7년 만에 귀환한 한국인이 사랑하는 팝스타

▲제이슨 므라즈 내한 공연 염동교

좋지만 조금 뻔한, 절대적 익숙함에서 기인한 피로감은 므라즈 뮤직에 선입견을 부여했다. 지천명을 한 해 앞둔 음악가는 무대 위 이국적 색채로 이를 극복했다. 사실 '암 유어스(I'm Yours)'에도 박자고 조금씩 밀고 당기는 오프비트가 스며들 만큼 알게 모르게 이국적 색채를 표방해 온 므라즈다.



쿵작거리는 레게가 스며든 '메이크 잇 마인(Make It Mine)', 키보디스트 다니엘 만델먼(Daniel Mandelman이 주조한 덥(레게에 신시사이저로 환각성을 더한 음악 스타일), 후주에 애니메이션 영화 < 라이언 킹 > 사운드트랙을 살짝 첨가한 '쓰리 띵즈(3 Things)'가 남미와 아프리카를 가리켰다.



타악기 주자 모나 타바콜리(Mona Tavakoli)는 '해브 잇 올(Have It All)'에서의 카혼과 '아이 원트 기브 업(I Won't Give Up)'에서의 콩가로 감초 역할이 톡톡했다. 탁월한 여성 퍼커셔니스트란 지점에서 프린스와 협업으로 유명한 '더 글래머러스 라이프(The Glamorous Life)'의 실라 이(Sheila E)를 상기했다.



므라즈에게서 다시 한번 선율과 리듬의 힘을 목도했다. 점점 멜로디보단 톤과 분위기로 히트가 좌우되는 팝계지만 'I'm Yours(암 유어스)'를 비롯해 웨스트라이프 '마이 러브(My Love)'와 카펜터스 등 '한국인이 사랑하는 팝송' 목록 중심엔 늘 멜로디가 있었다.



대중의 마음뿐 아니라 오디션 경연 프로그램, 버스킹 등 한국 대중 음악계에도 영향을 미친 므라즈는 7년 만의 내한 콘서트에서 한국인이 사랑하는 어쿠스틱 팝에 새로운 시도와 실험을 더한 중견 음악가의 미덕을 알렸다.

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