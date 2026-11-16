쇠락에 저항하는 두 자세, 우리 곁의 노년에 눈을 돌리면

서울국제노인영화제

관객과의 대화 사진. 맨 오른쪽이 대상 수상자 송진경 감독. <로타리의 한철> 김소연 감독, 심사위원특별상 수상작 <황금마차> 주연 권태연 배우와 안종일 멘토, 진행을 맡은 필자(오른쪽부터).윤문성 감독의 <브로콜리>는 서울국제노인영화제 단편경쟁 섹션에 소개된 25편의 단편영화 가운데 하나다. 러닝타임 30분짜리 극영화로, 은퇴를 앞둔 시내버스 기사 재협을 주인공으로 한다. 재협은 서울시내 버스운전기사다. 벌써 수십 년이나 같은 노선을 운행해온 재협인데, 요 근래 어딘지 불안한 기색이 감출 수 없다. 주변에선 재협에게 어딘가 문제가 생긴 게 아닌가 걱정하는 듯도 한데, 그럴수록 그는 좀처럼 곁을 내어주려 하지 않는다.영화는 버스 기사의 일상을 다룬다. 재협은 매일 같이 버스운전을 위해 출근을 하고, 정해진 노선을 빙빙 돌며 업무를 수행한다. 그리고 돌아와 퇴근하고 다시 다음날 일찍 출근하는 것이다. 그 반복을 재협은 거의 일생 동안 수행해냈다. 그 시간 동안 그 머리 위에 허옇게 서리가 내렸다. 딸자식은 장성해 가정을 꾸렸는데, 재협의 삶은 몰라보게 망가진 것도 같다.재협의 일상 사이로 균열이 나고 있는 그 일상이 엿보인다. 아내는 사실상 이혼한 상태다. 별거 중인 그녀가 이혼서류에 도장을 찍으라 압박을 해오고, 딸이라고 하나 있는 건 결코 자기편이 아니다. 무뚝뚝한 성품으로 가정에 충실하지 못한 때문일까. 문제가 번질수록 재협은 방어적인 모습을 보일 뿐이다. 회사 상황도 녹록지 않다. 지난 수십 년을 성실하게 일했건만 그 공로를 회사가 얼마 알아주지 않는다. 정년이 넘어 촉탁기사로 단기계약을 연장하기 위해서는 결정권자에게 살살 기며 잘 보여야만 한다. 뻣뻣하기만 한 재협에게 그런 역량이 있을 리 만무한데, 다행히도 사돈이자 친구인 녀석이 요직에 앉아 그를 챙기려 한다.