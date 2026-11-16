'거장 밴드'가 노래하는 "현실을 견디는 힘"

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"우리 핏줄에 흐르는 피는 같은데 형제는 어느새 남이 되었어"



- '톤(Torn)' 중

U2의 정규 16집 <카르나발 데 루즈>현대 사회를 의식하면서도 보다 밝은 접근법을 취했다. 경쾌한 리듬의 '슈퍼피셜리티(Superficiality)'에서는 '광기가 만연한 시대 속에서도 자유를 만끽하는 태도'를 잃지 말아야 한다고 주장한다. 마지막 트랙 '톤(Torn)' 역시 의미 깊은 곡이다. 보노와 컨트리의 여왕 돌리 파튼의 듀엣곡이다. 가족 관계의 균열, 그리고 회복에 대한 의지를 담은 곡으로, 정치적 극단주의가 심해진 오늘날 더욱 시의성을 지닌 곡이다. 지난 8월 세상을 떠난 돌리 파튼의 생전 마지막 녹음물이자 유작이다.신보에 대한 평단의 반응도 호의적이다. 영국 <가디언>은 U2가 지난 20년 동안 창작에 있어 침체기를 겪었지만, 이번 앨범에서 활력을 찾았다고 평했다. <뮤직오엠에이치닷컴>은 "<카나발 데 루즈>에는 2000년 발매된 <올 댓 유 캔트 리브 비하인드(All That You Can' Leave Behind)> 이후 최고라고 할 만한 훌륭한 순간이 있다"며 호평했다. 음악 마니아들이 직접 듣고 평점을 매기는 <레이트 유어 뮤직>에서도 U2가 지난 22년간 발표한 앨범 중 가장 높은 평가를 받았다.1976년 아일랜드 더블린의 마운트 템플 종합학교를 다니던 친구끼리 결성한 밴드 U2는 록 음악을 대표하는 '공룡 밴드' 중 하나다. 약 2억 장의 앨범을 판매했으며, 22개의 그래미 상을 받았다. 지금까지 '위드 오어 위드아웃 유(With or Without You)', '웨얼 더 스트릿츠 해브 노 네임(Where The Streets Have No Name)', '원(One)', '뷰티풀 데이(Beautiful Day)' 등 수많은 명곡을 내놓았다. 차원이 다른 규모의 공연으로 전 세계 공연 문화를 바꾼 주인공이기도 하다. 프론트맨 보노는 빈민 구제 운동 등 여러 사회적 행보와 함께 노벨 평화상 후보에 오르기도 했다.한편, U2는 역사적인 50주년 앨범의 발매를 기념하며 2027년 월드 투어 '카르나발 데 루즈 프레젠츠 : 더 그레이티스트 쇼 온 어스(Carnaval De Luz presents : The Greatest Show On Earth)'를 개최한다. 오는 2027년 2월 23일 멕시코 시티를 시작으로 북미와 유럽을 순회한다.