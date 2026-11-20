팝엔터테인먼트

스틸컷그러나 영화 속에선 뺑덕어멈에 대한 새로운 시선을 드러낸다. 그녀가 심봉사와 혼인한 뒤 멀리까지 그를 수행해 여정을 떠난 것을 고려하면 그저 돈과 색만 밝히는 몹쓸 여자일 수만은 없지 않느냐고 묻는다. 세상은 자주 단 한 가지 해석을, 특정한 방향으로 난 길을 제시하지만 실은 그보다 다른 길이 얼마든지 있을 수 있다. 때로는 그 아래 깔려 좀처럼 조명받지 못하는 가치 있는 이야기 또한 있을 수 있다.윤호는 왜 영화를 찍는 걸까. 아마도 제대로 극장에 걸리지도 못할 작은 영화를 말이다. 알아주는 이도 없고, 돈도 되지 않는 영화가 그에겐 어떤 의미가 될까. 정원은 어째서 듣는 이 없는, 심지어는 노랫말조차 이해할 수 없는 노래를 부르는가. 이제는 그가 나고 자란 제주의 자식들에게조차 닿지 못할 사장되어 가는 옛 방언으로, 그가 목 놓아 부르는 노래가 어떤 의미가 있는 걸까. 미정에게 이들과의 여정은 또 어떤 목적이고 의미가 될까.바쁘게 나아가는 세상, 뒤처지면 버리고 지나치는 비정한 세계에서 윤호와 정원은 봉사 심씨와 얼마만큼 같고 다른가. 이들과 여정을 함께 하며 회의하고 떠나갔다 돌아오는 미정은 또한 뺑덕어멈과 또 얼마만큼 닮았을까. <삼춘, 어디 감수광?>은 이처럼 극중극과 이들의 현재적 여정을 슬며시 겹쳐낸다. 마침내 사라지고 말 언어와 이제 얼마 찾는 이 없는 감독과 배우, 그리고 가수의 이야기가 어딘지 애처로운 감상을 자아낸다.누군가는 슬픈 이야기로 슬픔을 겪어내고, 절망적인 작품을 보며 절망을 이겨낸다 했다. 이 영화 <삼춘, 어디 감수광?>은 답을 말하는 작품이 아니다. 당해낼 수 없는 흐름 가운데서 이겨내지 못할 걸 알면서도 어떻게든 여정을 지속하려는 이들의 이야기다. 어쩌면 누구는 이 작품으로 나름의 위로와 위안을 받을 수 있을지도 모를 일이다.