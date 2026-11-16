한일전 13연패보다 더 걱정되는 한국 야구 경쟁력

대한민국 야구 대표팀이 일본과의 맞대결에서 또다시 패배했다. 최근 11년간 성인 대표팀과의 맞대결에서 무려 13연패다.최원호 감독이 이끄는 한국 대표팀은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승에서 1-5으로 완패했다. 13일 조별리그전 5-9 패배에 이어 이틀만의 리턴매치에서 설욕을 노렸으나 실패했다.일본 프로야구(NPB) 주도로 창설된 APBC는 한국·일본·대만·호주 4국의 24세 이하 혹은 프로 3년 차 이하 선수들이 출전하는 대회다. 한국은 조별리그에서 호주와 일본에 패해 1승 2패에 그쳤으나 대만(6-4)을 잡고 공수 득실 차를 따지는 '팀 퀄리티 밸런스(TQB)'에서 앞서 가까스로 2위로 결승에 오르는 데는 성공했다. 그러나 일본과의 격차만 다시 한 번 확인하며 또 한번 준우승에 머물렀다. 이 대회에서 2017년, 2023년에 이어 3회 연속 결승에 올랐으나 모두 일본을 넘지 못했다.결승전에서 한국 타선은 일본의 에이스인 선발 다카하시 히로토(주니치)에게 꽁꽁 묶였다. 다카하시는 이날 7이닝 1실점 87구로 승리투수가 됐다. 한국은 총 5안타에 그쳤다. 7회초 안현민의 2루타와 대타 안재석의 적시타로 1점을 만회하며 간신히 영봉패는 면했다.한국은 결승전 선발투수로 SSG 김건우를 마운드에 올렸다. 2026시즌 9승을 올렸지민 자책점이 6.38에 그친 투수가 국제대회 결승 한일전 선발의 중책을 맡을 만큼 투수자원이 부족한게 대표팀의 현실이었다. 심지어 김건우는 지난 12일 호주전에 구원 등판해 2.2이닝간 무실점으로 50구를 던지고 이틀 휴식만의 선발등판이었다. 김건우는 1회말 2사 주자 없는 상황에서 니시카와 미쇼에게 풀카운트 승부 끝 6구만에 좌월 솔로 홈런으로 선취점을 내줬다 .그래도 김건우는 4회까지 나름 잘 버텼으나 5회에 무너졌다. 고지마 다이가의 우전 안타와 쇼지의 희생번트에 김건우의 1루 송구 실책으로 무사 1, 2루의 위기를 맞이했다. 후속 마사키에게 6구째로 좌중월 3점 홈런을 맞으며 점수차가 0-5로 벌어졌다. 김건우의 이날 투구내용은 4이닝 6피안타(2피홈런) 1볼넷 5탈삼진 5실점(4자책점), 뒤를 이은 성영탁과 조동욱이 각 1이닝, 최준용이 0.2이닝, 박정민이 1.1이닝 무실점으로 불펜진이 선방했으나 타선의 지원이 부족했다.대회 최우수선수(MVP)는 타율 .526, 4홈런, 11타점을 몰아친 일본의 무네야마가 차지했다. 한편 앞서 열린 3·4위 결정전에서는 호주가 타이완을 6대 4로 꺾고 3위에 올랐다.한국 야구 국가대표팀이 성인 대표들이 출전하는 국제대회에서 일본에 승리한 건 2015년 세계야구소프트볼협회(WBSC) 프리미어 12 준결승(4-3) 승리가 마지막이었다. 한국은 APBC에서만 4연패를 포함하여, 모든 국제대회를 아울러 11년간 한일전 13연패 행진을 이어가고 있다. 지난해 11월 열린 K-베이스볼 시리즈에서 7-7로 한 차례 무승부를 거둔 이후로 다시 3연패다.2000년대 중후반까지만 해도 야구 한일전은 세계적으로 인정받는 최고의 라이벌전이었다. 한국은 비록 일본보다 전력과 선수층에서는 열세여도, 특유의 집중력과 팀워크를 앞세워 단기전에서는 대등한 승부를 펼쳤다. 