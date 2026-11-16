어머니의 보험금을 둘러싼 각자의 사정

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영화 <적정선의 파이> 스틸컷인디그라운드
(*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
어머니의 장례식에 가지 않았지만 어머니가 남긴 보험금은 받아야겠다는 두 아들이 있다. 신수환 감독의 영화 <적정선의 파이>는 가족의 죽음 앞에서 쉽게 꺼내기 어려운 이야기를 출발점으로 삼는다.
오래전 집을 나가 새살림을 차린 어머니가 세상을 떠났다는 소식을 들은 하준(신주협 분)은 친형 동기(박봉준 분)와 함께 그가 남긴 보험금과 재산을 찾아 나선다. 하지만 보험금을 수령하려면 어머니의 또 다른 딸인 은하(김세원 분)의 협조가 필요하다. 아직 고등학교 3학년인 은하는 보험금을 받지 않겠다는 입장을 밝히고, 형제의 계획은 시작부터 난관에 부딪힌다. 이후 은하 남매의 집을 찾은 하준은 그 돈과 얽혀 있는 여러 사람의 사정을 알게 된다.
영화는 가족의 재산 문제라는 익숙한 소재를 활용하고 있다. 그 안에 자영업자의 채무와 영화 스태프의 미지급 임금, 미성년자의 재산 문제까지 연결해 놓았다는 점에서 조금 더 눈여겨볼 만하다.
가족의 죽음에서 시작되는 경제적인 이야기.
영화 <적정선의 파이>의 흥미로운 출발점은 하준과 동기가 어머니의 죽음 이후 서로 다른 두 가지 절차를 진행하고 있다는 사실이다. 두 사람은 어머니가 남긴 빚을 상속받지 않기 위한 절차를 밟는 동시에 보험금을 수령할 방법을 알아본다.
이미 오래전 자신들의 삶에서 떠난 어머니를 다시 생각하게 만드는 것이 죽음 자체보다 사후에 처리해야 할 경제적인 문제라는 점에서 여느 가족영화와는 조금 다른 시작이다. 죽은 사람을 그리워하거나 그 사람과의 관계를 되돌아보는 일이 가족의 죽음을 다룬 영화에서 중요한 비중을 차지한다면, 이 작품에서 먼저 등장하는 것은 남은 사람들이 앞으로 어떻게 살아갈 것인가에 관한 문제다.
어머니 장례식에 참석하지 않았다는 사실을 굳이 설정에 포함한 것도 흥미롭다. 가족으로서의 정서적인 유대가 약해진 상황에서도 자녀라는 사실에 근거해 경제적인 권리를 주장할 수 있기 때문이다.
여기서 감독은 형제에게 돈이 필요한 구체적인 이유를 부여한다. 하준에게는 영화 작업을 함께한 사람들에게 줄 돈이 밀려 있고, 동기는 아버지와 동생의 생활을 책임지고 있다. 이들의 행동을 마냥 비난하기 어려운 것은 보험금이 지금 자신들이 겪고 있는 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있기 때문이다.
영화의 제목에 등장하는 파이 역시 나누어 가질 수 있는 한정된 자원을 떠올리게 한다. 다만 자신의 몫을 늘리는 일이 누군가의 생활에 직접적인 영향을 미친다면 그 몫의 적절함을 판단하는 기준은 달라질 수 있다. 어머니가 남긴 돈을 어떻게 나눌 것인가에 관한 이야기가 각자가 처한 현실을 들여다보는 이야기로 확장되는 것이다.
은하가 미성년자라는 설정도 이 과정에서 중요하게 작용한다. 영화는 자신에게 필요한 것을 스스로 판단할 수 있는 능력과 그것을 결정할 권리를 갖는 것이 반드시 일치하지 않는 상황을 통해 재산을 둘러싼 갈등에 또 다른 현실적인 문제를 더한다.