'보상금만 63억' FA 양의지... 두산 레전드로 남을까?

케이비리포트

FA 양의지의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)두산 역시 양의지의 잔류가 절실한 상황이다. 올시즌 총 135경기에 출장한 양의지는 타율 0.249 23홈런, 79타점 OPS 0.797 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.66을 기록했다. 지난해 타율 0.337 OPS 0.939 WAR 6.08과 비교하면 전반적인 지표가 큰 폭으로 하락했다.나이의 영향 탓인지 타격의 정교함과 포수 수비력이 예년만 못하다는 평가다. 출루와 장타 생산력 역시 뒷걸음질친 상태다. 다만 타율 하락에도 불구하고 시즌 홈런은 도리어 3개 늘었다. 올시즌 하락한 생산력을 기준으로 해도 팀 내에서 양의지를 대체할 타자가 눈에 띄지 않는다.또한 양의지의 진짜 가치는 타격 기록만으로 단정할 수 없다. 포수로서 경기 흐름을 조율하는 능력, 팀 내 젊은 선수들에게 경험을 전달하는 멘토 역할까지 고려하면 대체가 어려운 자원이다. 두산 김원형 감독 역시 양의지를 팀에 꼭 필요한 선수라고 단언했다. 공수 하락세를 감안하더라도 팀 성적을 위해 반드시 붙잡아야 하는 자원이다.