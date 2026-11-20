(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
벌써 십 년쯤 전의 일이다. 생의 어느 순간 돌아보니 정작 지켜야 했던 귀한 것을 모조리 잃어버리고 말았다는 어느 성공한 사내의 이야기를 한나절 동안이나 들었던 적이 있다. 어디 그 하나 만의 이야기였을까. 때로 우리는 가진 것 많은 상인이 맨발로 나다니는 탁발승보다 더 많은 것을 잃는다는 사실을 잊는다. 두 눈 멀쩡히 뜬 사람이 봉사보다도 더 많은 소중한 것들을 길바닥에 흘리고 지나기도 한다. 나아가는 방향만을, 들어오는 재물만을 보다 보면 정작 새어나가는 것과 등지고 떠나온 곳을 잃어가는 법이다.
때로 우리는 우리가 잃은 것이 무언지 알지 못한다. 그것이 아주 소중한 것일지라도 말이다. 전국 도시의 거리마다 똑같은 가게가 얼마 다르지 않은 모양으로 들어서는 것이 한국의 특색이라 한다. 정말이지 그러해서 가까운 나라들, 이를테면 중국과 일본, 베트남, 태국, 필리핀 등지만 해도 지역별 특색이 뚜렷해서 문화와 언어, 습관과 풍속, 건물이며 대중교통 따위에서도 나름의 차이가 있는 것이 일반적이다. 봉건적 전통이 더 긴 유럽은 더욱 그러하니, 많은 이들이 지역마다 편차가 얼마 없는 것을 한국의 특징이라 하는 건 이 때문이겠다.
흥미로운 건 한국인 가운데 여기에 문제의식을 느끼는 이는 얼마 되지 않는다는 점이다. 여기나 저기나 같은 프랜차이즈 가게가 점주만 바꿔가며 장사를 하고, 이 방송국과 저 신문사가 대동소이한 논조로 이야기를 전해도 불편을 느끼는 사람이 그리 많지 않다. 춘천의 막국수며 닭갈비, 전주의 콩나물국밥과 비빔밥, 부산의 밀면과 돼지국밥 정도로 지역성은 지켜지는 것일까. 허울만 남은 지역과 유출되는 인구, 그사이 소실되는 긍지를 지난시대 한국은 거의 돌아보지 않았는지도 모를 일이다.