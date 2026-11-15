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'닥터X' 고독한 늑대 계수정... 꺾이지 않는 신념 보여줬다

'닥터X' 고독한 늑대 계수정... 꺾이지 않는 신념 보여줬다

통쾌함 대신 씁쓸한 여운... 김지원이 보여준 타협 없는 의사의 길

김상화(steelydan)
26.11.15 15:48최종업데이트26.11.15 15:49
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SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'
SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS

SBS 금토 드라마 <닥터X : 하얀 마피아의 시대>가 지난 14일 방송된 12회를 끝으로 막을 내렸다. 일본 원작의 긴장감을 한국적 현실에 녹여내며 매주 화제를 모았던 <닥터X>는 최종회에서 악인에 대한 단죄, 병원의 폐원, 조직에 기대지 않고 자신의 길을 걷는 계수정(김지원 분)의 선택을 차례로 담으며 깊은 인상을 남겼다.

5·18 민주화운동과 의사 파업 등의 소재를 돌직구차럼 과감히 다뤘던 <닥터X>가 마지막에 꺼내 든 카드는 의외로 통쾌한 '사이다'가 아닌 묵직한 질문이었다. 정의로운 사람은 과연 부조리한 조직 안에서 살아남을 수 있을까. 생명을 살리는 의사의 사명과 악인을 응징하려는 개인의 분노는 공존할 수 있을까.

최종회는 이러한 질문에 나름의 답을 제시했다. 모든 것이 제자리로 돌아가는 통쾌한 결말은 결코 아니었다. 오히려 옳은 일을 하고도 무언가를 잃어야 하는 사람들의 현실을 보여줬다는 점에서 더욱 의미 있는 마무리로 기억될 만했다.

스스로 괴물이 되지 않는 응징

SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'
SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS

최종회의 핵심은 어떻게 악인을 응징할 것인가를 두고 계수정과 주변 인물들이 겪는 고통과 치열한 고민에 있다. 수십 년간 선행의 가면 뒤에 숨어 아동 성범죄를 저지른 김승효를 향한 단죄는 법의 테두리를 벗어난 사적 복수로 완성될 수도 있었다.

하지만 극은 주인공 계수정이 스스로 괴물이 되는 길을 허락하지 않았다. 수술로 악인의 목숨은 살리되, 가해자가 악몽에서 도망칠 수 없게 만드는 심리적 응징을 택했다. 생명을 살리는 일을 포기하지 않으면서도 범죄자의 편안한 퇴장만큼은 용납하지 않은 것이다.

다소 모순처럼 보이는 이 선택은 결과적으로 계수정이 끝까지 의사로 남을 수 있었던 이유이기도 했다. <모범택시>, <지옥에서 온 판사> 등 '권선징악'을 내세운 기존 SBS 금토 드라마의 문법대로라면 수술대 위에서 악인을 무너뜨리는 장면으로 막을 내릴 법했지만 <닥터X>는 다른 길을 걸었다.

패배가 아닌 '졸업식'

SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'
SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS

한편 최종회에서 씁쓸한 여운을 남긴 것은 드라마의 주요 무대였던 구서대학병원의 폐원이었다. 드라마는 정의로운 사람들이 언제나 승리한다는 낭만적인 결론 대신, 제도와 권력을 등에 업은 세력의 압력 앞에서 환자와 병원을 지키려 했던 사람들이 밀려나는 모습을 그려냈다. 옳은 일을 하더라도 권력과 이해관계 앞에서는 무력해질 수 있다는 현실을 인정한 셈이다.

극 중 병원 내 기득권 집단인 목련회 앞에서 병원 식구들이 겪는 수모는 힘이 없으면 굴복할 수밖에 없는 냉혹한 현실을 보여준다. 특히 원장 부승권(손현주 분)이 목련회 모임 무대 위에서 자존심을 버리고 춤을 추는 장면은 조직을 지키려는 리더의 처절한 몸부림이자 헌신으로 읽힌다.

병원 폐원과 더불어 구서대병원 구성원들은 퇴사, 지방 이직 등 각기 다른 길로 흩어지지만 이들의 결말은 결코 패배가 아니었다. 마지막 날까지 환자 곁을 지키며 회진을 도는 의료진의 모습은 각자의 신념을 지켜낸 이들의 명예로운 '졸업식'에 가까웠다.

여전히 타협 없는 늑대...계수정답네

SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'
SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS

모든 일이 끝난 뒤 계수정에게 주어진 선택지는 분명했다. 부승권이 제안한 본원 영입은 안정적인 의사 생활을 이어갈 수 있는 기회였다. 하지만 계수정은 이를 거절한다. 자신을 받아줄 조직이 없어서가 아니라, 스스로 조직에 편입되기를 원하지 않았기 때문이다.

마지막 장면에서 무리와 반대 방향으로 걸어가는 계수정의 모습은 첫 회 엔딩을 떠올리게 한다. 처음부터 권위와 조직의 질서에 순응하지 않았던 그녀는 마지막 순간까지 그동안의 방식을 바꾸지 않는다. 병원이 사라지고 주변 사람들이 각자의 길을 찾아 떠났어도 지금껏 지켜온 신념까지 포기할 이유는 없었다.

모두가 안전과 이익을 좇아 거대한 무리 속으로 숨어들 때, 홀로 거친 들판에 남은 늑대의 선택은 고단하지만 그만큼 숭고한 가치를 일깨운다. 늑대가 아닌 용맹스러운 사자가 되기를 바랐던 이들에게조차 계수정의 쓸쓸한 뒷모습이 깊은 여운을 남긴 것도 여기에 있다.

계수정은 다시 혼자가 됐지만, 자신이 어떤 의사인지 잊지 않았다. 병원은 문을 닫고 그녀를 둘러싼 사람들도 흩어졌지만 계수정의 의사 인생은 여전히 현재진행형이다. 정해진 길을 따라가기 바쁜 세상에서 끝내 자신만의 길을 택한 <닥터X>의 마지막이 작별보다 또 다른 출발처럼 느껴지는 대목이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
닥터X

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