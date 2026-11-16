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누네스 무너뜨린 해리슨... 전설의 공백보다 강했던 유도 압박

누네스 무너뜨린 해리슨... 전설의 공백보다 강했던 유도 압박

누네스, 초반 타격 우위에도 그래플링 싸움에서 밀려

김종수(oetet)
26.11.16 14:58최종업데이트26.11.16 14:58
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케일라 해리슨은 힘과 파워를 겸비한 그래플링을 앞세워 아만다 누네스를 압박했다.
케일라 해리슨은 힘과 파워를 겸비한 그래플링을 앞세워 아만다 누네스를 압박했다.UFC 제공

아만다 누네스(38, 브라질)가 돌아왔지만 왕좌를 되찾지는 못했다. 여성 종합격투기 역사상 가장 강력한 포스를 보여줬던 선수로 꼽히는 누네스가 케일라 해리슨(36, 미국)의 그래플링 압박을 이겨내지 못하고 무릎을 꿇었다. 해리슨은 돌아온 전설과의 맞대결을 승리로 장식하며 여성 밴텀급(61.2㎏) 챔피언 자리를 지켰다.

해리슨은 15일(한국시간) 미국 뉴욕주 뉴욕시 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 '폴리마켓 UFC 334: 간 vs. 호킷' 코메인 이벤트에서 누네스를 4라운드 1분 29초 리어네이키드 초크로 제압했다. 상대의 목을 뒤에서 감싸 조르는 기술로, 누네스가 탭을 선언하면서 경기가 끝났다. 해리슨은 첫 타이틀 방어에 성공하며 종합격투기 전적을 20승 1패로 끌어올렸다. 누네스는 23승 6패를 기록했다.

경기 전에는 누네스의 복귀 자체가 큰 관심을 모았다. 2023년 6월 은퇴 이후 3년 5개월 만에 옥타곤에 돌아왔기 때문이다. 반면 해리슨도 지난해 6월 이후 17개월 만에 치르는 경기였다. 1월 목 부위 추간판 문제로 수술을 받은 뒤 복귀전이 미뤄졌다는 점에서 두 선수 모두에게 부담이 적지 않았다.

경기 결과만 보면 해리슨의 일방적인 승리처럼 보일 수 있다. 그러나 실제 흐름은 달랐다. 누네스는 초반 타격에서 챔피언을 위협했고, 그래플링에서도 직접 테이크다운을 성공시키며 반격했다. 해리슨은 그때마다 포지션을 회복하고 자신의 강점인 유도식 압박으로 흐름을 되찾았다. 상대의 장점을 견뎌내고 자신의 기술을 끝까지 관철해냈다.

아만다 누네스(사진 오른쪽)의 스탠딩 화력은 여전했다.
아만다 누네스(사진 오른쪽)의 스탠딩 화력은 여전했다.UFC 제공

누네스의 오른손이 먼저 빛났다… 1라운드 주도권은 도전자에게

경기 초반 누네스는 자신이 왜 오랫동안 여성 MMA 정상을 지배했는지를 보여줬다. 성급하게 거리를 좁히기보다 스텝을 활용해 해리슨의 진입을 기다렸다. 해리슨이 레벨을 낮춰 테이크다운을 시도하자 오른손 카운터를 적중시켰다.

이어 강한 펀치를 연달아 꽂으며 챔피언의 접근을 주저하게 만들었다. 해리슨이 클린치로 전환하려는 과정에서도 누네스는 쉽게 몸을 내주지 않고 빠져나왔다.

누네스의 타격은 단순히 펀치의 위력만 앞세운 공격이 아니었다. 해리슨이 상체를 숙이며 들어오는 순간 직선 공격을 연결했고, 상대가 거리를 좁히면 다시 빠져나와 타격 공간을 만들었다. 해리슨은 초반 몇 차례 진입에서 강한 반격을 허용했다. 유도와 레슬링을 중심으로 경기를 풀어가야 하는 챔피언에게는 달갑지 않은 출발이었다.

'MMA 파이팅'의 실시간 라운드 판정도 1라운드를 누네스의 우세로 채점했다. 다만 라운드 후반에는 해리슨이 반격에 성공했다. 누네스의 타격을 피한 뒤 몸을 묶었고, 유도식 던지기로 상대를 넘어뜨렸다. 이어 누네스의 한쪽 팔을 통제한 채 상위에서 짧은 펀치를 쌓았다. 큰 데미지를 주는 공격은 아니었지만, 누네스가 자유롭게 움직이지 못하도록 묶어두는 데는 성공했다.

