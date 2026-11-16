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'거장 밴드'가 노래하는 "현실을 견디는 힘"

'거장 밴드'가 노래하는 "현실을 견디는 힘"

9년 만에 정규 16집 <카르나발 데 루즈> 발표한 록 밴드 U2

이현파(hyunpa2)
26.11.16 13:16최종업데이트26.11.16 13:16
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지난 13일, 세계적인 록 밴드 U2(보노, 디 에지, 애덤 클레이튼, 래리 멀렌 주니어)가 정규 16집 <카르나발 데 루즈(Caraval De Luz)>(빛의 카니발)을 발표했다. 2017년 <송즈 오브 익스피리언스(Songs Of Experience)> 이후 9년 만에 발표하는 밴드의 정규 앨범이다. 밴드 결성 50주년을 맞는 올해 발표되어 그 상징성이 더욱 크다.

이번 앨범은 "영성과 우정, 자유, 어둠이 드리운 현실을 견디는 힘"을 주제로 이야기를 풀어나간다. 부상으로 한동안 팀 활동에 참여하지 못했던 드러머 래리 멀렌 주니어가 복귀한 것은 물론, 네 멤버가 만들어내는 밴드로서의 가치가 더 부각되었다. 딜레이 사운드를 활용하는 기타리스트 디 에지 특유의 기타가 '더 그레이티스트 쇼 온 어스(The Greatest Show On Earth)', '스트릿 오브 드림즈(Street Of Dreams)' 등의 곡에서 빛을 발한다. '사일렌시오(Silencio)'에서는 U2의 출발이 펑크 밴였다는 사실을 재확인할 수 있다.

"이게 사랑이고 우리에게 사랑만이 남아 있다면,
넌 사랑이 무엇인지를 보여줄 수 있고 난 무엇이 사랑이 아닌지 보여줄 수 있어"

- '더 그레이티트 쇼 온 어스(The Greatest Show On Earth)' 중

밴드의 대표 명반 <조슈아 트리(The Josuah Tree)>를 함께 만든 프로듀서 브라이언 이노 역시 첫 곡 '고(Go)'를 비롯해 몇 곡에 힘을 보탰다. '캔트 스탑 어스 나우(Can't Stop Us Now)'에서는 브라이언 이노의 몽환적인 신시사이저 사운드가 애덤 클레이튼의 베이스 연주와 멋진 조화를 이뤄낸다. EDM 뮤지션 마틴 개릭스는 '글로리파이(Glorify)'의 공동 작사 작곡에 참여했다.

이야기 역시 흥미롭다. 올해 발표한 두 장의 EP에서는 미국 이민세관단속국(ICE)에게 살해당한 시민을 직접 언급하는 등 U2는 여전히 사회에 대한 시선을 거두지 않고 있다. 그러나 이번 앨범에서는 보다 개인적인 정서가 묻어 난다. '이프 더 월드 이즈 맷 워 위 베터 낫 비(If the World Is at War We Better Not Be)'에서는 "난 학교 운동장에 서서 네가 내게 나타나길 기다렸지"라는 가사와 함께, 밴드가 결성되었던 50년 전을 회고하며 우정의 가치를 강조한다. '더 미러 메이커(The Mirror Maker)'에서는 카탈루냐를 대표하는 팝스타 로살리아에 헌사를 보낸다.

U2의 정규 16집 <카르나발 데 루즈>
U2의 정규 16집 <카르나발 데 루즈>유니버설뮤직

현대 사회를 의식하면서도 보다 밝은 접근법을 취했다. 경쾌한 리듬의 '슈퍼피셜리티(Superficiality)'에서는 '광기가 만연한 시대 속에서도 자유를 만끽하는 태도'를 잃지 말아야 한다고 주장한다. 마지막 트랙 '톤(Torn)' 역시 의미 깊은 곡이다. 보노와 컨트리의 여왕 돌리 파튼의 듀엣곡이다. 가족 관계의 균열, 그리고 회복에 대한 의지를 담은 곡으로, 정치적 극단주의가 심해진 오늘날 더욱 시의성을 지닌 곡이다. 지난 8월 세상을 떠난 돌리 파튼의 생전 마지막 녹음물이자 유작이다.

"우리 핏줄에 흐르는 피는 같은데 형제는 어느새 남이 되었어"

- '톤(Torn)' 중

커리어 후반기에 내놓은 최고의 앨범

신보에 대한 평단의 반응도 호의적이다. 영국 <가디언>은 U2가 지난 20년 동안 창작에 있어 침체기를 겪었지만, 이번 앨범에서 활력을 찾았다고 평했다. <뮤직오엠에이치닷컴>은 "<카나발 데 루즈>에는 2000년 발매된 <올 댓 유 캔트 리브 비하인드(All That You Can' Leave Behind)> 이후 최고라고 할 만한 훌륭한 순간이 있다"며 호평했다. 음악 마니아들이 직접 듣고 평점을 매기는 <레이트 유어 뮤직>에서도 U2가 지난 22년간 발표한 앨범 중 가장 높은 평가를 받았다.

1976년 아일랜드 더블린의 마운트 템플 종합학교를 다니던 친구끼리 결성한 밴드 U2는 록 음악을 대표하는 '공룡 밴드' 중 하나다. 약 2억 장의 앨범을 판매했으며, 22개의 그래미 상을 받았다. 지금까지 '위드 오어 위드아웃 유(With or Without You)', '웨얼 더 스트릿츠 해브 노 네임(Where The Streets Have No Name)', '원(One)', '뷰티풀 데이(Beautiful Day)' 등 수많은 명곡을 내놓았다. 차원이 다른 규모의 공연으로 전 세계 공연 문화를 바꾼 주인공이기도 하다. 프론트맨 보노는 빈민 구제 운동 등 여러 사회적 행보와 함께 노벨 평화상 후보에 오르기도 했다.

한편, U2는 역사적인 50주년 앨범의 발매를 기념하며 2027년 월드 투어 '카르나발 데 루즈 프레젠츠 : 더 그레이티스트 쇼 온 어스(Carnaval De Luz presents : The Greatest Show On Earth)'를 개최한다. 오는 2027년 2월 23일 멕시코 시티를 시작으로 북미와 유럽을 순회한다.
U2 보노 디에지 애덤클레이튼 래리멀렌주니어

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