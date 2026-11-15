'닥터X' 고독한 늑대 계수정... 꺾이지 않는 신념 보여줬다

▲SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' SBS

모든 일이 끝난 뒤 계수정에게 주어진 선택지는 분명했다. 부승권이 제안한 본원 영입은 안정적인 의사 생활을 이어갈 수 있는 기회였다. 하지만 계수정은 이를 거절한다. 자신을 받아줄 조직이 없어서가 아니라, 스스로 조직에 편입되기를 원하지 않았기 때문이다.



마지막 장면에서 무리와 반대 방향으로 걸어가는 계수정의 모습은 첫 회 엔딩을 떠올리게 한다. 처음부터 권위와 조직의 질서에 순응하지 않았던 그녀는 마지막 순간까지 그동안의 방식을 바꾸지 않는다. 병원이 사라지고 주변 사람들이 각자의 길을 찾아 떠났어도 지금껏 지켜온 신념까지 포기할 이유는 없었다.



모두가 안전과 이익을 좇아 거대한 무리 속으로 숨어들 때, 홀로 거친 들판에 남은 늑대의 선택은 고단하지만 그만큼 숭고한 가치를 일깨운다. 늑대가 아닌 용맹스러운 사자가 되기를 바랐던 이들에게조차 계수정의 쓸쓸한 뒷모습이 깊은 여운을 남긴 것도 여기에 있다.



계수정은 다시 혼자가 됐지만, 자신이 어떤 의사인지 잊지 않았다. 병원은 문을 닫고 그녀를 둘러싼 사람들도 흩어졌지만 계수정의 의사 인생은 여전히 현재진행형이다. 정해진 길을 따라가기 바쁜 세상에서 끝내 자신만의 길을 택한 <닥터X>의 마지막이 작별보다 또 다른 출발처럼 느껴지는 대목이다.

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