'닥터X' 고독한 늑대 계수정... 꺾이지 않는 신념 보여줬다

▲
SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS
한편 최종회에서 씁쓸한 여운을 남긴 것은 드라마의 주요 무대였던 구서대학병원의 폐원이었다. 드라마는 정의로운 사람들이 언제나 승리한다는 낭만적인 결론 대신, 제도와 권력을 등에 업은 세력의 압력 앞에서 환자와 병원을 지키려 했던 사람들이 밀려나는 모습을 그려냈다. 옳은 일을 하더라도 권력과 이해관계 앞에서는 무력해질 수 있다는 현실을 인정한 셈이다.
극 중 병원 내 기득권 집단인 목련회 앞에서 병원 식구들이 겪는 수모는 힘이 없으면 굴복할 수밖에 없는 냉혹한 현실을 보여준다. 특히 원장 부승권(손현주 분)이 목련회 모임 무대 위에서 자존심을 버리고 춤을 추는 장면은 조직을 지키려는 리더의 처절한 몸부림이자 헌신으로 읽힌다.
병원 폐원과 더불어 구서대병원 구성원들은 퇴사, 지방 이직 등 각기 다른 길로 흩어지지만 이들의 결말은 결코 패배가 아니었다. 마지막 날까지 환자 곁을 지키며 회진을 도는 의료진의 모습은 각자의 신념을 지켜낸 이들의 명예로운 '졸업식'에 가까웠다.
여전히 타협 없는 늑대...계수정답네