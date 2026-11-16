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어머니의 보험금을 둘러싼 각자의 사정

어머니의 보험금을 둘러싼 각자의 사정

[리뷰] 영화 <적정선의 파이>

조영준(joyjun7)
26.11.16 17:20최종업데이트26.11.16 17:20
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영화 <적정선의 파이> 스틸컷
영화 <적정선의 파이> 스틸컷인디그라운드

(*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

어머니의 장례식에 가지 않았지만 어머니가 남긴 보험금은 받아야겠다는 두 아들이 있다. 신수환 감독의 영화 <적정선의 파이>는 가족의 죽음 앞에서 쉽게 꺼내기 어려운 이야기를 출발점으로 삼는다.

오래전 집을 나가 새살림을 차린 어머니가 세상을 떠났다는 소식을 들은 하준(신주협 분)은 친형 동기(박봉준 분)와 함께 그가 남긴 보험금과 재산을 찾아 나선다. 하지만 보험금을 수령하려면 어머니의 또 다른 딸인 은하(김세원 분)의 협조가 필요하다. 아직 고등학교 3학년인 은하는 보험금을 받지 않겠다는 입장을 밝히고, 형제의 계획은 시작부터 난관에 부딪힌다. 이후 은하 남매의 집을 찾은 하준은 그 돈과 얽혀 있는 여러 사람의 사정을 알게 된다.

영화는 가족의 재산 문제라는 익숙한 소재를 활용하고 있다. 그 안에 자영업자의 채무와 영화 스태프의 미지급 임금, 미성년자의 재산 문제까지 연결해 놓았다는 점에서 조금 더 눈여겨볼 만하다.

가족의 죽음에서 시작되는 경제적인 이야기.

영화 <적정선의 파이>의 흥미로운 출발점은 하준과 동기가 어머니의 죽음 이후 서로 다른 두 가지 절차를 진행하고 있다는 사실이다. 두 사람은 어머니가 남긴 빚을 상속받지 않기 위한 절차를 밟는 동시에 보험금을 수령할 방법을 알아본다.

이미 오래전 자신들의 삶에서 떠난 어머니를 다시 생각하게 만드는 것이 죽음 자체보다 사후에 처리해야 할 경제적인 문제라는 점에서 여느 가족영화와는 조금 다른 시작이다. 죽은 사람을 그리워하거나 그 사람과의 관계를 되돌아보는 일이 가족의 죽음을 다룬 영화에서 중요한 비중을 차지한다면, 이 작품에서 먼저 등장하는 것은 남은 사람들이 앞으로 어떻게 살아갈 것인가에 관한 문제다.

어머니 장례식에 참석하지 않았다는 사실을 굳이 설정에 포함한 것도 흥미롭다. 가족으로서의 정서적인 유대가 약해진 상황에서도 자녀라는 사실에 근거해 경제적인 권리를 주장할 수 있기 때문이다.

여기서 감독은 형제에게 돈이 필요한 구체적인 이유를 부여한다. 하준에게는 영화 작업을 함께한 사람들에게 줄 돈이 밀려 있고, 동기는 아버지와 동생의 생활을 책임지고 있다. 이들의 행동을 마냥 비난하기 어려운 것은 보험금이 지금 자신들이 겪고 있는 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있기 때문이다.

영화의 제목에 등장하는 파이 역시 나누어 가질 수 있는 한정된 자원을 떠올리게 한다. 다만 자신의 몫을 늘리는 일이 누군가의 생활에 직접적인 영향을 미친다면 그 몫의 적절함을 판단하는 기준은 달라질 수 있다. 어머니가 남긴 돈을 어떻게 나눌 것인가에 관한 이야기가 각자가 처한 현실을 들여다보는 이야기로 확장되는 것이다.

은하가 미성년자라는 설정도 이 과정에서 중요하게 작용한다. 영화는 자신에게 필요한 것을 스스로 판단할 수 있는 능력과 그것을 결정할 권리를 갖는 것이 반드시 일치하지 않는 상황을 통해 재산을 둘러싼 갈등에 또 다른 현실적인 문제를 더한다.

영화 <적정선의 파이> 스틸컷
영화 <적정선의 파이> 스틸컷인디그라운드

세상을 떠난 어머니를 보여주는 두 가지 기록.

영화에서 어머니 영선은 이미 세상을 떠난 사람이다. 하지만 그의 자녀들이 죽음 이후에 만나게 된 이유도, 서로를 이해하기 어려운 이유도 어머니의 생애와 밀접하게 연결되어 있다. 흥미로운 것은 신수환 감독이 어머니라는 인물을 이해할 수 있는 단서를 그의 삶과 관련된 서로 다른 두 가지 기록을 통해 보여준다는 점이다.

하나는 은하의 집 한편에 붙어 있는 인건비와 물품 대금의 목록이다. 어머니가 생전에 어떤 사람들과 일했으며 그들과의 관계에서 무엇을 해결하지 못했는지를 알 수 있는 기록에 해당한다. 또 하나는 어머니가 간직해온 캠코더다. 그 안에는 자신이 오래전 떠나온 두 아들의 어린 시절이 담겨 있다. 형제의 입장에서 보면 두 기록 모두 지금까지 알지 못했던 어머니의 삶을 보여주는 물건들이다.

