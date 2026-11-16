어머니의 보험금을 둘러싼 각자의 사정

▲영화 <적정선의 파이> 스틸컷 인디그라운드

쉽게 좋아하기 어려운 인물을 바라보는 신수환 감독.



<갱생안경>(2021), <밖엔 좀비들루 가득해>(2022), <르네상스 주공아파트>(2023) 등을 연출한 신수환 감독에게는 자신의 욕망을 실현하기 위해 애쓰는 서툰 인물들에 대한 관심이 있다. 한때 개그맨을 꿈꾸었던 감독은 로베르토 베니니의 <인생은 아름다워>를 통해 영화의 매력을 발견했다고 알려져 있고, 이경미 감독의 <미쓰 홍당무>, 마틴 스코세지 감독의 <코미디의 왕> 등을 좋아하는 작품으로 종종 꼽는다.



이 영화들의 주인공들은 서로 다른 욕망을 가지고 있지만, 인물이 보여주는 행동과 그 행동을 통해 드러나는 처지 사이에 간극이 있다는 점에서는 접점을 찾을 수 있다. 관객은 이들의 행동에 웃거나 불편함을 느끼면서도 그들이 왜 그렇게 행동하는지 생각하게 되는 것이다. 인물의 행동을 이해하게 된다고 해서 그 행동에 반드시 동의하게 되는 것은 아니다. <적정선의 파이> 역시 이러한 관점에서 살펴볼 수 있는 작품이다.



세 인물을 다시 한번 들여다보자. 하준은 어머니의 장례식에는 참석하지 않았으면서 그의 보험금을 받기 위해 움직이는 인물이다. 그러나 영화는 그에게 경제적인 곤란뿐 아니라 어머니의 부재 속에서 성장했다는 과거를 부여한다. 동기 역시 타인을 손쉽게 압박할 수 있는 인물이면서 오랫동안 가족의 생활을 책임져온 사람이다.



반대로 은하는 어머니가 생전에 다른 사람들과 맺었던 관계를 소중하게 생각하면서도 자신의 경제적 이해관계를 분명하게 판단할 줄 아는 인물이다. 세 사람의 성격을 선의와 탐욕의 대립으로 간단하게 설명하기 어려운 이유다. 특히 하준이 은하와 이야기하는 과정에서 자신들은 다른 사람의 마음을 헤아리는 법을 배울 여유가 없었다고 털어놓는 대목은 감독이 인물의 행동뿐 아니라 그 행동을 만들어낸 환경에도 관심을 두고 있음을 보여준다.



자신의 욕망을 좇는 인물을 이야기의 중심에 놓고, 그 인물이 미처 생각하지 못했던 타인의 사정을 조금씩 알아가게 하는 것. 영화를 통해 신수환 감독이 만들어낸 이러한 변화가 세 배우의 서로 다른 인물 묘사를 통해 어떻게 드러나는지 지켜볼 만하다.



영화 <적정선의 파이>에서 돈은 인물들의 성격을 드러내는 소재이자 서로 다른 삶을 연결하는 수단이 된다. 어머니의 재산을 찾으러 떠난 하준의 여정에서 중요해지는 것은 돈 그 자체보다 그 돈과 관계를 맺고 있는 사람들이다. 특히 가족의 경제적인 문제에서 출발한 영화가 영화 제작 현장의 노동과 책임에 관한 이야기까지 품고 있다는 점은 이 작품만의 인상적인 특징이라는 생각이 든다.



자신의 몫을 챙기는 데 익숙했던 하준이 그동안 자신의 관심 밖에 있었던 사람들을 어떻게 바라보기 시작하는지가 작품의 마지막까지 관심을 기울일 만한 지점이 아닐까. 그가 선택하게 되는 마지막 행동이 씁쓸하면서도 한 줄기 빛처럼 남는다.



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