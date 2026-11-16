7년 만에 귀환한 한국인이 사랑하는 팝스타

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제이슨 므라즈 내한 공연염동교
"나이가 들수록 삶에서 여러 가지 선택을 하게 되고 자연스레 월드 투어가 줄어들었어요"라며 다시 한국에 돌아오기까지 7년이 걸린 이유를 설명한 그는 그러나 특유의 정다운 화법과 밝은 곡조로 한국 관객과 교감했다.
펑크(Funk)와 디스코에서 주로 쓰이는 당김음 다분한 베이스가 쉭의 디스코 명작 '굿 타임스(Good Times)'를 상기했던 '아이 필 라이크 댄싱(I Feel Like Dancing)'은 "비가 와도 전 불만 없어요, 그냥 춤추고 싶을 뿐이죠(Even If It's Rainin', I'm Not Complainin' / I Feel Like Dancing)"란 구절로 낙관주의를 드리웠다. 2023년에 발매된 정규 8집 < 미스티컬 매지컬 리드미컬 래디컬 라이드(Mystical Magical Rhythmical Radical Ride) >에서 첫 번째 싱글로 낙점된 이 트랙은 므라즈의 음악적 다양성 징표다.
이외에도 블루지하고 필링 충만했던 기타 솔로, 퀸시 존스 '서머 인 더 시티(Summer In The City) 속 해먼드 오르간을 연상시켰던 구간, 컨트리 풍 '93 밀리언 마일즈(93 Million Miles)'와 실험적 색채의 '어 뷰티풀 메스(A Beautiful Mess)'의 다채로운 스펙트럼이 '럭키(Lucky)'와 '암 유어스(I'm Yours)'로 정형화된 인식을 부숴주었다.