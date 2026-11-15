'기사회생' 한국 야구, 한일전 결승서 APBC 첫 우승 도전

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14일(현지 시간) 일본 도쿄에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 3차전 대만과 대한민국의 경기, 한국 선수들이 6-4로 승리를 확정 지은 뒤 기뻐하고 있다.한국 야구가 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승 진출에 성공하며 일본에 설욕할 기회를 얻었다.최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 풀리그 3차전에서 대만을 6-4로 이겼다.일본이 3전 전승으로 결승에 선착한 가운데 한국, 대만, 호주가 1승 2패로 동률을 이뤘지만, 예선 풀리그 3경기의 이닝당 득점과 실점을 비교하는 규정에 따라 한국이 두 나라를 밀어내고 극적으로 결승에 올랐다.충격의 2연패 뒤 이번 대회 첫 승리와 결승행 티켓을 모두 거머쥔 한국은 15일 오후 7시 같은 장소에서 일본과 우승을 다툰다. 이로써 결승은 3회 연속 한일전으로 치러지게 됐다.한국은 박재현의 선제 솔로 홈런으로 공격의 물꼬를 텄다. 9번 타자 좌익수로 나선 박재현은 3회말 대만 우완 투수 쉬상성의 직구를 잡아당겨 우측 펜스를 직선타로 넘어가는 홈런을 터뜨렸다. 하위 타순에서 나온 귀중한 첫 득점이었다.대만 마운드가 흔들리며 김지찬, 김주원, 한동희가 몸에 맞는 공으로 1사 만루 기회를 잡은 한국은 전날 일본전에서 동점 홈런을 터뜨렸던 김휘집이 이날도 적시타를 터뜨렸고, 이후 안재석의 좌전 적시타까지 나오면서 3-0으로 달아났다.대만의 반격도 만만치 않았다. 4회까지 무실점으로 역투하던 선발 이로운이 5회초 쩡성안에게 우월 솔로 홈런을 맞았다. 후속 타자에게 공 10개를 던진 끝에 볼넷을 내주며 힘이 빠진 이로운은 2사 1루에서 대만 장런웨이에게 2점 홈런까지 맞으면서 경기는 순식간에 3-3 동점이 되고 말았다.경기 흐름이 대만 쪽으로 넘어갈 수 있는 위기에서 한국을 구한 것은 '슈퍼스타' 김도영이었다. 5회말 선두 타자로 나선 김도영은 대만 우완 투수 천무헝의 슬라이더를 받아쳐 우측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다.다시 앞서 나간 한국은 6회말 조형우가 가운데 담장을 맞히는 2루타를 때렸고, 박재현의 우중간 2루타로 5-3을 만들었다.대만은 끈질겼다. 7회초에도 쩡성안이 솔로 홈런을 터뜨려 5-4까지 턱밑까지 쫓아왔다. 그러나 한국은 7회말 곧바로 문정빈이 좌중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨려 6-4로 달아나면서 한숨을 돌렸다.이로운이 6이닝 3피안타(2피홈런) 3실점으로 호투하고 마운드를 내려간 한국은 좌완 조동욱을 올리며 불펜진을 가동했다. 출발은 불안했다. 조동욱은 첫 타자 둥쯔언을 내야 뜬공으로 처리했으나, 쩡성안에게 추격의 솔로 홈런을 맞았다.장샹을 11구 승부 끝에 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 안정을 찾는 듯했으나, 1루수 포구 실책으로 린자웨이의 출루를 허용하는 등 이닝을 마치지 못했다. 최원호 감독은 곧바로 최준용 카드를 꺼내 들었다.2사 1루에서 구원 등판한 최준용은 장런웨이를 파울플라이로 잡아 추가 실점 없이 급한 불을 껐다. 8회말에도 마운드에 오른 최준용은 탈삼진 2개를 잡아내고 1.1이닝을 무실점으로 막아내면서 승리를 눈앞에 데려다 놓았다.마무리는 박정민이 책임졌다. 박정민은 시속 150km가 넘는 빠른 공으로 선두타자 대타 린훙셴을 포수 파울 플라이로 잡아냈고, 쩡성안은 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 대만이 대타 류쥔웨이를 내세웠으나 유격수 뜬공으로 처리하며 경기를 끝냈다.한국은 앞선 두 경기에서 모두 불펜진이 고전했다. 호주전에서는 선발 김민준이 3이닝도 버티지 못하고 내려간 뒤 조동욱, 김건우, 이준혁, 박정민, 성영탁 등이 등판했으나 4실점(3자책)을 하며 역전패를 당했다.일본전에서도 박시원, 우강훈, 김영우, 이준혁이 등판해 3이닝 동안 무려 7실점(6자책)을 허용하면서 약점을 드러냈다. 하지만 대만전에서는 안정적인 불펜 운용으로 승리를 지켜내며 달라진 모습을 보여줬다.이제 시선은 일본과의 결승전에 집중된다. 일본전 12연패의 천적 관계를 끊어내고, 젊은 선수들이 국제무대에서 자신의 경쟁력과 이름을 알릴 중요한 기회다.한국은 대만전을 통해 타선의 장타력을 다시 한번 확인했다. 특히 박재현이 펼친 활약은 주목할 만하다. 하위 타순에서 선제 홈런과 추가 적시타를 터뜨리며 공격의 연결고리 역할을 완벽하게 수행했다.무엇보다 이번 대회에서 타격감이 떨어졌던 김도영이 드디어 첫 홈런을 터뜨리며 살아난 것이 가장 고무적이고, 문정빈까지 홈런 대열에 합류하면서 특정 선수에게 의존하지 않는 공격력을 보여줬다.다만 일본과의 결승에서는 더욱 정교한 수비와 실투 관리가 필요하다. 개최국 일본은 풀리그 3전 전승으로 일찌감치 결승에 진출하며 아시아 최강에 걸맞은 전력을 과시했다.한국은 대만전 승리로 결승 진출 이상의 자신감을 얻었다. 벼랑 끝 탈락의 위기에서 물러서지 않고 홈런 세 방으로 대만을 물리친 한국 야구가 결승에서 일본을 상대로 대회 첫 우승을 이뤄낼지 관심이 쏠린다.