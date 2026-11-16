쇠락에 저항하는 두 자세, 우리 곁의 노년에 눈을 돌리면

사람은 언제 몰락하는가. 육체의 늙음만이 쇠락의 증거라면 일흔 넘어 왕성히 창작하는 이 시대 수많은 예술가는 존재할 수 없었을 테다. 각별히 우리 시대 영화란 매체는 노장들이 왕성하게 활약하는 대표적인 분야로 자리매김했는데, 아흔이 된 켄 로치를 비롯하여 클린트 이스트우드, 스티븐 스필버그, 로버트 저메키스, 조지 밀러, 마틴 스콜세지, 리들리 스콧, 미야자키 하야오 등 여든을 전후한 노장들이 지난 몇 년 간 청년세대 못잖은 정열적인 작품을 발표했던 것이다. 이들 앞에서 청춘이란 육체의 늙음에 달렸다 말할 용자가 어디 있으랴.
자연과 인간을 경이롭게 대하고 내일이 오늘보다 나아질 것을 기대하는 사람들이 있다. 내 안의 창을 닦아 바깥 세계를 더욱 경이롭게 대하려는 이들이 우리 가운데 존재한다. 표현하고 수용하는 이들, 예술로써 제 삶과 세상을 풍요롭게 가꾸는 창작자 및 관객들이 이따금은 한 자리에 모인다. 18회 서울국제노인영화제도 또한 그런 장이 될 수 있기를 자처했다.
우리 시대 노인들의 얼굴을 여러 창작자가 제 나름으로 응시한다. 어떤 작품은 노인이라 뭉뚱그려지는 세대 가운데 더없이 찬란한 청춘의 표정이 자리함을 확인하게 하고, 또 어느 영화는 노인이 필연적으로 마주할 사멸과 외로움, 어떤 쇠락을 대하는 자세를 비춘다. 편견과 고정관념, 때로는 쓸모없다 여겨지는 것들을 더는 돌아보지 않는 비정한 태도로써 사회가 노인을 대하는 모습을 꾸짖기도 한다. 하나하나가 이 시대 노인의 자리를 확인하게 하는 작품들이 한 자리에 모여들었다. 오늘 소개할 두 편의 영화가 또한 그와 같다.