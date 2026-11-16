'ENA의 딸' 곽선영, '크래시2'로 '허수아비' 넘을까

tvN 화면캡처

큰사진보기 ▲곽선영이 출연한 <허수아비>는 ENA 드라마 역대 시청률 2위, ENA 월화드라마 역대 시청률 1위 기록을 세웠다. ENA 화면 캡처

대학에서 연극과 공연 예술을 전공한 곽선영은 2000년대 중반부터 뮤지컬 배우로 활동했지만 일반 대중들에겐 좀처럼 널리 알려지지 않았다. 그러던 2018년 곽선영은 소탈한 주부를 연기한 에너지 드링크 광고를 통해 얼굴을 알렸고 2010년대 후반부터 본격적으로 매체 연기를 시작했다. 송혜교, 박보검 주연의 <남자친구>와 장나라 주연의 < VIP >에 출연한 곽선영은 2020년 <슬의생>으로 첫 대표작을 만났다.



곽선영은 <슬의생>에서 이익준(조정석 분)의 동생이자 무술 15단을 자랑하는 육군 소령 이익순 역을 맡아 유쾌한 매력과 함께 김준완(정경호 분)과 애틋한 러브라인을 보여주며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 2021년 <구경이>에서 경찰 출신의 보험 조사관을 연기한 곽선영은 2023년 디즈니플러스 드라마 <무빙>에서 장주원(류승룡 분)의 아내이자 장희수(고윤정 분)의 엄마 황지희 역을 맡아 또 한 번 많은 시청자를 울렸다.



2024년 <크래시>를 통해 처음으로 ENA 드라마에 출연한 곽선영은 작년 <언젠가는 슬기로울 전공의생활>과 <메리 킬즈 피플>에 특별 출연했다. 그리고 곽선영은 올해 초 최고 시청률 8.1%를 기록하며 ENA 월화 드라마 역대 시청률 1위를 기록한 <허수아비>에서 사건의 진실을 세상에 알리는 일을 사명으로 여기는 열혈기자 서지원을 연기하며 ENA 드라마와의 좋은 인연을 이어갔다(닐슨코리아 시청률 기준).



곽선영은 5월 <허수아비>가 종영한 후 약 6개월이 지난 16일에 첫 방송되는 <크래시2>를 차기작으로 결정하며 두 편 연속으로 ENA 드라마에 출연한다. <크래시2>는 2024년 방송돼 교통 범죄라는 참신한 소재와 장르적 쾌감을 극대화한 카 체이싱 액션으로 6.6%의 시청률을 기록했던 <크래시>의 속편이다. 곽선영은 전편에 이어 남강경찰서 교통범죄 수사팀 반장 민소희 역을 맡아 각종 교통 범죄와 싸울 예정이다.



2024년 박준우 감독과 처음 호흡을 맞췄던 <크래시>를 통해 ENA 월화드라마 시청률 1위, ENA 드라마 시청률 2위 기록을 썼던 곽선영은 박준우 감독과 재회했던 <허수아비>로 <크래시>를 넘어 ENA 월화드라마 시청률 기록을 경신했다. 그리고 곽선영은 지난 10일 열린 <크래시2>의 제작 발표회에서 박준우 감독과의 좋은 인연을 언급하면서 자신이 출연했던 <허수아비>의 시청률을 넘고 싶다는 소망을 밝혔다.

곽선영 크래시2 ENA월화드라마 이민기 허성태 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

뮤지컬 배우로 활동하던 곽선영은 <슬기로운 의사생활>의 이익순 역을 통해 인지도를 크게 끌어 올렸다.코로나19가 한창 기승을 부리던 2020년과 2021년, tvN에서는 99학번 의대 동기 5명을 중심으로 병원에서 벌어지는 이야기를 그린 휴먼 의학 드라마 <슬기로운 의사생활>이 두 시즌에 걸쳐 방송되며 많은 사랑을 받았다. <슬의생>은 특정 인물에게 치우치지 않고 5명의 주인공이 각자 비슷한 비중을 나눠 가졌고 특히 <슬의생>에 출연했던 여성 배우들은 시청자들에게 깊은 인상을 남기며 주연으로 성장했다.'99즈'의 홍일점이었던 신경외과 채송화 교수 역의 전미도는 뮤지컬과 연극 쪽에서는 '믿고 보는 배우'로 정평이 나 있었지만 드라마와 영화 활동은 많지 않았다. 하지만 <슬의생>을 통해 똑 부러지면서도 허술한 매력을 가진 캐릭터를 잘 소화한 전미도는 <서른, 아홉> <커넥션> 등에 출연하며 드라마에서도 스타 배우로 거듭났다. 전미도는 올해 초 영화 <왕과 사는 남자>의 매화역으로 '천만 배우'에 등극했다.<슬의생>을 통해 가장 극적인 성장을 만들어낸 배우는 산부인과 전공의 추민하를 연기했던 안은진이었다. 연극과 뮤지컬, 단편영화를 넘나들며 활동하다가 <슬의생>에서 엉뚱하고 솔직한 캐릭터로 사랑받은 안은진은 <나쁜 엄마>와 <연인> 등에서 주연을 맡으며 스타 배우로 급부상했다. 안은진은 작년에도 <키스는 괜히 해서>로 넷플릭스에서 3억 1400만 시간의 누적 시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준).2010년대 초반부터 다양한 작품에 출연했지만 좀처럼 주목받지 못했던 신현빈에게도 <슬의생>은 연기 인생의 터닝 포인트였다. 신현빈은 <슬의생>에서 '13명의 아버지를 둔' 일반외과의 유일한 전공의 장겨울 역을 맡아 소와외과 교수 안정원(유연석 분)과 설레는 로맨스 연기를 선보였다. 신현빈은 그 후 <괴이>와 <재벌집 막내아들> <사랑한다고 말해줘> <새벽 2시의 신데렐라> 등에서 잇따라 주연을 맡았다.<슬의생>에서는 준·주연은 물론이고 조·단역으로 출연했던 여성 배우 중에서도 스타로 성장한 배우가 있는데 대표적인 인물이 바로 장윤복 역의 조이현이다. 시즌1에선 본과 실습생, 시즌2에선 인턴으로 출연한 조이현은 <슬의생> 이후 <학교2021> <지금 우리 학교는> <견우와 선녀> 등을 통해 인지도를 부쩍 끌어 올렸다. 내년 상반기에는 조이현의 대표작이 된 <지금 우리 학교는> 시즌2가 공개될 예정이다.