올림픽, WBC(월드베이스볼클래식) 등 정예 1진간의 대결에서 승패를 주고받으며 팽팽하게 대결했던 것과는 달리, 이제는 라이벌이라 부르기 어려울 정도로 균형이 무너졌다.가장 근본적인 이유는 결국 한일양국의 실력차다. 한국 야구도 과거에 비하면 발전하고 있지만, 이미 한국보다 앞서있는 일본의 발전속도가 더 가파르다. 아마추어 레벨의 국제대회에서는 그나마 경쟁이 아직 가능하지만, 프로에서는 선수층과 인프라의 차이가 너무 많이 벌어졌다. 프로 선수들로 구성된 한국야구 대표팀이 지난 나고야-아이치 아시안게임에서 5연속 금메달을 차지했으나 실업선수로 구성된 일본에게도 1승 1패로 고전한 장면이 대표적이다.가장 큰 차이는 역시 투수력이다. 일본은 꾸준히 자국리그는 물론 메이저리그에서도 통한 수준급 투수들을 배출해 내고 있다. 한국은 류현진과 오승환 정도를 끝으로 더 이상 빅리그에서도 통하는 투수들을 배출해 내지 못하고 있는 것과 대조된다.또한 투수력뿐만 아니라 타자들의 콘택드와 장타력, 작전수행능력, 수비력 등에서도 일본과의 격차는 확연했다. 일본은 이번 APBC서 매 경기 홈런쇼를 벌였다. 한국은 조별리그와 결승전 2경기 동안 홈런 6방을 얻어맞은 반면, 타자들은 삼진만 21개를 당하며 출루조차 애를 먹었다.한편으로 벤치의 운영능력 역시 아쉬웠다. 물론 양팀간 전력 수준차를 감독의 역량만으로 뒤집기는 어려웠겠지만, 국도 최소한 더 나은 경기내용을 보여줄 기회는 많았다.최원호 감독은 이틀 휴식만에 등판한 김건우가 4회까지 79구를 던지며 2실점으로 선방했음에도 5회까지 밀어붙이다가 3점을 더 내주고 나서야 마운드에서 내렸다. 김건우는 나흘간 무려 141구를 던져야 했다.이날 경기는 다음이 없는 단판 결승이었고, 상대는 강타자들이 즐비한 최강팀 일본이었다. 김태형,전준표, 우강훈 등 등판할 수 있는 가용자원들이 모두 불펜에 대기하고 있었지만 제대로 활용해 보지도 못하고 승기를 넘겨줬다.최 감독은 앞서 지난 12일 호주전(7-8)에서도 끌려가던 경기를 6-4로 역전에 성공한 이후, 박정민과 최준용, 두 불펜투수에게 30구 이상 멀티이닝을 맡기다가 연속 실점을 허용하며 재역전패를 당한 바 있다. 단기전에서는 벤치의 투수교체 타이밍이 승부를 가르는 경우가 많다. 그리고 최원호 감독은 프로무대에서도 투수운용능력에서 여러 차례 약점을 드러낸 바 있다.최원호 감독은 WBC 8강과 아시안게임 우승을 이끈 전임 류지현 감독이 최근 프로야구 한화 이글스 사령탑으로 자리를 옮기게 되면서 이번 APBC까지만 지휘봉을 잡는 임시 감독 계약을 맺었다. 비록 준우승이라는 성적을 거뒀지만, 4경기에서 단 1승에 그친 실망스러운 결과로 인하여 정식 감독 전환 가능성은 사실성 희박해졌다는 평가다.한국야구는 이번 대회를 통하여 많은 숙제를 안게 됐다. 이대로라면 앞으로도 일본과의 격차는 더욱 벌어질 가능성이 높다. KBO리그의 높은 인기에 가려졌지만, 일본은 고사하고 이제는 호주나 대만에게도 승리를 장담하지 못하는 한국야구의 수준과 고액연봉에 비하여 실력이 떨어지는 선수들에 대한 냉철한 평가가 필요하다.또한 단기전 경험과 운영 능력이 어느 정도 검증된 새로운 정식 감독의 선임도 시급한 과제가 됐다. 지금부터 빠르게 준비하지 않는다면 다가오는 2027 WBSC 프리미어 12와 LA 올림픽에서도 한국야구의 반등은 쉽지 않아 보인다.