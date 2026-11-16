음주운전 고경표, '놀뭐'는 지웠고 '식스센스'는 남겼다

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지난 15일 방영된 tvN '식스센스 B사이드'의 한 장면. 당초 선공개 영상에 담긴 고경표 등장씬(맨위)은 화면 확대 처리를 통해 본 방송(아래)에선 등장을 최소화했다.CJ ENM
반면 이튿날 15일 방송된 tvN <식스센스: B사이드>에서는 편집의 한계가 상대적으로 뚜렷하게 드러났다. 제작진 역시 '최대한 편집' 방침을 밝혔고, 고경표의 단독 발언이나 개인 분량은 대부분 삭제됐다. 하지만 오프닝 인사를 비롯해서 출연자들이 충남 보령 바닷가를 배경삼아 점프하며 단체 사진을 찍는 장면 등에선 그의 모습이 그대로 노출됐다.
가요제 참가자 18명 중 한 명이었던 <놀면 뭐하니?>와 달리 이 프로그램에서 고경표는 4인 고정 멤버 중 한 명이다. 초대손님과 함께 소수 인원이 하루 종일 장소를 옮겨가며 함께 추리를 이어가는 프로그램 특성상 그를 완전히 덜어내면 회차 자체가 성립하기 어렵다. '최대한 편집'이 '완전 삭제'로 이어지지 못한 이유가 여기에 있다.
대신 방영 전 예고편과 선공개 영상에 담겼던 고경표의 단독 장면은 본 방송에서 빠졌고, 일부 장면은 화면 확대 등을 통해 모습을 덜어냈다. 완전한 통편집보다는 프로그램의 흐름을 유지하면서 논란의 당사자를 최대한 드러내지 않는 절충안을 선택한 셈이다.
프로그램에 재 뿌린 최악의 민폐