이 장면부터 경기의 성격이 달라졌다. 누네스가 서 있는 상태에서는 빠른 손과 강한 펀치로 우위를 점할 수 있었지만, 해리슨이 몸을 붙이면 상황이 복잡해졌다. 해리슨은 상대를 넘어뜨린 뒤 무리하게 서브미션을 노리기보다 상체와 팔을 통제하고 체중을 실어 움직임을 제한했다. 누네스는 바닥에서 다리를 이용해 자세를 바꾸려 했지만 해리슨의 압박을 쉽게 벗어나지 못했다.

케일라 해리슨은 아만다 누네스의 백을 점령해 경기를 끝냈다.
케일라 해리슨은 아만다 누네스의 백을 점령해 경기를 끝냈다.UFC 제공

서로 테이크다운을 주고받은 2·3라운드... 달랐던 포지션 싸움

2라운드에서는 예상 밖의 장면이 나왔다. 누네스가 먼저 그래플링 싸움을 걸었다. 케이지를 따라 클린치가 형성되자 해리슨을 넘어뜨리려 했고, 실제로 한 차례 상대를 바닥으로 끌고 가는 데 성공했다. 타격에서 우위를 보였던 누네스가 굳이 해리슨의 주특기인 그래플링에 맞서려 한 선택은 의문을 남겼다.

더불어 테이크다운에 성공하는 것과 그라운드에서 유리한 위치를 확보하는 것은 별개의 문제였다. 해리슨은 바닥에 떨어진 뒤 빠르게 몸을 세웠고, 다시 클린치 상황으로 전환했다. 이어 첫 라운드에서 성공했던 유도식 던지기를 다시 이어갔다.

누네스가 몸을 붙잡고 버티려 했지만 해리슨은 중심을 무너뜨려 넘어뜨렸고, 상위 포지션에서 짧은 펀치와 엘보를 쌓았다. 누네스는 아래에서 방어하는 데 많은 시간을 썼다.

해리슨의 강점은 테이크다운 자체보다 이후의 연결 과정에 있었다. 상대의 균형을 무너뜨린 다음 곧바로 상체를 제어하고, 한쪽 팔을 묶어 반격 수단을 줄였다. 누네스가 몸을 돌려 일어나려 하면 다시 체중을 실어 눌렀다.

큰 동작으로 힘을 소모하기보다 상대의 움직임을 제한하면서 공격 기회를 찾는 방식이었다. 누네스가 탈출에 성공하더라도 해리슨은 다시 몸을 붙이며 압박을 이어갔다.

3라운드는 누네스가 다시 반격에 나선 라운드였다. 누네스는 직선 펀치로 거리를 유지했고, 해리슨의 테이크다운 시도를 막아냈다. 이어 상대의 진입을 역이용해 테이크다운에 성공했고, 상위 포지션에서 마운트까지 올라갔다. 해리슨에게는 경기 중 가장 위험한 순간이었다. 누네스가 상위에서 공격을 이어갔다면 흐름이 완전히 바뀔 수도 있었다.

하지만 해리슨은 케이지를 활용해 몸을 빼냈다. 상대의 압박을 버티며 자세를 바꿨고, 다시 그라운드에서 유리한 위치를 확보했다. 누네스가 잠시 백 포지션까지 잡았지만 해리슨은 몸을 돌려 정면을 마주하는 데 성공했다. 이후 상위에서 엘보와 펀치를 연결했다. 오른쪽 눈 부근에 상처가 생긴 누네스는 라운드 막판 해리슨의 공격을 받아내야 했다.

이 과정은 해리슨의 그래플링이 단순한 유도 기술에 머물지 않는다는 점을 보여줬다. 상대에게 테이크다운을 허용한 뒤에도 당황하지 않고 케이지를 이용해 탈출했고, 포지션이 바뀌는 순간에도 몸의 방향을 빠르게 전환했다. 누네스 역시 그래플링에서 경쟁력을 보여줬지만, 유리한 위치를 오래 유지하지 못했다. 두 선수 모두 테이크다운에 성공했으나 마지막까지 상위 포지션을 장악한 쪽은 해리슨이었다.

