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음주운전 고경표, '놀뭐'는 지웠고 '식스센스'는 남겼다

음주운전 고경표, '놀뭐'는 지웠고 '식스센스'는 남겼다

사고 당일 긴급 편집 방송... 방영 앞둔 '보검 매직컬2'와 '대탈출: 도시괴담'도 걱정과 우려

김상화(steelydan)
26.11.16 10:26최종업데이트26.11.16 10:26
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오는 29일 방영을 앞둔 tvN '보검매직컬2'
오는 29일 방영을 앞둔 tvN '보검매직컬2'CJ ENM

배우 고경표의 음주운전 사고가 방송가, 특히 예능 프로그램에 연쇄적인 후폭풍을 일으키고 있다. 출연 중인 프로그램 제작진은 긴급 편집에 나섰고, 공개를 앞둔 신작에도 비상이 걸렸다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차와 충돌했다. 경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 파악됐다. 고경표는 이튿날인 15일 직접 사과문을 올리고 활동 중단 의사를 밝혔다.

한 사람의 잘못이 남긴 뒷수습은 고스란히 제작진의 몫이 됐다. 시청자 불편을 최소화하기 위해 사건 직후 방영을 앞둔 TV 예능들은 급하게 내용을 손보는 등 대응에 나섰다. 다만 프로그램의 성격과 녹화 환경에 따라 화면 속 고경표의 존재감은 확연한 온도 차를 보였다.

사실상 통편집 이뤄진 '놀면 뭐하니?'

지난 14일 방영된 MBC '놀면 뭐하니?'
지난 14일 방영된 MBC '놀면 뭐하니?'MBC

가장 먼저 주목받은 프로그램은 사고 당일 14일 저녁 방송된 MBC <놀면 뭐하니?>였다. 당시 고경표는 '95 MBC 서울가요제' 본선 진출자 18명 중 한 명으로 녹화에 참여한 상태였다. 제작진은 사고 소식이 전해진 직후 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하겠다고 밝혔고, 실제 방송에서는 개인 멘트와 단독 장면을 찾아보기 어려웠다.

고경표의 개별 분량은 사실상 전파를 타지 않았다. 여러 참가자 사진을 덧붙여 가리거나 전체 풀샷 및 다른 출연자의 노래 장면 뒤편에서 희미하게 모습이 포착되는 정도가 대부분이었다. 카메라 구도를 조정하고 화면을 재구성하는 방식으로 고경표의 존재감을 최소화한 것으로 보인다.

촉박한 일정을 고려하면 사실상 통편집에 가까운 결과를 만들어낸 제작진의 대응이 돋보였다. 다만 고경표의 분량을 덜어내는 과정에서 10CM 등 일부 출연자의 선곡 배경 설명이 사라지는 등 편집의 여파가 다른 출연자에게까지 미쳤다는 점은 아쉬움으로 남았다.

'식스센스' 고정샷은 남았다

지난 15일 방영된 tvN '식스센스 B사이드'의 한 장면. 당초 선공개 영상에 담긴 고경표 등장씬(맨위)은 화면 확대 처리를 통해 본 방송(아래)에선 등장을 최소화했다.
지난 15일 방영된 tvN '식스센스 B사이드'의 한 장면. 당초 선공개 영상에 담긴 고경표 등장씬(맨위)은 화면 확대 처리를 통해 본 방송(아래)에선 등장을 최소화했다.CJ ENM

반면 이튿날 15일 방송된 tvN <식스센스: B사이드>에서는 편집의 한계가 상대적으로 뚜렷하게 드러났다. 제작진 역시 '최대한 편집' 방침을 밝혔고, 고경표의 단독 발언이나 개인 분량은 대부분 삭제됐다. 하지만 오프닝 인사를 비롯해서 출연자들이 충남 보령 바닷가를 배경삼아 점프하며 단체 사진을 찍는 장면 등에선 그의 모습이 그대로 노출됐다.

가요제 참가자 18명 중 한 명이었던 <놀면 뭐하니?>와 달리 이 프로그램에서 고경표는 4인 고정 멤버 중 한 명이다. 초대손님과 함께 소수 인원이 하루 종일 장소를 옮겨가며 함께 추리를 이어가는 프로그램 특성상 그를 완전히 덜어내면 회차 자체가 성립하기 어렵다. '최대한 편집'이 '완전 삭제'로 이어지지 못한 이유가 여기에 있다.

대신 방영 전 예고편과 선공개 영상에 담겼던 고경표의 단독 장면은 본 방송에서 빠졌고, 일부 장면은 화면 확대 등을 통해 모습을 덜어냈다. 완전한 통편집보다는 프로그램의 흐름을 유지하면서 논란의 당사자를 최대한 드러내지 않는 절충안을 선택한 셈이다.

프로그램에 재 뿌린 최악의 민폐

고경표가 출연 예정인 티빙 '대탈출 :도시괴담'(맨위), tvN '보검매직컬2'
고경표가 출연 예정인 티빙 '대탈출 :도시괴담'(맨위), tvN '보검매직컬2'티빙,CJ ENM

대응 방식에는 다소 차이가 있었지만, 두 프로그램을 지켜본 시청자들의 시선은 자연스럽게 극한 노동에 내몰린 제작진에게 향했다. 특히 방송 당일 완벽에 가까운 편집을 해낸 <놀면 뭐하니?>에는 편집 담당 PD의 노고가 고스란히 느껴진다는 칭찬의 반응이 공식 영상 댓글을 통해 적잖게 목격됐다.

수십 대의 카메라를 동원하는 요즘 예능의 제작 방식이 예기치 못한 출연자 리스크를 막는 데 결정적인 역할을 했다는 평가와 함께, 문제를 일으킨 당사자가 제작진에게 추가 수당이라도 지급해야 하는 것 아니냐는 뼈 있는 지적까지 나온다.

남은 과제는 방영을 앞둔 신규 예능의 대응 방안이다. 오는 29일 첫 방송 예정인 tvN <보검 매직컬2>와 다음 달 2일 공개 예정인 티빙 <대탈출: 도시괴담> 역시 고경표가 고정 멤버로 참여해 이미 녹화를 마친 상태다. 새 시즌을 기다려 온 시청자들의 기대는 이제 프로그램 완성도에 대한 걱정과 그를 향한 분노로 바뀌었다. 추가 편집으로 방송 분량이 부족해지거나 완성도에 흠집이 나는 게 아니냐는 우려도 나온다.

술을 마시고 운전대를 잡는 일은 결코 실수가 아니라 절대로 해선 안 되는 범법 행위다. 출연자 한 사람의 무책임한 행동이 얼마나 많은 이들에게 피해와 부담을 안길 수 있는지를 이번 사고가 또 한번 보여주고 있다. 대중의 신뢰를 기반으로 활동하는 연예인에게 요구되는 기본적인 책임이 무엇인지 생각하게 만든다. 당사자의 사과문 한 장으로 마무리 짓기엔 민폐의 범위가 너무 넓다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
고경표 놀면뭐하니 식스센스

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