두 가지 기록은 성격이 완전히 다르다. 채무 목록은 어머니가 살아가는 데 다른 사람들의 노동과 도움이 필요했다는 사실을 드러낸다. 그와 함께 일했던 사람들을 가까운 가족처럼 생각하는 은하에게 이 목록은 어머니가 세상을 떠난 뒤 자신이 무엇을 해야 하는지 알려주는 것이기도 하다.

반면 캠코더에 담긴 영상은 형제가 어머니를 떠올리는 방식에 변화를 가져올 수 있는 기록이다. 어머니가 자신들의 곁에서 사라졌다고 생각하는 두 사람에게 그가 그들의 어린 시절을 간직하고 있었다는 사실은 새롭게 받아들여야 할 과거의 일부가 된다. 특히 하준이 영상을 만드는 사람이라는 사실을 생각해 보면 캠코더의 활용은 더욱 흥미로워진다.

타인의 이야기를 영상으로 담는 일을 하는 사람이 오래된 영상을 통해 자기 자신의 이야기를 다시 발견하게 되는 것이다. 어머니를 둘러싼 갈등을 어느 한 사람의 기억이나 설명에 의존하지 않고, 그의 삶과 관련된 기록들을 통해 조금씩 알아가도록 구성했다는 점이 이 작품의 인물 묘사에서 돋보이는 부분이다.

영화 <적정선의 파이> 스틸컷
영화 <적정선의 파이> 스틸컷인디그라운드

쉽게 좋아하기 어려운 인물을 바라보는 신수환 감독.

<갱생안경>(2021), <밖엔 좀비들루 가득해>(2022), <르네상스 주공아파트>(2023) 등을 연출한 신수환 감독에게는 자신의 욕망을 실현하기 위해 애쓰는 서툰 인물들에 대한 관심이 있다. 한때 개그맨을 꿈꾸었던 감독은 로베르토 베니니의 <인생은 아름다워>를 통해 영화의 매력을 발견했다고 알려져 있고, 이경미 감독의 <미쓰 홍당무>, 마틴 스코세지 감독의 <코미디의 왕> 등을 좋아하는 작품으로 종종 꼽는다.

이 영화들의 주인공들은 서로 다른 욕망을 가지고 있지만, 인물이 보여주는 행동과 그 행동을 통해 드러나는 처지 사이에 간극이 있다는 점에서는 접점을 찾을 수 있다. 관객은 이들의 행동에 웃거나 불편함을 느끼면서도 그들이 왜 그렇게 행동하는지 생각하게 되는 것이다. 인물의 행동을 이해하게 된다고 해서 그 행동에 반드시 동의하게 되는 것은 아니다. <적정선의 파이> 역시 이러한 관점에서 살펴볼 수 있는 작품이다.

세 인물을 다시 한번 들여다보자. 하준은 어머니의 장례식에는 참석하지 않았으면서 그의 보험금을 받기 위해 움직이는 인물이다. 그러나 영화는 그에게 경제적인 곤란뿐 아니라 어머니의 부재 속에서 성장했다는 과거를 부여한다. 동기 역시 타인을 손쉽게 압박할 수 있는 인물이면서 오랫동안 가족의 생활을 책임져온 사람이다.

반대로 은하는 어머니가 생전에 다른 사람들과 맺었던 관계를 소중하게 생각하면서도 자신의 경제적 이해관계를 분명하게 판단할 줄 아는 인물이다. 세 사람의 성격을 선의와 탐욕의 대립으로 간단하게 설명하기 어려운 이유다. 특히 하준이 은하와 이야기하는 과정에서 자신들은 다른 사람의 마음을 헤아리는 법을 배울 여유가 없었다고 털어놓는 대목은 감독이 인물의 행동뿐 아니라 그 행동을 만들어낸 환경에도 관심을 두고 있음을 보여준다.

자신의 욕망을 좇는 인물을 이야기의 중심에 놓고, 그 인물이 미처 생각하지 못했던 타인의 사정을 조금씩 알아가게 하는 것. 영화를 통해 신수환 감독이 만들어낸 이러한 변화가 세 배우의 서로 다른 인물 묘사를 통해 어떻게 드러나는지 지켜볼 만하다.

영화 <적정선의 파이>에서 돈은 인물들의 성격을 드러내는 소재이자 서로 다른 삶을 연결하는 수단이 된다. 어머니의 재산을 찾으러 떠난 하준의 여정에서 중요해지는 것은 돈 그 자체보다 그 돈과 관계를 맺고 있는 사람들이다. 특히 가족의 경제적인 문제에서 출발한 영화가 영화 제작 현장의 노동과 책임에 관한 이야기까지 품고 있다는 점은 이 작품만의 인상적인 특징이라는 생각이 든다.

자신의 몫을 챙기는 데 익숙했던 하준이 그동안 자신의 관심 밖에 있었던 사람들을 어떻게 바라보기 시작하는지가 작품의 마지막까지 관심을 기울일 만한 지점이 아닐까. 그가 선택하게 되는 마지막 행동이 씁쓸하면서도 한 줄기 빛처럼 남는다.
덧붙이는 글 이 작품은 제4회 한국단편영화상 후보작으로 선정되었습니다. 11월 19일(목)까지 인디그라운드 온라인 상영을 통해 무료로 관람 가능합니다.
영화 인디그라운드 적정선의파이 한국단편영화상 후보작

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영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

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