'ENA의 딸' 곽선영, '크래시2'로 '허수아비' 넘을까

▲
뮤지컬 배우로 활동하던 곽선영은 <슬기로운 의사생활>의 이익순 역을 통해 인지도를 크게 끌어 올렸다.tvN 화면캡처
코로나19가 한창 기승을 부리던 2020년과 2021년, tvN에서는 99학번 의대 동기 5명을 중심으로 병원에서 벌어지는 이야기를 그린 휴먼 의학 드라마 <슬기로운 의사생활>이 두 시즌에 걸쳐 방송되며 많은 사랑을 받았다. <슬의생>은 특정 인물에게 치우치지 않고 5명의 주인공이 각자 비슷한 비중을 나눠 가졌고 특히 <슬의생>에 출연했던 여성 배우들은 시청자들에게 깊은 인상을 남기며 주연으로 성장했다.
'99즈'의 홍일점이었던 신경외과 채송화 교수 역의 전미도는 뮤지컬과 연극 쪽에서는 '믿고 보는 배우'로 정평이 나 있었지만 드라마와 영화 활동은 많지 않았다. 하지만 <슬의생>을 통해 똑 부러지면서도 허술한 매력을 가진 캐릭터를 잘 소화한 전미도는 <서른, 아홉> <커넥션> 등에 출연하며 드라마에서도 스타 배우로 거듭났다. 전미도는 올해 초 영화 <왕과 사는 남자>의 매화역으로 '천만 배우'에 등극했다.
<슬의생>을 통해 가장 극적인 성장을 만들어낸 배우는 산부인과 전공의 추민하를 연기했던 안은진이었다. 연극과 뮤지컬, 단편영화를 넘나들며 활동하다가 <슬의생>에서 엉뚱하고 솔직한 캐릭터로 사랑받은 안은진은 <나쁜 엄마>와 <연인> 등에서 주연을 맡으며 스타 배우로 급부상했다. 안은진은 작년에도 <키스는 괜히 해서>로 넷플릭스에서 3억 1400만 시간의 누적 시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준).
2010년대 초반부터 다양한 작품에 출연했지만 좀처럼 주목받지 못했던 신현빈에게도 <슬의생>은 연기 인생의 터닝 포인트였다. 신현빈은 <슬의생>에서 '13명의 아버지를 둔' 일반외과의 유일한 전공의 장겨울 역을 맡아 소와외과 교수 안정원(유연석 분)과 설레는 로맨스 연기를 선보였다. 신현빈은 그 후 <괴이>와 <재벌집 막내아들> <사랑한다고 말해줘> <새벽 2시의 신데렐라> 등에서 잇따라 주연을 맡았다.
<슬의생>에서는 준·주연은 물론이고 조·단역으로 출연했던 여성 배우 중에서도 스타로 성장한 배우가 있는데 대표적인 인물이 바로 장윤복 역의 조이현이다. 시즌1에선 본과 실습생, 시즌2에선 인턴으로 출연한 조이현은 <슬의생> 이후 <학교2021> <지금 우리 학교는> <견우와 선녀> 등을 통해 인지도를 부쩍 끌어 올렸다. 내년 상반기에는 조이현의 대표작이 된 <지금 우리 학교는> 시즌2가 공개될 예정이다.
신작으로 5개월 전 자신의 기록을 깨려 하는 곽선영