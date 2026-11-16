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'보상금만 63억' FA 양의지... 두산 레전드로 남을까?

'보상금만 63억' FA 양의지... 두산 레전드로 남을까?

[KBO리그] 무보상 이적 대신 FA 자격 신청한 양의지, 원소속팀 두산과 새 계약 체결 가능성 높아져

케이비리포트(kbreportcom)
26.11.16 18:00최종업데이트26.11.16 18:00
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FA 자격을 신청한 포수 양의지
FA 자격을 신청한 포수 양의지두산베어스

두산 베어스의 베테랑 포수 양의지가 FA 시장에 나왔다. 하지만 이번 선택은 새로운 팀을 찾기 위한 이적 선언이라 보기 어렵다. 기존 계약에 포함된 옵트아웃 권리를 행사하는 대신 FA 자격을 다시 얻으면서 사실상 두산 잔류를 천명했다는 관측이 지배적이다.

양의지는 2022시즌 종료 이후 두산과 4+2년 최대 152억 원 계약 체결을 통해 복귀했다. 첫 4년이 끝난 뒤에는 2년 42억 원의 잔여 계약을 실행하거나 옵트아웃을 선택할 수 있었다. 옵트아웃을 행사하면 별도의 보상 없이 다른 구단과 자유롭게 계약할 수 있었지만 양의지는 이른바 '셀프 방출' 옵션을 사용하지 않았다.

2022시즌 후 두산과 FA 4+2년 계약을 체결했던 양의지(출처: KBO 야매카툰 중)
2022시즌 후 두산과 FA 4+2년 계약을 체결했던 양의지(출처: KBO 야매카툰 중)케이비리포트/최감자/민상현

그대신 다시 FA를 신청한 데는 현행 제도를 활용한 계산이 깔려 있다. 양의지의 2026시즌 연봉은 무려 42억원에 달한다. 양의지가 보상 선수 부담이 없는 C등급 FA지만 타 구단이 영입하려면 올해 연봉의 150%인 63억 원을 두산에 보상금으로 지급해야 한다.

이후 양의지에게 지급할 금액까지 고려하면 영입에 소요되는 총액은 100억원을 훌쩍 뛰어넘게 된다. 리그 최고 포수로 군림해온 양의지라지만 내년 시즌 만 40세가 되는 포수에게 이 정도 투자를 감행하기는 현실적으로 어렵다. 결국 양의지의 FA 신청은 원소속 구단인 두산과의 재협상을 위한 선택으로 풀이된다.

FA 양의지의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
FA 양의지의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

두산 역시 양의지의 잔류가 절실한 상황이다. 올시즌 총 135경기에 출장한 양의지는 타율 0.249 23홈런, 79타점 OPS 0.797 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.66을 기록했다. 지난해 타율 0.337 OPS 0.939 WAR 6.08과 비교하면 전반적인 지표가 큰 폭으로 하락했다.

나이의 영향 탓인지 타격의 정교함과 포수 수비력이 예년만 못하다는 평가다. 출루와 장타 생산력 역시 뒷걸음질친 상태다. 다만 타율 하락에도 불구하고 시즌 홈런은 도리어 3개 늘었다. 올시즌 하락한 생산력을 기준으로 해도 팀 내에서 양의지를 대체할 타자가 눈에 띄지 않는다.

또한 양의지의 진짜 가치는 타격 기록만으로 단정할 수 없다. 포수로서 경기 흐름을 조율하는 능력, 팀 내 젊은 선수들에게 경험을 전달하는 멘토 역할까지 고려하면 대체가 어려운 자원이다. 두산 김원형 감독 역시 양의지를 팀에 꼭 필요한 선수라고 단언했다. 공수 하락세를 감안하더라도 팀 성적을 위해 반드시 붙잡아야 하는 자원이다.

두산 잔류 가능성이 높은 양의지
두산 잔류 가능성이 높은 양의지두산베어스

다만 새 계약 협상 과정에서 다소의 진통은 불가피해 보인다. 40대에 접어드는 나이와 타격 지표의 하락 추이를 감안했을 때 계약 기간과 총액에서 구단과 선수 간 이견이 발생할 가능성이 높다. 포수 출장 빈도를 줄이고 지명타자 활용을 늘리는 등 체력 관리 방안도 필요하다. 양의지의 타격 능력이 어느정도 유지되느냐에 따라 계약의 성패가 달려있기 때문이다.

양의지의 FA 신청으로 두산은 핵심 전력을 유지하면서 2027시즌 순위 상승을 노릴 수 있게 됐다. 리그 최고 에이스 곽빈이 메이저리그로 떠나기 전에 정상을 노리는 두산으로서는 양의지의 꾸준한 활약이 필수 조건이다. 서로의 필요성을 확인한 양의지와 두산이 과연 어느 정도 규모의 계약을 체결할지 주목된다.

[관련 기사] 포수 FA 영입이 진리인 이유? [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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