베일벗은 <문무>, 주인공보다 더 주인공 같았던 '장혁의 연개소문'

KBS

큰사진보기 ▲문무영류왕 KBS

장혁의 연개소문 못지않게, 그 대책점에 선 '비운의 군주' 영류왕 고건무에 대한 재해석도 돋보였다. 영류왕은 그동안 영상매체에서는 주로 당나라의 위협에 끌려다니거나, 연개소문에게 허무하게 최후를 맞이하는 유약하고 무능한 군주로 묘사되는 경우가 많았다.



하지만 실제의 영류왕은 과거 수나라와의 전쟁에서 평양성 방어를 맡아 수나라 수군을 격파하며 을지문덕과 어깨를 나란히 한 전쟁 영웅이었고, 유약한 군주와도 거리가 멀었다. 영류왕의 대당 유화 정책은 고구려를 지키기 위한 현실적인 '실리외교' 노선이었다는 점에서, 먼 훗날 역시 신하들에게 폐위된 조선 광해군의 '중립외교'와 비교되기도 한다.



조성하가 연기한 <문무>의 영류왕은 단 2회 출연이었지만 실제 역사에 걸맞게 진심으로 고구려의 미래를 걱정하는 정치적 안목이나, 연개소문의 야심을 간파하고 제거하려는 결단력까지 겸비한 입체적인 모습이 잘 묘사됐다. 또한 검을 들고 직접 연개소문과 맞서기까지 하면서 그가 국왕이기전에 뛰어난 무인이었다는 사실을 상기시킨다.



영류왕의 최후가 그려진 2회에 원탁을 돌며 '최후의 설전'을 주고받는 장면에서, 연개소문의 한계와 고구려의 어두운 운명을 예언하는 독설은, 영류왕과 연개소문이 가진 철학과 노선의 차이를 짧은 순간에 가장 극명하게 대비시키며 중견배우 조성하의 절제된 연기력이 빛난 명장면이었다.



영류왕의 마지막 순간도 오히려 실제 역사보다 훨씬 극적이고 비장미 있게 재해석됐다. 연개소문과 치열한 일대일 격투 끝에 이미 벼랑 끝에 몰린 절망적인 상황에서도, 영류왕은 굴복하지 않고 끝까지 맞서다가 신하를 보호하기 위하여 자기 몸을 내던졌다. 그리고 연개소문에게는 끝까지 고구려를 지킬 것을 당부하며 품격과 위엄을 잃지 않는 최후를 맞이한다. 비록 연개소문과 방식은 달랐지만, 영류왕 역시 '고구려를 지키려 한 또다른 영웅'이었음을 보여주는 연출이라고 할 수 있다.



<문무>는, 이처럼 진중하면서도 입체적인 이야기 전개와 캐릭터, 강렬한 전투씬, 연극적인 장면 연출과 카메라 구도 등 기존 정통사극의 영역을 확장하는 새로운 실험을 통하여 초반부터 존재감을 각인시켰다. 다음 회에서는 백제의 대야성 함락과 신라의 위기, 연개소문의 집권 이후 고구려와 당나라 사이의 전운 등의 사건들이 펼쳐질 예정이다. 문무 연개소문 영류왕 장혁 조성하 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 한일전 13연패보다 더 걱정되는 한국 야구 경쟁력

