'마지막까지 강호 킬러' 모리야스 하지메, 브라질 또 격파... 8년 동행 마침표 눈앞

AFP/연합뉴스

지난 14일 싱가포르에서 열린 ‘미즈호 블루 챌린지 칼랑 축구 시리즈’ 국제 친선 경기에서 일본의 구보 타케후사 선수(가운데)가 공을 들고 브라질의 카를로스 아우구스토 선수(오른쪽)를 제치고 달리고 있다.브라질을 또 한 번 무너뜨렸다. 일본 축구의 황금기를 이끈 모리야스 하지메 감독이 마지막 여정에서도 강호를 격파하며 8년간의 동행을 화려하게 마무리할 준비를 마쳤다.모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구대표팀은 14일 오후 7시 15분(한국시간) 싱가포르 국립 경기장에서 열린 친선 경기서 카를로 안첼로티 감독의 브라질에 3-2로 승리했다.1년 새 3번째 맞대결을 펼쳤던 이들이다. 지난해 10월 14일 도쿄에서 열린 경기서 일본이 3-2 승리를 거뒀지만, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강에서는 브라질이 승리했다. 시간이 흘러 싱가포르에서 친선 경기를 펼쳤고, 이번 경기 승자는 일본이었다.전반 15분에는 구보 다케후사, 4분 후에는 나카무라 게이토가 연속 골을 만들었다. 브라질도 반격에 나섰고, 전반 33분과 후반 30분 비니시우스가 골망을 흔들며 승부의 균형을 맞췄다. 일본도 쉽게 물러서지 않았고, 결국 후반 종료 직전 사카모토가 역전을 기록하며 웃었다.일본이 월드컵 패배를 설욕한 가운데 주목할 인물은 마지막 항해에 나선 모리야스 감독이다. 그는 이번 11월 A매치를 끝으로 일본 지휘봉을 내려놓는다. 당초 내년 1월 사우디에서 열릴 예정이었던 아시안컵까지 팀을 이끌 계획이었으나, 대회가 연기되면서 일찍 작별하게 됐다.모리야스 감독이 부임한 직후 일본 축구는 많은 발전을 이뤄냈다. 2018 러시아 월드컵 16강을 이끌었던 니시노 아키라 감독으로부터 지휘봉을 건네받았던 그는 올림픽 대표팀과 병행하면서 굵직한 성과를 이룩하기 시작했다.부임 첫 메이저 대회였던 2019 UAE(아랍에미리트) 아시안컵에서는 준우승을 기록했고, 이어 U-23 대표팀을 이끌고 자국에서 개최됐던 도쿄 올림픽 4위를 차지했다. 기세는 이어졌다. 첫 월드컵이었던 2022 카타르에서는 독일·스페인을 차례로 격파하고 조 1위로 16강에 진출했다.비록 16강에서 크로아티아에 승부차기 접전 끝에 무너지며 8강 진출에 실패했지만, 일본의 저력을 확실하게 세계 축구 팬들에게 알렸다. 월드컵 후에도 2026 북중미 월드컵 자력 진출 1호 국가로 이름을 날렸고, 본선에서도 경쟁력을 발휘하며 32강 무대에 올라섰다.친선 경기에서도 모리야스호는 두각을 나타냈다. 2023년 9월 독일 원정에서 4-1 대승을 거둔 데 이어 튀르키예마저 4-2로 제압하며 전술적 역량을 입증했다. 지난해 10월에는 브라질에 0-2 열세를 뒤집고 3-2 역전승을 거두며 일본 축구 역사상 첫 브라질전 승리를 따냈다.세계 랭킹도 급격한 반전을 이뤄냈다. 부임 직후 일본 순위는 55위였지만, 모리야스 부임 이후 꾸준하게 우상향을 그리며 현재는 17위에 자리하고 있다. 이는 아시아 국가 중 가장 높은 순위다.또 일본 축구 체계를 체계적으로 만들었다는 부분도 인상적이다. 정돈되지 않은 후방 빌드업 체계부터 전방 압박 시퀀스까지 일관된 전술적 원칙을 정립하고, 상대에 따라 스리백과 포백을 유연하게 전환하는 등 일본 특유의 조직력을 한층 끌어올리는 데 혁혁한 공을 세웠다.덜 알려진 선수들의 발굴도 눈에 띌 만한 요소다. 2018 자카르타-팔렘방 대회에서 대학교에서 활약하던 우에다 아야세를 U-23·A대표팀까지 끌어올렸다. 이외에도, 현재 대표팀 핵심인 이타쿠라 고·도안 리쓰·다나카 아오 등을 차출하며 적절한 타이밍에 세대교체도 이뤄냈다.일본 축구가 세계적인 흐름에 맞춰 월드컵이라는 큰 무대에서도 무시할 수 없을 정도의 팀을 이뤄낸 모리야스 하지메 감독인 셈.그리고 이번 마지막 항해 첫 경기에서도 모리야스 감독은 사고를 쳤다. 4-2-2-2 전형으로 나선 가운데 강력한 압박 전술을 통해 빌드업과 공격 작업을 봉쇄했고, 선수비 후역습 패턴을 통해 이번에도 브라질을 무너뜨리는 데 성공했다.점유율은 단 45%에 그쳤으나 4개의 유효 슈팅으로 3골을 만들어내는 엄청난 결정력을 발휘했고, 후반 중반에는 적절한 교체술로 팽팽했던 균형을 무너뜨렸다. 브라질이 라인을 올리자 공간을 잘 활용할 수 있는 미나미노, 사카모토를 투입했고, 이들이 결국 결승 득점을 만들었다.동기부여가 없을 법도 했으나 모리야스 감독은 전혀 개의치 않았고, 끝까지 본인이 정립한 축구 철학과 원칙에 따라 승리를 따냈다.이제 그에게 남은 경기는 단 1경기다. 일본 축구의 새로운 시대를 열었던 모리야스 감독이 마지막 무대에서도 승리를 거두며 8년간의 여정에 유종의 미를 거둘 수 있을지 관심이 쏠린다.한편, 일본은 오는 17일 파라과이를 상대로 A매치 3연승에 도전하게 된다.