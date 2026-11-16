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김성호의 씨네만세 쇠락에 저항하는 두 자세, 우리 곁의 노년에 눈을 돌리면

쇠락에 저항하는 두 자세, 우리 곁의 노년에 눈을 돌리면

[김성호의 씨네만세 1507] 18회 서울국제노인영화제 단편경쟁 청년감독 대상작 <대책 없는 여자>, <브로콜리>

김성호(starsky216)
26.11.16 15:59최종업데이트26.11.16 15:59
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사람은 언제 몰락하는가. 육체의 늙음만이 쇠락의 증거라면 일흔 넘어 왕성히 창작하는 이 시대 수많은 예술가는 존재할 수 없었을 테다. 각별히 우리 시대 영화란 매체는 노장들이 왕성하게 활약하는 대표적인 분야로 자리매김했는데, 아흔이 된 켄 로치를 비롯하여 클린트 이스트우드, 스티븐 스필버그, 로버트 저메키스, 조지 밀러, 마틴 스콜세지, 리들리 스콧, 미야자키 하야오 등 여든을 전후한 노장들이 지난 몇 년 간 청년세대 못잖은 정열적인 작품을 발표했던 것이다. 이들 앞에서 청춘이란 육체의 늙음에 달렸다 말할 용자가 어디 있으랴.

자연과 인간을 경이롭게 대하고 내일이 오늘보다 나아질 것을 기대하는 사람들이 있다. 내 안의 창을 닦아 바깥 세계를 더욱 경이롭게 대하려는 이들이 우리 가운데 존재한다. 표현하고 수용하는 이들, 예술로써 제 삶과 세상을 풍요롭게 가꾸는 창작자 및 관객들이 이따금은 한 자리에 모인다. 18회 서울국제노인영화제도 또한 그런 장이 될 수 있기를 자처했다.

우리 시대 노인들의 얼굴을 여러 창작자가 제 나름으로 응시한다. 어떤 작품은 노인이라 뭉뚱그려지는 세대 가운데 더없이 찬란한 청춘의 표정이 자리함을 확인하게 하고, 또 어느 영화는 노인이 필연적으로 마주할 사멸과 외로움, 어떤 쇠락을 대하는 자세를 비춘다. 편견과 고정관념, 때로는 쓸모없다 여겨지는 것들을 더는 돌아보지 않는 비정한 태도로써 사회가 노인을 대하는 모습을 꾸짖기도 한다. 하나하나가 이 시대 노인의 자리를 확인하게 하는 작품들이 한 자리에 모여들었다. 오늘 소개할 두 편의 영화가 또한 그와 같다.

서울국제노인영화제 관객과의 대화 사진. 맨 오른쪽이 대상 수상자 송진경 감독. <로타리의 한철> 김소연 감독, 심사위원특별상 수상작 <황금마차> 주연 권태연 배우와 안종일 멘토, 진행을 맡은 필자(오른쪽부터).
서울국제노인영화제관객과의 대화 사진. 맨 오른쪽이 대상 수상자 송진경 감독. <로타리의 한철> 김소연 감독, 심사위원특별상 수상작 <황금마차> 주연 권태연 배우와 안종일 멘토, 진행을 맡은 필자(오른쪽부터).서울국제노인영화제

무너지는 일상, 노년의 공포

윤문성 감독의 <브로콜리>는 서울국제노인영화제 단편경쟁 섹션에 소개된 25편의 단편영화 가운데 하나다. 러닝타임 30분짜리 극영화로, 은퇴를 앞둔 시내버스 기사 재협을 주인공으로 한다. 재협은 서울시내 버스운전기사다. 벌써 수십 년이나 같은 노선을 운행해온 재협인데, 요 근래 어딘지 불안한 기색이 감출 수 없다. 주변에선 재협에게 어딘가 문제가 생긴 게 아닌가 걱정하는 듯도 한데, 그럴수록 그는 좀처럼 곁을 내어주려 하지 않는다.

