당대에 충격 선사한 스트라빈스키 발레 음악

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사이먼 래틀과 바이에른 방송교향악단 콘서트염동교
장편영화와 뮤지컬의 감독, 음반의 프로듀서처럼 관현악단에 있어서 지휘자의 영향력은 지대하다. 실황이나 음반 속 소리를 내는 건 연주자지만 개별 단위를 모아 하나의 앙상블로 엮는 건 전적으로 지휘자의 몫.
20세기 본격적 녹음과 음반의 역사가 시작되었고, 헤르베르트 본 카라얀과 빌헬름 푸르트벵글러, 클라우디아 아바도 등 전설적 지휘자가 명연을 남긴 덕에 클래시컬 뮤직 마니아들은 실제로 보진 못하더라도 거장의 숨결을 경험할 수 있게 되었다.
영국 리버풀 출신 71세 지휘자 사이먼 래틀도 카랴안과 아바도의 유산을 이을 만큼 풍부한 경력과 음악성의 소유자다. 약 20년간 버밍엄 시립 교향악단을 영국의 수위권 악단으로 상승시킨 그는 1994년 영국 엘리자베스 2세로부터 기사 작위를 받을 만큼 클래식계를 향한 공로가 두텁다. 그의 앞에 "경"을 뜻하는 "Sir"가 붙는 이유.
공연기획사 빈체로의 주관과 현대차증권의 후원 아래 2026년 11월 12일과 13일 예술의전당 콘서트홀에서 열린 "경향신문 창간 80주년 기념 사이먼 래틀 경과 바이에른 방송교향악단". 클래시컬 뮤직 포털 '바흐트랙'이 선정한 "세계 최고의 오케스트라"에서 3위에 오른 이 바이에른 방송교향악단엔 로린 마젤과 마리스 얀손스 같은 명지휘자가 거쳐 갔다. 1949년 설립되어 비교적 역사는 짧지만, 방송악단 특유의 정밀성과 선명한 음향으로 베를린 필하모닉 오케스트라, 뮌헨 필하모닉 오케스트라와 더불어 독일 대표 오케스트라로 거듭났다.