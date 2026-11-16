누네스 무너뜨린 해리슨... 전설의 공백보다 강했던 유도 압박

UFC 제공

아만다 누네스를 잡아냄으로서 당분간 케일라 해리슨의 대항마는 없을 전망이다.누네스의 공백이 경기력에 영향을 미쳤다는 점은 부인하기 어렵다. 마지막 경기는 2023년 6월이었다. 3년 5개월 동안 실전 경쟁을 하지 않은 선수가 챔피언과 타이틀전을 치르는 일은 결코 쉽지 않다. 훈련에서 익힌 기술과 실제 경기에서 상대의 움직임에 반응하는 감각은 다르다. 타격 타이밍, 클린치에서의 힘 조절, 위기 상황에서의 판단은 실전 경험을 통해 유지되는 부분이 크다.이번 경기에서 누네스는 초반 타격에서는 날카로웠지만, 해리슨에게 넘어간 뒤 포지션을 회복하는 과정에서 어려움을 겪었다. 특히 2라운드 이후에는 상위 포지션에서 빠져나오는 데 많은 힘을 썼다.'AP통신'은 경기 후 누네스가 61.2㎏ 밴텀급 체중을 맞추는 과정에서 어려움을 겪었다고 전했다. 오랜 공백에 감량 부담까지 겹쳤다면 후반 체력과 움직임에 영향을 줬을 가능성이 있다.다만 누네스의 패배를 공백이나 나이 탓으로만 돌리는 것은 적절하지 않다. 해리슨도 17개월 만의 복귀전이었고, 목 부위 추간판 수술을 받은 뒤 치른 첫 경기였다. 두 선수 모두 정상적인 준비 과정과는 거리가 있었다. 해리슨 역시 경기 후 인터뷰에서 "회복해야 할 부상이 남아 있어 앞으로의 계획을 결정하기 전에 휴식이 필요하다"고 밝혔다.무엇보다 해리슨은 누네스가 가장 잘하는 타격을 초반에 견뎌냈다. 강한 오른손을 허용한 뒤에도 무리하게 난타전을 이어가지 않고 클린치로 전환했다. 첫 테이크다운이 실패한 뒤에도 다시 진입 기회를 만들었고, 상대가 직접 그래플링을 시도했을 때는 포지션 싸움으로 대응했다. 3라운드에는 마운트와 백 포지션을 내줬지만 끝내 탈출했다. 이 과정에서 해리슨의 경기 운영과 위기 대처 능력이 확인됐다.마지막 장면도 우연으로 보기 어렵다. 4라운드 초반 누네스가 타격을 시도하자 해리슨은 클린치로 거리를 좁혔다. 누네스가 빠져나와 왼손을 적중시켰지만, 해리슨은 곧바로 오른쪽 다리를 잡아 균형을 무너뜨렸다. 상대가 바닥으로 떨어지자 지체하지 않고 등을 차지했고, 리어네이키드 초크를 완성했다. 테이크다운과 백 컨트롤, 서브미션으로 이어지는 해리슨의 주특기가 한 번에 연결된 순간이었다.누네스는 여전히 여성 MMA 역사에서 가장 강력했던 선수 가운데 한 명이다. 두 체급을 석권하고 수많은 챔피언을 무너뜨린 업적은 이번 패배로 사라지지 않는다. 다만 현재의 최강자를 가리는 싸움에서는 해리슨이 한발 앞서 있었다. 누네스의 공백이 약점으로 작용한 것은 사실이지만, 그 약점을 파고들어 승리로 연결한 것은 해리슨의 기술과 경기 운영이었다.이번 대결은 전설의 귀환보다 새로운 챔피언의 완성도를 확인한 경기였다. 해리슨은 누네스를 상대로 타격의 열세를 그래플링으로 만회했고, 상대의 반격에도 흔들리지 않았다. 여성 MMA의 역사를 대표하는 이름이 누네스라면, 지금 그 왕좌를 지키고 있는 선수는 해리슨이다.