'에이징커브' 논란... 손흥민이 대표팀에서 꼭 '주연'일 필요는 없다

연합뉴스

13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 세번째 실점한 뒤 아쉬워하고 있다.한국축구의 부동의 에이스였던 손흥민(LA FC)의 '노쇠화', 인정하고 싶지 않지만, 이제는 피할 수 없는 현실이다.한 수 아래로 여겼던 사우디아라비아에서 21년만에 충격패(2대3)를 당한 지난 13일 경기, 모든 선수들도 감독도 패배의 책임에서 자유로울수 없었지만, 그 중에서도 손흥민의 부진은 유독 도드라졌다.손흥민은 주장 완장을 차고 최전방 공격수로 나서서 90분 풀타임을 소화했지만 득점포를 가동하지 못했다. 내용은 더 심각했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 이날 슈팅 2회에 그쳤고, 유효슈팅은 단 한 개도 없었다. 결정적인 득점찬스를 1회 놓쳤고, 드리블 성공은 2회에 불과했다.일단 손흥민의 컨디션이 너무 좋지 않았다. 손흥민은 이날 최전방에서 좋지 않은 볼터치로 공을 관리하는 데 실패하면서 자주 공격의 맥을 끊었다. 예전처럼 빠른 스피드로 수비 뒷공간을 침투하는 모습은 거의 볼 수 없었다. 활발한 활동량을 통한 전방압박이나, 패스 성공률도 떨어졌다.모레노 감독의 손흥민 활용법도 문제였다. 베테랑인 데다 소속팀 일정을 치르고 장거리 원정을 오느라 체력적으로 부담이 있을 손흥민을 굳이 선발로 출전시켰고, 몸놀림이 둔한 상황에서도 굳이 풀타임을 소화하게 했다. 오현규와의 선발 투톱 조합과 4-4-2 전술은 이번에도 포지셔닝에 대한 역할분담이 제대로 이뤄지지 않아 두 선수의 장점을 서로 살리지 못했다.손흥민의 기량이 확실히 전성기보다 떨어졌다는 것도 눈에 띄었다. 특히 두 차례의 결정적인 득점 기회를 놓친 장면이 뼈아팠다. 첫 번째 기회는 전반 19분 황희찬이 상대 수비수들을 따돌린 뒤 침투하는 손흥민에게 절묘한 패스를 연결해 준 장면이었다. 그러나 손흥민의 왼발 슈팅은 골문 오른쪽으로 벗어났다. 손흥민이 득점 기회를 살렸다면 한국이 먼저 선제골을 뽑아내고 경기 분위기는 전혀 다르게 진행되었을 것이다.더욱 아쉬운 두 번째 장면은 후반 21분에 나왔다. 당시 한국이 1-3으로 뒤지고 있던 상황에서 사우디 골키퍼 모하메드 알오와이스의 패스 실수가 손흥민에게 연결됐다. 손흥민 페널티 박스 안에서 어떤 수비의 방해도 받지 않고 일대일 득점찬스를 맞이했다. 몇 경기에 한번 나올까 말까 한 완벽한 득점찬스였고, 평범한 공격수라도 이런 기회는 성공시켰어야 했다.하지만 충격적이게도 손흥민의 슈팅은 골대 위로 크게 벗어나고 말았다. 전성기의 손흥민이라면 상상도 할 수 없는 장면이었다. 선수생활 내내 골결정력이 가장 큰 장점으로 꼽혔던 손흥민이기에 더욱 아쉬운 장면이 되고 말았다.이후 이재성의 만회 골이 터졌지만 한국은 끝내 한 골 차를 따라잡지못하고 분패했다. 손흥민이 두 번의 찬스에서 한 번만 살렸더라도 경기결과와 내용은 지금과 많이 달라졌을 가능성이 높았다. 손흥민의 대표팀 커리어를 통틀어서도 최악의 경기중 하나로 꼽힐 만했다.사실 손흥민의 경기력이 떨어진 것은 갑작스러운 일이 아니다. 손흥민은 이미 토트넘에서의 마지막 시즌이었던 2024년부터 공격포인트가 크게 감소하고 경기력의 기복이 심해지며 '에이징커브'가 왔다는 의심을 받았다.손흥민은 2025년 미국 MLS로 진출하여 반시즌만을 소화하고, 13경기에서 12골-4도움을 기록하며 부활하는 듯했다. 그러나 EPL보다 수비 압박이나 리그 수준이 크게 떨어지는 MLS에서의 기록이었기에 어느 정도 거품이 있다는 우려도 나왔다. 그럼에도 불구하고 손흥민은 국가대표팀에서는 여전히 부동의 주전이자 에이스로서 입지에 흔들림이 없었다.하지만 2026년은 그렇지 않다. 손흥민은 올 시즌 LA FC에서 공식전 42경기에 출전해 9골 22도움(리그 7골 15도움)을 올리고 있다. 많은 도움 숫자에 가려졌지만, 정작 골 결정력은 MLS에서도 눈에 띄게 하락한 상태다. 심지어 북중미월드컵이 열리기 직전까지 전반기에는 리그 무득점에 시달리기도 했다.2026 북중미월드컵은 손흥민과 한국축구에 있어서 모두 악몽 같은 시간이 되고 말았다. 손흥민은 조별리그 3경기에 모두 나섰으나 단 한 개의 공격포인트도 기록하지 못했다. 조별리그 최종전인 남아공전에서는 본인의 월드컵 커리어를 통틀어 처음 선발 명단에서 제외되는 굴욕도 당했다. 