지문날인을 하며 거소를 증명해야 하는 처지가 되었다. 해방 전에는 일본인에 비해 말도 안 되는 저임금으로 조선인을 착취하더니 해방 후에는 외국인이라는 신분으로 만들어 차별했다. 신숙옥은 1959년 이렇게 차별당하는 재일조선인 부모의 딸로 태어났다. '이등 신민'인 '조센징'의 딸에겐 혐오와 차별이 상속되었다. '찢어지게' 가난하게 살며 이 가난에서 벗어나고자 얼마나 몸부림쳤을까.그럼에도 신숙옥의 삶을 보면 타고난 강인함을 가진 듯하다. 아버지의 자기 연민이나 엄마의 자기혐오에 빠지지 않고 상황을 바꾸기 위해 한 걸음 한 걸음 나아갔다. 막막한 삶을 돌파하고자 당시 일본 내 조총련 사업이었던 '북송'을 생각하기도 했으나 고등학교 은사의 고언으로 일본에 남았다. 가족 중 외조부와 외삼촌은 '북송'을 택했고 이는 남은 가족에게 크나큰 상처를 입혔다. 북은 일본 출신 조선인의 충성심을 늘 의심했다. 결국 일본에서도 북에서도 너의 정체가 무엇이냐는 심문에 시달린 셈이다. 이는 그들에게 조국이란 무엇인가라는 근본적인 회의에 빠지게 했을 테고, 어디서도 환영받지 못하는 존재라는 불안을 내재시켰을 것이다.신숙옥은 여기서(일본) 살아남겠다고 다짐했다. 닥치는 대로 일했고 기회를 잡았다. 기업 인재 컨설팅으로 성공하게 되고, 그렇게 살았다면 '근면하고 강인한 재일조선인'이라는 표상을 빌려 호의호식할 수 있었을 것이다. 하지만 그녀는 1996년 한 토론 프로에서 일본군 위안부의 존재가 사기라는 우익 패널과 격론을 벌이게 된다. 이는 그녀의 인생을 좋든 나쁘든 다른 방향으로 이끌었다.