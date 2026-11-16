당대에 충격 선사한 스트라빈스키 발레 음악

▲사이먼 래틀과 바이에른 방송교향악단 콘서트 염동교

11월 12일 공연 1부에서 래틀과 바이에른 방송교향악단은 슈베르트 교향곡 9번 '그레이트'를 연주했다. 다음날엔 말러 교향곡 2번 '부활'을 선보였다. 프란츠 슈베르트가 1826년에 완성한 이 작품은 십여 년간 묻혀 있다가 1838년 로베르트 슈만에 의해 발견, 펠릭스 멘델스존의 지휘 아래 1839년 독일 라이프치히 게반트하우스에서 초연되었다.



래틀의 지휘는 역동적이었다. 허리를 굽히다가고 번쩍 지휘봉을 위로 세우는 등 상승과 하강의 이미지를 그려냈다. 수십 명 악사가 이룬 하나의 볼륨은 움푹 팼다가도 다시금 솟아올랐다. 셈여림 조절의 극치. 일순간 고요를 이룰 땐 기침하면 큰일 날 것 같아 가슴이 조마조마했다.



때론 몸을 완전히 틀어 지근거리 연주자를 핀포인트하고 해당 연주자에게 말 걸 듯 중얼거리며 포디움을 십분 활용했다. 개인적으로 지휘자의 완전한 측면을 보는건 흔치 않은 일이라 놀랐다. 이미 베를린 필하모닉과 런던 심포니 오케스트라와도 '그레이트'를 협연한 그는 본 교향곡에 담긴 희비(喜悲)를 예술의전당 콘서트홀에 흩뿌렸다.



20분여의 휴식 후 2부가 시작되었다. 고전 음악사 일대 사건으로 꼽히는 러시아 작곡가 이고르 스트라빈스키 '봄의 제전'. 기획자이자 문화예술 후원자 세르게이 디아길레프의 기획 아래 1913년 5월 29일 프랑스 파리의 샹젤리제 극장에서 열린 '봄의 제전' 초연은 당시로선 파격 그 자체였던 소리와 발레리노 바츨라프 니진스키를 필두로한 파격적 안무와 리듬의 해방을 알린 스트라빈스키의 전위적 악곡으로 청중을 그로기 상태로 몰아넣었다. 관객석의 야유가 속출했으나 지휘자 피에르 몽퇴는 중단없이 역사적 장면을 연출했다.



신민족주의(러시아 고유의 문화와 이야기를 음악에 담으려는 시도) 원시주의(유럽 낭만주의의 세련되고 정형화된 틀을 벗어나 원초적인 생명력과 거친 에너지, 야성미를 강조)를 대표하는 '봄의 제전'은 그러나 현재에 이르러 고전음악사 전체에서도 손에 꼽히는 걸작 대접을 받는다. 틀에 박히지 않은 선율과 각종 타악기가 매섭게 몰아치고 뒤틀리는 리듬으로 후대의 전위적 음악가에게 용기와 도전 욕구를 심어주었다.



바순의 오묘하고 신비로운 독주로 시작하는 1부는 이내 봄을 찬미하는 러시아 청년들의 몸짓을 격정적으로 청각화한다. 이들의 혈기 왕성과 제례 고유의 주술성은 격정적인 곡조로 연계되었다. 몸이 붉게 달아오른 이들이 원을 그리며 춤을 추는 이미지는 에르미타주 미술관에서 감상한 마티스의 야수파 회화 '춤'을 상기했다.



2부도 거침없었다. 공연 종료 후 어느 관객의 말처럼 15분이 생각보다 빠르게 흘러갔다. 플루트와 클라리넷 도입부부터 제물과 희생양 테마를 표현한 후반부까지 역동적이었다. '봄의 제전'을 음반 산업이 발전하고 장르가 분화한 20세기 중반에 대입하면 아방가르드 메탈이나 프리 재즈가 도출될지 않을지 생각될 정도로 리듬의 해방과 전위적 화성은 후대 조류로 연결되었다.



팀파니와 청동 재질의 금속 타악기 크로탈레스가 일제히 맞아떨어지며 파괴 미학을 드러낸 종장은 영국 프로그레시브 록 집단 킹 크림슨의 '레드(Red)'를 상기했다. 서정성을 지나 전위성과 실험성을 드리운 1970년대 중반 킹 크림슨과 리더 로버트 프립이 '봄의 제전'에 영감받지 않았을까 상상했다.



거듭된 커튼콜에서 미소를 잃지 않은 래틀은 단원들에게 일일이 다가가 손을 흔들고 호명하며 고마움을 표했다. 오케스트라를 하나의 유기체로 보고 건강한 환경 아래 조금씩 발전시켜 나가는 그의 지론을 감지할 수 있었다. 특급 지휘자와 악단이 협연한 20세기의 혁명과도 같았던 발레 음악은 필자에게 잊을 수 없는 음악적 체험으로 와닿았다.

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