신인왕 김훈, 역전 3점포로 KCC 리그 5연승 견인

2분 22초의 기적이다. 신인왕 출신 김훈이 결정적인 수비와 3점 포 한 방으로 '슈퍼 팀' KCC의 리그 5연승을 이끌었다.이상민 감독이 이끄는 부산 KCC는 15일 오후 4시 30분 부산사직체육관에서 열린 '2026-2027 KCC 프로농구' 2라운드 강혁 감독의 대구 한국가스공사에 80-77 승리했다. 이로써 KCC는 7승 8패 5위에, 가스공사는 6승 9패 8위에 자리했다.최근 KCC의 상승세는 놀라웠다. 개막 초반 7연패의 늪에 빠지며 굴욕을 맛봤지만, 딱 거기까지였다. 리그·EASL로 이어지는 빡빡한 일정 속에서 공식전 6연승을 따내는 저력을 보여줬고, 직전 서울 SK와 홈 맞대결에서는 75-70 승리를 따내며 슈퍼 팀의 복귀를 알렸다.이번 경기에서도 마찬가지였다. 2연패 중인 가스공사를 홈으로 불러들인 KCC는 끈질긴 추격 속에 끝내 승리를 쟁취했다. 전반에는 전날 경기 여파로 인해 체력적인 문제가 드러나며 34-47로 20점 차까지 뒤졌지만, 적극적인 지역 방어를 바탕으로 위기를 막아냈다.3쿼터 내내 끌려다녔으나 마지막 공격에서 루이스 킹이 역전 3점 포를 기록하며 59-58로 역전에 성공했다. 4쿼터에서는 김훈·허훈의 연속 3점이 터지면서 기세를 잡았고, 가스공사의 매서운 추격을 잠재우면서 75-70 짜릿한 승리를 쟁취하는 데 성공했다.승리 DNA가 이번에도 확실하게 발휘된 KCC다. 이번 경기에서 클러치 능력을 오늘도 보여준 허웅(19점 2리바운드 3어시스트)·허훈(10점 3리바운드 10어시스트) 그리고 루이스 킹(21점 3리바운드)·숀 롱(14점 13리바운드)의 퍼포먼스도 빛났지만, 이 선수를 빼놓을 수 없다.바로 잊혀가던 신인왕 김훈이다. 1996년생인 그는 농구 명가 연세대학교 2학년 재학 시절 농구부를 탈퇴하고 3대3 선수로 활약하면서 실력을 키웠다. 이후 2019년 드래프트를 통해 2라운드 5순위로 DB에 지명, 프로 유니폼을 입는 데 성공했다.데뷔 시즌 23경기에 나서며 평균 2.7점으로 준수한 활약상을 보여준 김훈은 신인왕을 수상, 2020-2021시즌 47경기 평균 4.8점, 3점슛 성공률 40.4%를 기록하며 가능성을 입증했다. 그러나 아쉽게도 포텐은 여기까지인 듯했다.2021-2022시즌에는 9경기 출격에 그쳤고, 군 복무를 마친 뒤에도 입지를 넓히지 못했다. 2025년 FA로 부산 KCC로 이적했지만, 지난 시즌에도 36경기에서 평균 5분 59초를 소화하며 0.9점을 기록하며 사람들의 기억 속에서 사라졌다.이번 시즌 역시 출발은 그리 좋지 않았다. 앞선 9경기에서 평균 5분 47초를 소화하며 1.1점 0.9리바운드 0.1어시스트에 그쳤다. 그러나 가스공사전에서는 달랐다. 리그·EASL로 이어지는 힘겨운 일정 속 출전 기회를 잡았고, 1쿼터 막판 장재석을 대신해 코트를 밟았다.경기장에 모습을 드러냈으나 별다른 활약상 없이 다시 벤치로 들어간 김훈은 3쿼터 종료 직전 윤기찬과 교체되면서 다시 코트에 나섰다. 그리고 이때부터 활약은 시작됐다. 56-58로 뒤진 상황 속 케베 알루마의 턴오버를 유도하며 팀 공격권을 가져오게 만들었다.김훈의 디플렉션 이후 KCC는 루이스 킹의 3점 포가 터지면서, 역전을 이뤄낼 수 있었다. 즉 승리의 발판을 마련한 것. 4쿼터에서도 손끝은 빛났다. 74-75로 재차 흐름을 내준 가운데 허훈의 패스를 곧바로 3점으로 연결하면서 분위기를 뒤집었다.종료 직전 김훈의 득점이 없었다면, 허훈의 3점도 없었으며 승리도 따내지 못했을 KCC였다.단 2분 22초라는 짧은 시간이었으나 김훈은 단 2번의 장면으로 팀의 연승 행진을 도왔다. 리그와 EASL을 병행하는 강행군 속에서 김훈이 이처럼 알토란 같은 활약을 이어간다면, 주축 선수들의 체력 부담을 덜고 선수층을 두껍게 만드는 데 큰 힘이 될 전망이다.한편, KCC는 짧은 휴식 후 오는 19일 안양으로 이동해 정관장을 상대로 리그 6연승에 도전한다.