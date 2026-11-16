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7년 만에 귀환한 한국인이 사랑하는 팝스타

7년 만에 귀환한 한국인이 사랑하는 팝스타

14일 킨텍스에서 열린 제이슨 므라즈 내한 공연

염동교(ydk8811)
26.11.16 18:48최종업데이트26.11.16 18:48
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제이슨 므라즈 내한 공연
제이슨 므라즈 내한 공연염동교

"므라즈 살아있네!"

킨텍스 제1전시장 1홀에 들어서자마자 거대한 인파를 마주하고 입가에 맴돈 한 마디다. 공연 기획사 액세스엑스의 주관으로 지난 14일 약 7년 만에 내한한 1977년생 미국 싱어송라이터 제이슨 므라. '한국인이 사랑하는 팝가수' 칭호는 여전히 유효했다. 카페와 TV광고, 거리 공연에 흐른 그의 멜로디는 깊은 유대감을 쌓았으며, 에드 시런 이전의 어쿠스틱 팝 대명사로 자리매김했다.

오프닝 송 '유 앤 아이 보스(You And I Both)'에서 어쿠스틱 기타를 멘 므라즈가 홀로 연단에 올랐다. 이내 셰이커와 코러스를 맡는 차스카 포터(Chaska Potter)와 더불어 풀밴드가 갖춰지는 점층적 구조가 돋보였다. 금속 물질이 줄에 미끄러지며 몽롱한 소리를 낸 페달 스틸 기타는 '렛츠 시 왓 더 나이트 캔 두(Let's See What The Night Can Do)'를 초반부 하이라이트로 이끌었다.

감미로운 선율과 더불어 장기는 천부적 박자 감각. 앙코르에 대한 기대감으로 관중석에서 터져 나온 '긱 인 더 핑크(Geek In The Pink)'가 상징하는, 랩처럼 빠른 어절을 쏟아내는 게 므라즈의 트레이드마크다. 초반부에 배치돼 일찌감치 흥분 지수를 끌어올린 '더 레머디(아이 원트 워리)(The Remedy(I Won't Worry))'와 후술할 '아이 필 라이크 댄싱(I Feel Like Dancing)'에서 리듬감이 부각되었다.

제이슨 므라즈 내한 공연
제이슨 므라즈 내한 공연염동교

"나이가 들수록 삶에서 여러 가지 선택을 하게 되고 자연스레 월드 투어가 줄어들었어요"라며 다시 한국에 돌아오기까지 7년이 걸린 이유를 설명한 그는 그러나 특유의 정다운 화법과 밝은 곡조로 한국 관객과 교감했다.

펑크(Funk)와 디스코에서 주로 쓰이는 당김음 다분한 베이스가 쉭의 디스코 명작 '굿 타임스(Good Times)'를 상기했던 '아이 필 라이크 댄싱(I Feel Like Dancing)'은 "비가 와도 전 불만 없어요, 그냥 춤추고 싶을 뿐이죠(Even If It's Rainin', I'm Not Complainin' / I Feel Like Dancing)"란 구절로 낙관주의를 드리웠다. 2023년에 발매된 정규 8집 < 미스티컬 매지컬 리드미컬 래디컬 라이드(Mystical Magical Rhythmical Radical Ride) >에서 첫 번째 싱글로 낙점된 이 트랙은 므라즈의 음악적 다양성 징표다.

이외에도 블루지하고 필링 충만했던 기타 솔로, 퀸시 존스 '서머 인 더 시티(Summer In The City) 속 해먼드 오르간을 연상시켰던 구간, 컨트리 풍 '93 밀리언 마일즈(93 Million Miles)'와 실험적 색채의 '어 뷰티풀 메스(A Beautiful Mess)'의 다채로운 스펙트럼이 '럭키(Lucky)'와 '암 유어스(I'm Yours)'로 정형화된 인식을 부숴주었다.

제이슨 므라즈 내한 공연
제이슨 므라즈 내한 공연염동교

좋지만 조금 뻔한, 절대적 익숙함에서 기인한 피로감은 므라즈 뮤직에 선입견을 부여했다. 지천명을 한 해 앞둔 음악가는 무대 위 이국적 색채로 이를 극복했다. 사실 '암 유어스(I'm Yours)'에도 박자고 조금씩 밀고 당기는 오프비트가 스며들 만큼 알게 모르게 이국적 색채를 표방해 온 므라즈다.

쿵작거리는 레게가 스며든 '메이크 잇 마인(Make It Mine)', 키보디스트 다니엘 만델먼(Daniel Mandelman이 주조한 덥(레게에 신시사이저로 환각성을 더한 음악 스타일), 후주에 애니메이션 영화 < 라이언 킹 > 사운드트랙을 살짝 첨가한 '쓰리 띵즈(3 Things)'가 남미와 아프리카를 가리켰다.

타악기 주자 모나 타바콜리(Mona Tavakoli)는 '해브 잇 올(Have It All)'에서의 카혼과 '아이 원트 기브 업(I Won't Give Up)'에서의 콩가로 감초 역할이 톡톡했다. 탁월한 여성 퍼커셔니스트란 지점에서 프린스와 협업으로 유명한 '더 글래머러스 라이프(The Glamorous Life)'의 실라 이(Sheila E)를 상기했다.

므라즈에게서 다시 한번 선율과 리듬의 힘을 목도했다. 점점 멜로디보단 톤과 분위기로 히트가 좌우되는 팝계지만 'I'm Yours(암 유어스)'를 비롯해 웨스트라이프 '마이 러브(My Love)'와 카펜터스 등 '한국인이 사랑하는 팝송' 목록 중심엔 늘 멜로디가 있었다.

대중의 마음뿐 아니라 오디션 경연 프로그램, 버스킹 등 한국 대중 음악계에도 영향을 미친 므라즈는 7년 만의 내한 콘서트에서 한국인이 사랑하는 어쿠스틱 팝에 새로운 시도와 실험을 더한 중견 음악가의 미덕을 알렸다.
제이슨므라즈 내한공연 팝송 콘서트

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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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