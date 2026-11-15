'불펜 전문' 이로운, '경이로운' 97구 9K 역투

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14일 일본 도쿄에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 3차전 대만과 한국의 경기, 1회초 한국 선발 투수 이로운(SSG)이 공을 던지고 있다.한국야구의 미래를 이끌 젊은 선수들이 3연속 APBC 결승 진출에 성공했다.최원호 감독이 이끄는 만25세 이하 한국야구 대표팀은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대만과의 예선 마지막 경기에서 홈런 3방을 포함해 장단 9안타를 터트리며 6-4로 승리했다. 호주, 대만과 함께 나란히 1승2패가 된 한국은 동률팀 순위 결정규정(TQB)에서 가장 앞서며 2위로 결승 진출을 확정했다. 3개 대회 연속 결승에 진출한 한국은 15일 일본과 우승을 두고 다툰다.한국은 3-3으로 맞선 5회말 앞서 나가는 솔로 홈런을 터트린 김도영이 결승타의 주인공이 됐고 박재현(이상 KIA 타이거즈)이 3회 선제 솔로포, 문정빈(LG 트윈스)이 7회 쐐기 솔로 홈런을 작렬했다. 마운드에서는 4명의 투수가 대만 타선을 4점으로 막았는데 올 시즌 선발 등판이 5회에 불과했던 이 투수의 역투가 단연 돋보였다. 6이닝 동안 3피안타(2피홈런)2사사구9탈삼진3실점으로 호투한 이로운(SSG 랜더스)이 그 주인공이다.감독들은 국제전이나 단기전의 엔트리를 짜면서 선발로 등판할 투수들을 미리 정해 놓는다. 주로 정규리그에서 선발 투수로 활약하며 좋은 성적을 올린 선수들이 단기전에서도 선발로 낙점을 받는 경우가 많다. 하지만 단기전에서는 많은 변수들이 있고 당초 계획했던 선발 로테이션이 어긋나면 감독들은 어쩔 수 없이 '플랜B'를 가동하는데 플랜B로 출전한 선수들이 기대 이상의 활약을 해주는 경우도 적지 않다.대표적인 대회가 바로 한국이 준우승을 차지했던 2009년 제2회 월드베이스볼클래식(WBC)이었다. 당시 한국 대표팀을 이끈 김인식 감독은 '좌완 3인방' 류현진(한화 이글스)과 김광현(SSG), 봉중근(SSG 2군 투수코치)을 중심으로 선발 로테이션을 꾸릴 계획을 세웠다. 여기에 베이징 올림픽에서 불펜으로만 5경기에 등판해 7.2이닝2실점으로 2승을 따낸 윤석민을 선발과 불펜을 오가는 스윙맨으로 활용하려 했다.하지만 한국은 일본전 선발로 내세웠던 김광현이 부진하면서 '좌완 트로이카'의 한 축이 무너졌고 베네수엘라와의 4강전에서 우완 윤석민을 선발로 내세웠다. 그리고 윤석민은 미겔 카브레라와 바비 아브레우, 카를로스 기옌, 매글리오 오도네스 등 메이저리그의 강타자들이 즐비한 베네수엘라 타선을 6.1이닝7피안타(1피홈런)1볼넷4탈삼진으로 막아내고 승리 투수가 되면서 한국의 결승 진출을 견인했다.사실 멀리 갈 필요도 없이 '플랜B의 활약'은 올해 한국시리즈에서도 있었다. 플레이오프에서 KIA와 5차전까지 가는 혈전을 치르고 한국시리즈에 오른 삼성은 한국시리즈에서 최원태와 크리스 페덱, 아리엘 후라도에 이어 등판할 4차전 선발이 마땅치 않았다(심지어 최원태는 1차전에서 2이닝5실점으로 무너지면서 선발에서 탈락했다). 당시 많은 야구팬들은 4차전에서 정규리그 8승투수 양창섭의 선발 등판을 예상했다.하지만 박진만 감독의 선택은 올 시즌 선발 등판 9회, 후반기 선발 등판은 단 1회에 불과했던 루키 장찬희였다. 하지만 장찬희는 한국시리즈라는 큰 무대에서도 전혀 위축되지 않고 4이닝2피안타1실점으로 호투하면서 4차전 10-5 승리의 발판을 마련했다. 경험 많은 베테랑 투수도 긴장할 수밖에 없는 큰 무대에서 잃을 게 없는 만19세의 어린 투수를 선발로 등판 시킨 박진만 감독의 과감한 승부수가 적중한 것이다.대구에서 나고 자란 이로운은 대구고 졸업반 시절이던 2023년 신인 드래프트에서 1라운드 전체 5순위로 SSG에 지명됐다. 당시 SSG는 이재원(한화 잔류군 배터리 코치)과 김민식을 이을 포수 유망주 수혈이 절실했는데 김건희(키움 히어로즈), 김범석(LG 트윈스) 같은 포수 유망주 대신 투수 이로운을 지명한 것이다. 이로운은 루키 시즌부터 50경기에 등판해 6승1패5홀드 평균자책점5.62를 기록하며 가능성을 보여줬다.2년 차 시즌에 63경기에 등판해 9홀드를 따냈지만 1승3패5.95로 주춤했던 이로운은 작년 시즌을 통해 리그를 대표하는 젊은 셋업맨으로 성장했다. 무려 75경기에 등판해 77이닝을 소화한 이로운은 6승5패1세이브33홀드1.99라는 놀라운 성적을 올리며 노경은, 김민, 조병현과 함께 SSG의 '철벽 불펜'을 이끌었다.실제로 이로운이 맹활약한 작년 SSG의 불펜 평균자책점은 3.36으로 독보적인 리그 1위였다.하지만 올해도 SSG의 허리를 든든하게 지켜 주리라 믿어 의심치 않았던 이로운은 작년의 기세를 이어가지 못했다. 이로운은 올해 50경기에 등판해 8승4패7홀드5.61로 기대에 미치지 못하면서 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 선발되지 못했고 SSG도 6위로 가을야구에 초대받지 못했다. 그나마 시즌 막판 선발 투수로 변신해 5경기에서 3번의 퀄리티스타트와 함께 3승1패3.49로 호투한 것이 작은 위안이었다.시즌이 끝난 후 APBC 대표팀에 선발된 이로운은 이번 대회에서도 중간 계투 또는 롱릴리프로 활약할 거라는 전망이 많았다. 하지만 호주, 일본전에 등판하지 않았던 이로운은 결승 진출이 걸린 대만과의 경기에서 선발로 등판했다. 6회까지 97개의 공을 던진 이로운은 5회 홈런 2방을 허용하며 3점을 내줬지만 대만 타선을 3피안타2사사구9탈삼진3실점으로 틀어막으면서 한국의 결승 진출을 이끄는 역투를 선보였다.이로써 한국은 2017년 1회 대회, 2023년 2회 대회에 이어 3개 대회 연속으로 결승에서 일본을 만나게 됐다. 한국은 1회 대회 결승에서 일본에게 0-7로 완봉패를 당했지만 2회 대회에서는 3-4로 접전을 벌였고 13일 예선전에서도 8회초 5-5 동점을 만들기도 했다. 일본 프로야구 미래의 스타들이 대거 출전하는 일본에게 전력이 뒤지는 건 사실이지만 한국의 젊은 선수들도 미리 겁먹거나 기죽을 필요는 없다는 뜻이다.