LCK 차세대 프랜차이즈 스타는 누가 될 것인가

디플러스 기아 sns

디플러스 기아 유스 우승 사진현재 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)에는 '페이즈' 김수환, '루시드' 최용혁, '퍼펙트' 이승민 등 육성군 시스템을 거쳐 1군 리그에 자리 잡은 선수가 많다. 올해에도 각 팀에서는 차기 프랜차이즈 스타로 발돋움할 여러 유망주가 주목받고 있다.상·하반기 아카데미 리그 통합 우승을 차지한 디플러스 기아의 핵심 유망주로는 미드 라이너 '디스페어' 김선우를 꼽을 수 있다. 2025년 2월 디플러스 기아 유스에 입단한 그는 그동안 높은 데스 비중으로 아쉬운 모습을 보여줬다. 실제로 상반기 리그에서는 KDA 2.92로 미드 라이너 11명 중 7위에 머물며 우승팀 라이너에 어울리지 않는 성적을 남겼다.하반기 리그에서는 안정된 라인전과 화려한 고점을 보여주며 많은 이들에게 주목을 받았다. '로크'로 펜타킬을 3번이나 달성했으며, 지표 역시 KDA 3.89로 미드 라이너 중 5위까지 오르며 눈에 띄게 좋아진 모습을 보여줬다. '쇼메이커', '세인트', '가든'과 같은 준수한 미드 라이너를 다수 배출한 디플러스 기아의 차세대 미드 라이너로 주목받고 있다.상·하반기 모두 준우승을 차지한 T1 루키즈에는 많은 유망주가 있다. 12년생 원거리 딜러 유망주 '넥서스' 이승우, 이미 2군 무대에 데뷔한 '카림' 오재승, '진범' 천진범 등 좋은 선수가 많지만 서포터 '에테르' 황휘상이 많은 주목을 받고 있다.2024년 1월 농심 레드포스 아카데미에서 데뷔해 한화생명 아카데미를 거쳐 T1 루키즈에 입단한 그는 아카데미 리그 우승 1회, 준우승 2회를 기록하며 두각을 나타냈다.특히 하반기 리그에서는 서포터 12명 중 KDA 1위(6.75), DPM 4위(264)를 달성했으며, 솔로 랭크에서도 꾸준히 챌린저 티어를 유지하며 '클라우드' 문현호를 대체할 T1의 차세대 유망주로 평가받고 있다.KeG 대통령배 전국결선 우승과 하반기 리그 3위를 차지한 한진 브리온 아카데미에서는 KeG 대통령배 MVP를 수상한 '아이디어' 정하늘이 두각을 나타냈다. 2026년 3월 한화생명 아카데미에 입단했으나, 주전 경쟁에서 밀려 5월 한진 브리온 아카데미로 이적한 뒤 크게 성장한 모습을 보였다.솔로 랭크에서 '판테온' 장인으로 이름을 알렸지만 좁은 챔피언 폭이 단점으로 꼽혔다. 그러나 이적 후에는 '리 신'(14전 10승 4패), '나피리'(7전 5승 2패) 등 다양한 챔피언을 활용해 팀의 승리에 기여했다. 특히 2승 19패로 최하위였던 팀의 아카데미 리그 성적을 합류 이후 최종 3위까지 끌어올리며 팀 상승세의 일등 공신으로 꼽힌다.현재 챌린저스 팀 정글러인 '디나이' 황치현이 시즌 종료 후 계약이 만료된 상태여서 '아이디어' 정하늘의 2군 콜업이 유력한 상황이다.한화생명 아카데미는 '이클립스' 김민준의 이적 이후 KeG 전국결선 조별예선 탈락, 하반기 아카데미 리그 4위 등 다소 아쉬운 성적을 거뒀다. 침체된 팀 분위기 속에서도 탑 라이너 '아챌' 신재원은 빛나는 활약을 펼치며 존재감을 각인시켰다.2025년 2월 농심 레드포스 아카데미에서 데뷔해 2026년 3월 한화생명 아카데미로 이적한 뒤 기량이 만개했다. '제이스', '바루스', '암베사' 등 공격적인 챔피언을 주력으로 다루며 팀의 승리를 견인했고, 결정적인 순간마다 솔로킬을 기록하며 든든한 버팀목으로 자리매김했다.DN 수퍼스 아카데미에는 '주누' 최준우, '소프트' 허찬 등 다양한 유망주가 포진해 있지만, 그중에서도 원거리 딜러 '리벤지' 윤정빈이 많은 주목을 받고 있다.2025년 8월 브리온 아카데미에서 데뷔해 KeG 대통령배 3위, 아카데미 리그 5위를 기록하며 일찌감치 두각을 나타냈다. 