아만다 누네스를 잡아냄으로서 당분간 케일라 해리슨의 대항마는 없을 전망이다.
아만다 누네스를 잡아냄으로서 당분간 케일라 해리슨의 대항마는 없을 전망이다.UFC 제공

공백과 감량 부담은 변수... 그러나 해리슨의 승리를 깎을 수 없다

누네스의 공백이 경기력에 영향을 미쳤다는 점은 부인하기 어렵다. 마지막 경기는 2023년 6월이었다. 3년 5개월 동안 실전 경쟁을 하지 않은 선수가 챔피언과 타이틀전을 치르는 일은 결코 쉽지 않다. 훈련에서 익힌 기술과 실제 경기에서 상대의 움직임에 반응하는 감각은 다르다. 타격 타이밍, 클린치에서의 힘 조절, 위기 상황에서의 판단은 실전 경험을 통해 유지되는 부분이 크다.

이번 경기에서 누네스는 초반 타격에서는 날카로웠지만, 해리슨에게 넘어간 뒤 포지션을 회복하는 과정에서 어려움을 겪었다. 특히 2라운드 이후에는 상위 포지션에서 빠져나오는 데 많은 힘을 썼다.

'AP통신'은 경기 후 누네스가 61.2㎏ 밴텀급 체중을 맞추는 과정에서 어려움을 겪었다고 전했다. 오랜 공백에 감량 부담까지 겹쳤다면 후반 체력과 움직임에 영향을 줬을 가능성이 있다.

다만 누네스의 패배를 공백이나 나이 탓으로만 돌리는 것은 적절하지 않다. 해리슨도 17개월 만의 복귀전이었고, 목 부위 추간판 수술을 받은 뒤 치른 첫 경기였다. 두 선수 모두 정상적인 준비 과정과는 거리가 있었다. 해리슨 역시 경기 후 인터뷰에서 "회복해야 할 부상이 남아 있어 앞으로의 계획을 결정하기 전에 휴식이 필요하다"고 밝혔다.

무엇보다 해리슨은 누네스가 가장 잘하는 타격을 초반에 견뎌냈다. 강한 오른손을 허용한 뒤에도 무리하게 난타전을 이어가지 않고 클린치로 전환했다. 첫 테이크다운이 실패한 뒤에도 다시 진입 기회를 만들었고, 상대가 직접 그래플링을 시도했을 때는 포지션 싸움으로 대응했다. 3라운드에는 마운트와 백 포지션을 내줬지만 끝내 탈출했다. 이 과정에서 해리슨의 경기 운영과 위기 대처 능력이 확인됐다.

마지막 장면도 우연으로 보기 어렵다. 4라운드 초반 누네스가 타격을 시도하자 해리슨은 클린치로 거리를 좁혔다. 누네스가 빠져나와 왼손을 적중시켰지만, 해리슨은 곧바로 오른쪽 다리를 잡아 균형을 무너뜨렸다. 상대가 바닥으로 떨어지자 지체하지 않고 등을 차지했고, 리어네이키드 초크를 완성했다. 테이크다운과 백 컨트롤, 서브미션으로 이어지는 해리슨의 주특기가 한 번에 연결된 순간이었다.

누네스는 여전히 여성 MMA 역사에서 가장 강력했던 선수 가운데 한 명이다. 두 체급을 석권하고 수많은 챔피언을 무너뜨린 업적은 이번 패배로 사라지지 않는다. 다만 현재의 최강자를 가리는 싸움에서는 해리슨이 한발 앞서 있었다. 누네스의 공백이 약점으로 작용한 것은 사실이지만, 그 약점을 파고들어 승리로 연결한 것은 해리슨의 기술과 경기 운영이었다.

이번 대결은 전설의 귀환보다 새로운 챔피언의 완성도를 확인한 경기였다. 해리슨은 누네스를 상대로 타격의 열세를 그래플링으로 만회했고, 상대의 반격에도 흔들리지 않았다. 여성 MMA의 역사를 대표하는 이름이 누네스라면, 지금 그 왕좌를 지키고 있는 선수는 해리슨이다.

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케일라해리슨 유도금메달리스트 아만다누네스 고트대결

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