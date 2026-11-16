압도적 퍼포먼스 보여준 이현중, NBA 꿈 부푼다

4쿼터에만 3점 5방을 꽂으며 압도적인 퍼포먼스를 보여준 이현중이다. 립시티 리믹스는 16일 오전 8시(한국 시각) 미국 캘리포니아주 스톡턴에서 열린 '2026-2027 미국 NBA G리그' 스톡턴 킹스와 원정 경기서 119-115 승리를 기록했다.전반을 59-47로 앞선 립시티는 3쿼터 스톡턴의 공세에 밀리며 역전을 허용했다. 그러나 4쿼터 이현중이 3점슛 5개를 포함해 16점을 몰아치며 승부를 뒤집었고, 종료 직전 동점을 내줬지만 연장 접전 끝에 승리를 거뒀다.이날 단연 눈에 띈 자원은 바로 대한민국의 이현중이다. 이번 시즌을 앞두고 일본 B리그 나가사키 벨카를 떠나 미국 NBA 진출을 선언했던 그는 지난 9월 포틀랜드 트레일 블레이저스와 1년 비보장 계약인 'Exhibit 10'을 체결했다.이현중은 정규 로스터에 진입하지 못했지만, 산하 G리그 립시티 리믹스에서 활약하며 도전에 나서고 있다. 여기서 좋은 모습을 보여주면 꿈의 무대인 NBA 무대를 밟을 수 있다. 이날 경기 전까지 G리그 3경기에 출전해 평균 12점 6.7리바운드 2.7어시스트를 기록했다. 특히 3점 슛 성공률 42.9%를 기록하며 외곽에서 경쟁력을 입증했고, 경기별 득점도 3점에서 12점, 21점으로 상승세를 그리고 있었다.그리고 이번 스톡턴을 상대로도 확실한 '클래스'를 보여줬다. 베스트5로 코트에 나선 이현중은 레이업을 시작으로 과감한 드리블로 자유투를 얻어내면서 기분 좋은 출발을 알렸다. 2쿼터에는 2점을 비롯해 3어시스트를 추가하며 전반을 마쳤다.기세를 올린 가운데 후반에는 더욱 빛났다. 이현중은 3쿼터 출발을 3점으로 시작, 특히 4쿼터 11분 38초, 외곽에서 볼을 잡은 후 수비를 한 명 날리고 꽂은 3점 슛은 이날 컨디션이 확실하게 올라왔다는 점을 보여준 장면이다.이후에 2연속 3점을 시작으로 91-91로 팽팽하게 맞선 상황에서 3점에 이은 앤드원 플레이까지 성공시키면서 팀의 역전을 이끌었다. 또 102-99로 스톡턴이 바짝 추격한 가운데 또 3점을 기록, 상대의 의지를 확실하게 꺾었다.이현중은 37분을 코트에서 누비며 25점 7리바운드 4어시스트 3점 6개 야투 성공률 57.1%를 기록, NBA G리그 입성 후 최고의 퍼포먼스를 뽐냈다.이런 퍼포먼스를 꾸준히 보여준다면 이현중의 목표인 NBA 무대 입성은 더 이상 꿈이 아닐 수 있다. 정확한 외곽슛으로 공격 공간을 넓히는 것은 물론, 컷인과 동료를 활용한 연계 플레이까지 선보이며 NBA에서 요구하는 윙 자원의 경쟁력을 입증하고 있기 때문이다.또 경기 내에서도 꾸준히 보여주고 있는 수비력에 더해 경기 안정성까지 확실하게 갖춘다면 콜업 가능성이 더욱 높아질 수 있다. 한편, 이현중은 오는 21일(한국 시각) 산타크루즈 워리어스를 상대로 홈 개막전을 치른다.