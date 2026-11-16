젠지, 뉴욕에서 무너졌다... 월즈 9년 만의 우승 도전 좌절

라이엇 게임즈

젠지 선수단은 첫판을 잡아내고도 상대의 압박에 밀려 내리 3판을 내주고 말았다.세 번째 세트부터는 BLG가 경기의 주도권을 확실하게 가져갔다. BLG는 37분 40초 만에 젠지를 꺾었다. 킬 스코어는 20대 8, 포탑은 10대 4였다. '빈' 천쩌빈의 잭스와 '나이트' 줘딩의 빅토르가 각각 3킬과 5킬을 기록했고, '바이퍼' 박도현의 탈리야도 6킬 1데스로 활약했다.BLG의 강점은 교전에서 얻은 이득을 맵 전체의 주도권으로 연결하는 능력이었다. 상대를 처치한 뒤 주요 오브젝트와 포탑으로 이득을 확장했고, 젠지가 전열을 정비하기 전에 다음 압박을 이어갔다. 젠지는 교전에서 반격을 시도했지만 BLG의 공격을 끊어낼 만한 장면을 충분히 만들지 못했다.마지막 4세트에서도 젠지는 초반 하단 공격로에서 반격의 실마리를 찾았다. '룰러' 박재혁의 자야가 킬을 만들어내며 공격력을 보여줬다. 하지만 개인의 초반 성과가 팀 전체의 맵 장악으로 이어지지는 않았다. BLG는 '빈'의 그웬을 중심으로 전투를 풀어갔고, '나이트'의 트위스티드 페이트는 17어시스트를 기록하며 팀의 교전과 운영을 뒷받침했다.BLG는 42분 58초 만에 마지막 세트를 가져갔다. 킬 스코어는 21대 11, 포탑은 10대 5였다. 젠지가 드래곤을 4대 3으로 앞섰지만, BLG는 교전과 바론에서 우위를 점하며 승부를 끝냈다. 오브젝트 숫자만으로 승패가 결정되는 것이 아니라, 이를 둘러싼 전투에서 얼마나 많은 이득을 확보하느냐가 중요하다는 점을 보여준 경기였다.결승 MVP는 BLG의 미드 라이너 나이트에게 돌아갔다. 그는 네 경기에서 13킬 6데스 41어시스트를 기록했다. 특히 마지막 4세트 트위스티드 페이트로 17어시스트를 올리며 팀의 우승을 이끌었다. 빈도 마지막 경기에서 그웬으로 8킬 2데스 9어시스트를 기록하는 등 BLG의 상체가 강한 존재감을 드러냈다.BLG의 이번 우승 여정은 더욱 인상적이다. LPL 2번 시드로 대회에 참가한 BLG는 스위스 스테이지에서 3승 2패를 기록했다. 한때 2승 2패까지 밀렸지만 마지막 경기에서 한화생명e스포츠를 2대 0으로 꺾고 녹아웃 스테이지에 진출했다. 이후 8강에서 디플러스 기아를 3대 0으로 제압했고, 4강에서는 T1을 3대 1로 꺾었다. 결승에서는 젠지마저 3대 1로 제압했다.LCK를 대표해 출전한 네 팀을 모두 상대로 승리한 셈이다. 한화생명e스포츠부터 디플러스 기아, T1, 젠지까지 차례로 넘어선 BLG는 한국 팀을 상대로 한 강한 경쟁력을 우승으로 증명했다.젠지는 첫 세트에서 보여준 경기력만으로도 우승 가능성을 증명했다. 다만 이후 경기에서는 교전에서 얻은 이득을 시야와 오브젝트 통제로 연결하는 과정에서 BLG에 밀렸다. 결승 네 경기에서 젠지 선수 전원의 KDA가 앞선 8강·4강보다 낮아졌다는 기록도 BLG가 얼마나 강한 압박을 가했는지 보여준다.젠지의 월즈 도전은 준우승으로 끝났지만, 9년 만에 결승 무대에 복귀했다는 점은 분명한 성과다. 반면 BLG는 한국 네 팀을 연달아 꺾으며 LCK의 오랜 우승 흐름을 끊었다.