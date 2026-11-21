속죄에 대한 이야기다.
중년에 접어든 무사 무명은 전국 각지를 벌써 오랫동안 떠돈 듯 보이는 왕년의 사무라이, 현재는 낭인이다. 칼 한 자루 들고 방랑하는 무명에겐 이렇다 할 목적도 목표도 없는 듯하다. 그가 제 삶의 전기를 마련한 건 버려진 외딴 사당에서 마주한 우연한 만남 덕분이었다. 추위를 피하려 지붕 아래로 몸을 피한 그 앞에 웬 꼬맹이가 나타나 모진 말을 퍼부었던 것이다.
아이의 이름은 코타로, 토비라 불리는 웬 개 한 마리와 함께 먼 길을 떠나온 듯한 녀석이다. 산전수전 다 겪은 무명이 고작 꼬맹이 떠드는 소리에 비켜날리 만무하다. 제가 먼저 왔다며 나가라고 몰아붙이는 코타로의 말을 음악 삼아서 눈을 붙이는 무명이다.
이야기는 코타로를 죽이러 찾아든 정체불명의 암살자들이 나타나며 속도를 낸다. 눈앞에서 아이를 죽이려는 암살자들을 그대로 지나치기란 어려운 일이다. 측은지심, 우물가로 기어가는 아이를 구하려는 마음 하나쯤은 모든 인간에게 선한 마음의 단서로써 갖춰져 있다고 하지 않았던가. 무명은 코타로를 구한다. 코타로와 개 토비를 구하여 어찌어찌 몸을 빼내는 데 성공한다. 과연 겉보기처럼 솜씨 하난 대단한 모양이다.
운 좋게 살아난 코타로지만, 주인을 구하려 곁에서 싸우던 개 토비가 독에 중독되는 바람에 무명은 또 개를 구하려 동분서주하게 된다. 기왕 목숨을 구해준 것, 저를 목적지까지 수행해달라는 코타로의 부탁이 이어진다. 여기까지가 무사 무명이 코타로와 일행이 되는 이야기다.