영화는 버스 기사의 일상을 다룬다. 재협은 매일 같이 버스운전을 위해 출근을 하고, 정해진 노선을 빙빙 돌며 업무를 수행한다. 그리고 돌아와 퇴근하고 다시 다음날 일찍 출근하는 것이다. 그 반복을 재협은 거의 일생 동안 수행해냈다. 그 시간 동안 그 머리 위에 허옇게 서리가 내렸다. 딸자식은 장성해 가정을 꾸렸는데, 재협의 삶은 몰라보게 망가진 것도 같다.

재협의 일상 사이로 균열이 나고 있는 그 일상이 엿보인다. 아내는 사실상 이혼한 상태다. 별거 중인 그녀가 이혼서류에 도장을 찍으라 압박을 해오고, 딸이라고 하나 있는 건 결코 자기편이 아니다. 무뚝뚝한 성품으로 가정에 충실하지 못한 때문일까. 문제가 번질수록 재협은 방어적인 모습을 보일 뿐이다. 회사 상황도 녹록지 않다. 지난 수십 년을 성실하게 일했건만 그 공로를 회사가 얼마 알아주지 않는다. 정년이 넘어 촉탁기사로 단기계약을 연장하기 위해서는 결정권자에게 살살 기며 잘 보여야만 한다. 뻣뻣하기만 한 재협에게 그런 역량이 있을 리 만무한데, 다행히도 사돈이자 친구인 녀석이 요직에 앉아 그를 챙기려 한다.

브로콜리 스틸컷
브로콜리스틸컷서울국제노인영화제

평생을 해온 일이 더는 가능하지 않아질 때

재협에겐 또 다른 문제도 있는 듯하다. 뭔가 깜빡깜빡 잊는 일이 많아지고, 어딘지 기억이 숭덩 하고 잘려나가는 느낌도 받는다. 인지장애를 겪는 노인인구가 전체의 몇 퍼센트더라. 꽤 유의미한, 그러니까 주변에 고개를 돌리면 열에 몇쯤은 있다는 이야기겠다. 재협의 불안이 그저 재협 혼자만의 불안은 아니란 것을 아마도 모두가 알 터다. 영화는 그를 일종의 장르물처럼, 개성 있는 연출로써 표현해낸다.

평생 몰아온 자동차 운전과 인지능력 감퇴가 맞물려 빚어지는 사건을 우리는 뉴스를 통해 종종 접한다. 이를테면 고령운전자가 일으킨 사고 및 급발진 의심 사건, 이와 관련한 면허 자진반납 제도 등이다. 능숙한 운전자가 어느 순간 문득 더는 운전할 수 없게 된다면, 그와 같은 변화를 아무렇지 않게 받아들일 수 있을까를 되묻게 된다. 어느 순간 훅하고 닥쳐오는 인지장애와 신체의 노쇠 사이의 비슷하지만 다른 감각에 대하여 막상 당사자 아닌 인간은 깊이 들여다 본 적 없을 것이다. 영화가 새삼 일깨우는 것이 바로 그와 같은 감각의 격차가 아닌지.

사회가 돌아가는 데 있어 필수적인 공공운수, 교통의 역할을 수행하는 버스 운전기사다. 그 노동의 자리 가운데 인간 기사의 역량이 중차대한 역할을 담당하고 있었단 걸 새삼 확인한다. 하나 둘 인간노동의 자리가 AI에 의해 대체되는 이 시대에 아무렇지 않게 의지하고 있던 인간 기사의 어느 역량 상실이 가져온 문제가 도리어 그가 떠받치고 있던 무게를 확인하게도 한다.

대책 없는 여자 김유례 시인
대책 없는 여자김유례 시인서울국제노인영화제

대상작의 품격

<대책 없는 여자>는 18회 서울국제노인영화제 단편경쟁 청년감독 대상작이다. 송진경 감독의 러닝타임 20분짜리 다큐멘터리로, 울산 지역에서 활동하는 시인 김유례의 긍지 있는 생을 담았다. 시인 김유례의 시화전을 온라인에서 우연히 접한 감독이 그대로 연락을 취해 오늘의 인상적 다큐가 만들어졌다 전한다. 단편 극영화를 5편이나 연출한 감독에게 첫 다큐의 주인공으로 낙점된 김유례의 매력이 담뿍 묻어나는 작품이다. 남들은 은퇴할 나이에 시인으로 등단해 새출발한 김유례 작가의 삶과 그로부터 길어낸 자세가 보는 이에게 여러 갈래 생각할 거리를 던져준다.

