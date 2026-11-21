미디어캐슬

스틸컷<스트레인저 – 무황인담> 가운데는 다양한 무사들이 등장한다. 어떤 이는 출세를 위해 기꺼이 누구든, 무엇이든 벨 수 있다고 말한다. 다이묘 휘하에서 농민군을 이끄는 사무라이가 꼭 그와 같다. 그는 심지어 제 주군조차도 기꺼이 벨 수 있는 인물이다. 그에게 충성이나 무도, 안민 등은 모두 수단일 뿐 절대적 가치일 수 없다.반면 명나라 추격군의 실력자 라로는 아마도 위구르쪽에서 온 것으로 보이는 푸른 눈의 검사다. 그에게 무는 절대적 가치다. 강함을 추구하며 저보다 더 강한 자는 모조리 꺾어야만 직성이 풀린다. 황명 따윈 그에겐 아무런 의미가 없다.그들 앞에 무명 무사가 있다. 그에게는 무엇이 필요한가. 무명 무사와 코타로는 운명적 만남으로부터 함께 목적지까지 동행하는 일행이 된다. 그 사이 작은 유대가 피어나고, 그 자그마한 유대는 결코 외면할 수 없는 선택으로 이어진다. 배신과 사투로 이어지는 <스트레인저 – 무황인담>의 클라이맥스는 얼핏 단순해보이지만 상당한 몰입감을 선사한다.결정적인 건 무명 무사의 사연이 드러나면서다. 그저 누구에게나 있는 그렇고 그런 서사를 넘어, 반드시 이루어야 할 속죄 앞에 그가 서는 광경은 영화를 그저 한 편의 장르물로만 바라보지 않도록 한다. 안도 히데아키가 오늘에 이르러 거장으로 불리도록 한 특별함, 뛰어난 액션 연출 뿐 아니라 복잡한 감정과 드라마를 엮어 표면 위의 오늘이 아닌 지난 시간, 삶 전체를 읽게끔 하는 솜씨가 빛을 발하는 것이다.죄를 씻는 일, 속죄란 행위의 진짜 무게를 이 작품이 정면에서 다룬다. 죄는 이미 빚어졌고 피해를 본 이는 사라진 지 오래인데, 죄인은 어째서 속죄를 해야만 하는가. 속죄란 대체 어떤 의미가 있는가. 바로 그 문제에 대한 답을 <스트레인지 – 무황인담>이 그리고 있다는 건 의미 깊은 일이다.무엇이 속죄라는 말을 우리 가운데 남겼는가. 눈에는 눈, 이에는 이로 갚는 응보를 넘어서 죄 지은 이가 진정한 구원에 가 닿는 속죄라는 개념에 대하여 이 영화는 진실로 진지하게 응시하도록 한다. 그것이 칼잡이들이 제 솜씨를 뽐내는 본즈 표 끝내주는 액션을 등에 업고 이 영화를 명작의 반열에 올린 것일 테다. 그리하여 나는 이 작품이 훌륭하다 적는다.