(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
지난 2000년부터 이어져 올해로 27년째를 맞은 제주국제장애인인권영화제가 지난달 31일 폐막했다. 보건복지부 2024년도 통계에 따르면, 등록장애인만 263만 명으로 전체 인구의 5%에 달하는 한국에서 실제 장애와 관련한 담론은 그에 전혀 미치지 못하는 게 현실이다.
만연한 차별과 편견은 비장애인의 시선에서 장애인의 모습을 감춘다. 장애관계법이 공공기관 및 대기업이 채용을 강제하는 등의 규정을 두어도 벌금으로 대신하는 기관도 있다. 영화와 예술 또한 장애가 설 자리가 없는 대표적 영역이다. 영화계 스태프 및 배우가 다른 분야에서의 장애인 수보다 턱없이 적다는 것을 '씨네만세'를 통해 지적해왔다.
지난해부터 40차례 이상의 장애 관련 영화평을 발행했고, 장애를 가진 영화인 십수 명과의 인터뷰 자리 또한 가졌다. 그로부터 한국장애인문화예술원 등과 같은 기관의 청탁을 받아 협업 또한 진행했다(관련기사:"장애인도 영화 찍을 수 있는데..." 불편 넘어선 목소리 들어야 하는 까닭
). 그럼에도 여전히 장애에 대한 관심이 부족하다 여긴다. 장애인 당사자의 목소리를, 현안과 시각을 지속해 접하는 게 쉽지 않아서다.