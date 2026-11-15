'개막 4연패' 하나은행, 아시안게임 영향에 박진영 트레이드 역풍까지

여자프로농구 부천 하나은행이 개막 4연패의 늪에 빠지며 부진에서 벗어나지 못하고 있다.하나은행은 'KB스타뱅킹 2026~2027여자프로농구' 개막 이후 1라운드 4경기를 치른 현재 4전 전패에 꼴찌를 기록 중이다. 리그에서 아직 승리가 없는 팀은 하나은행이 유일하다. 지난 14일 홈구장인 부천체육관에서 열린 인천 신한은행과의 맞대결에서도 73-87로 패배했다.하나은행은 이상범 감독이 지휘봉을 처음 잡은 2025-26시즌 20승 10패로 정규리그 2위를 차지하며 돌풍을 일으켰다. 직전 시즌 최하위를 기록하며 유력한 꼴찌 후보로 꼽히던 하나은행이었기에 놀라운 환골탈태였다. 하지만 지난 시즌에 비하여 큰 변화가 없는 전력에도 불구하고 2년 만에 다시 꼴찌로 추락했다.지난 시즌과 비교하여 가장 달라진 부분은 여자농구의 상향평준화다. 각 팀들이 아시아쿼터와 FA 선수의 영입 등으로 모두 전력이 향상됐다. 당초 하위권 전력으로 평가받던 용인 삼성생명과 인천 신한은행이 시즌 초반 선두권 싸움을 벌이고 있는 것이 대표적이다.반면 하나은행은 기존의 아시아쿼터인 이이지마 사키와 재계약했고, 1대 1트레이드로 박진영을 내주고 허유정을 영입한 정도가 전부였다. 전문가들도 올시즌 하나은행의 전력을 중하위권 정도로 예상했다.하나은행은 비시즌 준비 과정부터 유독 어려움을 겪었다. 진안, 박소희, 정현 등 주전 3명이 농구월드컵과 아시안게임 국가대표 차출도 장기간 팀을 비웠고, 양인영도 박신자컵에서 부상을 당하며 한동안 자리를 비웠다. 주전급 선수들이 대거 자리를 비운 상황에서 정상적으로 손발을 맞추는 데 한계가 있었다.아시안게임 이후 주전들이 복귀했지만, 대표팀에서 출전 시간이 적었던 박소희와 정현은 오히려 경기감각이 떨어진 상태였고 잔부상에 시달렸다. 대표팀에서 수비적인 역할에 집중하던 진안은 소속팀에서 주득점원 역할에 다시 적응하는 데 어려움을 겪었다. 결국 지난 시즌과 달리 훈련이 부족한 상태에서 개막에 돌입한 하나은행은 조직력에서 여러 가지 문제점을 드러내고 있다.하나은행은 지난 시즌 61.3실점(2위)만을 내주며, 공격이나 선수들의 개인기량보다는 견고한 시스템 수비로 성적을 내던 팀이었다. 그런데 올 시즌에는 79.5실점으로 최다실점 1위팀이 됐다. 득점도 68.3점으로 1위이기는 하지만 실점이 워낙 많다 보니 가성비가 맞지 않는다. 진안과 양인영이라는 엘리트 센터진을 보유했음에도 리바운드는 39개로 6개구단중 최하위다.14일 신한은행전은 하나은행이 올시즌 안고 있는 문제점이 모두 드러난 경기였다. 하나은행은 이날 신한은행에 무려 13개의 3점슛(성공률 52%)을 헌납했다. 신한은행이 올린 한 경기 87점은 올시즌 들어 여자프로농구 팀 최다득점 기록이었다. 신한은행의 슈팅 감각이 좋았던 것도 있었지만, 그와 별개로 하나은행이 오픈 외곽 찬스를 너무 많이 허용했다. 그만큼 하나은행이 지난 시즌과 같은 견고한 수비조직력이 무너졌다는 것을 보여준다.승부처인 4쿼터에서 해결사가 없다는 문제점도 뼈아프다. 진안과 정예림이 부상으로 결장중인 상황에서 하나은행의 공격은 이이지마 사키에게 집중되고 있다. 사키는 공격력도 있지만 본래 수비능력과 보조 공격수로서의 2옵션 역할에 더 최적화된 선수다. 사키가 현재 14.3점(3위)을 올리며 분전하고 있지만 혼자 공수에서 짊어진 부담이 너무 크다.하나은행 선수들이 중요한 순간에 자기 찬스를 보지 못하고 사키에게 공을 미루는 모습도 자주 눈에 띄었다. 그나마 신한은행전에서는 양인영이 18점, 복귀한 박소희가 11점으로 분전했음에도 사키가 10점에 묶이고, 3점슛(7/25)이 침묵했다. 팽팽한 승부를 펼치던 하나은행은 마지막 4쿼터에 11-23으로 신한은행에 압도당하며 무너졌다.또한 하나은행에서는 충분한 기회를 얻지 못하고 트레이드된 포워드 박진영은 정작 신한은행에서 펄펄 날고 있다는 것도 친정 팀으로서는 뼈아프다. 박진영은 올 시즌 당당히 주전으로 도약하며 아시아쿼터 노구치 사쿠라와 함께 신한은행 돌풍의 주역으로 올라섰다. 지난 시즌 하나은행에서는 4.9점에 그친 것과 달리, 신한은행에서는 무려 12.3점을 올리며 커리어 하이시즌을 보내고 있다. 박진영은 이적 후 친정 팀과의 첫 맞대결에서도 무려 13점을 기록하며 당당히 승리의 수훈갑이 됐다.반면 박진영과 일대일 트레이드되어 하나은행 유니폼을 입은 유망주 가드 허유정은 조금씩 출전 시간을 늘려가고 있지만, 4경기에 평균 12분 56초를 출장하며 5점, 1.5어시스트로 아직은 비중이 낮은 식스맨에 머물고 있다.이상범 하나은행은 감독은 "상대 팀과 상관없이 우리 것을 해야 하는데 아직은 그게 안 되고 있다"라고 평가하며 "2라운드까지는 힘든 경기들이 이어질 것 같다. 10경기 정도는 치르고 나면 부상 선수들도 복귀하고 경기력도 맞춰질 것"이라고 고충을 토로했다.1라운드 전패 위기에 놓인 하나은행은 16일 홈에서 우승 후보 우리은행을 상대해야 한다. 과연 위기의 하나은행을 구할 해결사는 누가 될까.