연개소문KBS가 300억의 제작비를 투입하며 3년만에 선보인 새 대하드라마 <문무>가 7세기 삼국의 긴박한 상황을 사실적으로 보여주며 초반부터 강렬한 전개로 시청자들의 눈길을 사로잡았다.주말인 지난 14~15일에 KBS 2TV 대하드라마 <문무>의 1, 2회가 방송됐다. 드라마는 김법민(이현욱), 김춘추(김강우), 김유신(박성웅), 연개소문(장혁), 당태종(양현민) 등 주요인물들이 차례로 등장하며 풍전등화의 운명에 놓인 동아시아의 국제정세를 그려냈다.초반부는 김춘추를 중심으로 한 신라, 연개소문을 중심으로 전개되는 고구려 파트의 두 축으로 나뉘어 전개됐다. 신라는 밖으로는 백제와의 전쟁, 안으로는 비담(이지훈) 일파로 대표되는 귀족들 간의 내부 정쟁에 시달리며 안팎으로 위기에 봉착한 상황이었다. 여기서 김춘추는 수단방법을 가리지 않고 신라를 지키기 위하여 고군분투하는 현실 정치가의 모습으로 그려진다. 주인공인 김법민은 백제와의 오랜 전쟁으로 힘겨워하는 신라 백성들의 삶, 나라를 구할 길을 찾는 아버지 김춘추의 모습 사이에서 아직 길을 찾지 못한 '관찰자'의 역할에 가깝게 묘사된다.하지만 사실상 이야기의 초반 몰입감을 끌어올린 것은 연개소문의 정변이 그려진 고구려 파트였다. 당나라와의 화친을 고집하는 영류왕(조성하 특별출연)의 외교 노선에 불만을 품은 연개소문이 사열식에서 반역을 일으키고 정권을 탈취하는 이야기가 초반부터 긴박감 있게 펼쳐졌다.사서에 따르면 연개소문은 642년 음력 11월 5일, 군을 사열하는 것처럼 꾸민 뒤 대신들을 초청한 이후, 아무것도 모르고 모여든 국왕과 대신들을 상대로 대학살극을 벌였다고 한다. '삼국사기'에는 100여 명을, '일본서기'에는 180여 명을 살해했다고 기록되어있다. 특히 최대의 정적이었던 영류왕의 최후는 더욱 비참한데, 연개소문은 시신을 토막 내 도랑에 내다 버렸다고 한다.연개소문이 쿠데타를 일으킨 명분은, 흔히 영류왕의 당나라에 대한 사대주의 정책에 불만을 품었기 때문으로 알려졌다. <문무>를 비롯한 영상매체에서도 대부분 이러한 해석을 그대로 따르고 있다. 하지만 실제 역사적 행적을 보면 연개소문은 집권 직후에는 오히려 당나라와 화해 및 교류를 시도하는 등 영류왕과 다를 바 없는 실리적 유화책을 병행한 것으로 나온다. 영류왕과 연개소문은 갈등은 외교 정책보다는 왕권 강화를 노리는 근왕파와, 기득권을 지키려는 귀족세력 간의 내부 권력투쟁에 가까웠다.연개소문은 충성의 대상이 되어야 할 군주를 잔인하게 시해하고 권력을 탈취한 역적이자 독재자이면서, 한편으로 당나라라는 거대한 외적의 침입에서 나라를 구해낸 전쟁영웅이기도 하다. 또한 연개소문이 구축해낸 독재체제의 부작용으로 자신의 사후에는 나라가 아들들의 분열로 인하여 결과적으로 고구려가 멸망하는 단초를 제공한 인물이기도 하다. 이처럼 어떤 시각에서 해석하느냐에 따라 극과 극을 오가는 입체적인 양면성을 지녔다는 점은, 연개소문이라는 캐릭터가 가진 큰 매력이다.그래서 고구려를 다룬 수많은 사극에서 연개소문은 이미 여러 차례 단골로 등장한 바 있다. 1991년 <삼국기>(KBS)의 고 조경환이 연개소문은 우리가 아는 거구에 카리스마 넘치는 철혈 독재자의 이미지를 확립한 대표적인 작품이다. 이후로 2006년 KBS <대조영>의 김진태, SBS <연개소문>의 유동근, 2012년 KBS <대왕의 꿈>의 최동준, 2013년 KBS <칼과 꽃>의 최민수, 영화 <안시성>의 유오성 에 이르기까지, 모두 남성적이고 중후한 이미지의 중견 배우들이 연개소문을 맡은 바 있다.<문무>에서는 이례적으로 청춘스타 출신의 이미지가 강한 장혁이 연개소문을 맡았다. 장혁 역시 현재는 사극 경험이 많은 베테랑이지만, 정통 대하사극은 사실상 이번이 처음인데다 기존의 연개소문을 맡은 배우들과는 확연히 다른 외모와 '전작의 이미지' 때문에 캐스팅 단계에서는 평가가 엇갈리기도 했다.이전의 작품들에서 연개소문을 주로 호탕하고 대범한 야심가로 묘사했다면, 장혁이 연기한 <문무>의 연개소문은 예측과 통제가 불가능한 반항아이자 '광인'으로서의 모습이 더 부각된다. 드라마는 연개소문이 쿠데타를 일으킬 수 밖에 없었던 배경이나 인물 내면의 속내를 자세히 설명하기보다는, 목적을 위하여 수단 방법을 가리지 않고 거침없이 폭주하는 모습에 초점을 맞췄다. 그동안 드라마에서 연개소문을 이처럼 별다른 미화 없이 순수한 '악인'에 가깝게 묘사한 경우는 드물었다.사열식에서 태자를 갑자기 칼로 베고 피 묻은 손으로 머리를 쓸어올리는 모습, 영류왕과의 마지막 대결에서 국왕은 물론 무고한 신하들까지 가차 없이 베어넘기며 "고구려의 혼을 깨우겠다"고 폭주하는 모습은, 젊은 독재자의 오만한 광기를 잘 드러내면서 장혁만의 새로운 연개소문을 탄생시켰다는 평가다. 시청자들도 <문무> 1.2회에서 신라 파트가 연개소문이 등장하는 고구려 파트가 오히려 '진 주인공'같았다며, 장혁의 연기에 긍정적인 호평이 많은 편이다.배우가 액션 연기에 워낙 자신이 있고 욕심도 많다 보니 무용을 과시하는 장면이 대폭 늘어난 것도 장혁표 연개소문의 특징이다. 하지만 첫 회에서 당나라 군사들을 기습하는 장면에서부터, 사열식에서 군사들과의 검술대련, 영류왕과의 마지막 일대일 대결까지, 연개소문이 등장할 때마다 과장된 '무협식' 액션 연출이 너무 많이 들어간 것은 정통사극을 지향하는 극의 분위기 상 다소 튀는 듯한 모습도 눈에 띄었다.또한 종종 거칠게 괴성을 지르는 장혁 특유의 '사자후' 분노 연기는, 흐름상 지나치게 작위적으로 느껴졌던데다가 배우의 대표작인 <추노>의 '대길' 캐릭터와 여전히 겹쳐보인다는 점은 앞으로 극복해야 할 과제다.