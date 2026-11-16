영화인과 시민이 함께 만드는 '울산단편영화제'

올해로 9회째를 맞은 울산단편영화제가 지난 14일부터 15일까지 이틀간 울산도서관 대강당에서 시민들의 뜨거운 관심 속에 열렸다. 영화인과 시민이 함께 만들어가는 축제이자 울산을 대표하는 영화 문화 행사로 진행됐다는 평이다.



울산광역시영화인협회가 주최하고 울산단편영화제 집행위원회와 조직위원회가 주관한 영화제 이름은 '2026 태화강 오픈 스크린'. 시민들이 영화제를 찾아오기를 기다리는 것이 아니라, 영화제가 시민들이 있는 곳으로 직접 찾아간다는 취지를 살린 새로운 이름이다. 취지에 맞게 가족 단위 관객부터 청소년, 일반 시민, 영화인까지 폭넓게 참여할 수 있는 프로그램을 마련했다.



올해 울산단편영화제는 '울산, 새로운 영화가 시작되는 곳'이라는 슬로건 아래 기존의 영화 상영 중심 행사에서 벗어나 시민들이 일상에서 영화와 문화를 함께 즐기는 참여형 영화 축제로 새로운 변화를 시도했다.



울산도서관 대강당 300석 채운 개막식



지난 14일 열린 개막식은 울산단편영화제 최초로 실내 공연장에서 개최됐다. 울산도서관 대강당의 300석 객석이 부족해 일부 관객들은 서서 행사를 관람할 정도였다. 개막식은 공모전 수상작 시상식을 비롯해 식전 축하 공연, 오프닝 주제 공연, 개막 선언, 축사, 영화제 홍보 영상과 주제 영상 상영 등 다채로운 순서로 진행됐다.



이어 공모전 수상 후보작 소개 영상과 심사위원들의 심사평, 개막작 상영이 이어졌으며, 초청 배우들이 무대에 올라 관객들과 영화에 관한 이야기를 나누는 '시네마토크 콘서트(GV)'가 진행돼 호응을 얻었다. 특히 배우들과 관객들이 직접 소통하는 시네마토크는 영화 제작 현장의 생생한 이야기와 배우들의 경험을 가까이에서 들을 수 있는 특별한 시간으로 마련됐다.



올해 단편 영화 공모전에는 전국에서 모두 329편의 작품이 출품돼 울산단편영화제에 대한 영화 창작자들의 높은 관심을 확인했다. 국내 단편영화 경쟁, AI영화 경쟁, 울산 청소년 경쟁 등 3개 부문으로 진행된 공모전은 총 10명의 심사위원이 참여해 작품의 완성도와 독창성, 연출력, 이야기의 구성 등을 종합적으로 검토했으며, 최종 15편의 본상 수상작을 선정했다.



국내 단편 영화 경쟁 부문 대상은 김연주의 <일흔 번씩 일곱 번>이 차지했으며, 최우수상은 박해오의 <무례한 새벽>에 돌아갔다.



우수상에는 강은율의 <그림자>와 김수현의 <자매의 등산>이, 심사위원장 특별상은 김정호의 <명암/다크 앤 라이트>, 감독상은 조예나·정재수의 <날개>가, 심사위원 특별상은 박이제의 <명명>, 오윤형의 <빈집>, 우광훈의 <스쿨 오브 4.3>이 수상했다.



올해 새롭게 마련된 AI영화 경쟁 부문에서는 장권호의 <고해성사>가 최우수상을, 장재연의 <1퍼센트>가 우수상을 차지했다.



울산 청소년 경쟁 부문에서는 전상빈의 <친구를 사귀는 101가지 방법>이 최우수상을, 배지윤의 <잊혀진 독립운동가 성세빈>이 우수상을 받았다. 장려상은 박상현의 <꼭두각시>와 한서윤의 <옵저버>에 돌아갔다.



이번 공모전의 본상 시상 규모는 총 15편, 상금은 1150만 원이다. 심사위원을 대표해서 심사평을 밝힌 차형석(경상일보 문화부장) 심사위원은 "짧은 상영시간 안에 자신만의 이야기를 완성도 있게 담아내려는 감독들의 열정이 인상적이었으며, 우열을 가리기 어려운 작품들이 많아 수상작 선정에 적지 않은 고민이 있었다"라고 심사 소감을 밝혔다.



"시민들이 보다 가까운 곳에서 영화를 즐길 수 있도록"



심사위원단에 따르면, 이번 영화제는 국내 단편영화뿐 아니라 생성형 AI 기술을 활용한 영화, 어린이와 가족을 위한 애니메이션 등 다양한 상영 프로그램을 마련해 관객층을 확대했다. 특히 AI영화 경쟁 부문을 신설하고 100% 생성형 AI로 제작된 영화를 개막작으로 선보이는 등 빠르게 변화하는 영화 제작 환경과 새로운 영상기술의 가능성을 조명했다.



둘째 날인 15일에는 공모전 수상작 상영회와 가족 애니메이션 상영회, 영화 상식 퀴즈 프로그램, AI영화 상영 등이 이어졌다.



특별상영작 <곱창굽는 여자>를 비롯해 폐막 식전 공연과 폐막식, 폐막작 상영 등으로 이틀간의 영화 축제를 마무리했다.



영화 특수 분장 체험, 캐릭터와 함께하는 사진 촬영, 영화 퀴즈 등 관객 참여 프로그램 역시 가족 단위 방문객들이 영화를 보다 친숙하게 접할 수 있도록 마련됐다.



울산광역시영화인협회 관계자는 "앞으로도 신진 영화인 발굴과 창작 활동 지원, 지역 영화 문화 활성화에 힘쓰는 한편, 시민들이 보다 가까운 곳에서 영화를 즐길 수 있도록 영화제의 프로그램과 운영 방식을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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