이후 2026년 3월 DN 수퍼스 아카데미로 이적한 뒤에는 교통사고로 출전이 무산된 '에노쉬' 곽규준을 대신해 2부 리그 세계대회인 WSCI에 긴급 투입되어 팀의 4강 진출을 견인했다.하반기 아카데미 리그에서도 원거리 딜러 14명 중 KDA 5위(3.44), 분당 CS 1위(10.52개), DPM 4위(924)를 달성하며 탄탄한 경기력으로 차세대 주전으로서의 기대감을 높였다.하반기 아카데미 리그 플레이오프에 턱걸이로 진출한 KT 롤스터 아카데미에서는 미드 라이너 '로이드' 김성우의 활약이 단연 빛났다.2025년 8월 젠지 스콜라스에서 데뷔해 훈련소 입소로 자리를 비운 '쵸비' 정지훈의 공백을 메우기 위해 젠지 1군 선수단과 함께 2025 KeSPA컵에 출전하며 일찌감치 이름을 알렸다. 이후 2026년 3월 KT 롤스터 아카데미로 이적해 팀의 플레이오프 진출에 결정적인 공헌을 했다.하반기 리그에서는 미드 라이너 12명 중 KDA 4위(4.05), DPM 2위(819), 킬 관여율 2위(62.5%) 등 주요 지표에서 모두 최상위권을 기록하며 팀 승리의 핵심 역할을 해냈다.농심은 타 구단의 일반적인 육성군 시스템과 달리 자체 운영 학원의 우수 수강생을 선발해 아카데미 리그에 출전시키고 있다. 이러한 운영 구조상 타 팀에 비해 선수단 평균 연령이 높고 객관적인 전력에서도 열세인 편이다. 그러나 팀의 전반적인 부진 속에서도 탑 라이너 '현' 김현서는 개인 지표에서 준수한 성적을 기록하며 존재감을 드러냈다.'현' 김현서는 2025년 KeG 대통령배에서 충북 대표로 8강에 올랐으며, 2026년에는 강원 대표로 출전해 4강을 기록했다. 이후 9월 농심 아카데미에 입단했으며, '크산테', '암베사' 등 브루저 계열 챔피언으로 두각을 드러냈다. 특히 리그 탑 라이너 14명 중 KDA 7위(2.33), DPM 6위(698)를 기록하며 준수한 개인 지표를 남겼다.젠지 역시 수강생 중 우수한 인원을 선발해 육성군을 운영 중이다. 올해 3월에 팀에 입단한 '유니' 이재윤이 많은 주목을 받고 있다. '로크', '오로라', '라이즈' 같은 AP 메이지 계열 챔피언으로 안정적인 게임 운영을 보여주고 있으며, 이번 시즌 꾸준히 챌린저 티어를 유지하고 있다.대회 성적은 아쉬웠으나 기본 체급이 올라간다면 높은 레벨에서도 충분히 통할 만한, 발전 가능성이 높은 선수로 꼽힌다.키움 DRX 역시 기존에는 학원생을 통해 육성군을 운영했으나, 최병훈 단장 부임 이후 육성군을 개편하고 코치 및 멤버를 전원 교체했음에도 2승 25패라는 좋지 못한 성적을 기록했다. 이런 상황 속에서도 '베르' 이준민의 활약이 돋보였다.DRX 챌린저스와 디플러스 기아 챌린저스에서 활약한 '베르' 이준민은 올해 9월 키움 DRX 아카데미로 합류해 인상적인 모습을 보여줬다. 서포터 12명 중 DPM 2위(294), 킬 관여율 2위(72%) 등 각종 지표에서 상위권을 차지하며 존재감을 과시했다.피어엑스는 현재 육성군을 운영하지 않는 상태이다. 2025년 이후로는 아카데미 리그에 참여하지 않고 있다. 빈자리에는 스쿨리그 우승팀인 서울 은평메디텍고교 e스포츠학과가 참여 중이다.이번 스토브리그에서 누가 콜업되고 누가 어떤 팀에 입단하게 될지, 유망주들의 행보 또한 주목받고 있다.