'거장 밴드'가 노래하는 "현실을 견디는 힘"

지난 13일, 세계적인 록 밴드 U2(보노, 디 에지, 애덤 클레이튼, 래리 멀렌 주니어)가 정규 16집 <카르나발 데 루즈(Caraval De Luz)>(빛의 카니발)을 발표했다. 2017년 <송즈 오브 익스피리언스(Songs Of Experience)> 이후 9년 만에 발표하는 밴드의 정규 앨범이다. 밴드 결성 50주년을 맞는 올해 발표되어 그 상징성이 더욱 크다.
이번 앨범은 "영성과 우정, 자유, 어둠이 드리운 현실을 견디는 힘"을 주제로 이야기를 풀어나간다. 부상으로 한동안 팀 활동에 참여하지 못했던 드러머 래리 멀렌 주니어가 복귀한 것은 물론, 네 멤버가 만들어내는 밴드로서의 가치가 더 부각되었다. 딜레이 사운드를 활용하는 기타리스트 디 에지 특유의 기타가 '더 그레이티스트 쇼 온 어스(The Greatest Show On Earth)', '스트릿 오브 드림즈(Street Of Dreams)' 등의 곡에서 빛을 발한다. '사일렌시오(Silencio)'에서는 U2의 출발이 펑크 밴였다는 사실을 재확인할 수 있다.
"이게 사랑이고 우리에게 사랑만이 남아 있다면,
넌 사랑이 무엇인지를 보여줄 수 있고 난 무엇이 사랑이 아닌지 보여줄 수 있어"
- '더 그레이티트 쇼 온 어스(The Greatest Show On Earth)' 중
밴드의 대표 명반 <조슈아 트리(The Josuah Tree)>를 함께 만든 프로듀서 브라이언 이노 역시 첫 곡 '고(Go)'를 비롯해 몇 곡에 힘을 보탰다. '캔트 스탑 어스 나우(Can't Stop Us Now)'에서는 브라이언 이노의 몽환적인 신시사이저 사운드가 애덤 클레이튼의 베이스 연주와 멋진 조화를 이뤄낸다. EDM 뮤지션 마틴 개릭스는 '글로리파이(Glorify)'의 공동 작사 작곡에 참여했다.
이야기 역시 흥미롭다. 올해 발표한 두 장의 EP에서는 미국 이민세관단속국(ICE)에게 살해당한 시민을 직접 언급하는 등 U2는 여전히 사회에 대한 시선을 거두지 않고 있다. 그러나 이번 앨범에서는 보다 개인적인 정서가 묻어 난다. '이프 더 월드 이즈 맷 워 위 베터 낫 비(If the World Is at War We Better Not Be)'에서는 "난 학교 운동장에 서서 네가 내게 나타나길 기다렸지"라는 가사와 함께, 밴드가 결성되었던 50년 전을 회고하며 우정의 가치를 강조한다. '더 미러 메이커(The Mirror Maker)'에서는 카탈루냐를 대표하는 팝스타 로살리아에 헌사를 보낸다.