손흥민만 바라볼 것인가… 모레노호, 카타르전서 '원팀' 증명해야

사우디아라비아전 2-3 패배의 후폭풍이 거세다. 비판의 화살은 얄궂게도 또다시 손흥민(34)을 향하고 있다. 결정적인 득점 기회를 거푸 놓쳤고, 기대만큼의 파괴력을 보여주지 못했다는 것이 이유다. 일각에서는 어느덧 30대 중반에 접어든 에이스의 '에이징 커브(노쇠화)'를 거론하기도 한다.분명 에이스로서 아쉬운 대목이 있는 경기였다. 하지만 여기서 한 가지 근본적인 물음을 던져볼 필요가 있다. 과연 이날 한국 축구의 패배가 손흥민 한 사람의 부진 때문이었을까. 한국은 오현규와 이재성이 득점포를 가동하며 두 골을 넣고도, 세 골을 허용하며 무너졌다. 특정 선수의 발끝에만 의존해 온 한국 축구의 오랜 관성이 빚어낸 착시일 뿐, 패배의 진짜 원인은 공수 밸런스를 잃어버린 '팀 전체의 붕괴'에서 찾아야 마땅하다.로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 오는 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하에서 카타르와 올해 마지막 A매치를 치른다. 다가오는 카타르전은 손흥민의 대기록 달성 여부보다, 모레노호가 과연 '손흥민 없이도, 혹은 손흥민이 침묵해도 이길 수 있는 팀'인지 증명해야 하는 진정한 시험대다.그 중심에는 손흥민의 활용법이 있다. 현재 A매치 통산 59골을 기록 중인 손흥민은 한 골만 추가하면 한국 남자 축구 사상 최초의 '60골 고지'에 오른다. 역사적인 이정표임이 틀림없지만, 벤치는 이 화려한 기록 이면의 딜레마를 마주해야 한다.사우디전에서 모레노 감독은 손흥민과 오현규를 투톱으로 묶는 4-4-2 전형을 꺼내 들었다. 공간 침투에 능한 손흥민과 전방 경합에 강점이 있는 오현규의 시너지를 기대한 포진이었다. 하지만 실상은 매끄럽지 못했다. 손흥민은 고립을 피하려 자꾸만 2선으로 내려왔고, 두 공격수의 동선은 효율적으로 맞물리지 않았다.그렇다고 모레노 감독에게 선택지가 부족한 것은 아니다. 이강인의 창조적인 패스, 황희찬의 저돌적인 돌파, 그리고 교체 투입 2분 만에 득점을 만들어낸 이재성의 축구 지능 등 대표팀에는 훌륭한 공격 옵션들이 즐비하다. 굳이 손흥민이 90분 내내 최전방에서 모든 짐을 짊어져야 할 이유가 없다.상대에 따라 손흥민을 측면으로 돌려 파괴력을 극대화하거나, 벤치에서 출발시켜 후반 조커로 활용하는 유연함도 필요하다. 에이스의 부담을 덜어주고 다양한 공격 루트를 개척하는 것, 그것이 모레노 감독이 벤치에서 보여줘야 할 전술적 역량이다. 이번 카타르전에서 이러한 유연함을 보여줄 수 있을지가 관건이다.상대인 카타르의 사정도 녹록지는 않다. 지난 13일 호주전에서 전반에만 3골을 내주며 0-3으로 참패했다. 후방 빌드업 과정에서 호주의 거센 전방 압박에 속수무책으로 당하며 자멸했다. 이강인과 황희찬, 오현규를 앞세워 강하게 상대를 옥죈다면 충분히 균열을 낼 수 있다는 힌트를 얻은 셈이다.그렇다고 결코 얕볼 수 있는 상대가 아니다. 카타르는 2019년과 2023년 아시안컵을 연패한 '아시아의 맹주'다. 호주전에서는 침묵했지만, 2023년 대회 MVP이자 득점왕인 아크람 아피프와 2019년 대회 득점왕 알모에즈 알리는 언제든 한국의 골문을 폭격할 수 있는 치명적인 무기다.한국 역시 수비에서 안심할 처지는 아니다. 사우디전에서 조현택과 김민재, 이한범, 설영우로 구성된 포백 수비진은 상대의 침투 패스에 뒷공간을 내주는 등 불안한 모습을 보였다. 베테랑 하산 알하이도스를 필두로 아피프와 알리가 전개하는 카타르의 역습은 사우디 이상으로 매섭다. 공격진이 해결하지 못하더라도 수비가 버텨주며 경기를 주도하는 안정감을 되찾는 것이 급선무다.공격과 수비에서 드러난 문제를 해결해야 하는 모레노 감독에게 이번 카타르전은 개인의 운명까지 걸린 한 판이다. 지난 9월 지휘봉을 잡은 이후 5경기에서 2승 1무 2패. 오는 27일 계약 만료를 앞둔 그에게 "시간이 부족했다"는 변명은 더 이상 통용되지 않는다. 이번 중동 원정에 발탁된 신민하, 손정범 등 새 얼굴들의 활용 여부도 모레노 감독의 위기관리 능력과 세대교체 의지를 엿볼 수 있는 대목이다.