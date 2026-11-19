제주국제장애인인권영화제

스틸컷<새로고침>은 노동의 관점에서도 시사하는 바가 있다. 영화 가운데 두 사람은 연기를 하고자 한다. 예술, 또 연기는 기예인 동시에 노동이다. 흔히 연기를 하는 이들은 때로는 예술성을, 또 때로는 노동성을 저들 마음대로 재단하고 배제한다. 연기 또한 노동이고 배우도 노동자라고 말하지 않거나 이해하지 않은 때가 잦다. 그러나 과연 그러한가. 연기도 노동이고, 그로 밥벌이하는 이들에겐 업으로 다뤄져 마땅한 순간이 있지는 않은가. 연기를 직업으로 삼으려는 두 무명 배우의 이야기 가운데서 나를 그를 생각하게 되는 순간이 잦았다.흔히 한국 영화판에서 장애인은 지극한 소수자다. 여성에 대한 소수자 우대 정책을 꾸준히 펼쳐온 한국영화계에서도 유달리 장애와 이주민만큼은 현장에서 그 혜택을 받지 못한 채 소외돼 왔다는 목소리를 지속해 접했다. 장애 문제를 다루는 영화에서조차 장애인 배우는 출연기회를 잡지 못한다. 그 기용이 가뜩이나 부족한 예산을 더 부족하게 한다는 현실적 이유 때문일 수 있겠다. 물론 그보다도 편견이 더욱 크게 작용하지만 말이다.그러나 이 영화는 다르다. <새로고침>은 실제 시각장애인에게 배우 역할을 안겼다. 이게 얼마나 대단한 건지는 지난 한 해 독립영화판에서 나온 장애 관련 영화 대다수가 비장애인에게 장애인 연기를 맡겼음을 떠올려보면 알 수 있다.상업영화 <얼굴>에서도 권해효와 박정민이 시각장애인을 연기하지 않았던가. 이보다 훨씬 작고 덜 유명한 작품에서조차 비장애인을 장애인 배역에 출연시키는 일이 잇따른다. 사람들은 그를 전혀 문제 삼지 않는다. 장애인 배우가 엄연히 활동하고, 세계적으로도 장애 역할은 장애인에게 맡겨야 한다는 운동이 이뤄지고 있음에도 말이다.