손흥민은 후반 교체출전했지만 남아공에게 0-1에 패하며 대표팀이 조별리그에서 탈락하는 수모를 막지 못했다.당시만 해도 홍명보 감독의 용병술이나, 축구협회의 무능한 행정 등에 주로 비판의 초점이 맞춰지면서 손흥민의 부진은 상대적으로 가려진 면이 있었다. 오히려 한국대표팀에서 가장 '이름값'이 높은 손흥민을 남아공전에서 처음부터 선발로 기용하지 않은 게 결정적인 패배의 원인이 되었다는 주장도 많았다.하지만 홍명보 감독이 떠나고 로베르트 모레노 임시감독이 지휘봉을 잡은 후에도 손흥민의 경기력은 크게 달라지지 않았다. 지난 9~10월 A매치 4연전에서 손흥민은 개인적으로는 팀 내 최다인 3골을 넣었고 통산 59골로 차범근의 기록을 넘어선 한국축구 A매치 최다득점자로 올라서는 영광을 누렸다.그런데 이중 2골은 직접 프리킥이었다. 나머지 1골은 우루과이전에서 4골 차로 크게 뒤지며 이미 승부가 결정된 경기 막판에 나온 큰 의미 없는 만회골이었다. 그나마도 사실상 이강인의 골이 아니냐는 논란이 나올 정도로 손흥민이 골을 만드는데 기여한 비중이 거의 없었다.우루과이전을 제외하면, 손흥민이 올해 A매치 경기에서 필드골을 터뜨린 것은 지난 5월 월드컵을 앞두고 주전들이 모두 빠진 '약체' 트리니다드토바고와의 평가전이 유일했다. 모레노호 체제에서는 부동의 주전 공격수로 나서고 있지만, 일정 수준 이상의 팀을 만났을 때 데드볼 상황을 제외하고 인플레이 상황에서는 상대에게 위협을 주는 모습이 사라졌다는 평가가 나온다.더 큰 문제는 아직도 한국축구가 손흥민에 대한 의존도가 너무 높다는 점이다. 손흥민은 2010년부터 A매치 통산 152경기로 역대 최다출장 선수이며, 2018년부터 대표팀 최장수 주장까지 역임하고 있다. 한국축구에서 손흥민 없는 대표팀은 여전히 상상하기 어렵다.그러나 손흥민도 어느덧 34세다. 사우디 AFC 아시안컵이 1년 연기되면서 대회가 열릴 무렵에는 36세를 바라본다. 더구나 4년 뒤인 2030 지중해월드컵까지는 38세로 그때까지 선수생활을 계속하고 있을지도 장담하기 어렵다. 축구선수들의 선수 수명이 길어졌다고 해도 언제 은퇴해도 이상하지 않을 나이다. 박지성, 기성용, 구자철 등 손흥민 이전의 국가대표 선배 주장들은, 지금의 황희찬, 김민재, 황인범 등과 비슷한 나이대인 30세 전후에 대표팀을 일찍 은퇴한 바 있다.더구나 손흥민이 대표팀 주장을 장기집권하면서 크고 작은 논란들도 연이어 터져 나왔다. 물론 이런 해프닝 자체가 모두 손흥민의 잘못이라고 볼 수는 없지만, 침체된 대표팀 분위기와 리더십에 무언가 변화가 필요하다는 지적이 나오고 있다. 당장 최근 대표팀에 큰 파문을 일으킨 2024년 아시안컵 당시 이강인과의 충돌, 이번에 일부 96년생 선수들의 갈등설 등도 공교롭게도 모두 손흥민이 관계되어 있었다. 손흥민을 비롯한 92, 96년생 선수들은 이번 2연전을 앞두고 '공동 입장문'을 내면서 내부 갈등설 진화부터 나서야했다.하지만 이런 노력에도 불구하고 정작 경기력 면에서는 여전히 달라진 것이 없었다. 특히 손흥민의 부진이 부각되면서 선수들간 불화설이나 팀워크와는 별개로, 노쇠화된 대표팀에 '세대교체'가 시급하다는 주장도 대두되고 있다.손흥민이 그동안 대표팀에서 보여준 헌신과 업적은 충분히 존중받아야한다. 하지만 이제는 현실을 냉정하게 직시해야 할 필요도 있다. 경기력이 확연히 떨어진 노장 손흥민을 중심으로 두고 차기 아시안컵과 월드컵을 대비할수 있을까.손흥민의 우상이기도 한 크리스티아누 호날두의 행보는, 손흥민에게 좋은 반면교사가 될만하다. 호날두는 포르투갈의 레전드 공격수이자 주장이었지만, 기량이 떨어진 선수생활 말년까지 선발출전과 개인기록에 지나치게 욕심을 부리면서 대표팀에 오히려 악영향을 미쳤다는 평가를 받았다. 결국 호날두는 자신을 선발에서 제외한 조르제 제주스 포르투갈 감독의 기용방식에 불만을 품고, 주장임에도 대표팀을 무단 이탈하는 대형사고를 저질러서 징계를 받았다. 그리고 얼마 지나지 않아 결국 대표팀 은퇴를 선언했다.물론 손흥민은 호날두처럼 이기적인 성향의 선수와는 다르다. 손흥민이 부동의 선발이자 주장이라는 부담을 내려놓는다고 해도, 후반 조커나 정신적 지주로서 여전히 대표팀에 기여할 수 있는 방법은 많다. 손흥민과 박지성, 기성용 등은 모두 20대 중후반의 나이에 일찍 주장을 맡았다. 한국축구는 이제 전성기가 지나고 있는 황금세대의 이름값에 대한 미련을 접고, 젊은 선수들 위주로 본격적인 세대교체에 나서야 한다는 목소리가 높다. 언제까지 손흥민이 대표팀에서 꼭 '주연'이어야할 필요는 없다.