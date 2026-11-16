음주운전 고경표, '놀뭐'는 지웠고 '식스센스'는 남겼다

▲고경표가 출연 예정인 티빙 '대탈출 :도시괴담'(맨위), tvN '보검매직컬2' 티빙,CJ ENM

대응 방식에는 다소 차이가 있었지만, 두 프로그램을 지켜본 시청자들의 시선은 자연스럽게 극한 노동에 내몰린 제작진에게 향했다. 특히 방송 당일 완벽에 가까운 편집을 해낸 <놀면 뭐하니?>에는 편집 담당 PD의 노고가 고스란히 느껴진다는 칭찬의 반응이 공식 영상 댓글을 통해 적잖게 목격됐다.



수십 대의 카메라를 동원하는 요즘 예능의 제작 방식이 예기치 못한 출연자 리스크를 막는 데 결정적인 역할을 했다는 평가와 함께, 문제를 일으킨 당사자가 제작진에게 추가 수당이라도 지급해야 하는 것 아니냐는 뼈 있는 지적까지 나온다.



남은 과제는 방영을 앞둔 신규 예능의 대응 방안이다. 오는 29일 첫 방송 예정인 tvN <보검 매직컬2>와 다음 달 2일 공개 예정인 티빙 <대탈출: 도시괴담> 역시 고경표가 고정 멤버로 참여해 이미 녹화를 마친 상태다. 새 시즌을 기다려 온 시청자들의 기대는 이제 프로그램 완성도에 대한 걱정과 그를 향한 분노로 바뀌었다. 추가 편집으로 방송 분량이 부족해지거나 완성도에 흠집이 나는 게 아니냐는 우려도 나온다.



술을 마시고 운전대를 잡는 일은 결코 실수가 아니라 절대로 해선 안 되는 범법 행위다. 출연자 한 사람의 무책임한 행동이 얼마나 많은 이들에게 피해와 부담을 안길 수 있는지를 이번 사고가 또 한번 보여주고 있다. 대중의 신뢰를 기반으로 활동하는 연예인에게 요구되는 기본적인 책임이 무엇인지 생각하게 만든다. 당사자의 사과문 한 장으로 마무리 짓기엔 민폐의 범위가 너무 넓다.

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