사람은 언제 몰락하는가. 육체의 노쇠가 쇠락의 필수조건이라면, 예순을 넘긴 나이에 언어로써 삶과 세상 가운데 깃든 진실을 포집해 써내기 시작한 김유례와 같은 시인의 존재를 어떻게 설명할 수 있을까. 자연 가운데 경이로움을 발견하고, 제멋대로 닥쳐오는 삶을 긍정해나가는 모습이 여느 훌륭한 시인과 꼭 닮아 있는 김유례다.

이 작품과 관련해 전하고픈 말이 또한 한 가득이지만, 때로는 궁금증을 남겨두는 편이 부족한 재주로 구구절절 쓰는 것보다 나을 때가 있는 법이다. 송진경 감독과는 따로 인터뷰를 위해 만남을 잡아둔 상태로, 먼저 김유례 시인이 '씨네만세'에 전해온 소감으로써 글을 갈무리한다.

서울국제노인영화제 포스터
서울국제노인영화제포스터서울국제노인영화제

"내 인생의 주인공은 나야 나"

"내 나이 여든일곱, 오늘도 나는 내 인생의 주인공입니다"

안녕하세요. 영화 '대책 없는 여자'의 주인공 김유례입니다.
송진경 감독이 저의 일상과 삶의 이야기를 담아 만든 영화 '대책 없는 여자'가 제18회 서울국제노인영화제에서 청년감독부문 대상을 받았다는 소식을 듣고 얼마나 기쁘고 감격스러웠는지 모릅니다.

평범하기만 했던 저의 이야기가 한 편의 영화가 되고, 이렇게 큰 상까지 받게 되리라고는 미처 생각하지 못했습니다.

저는 젊은 날 가족을 위해 살아왔고, 예순이 넘어서야 문학을 배우기 시작했습니다. 그리고 늦은 나이에 시인이 되었습니다. 누군가의 아내로, 어머니로, 할머니로 살아온 세월도 소중하지만, 이제는 '김유례'라는 제 이름으로 시를 쓰고 새로운 세상과 만나고 있습니다.

돌아보면 제 삶이 특별하거나 대단했던 것은 아닙니다. 그저 하루하루 주어진 삶을 열심히 살아왔을 뿐입니다. 그런 저의 일상을 따뜻한 시선으로 바라보고, 한 편의 영화로 만들어 주신 송진경 감독님과 제작진 여러분께 깊이 감사드립니다.
무엇보다 부족한 저의 일상을 늘 따뜻하게 바라봐 주시고, 격려와 응원을 아끼지 않으신 모든 분께 진심으로 감사드립니다. 여러분의 사랑과 응원이 있었기에 오늘의 기쁨이 더욱 크고 소중하게 느껴집니다.

이번 수상은 저에게 또 하나의 용기와 희망을 안겨 주었습니다. 나이가 들었다고 해서 꿈까지 늙는 것은 아니라는 사실을 새삼 깨닫습니다. 새로운 것을 배우고, 좋아하는 일을 하며, 사람들과 마음을 나누는 기쁨은 나이와 상관없이 우리를 살아 있게 합니다.

앞으로도 내일 무슨 일이 일어날지는 알 수 없지만, 오늘 하루만큼은 즐겁고 당당하게 살아가려고 합니다. 시를 쓰고, 사람들을 만나고, 작은 일에도 웃으며 저에게 주어진 시간을 소중히 가꾸겠습니다.

제 인생은 아직 끝나지 않았습니다. 오늘도 저는 제 삶의 한 페이지를 새롭게 써 내려가고 있습니다.

저의 이야기에 귀 기울여 주신 모든 분께 다시 한번 깊이 감사드립니다.

2026년 11월 16일
영화 '대책 없는 여자'의 주인공, 시인 김유례

덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
서울국제노인영화제 SISFF 브로콜리 대책없는여자 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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