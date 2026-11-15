김상욱, 아시아리그 최초 600포인트…빙판 위에 새 역사

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아이스하키 HL 안양의 베테랑 공격수 김상욱이 아시아리그 아이스하키 역사상 최초로 정규리그 통산 공격포인트(골+어시스트) 600개 대기록을 작성했다. 김상욱은 14일 안양 아이스링크에서 열린 요코하마 그리츠(일본)와 2026-2027 아시아리그 아이스하키 정규리그 13차전 홈 경기에서 어시스트 2개를 추가해 대업을 이뤘다. 2026.11.14 [HL안양 제공. 재판매 및 DB 금지]한국 아이스하키의 간판 공격수 김상욱(38, HL 안양)이 아시아리그 역사에 새로운 이정표를 세웠다. 2010년 12월 아시아리그에 데뷔한 이후 꾸준히 쌓아온 공격포인트가 마침내 600개를 넘어섰다.아시아리그 정규리그에서 통산 600포인트를 달성한 선수는 김상욱이 처음이다. 단순히 득점력을 앞세운 공격수가 아니라 동료의 득점 기회를 만들어내는 능력까지 갖춘 플레이메이커로서 오랜 시간 정상급 경쟁력을 유지해 온 결과다.김상욱은 14일 안양 아이스링크에서 열린 2026~2027시즌 아시아리그 아이스하키 정규리그 13차전 요코하마 그리츠(일본)와의 홈 경기에서 어시스트 2개를 기록했다. 앞서 12일 같은 상대와의 경기에서 어시스트 3개를 추가해 통산 599포인트에 도달했던 그는 이틀 만에 대기록을 완성했다.첫 번째 기록은 1피리어드 4분 7초에 나왔다. 팀이 0-1로 뒤진 상황에서 크로스 패스로 송형철의 득점을 도왔다. 이 어시스트가 개인 통산 600번째 공격포인트였다. 이어 1-2로 밀리던 1피리어드 17분 52초에는 신상훈의 동점 골에 두 번째 어시스트를 기록했다. 통산 기록은 601포인트로 늘어났다.아이스하키에서 공격포인트는 골과 어시스트를 합산한 수치다. 골을 넣은 선수뿐 아니라 득점 과정에 기여한 선수에게도 어시스트가 주어진다. 일반적으로 한 골에는 최대 두 명의 어시스트가 기록될 수 있다. 득점 기회를 직접 마무리하는 능력과 동료에게 결정적인 기회를 연결하는 능력을 함께 평가할 수 있는 지표다.김상욱의 기록에서 특히 눈길을 끄는 부분은 어시스트 비중이다. 통산 158골에 443어시스트를 기록했다. 득점뿐 아니라 동료의 골을 만들어내는 과정에서 꾸준히 영향력을 발휘했다는 뜻이다. 공격수가 직접 슈팅으로 마무리하는 역할에 머물지 않고, 상대 수비의 움직임을 읽어 동료에게 공간과 기회를 만들어주는 능력이 뒷받침돼야 가능한 기록이다.아이스하키에서 플레이메이커의 역할은 단순히 패스를 많이 하는 데 그치지 않는다. 공격 진영에서 상대 수비수의 위치와 골리의 시야를 파악하고, 동료가 슈팅하기 좋은 위치를 찾아내는 판단력이 중요하다. 수비수의 압박이 강해지는 상황에서도 퍽을 안정적으로 소유하면서 공격 방향을 바꾸거나, 수비 사이로 정확한 패스를 연결해야 한다.김상욱은 이러한 역할을 오랜 기간 수행해 왔다. 통산 어시스트 443개는 아시아리그 역대 최다 기록이다. 개인 득점 능력과 함께 동료를 살리는 경기 운영 능력을 인정받아 온 셈이다. 공격포인트 600개를 넘어선 기록도 한두 시즌의 폭발적인 활약만으로 만들어진 결과가 아니다. 매 시즌 출전과 경기력을 유지하면서 득점과 도움을 꾸준히 쌓아온 지속성이 바탕에 있다.개인 수상 경력도 화려하다. 2017년과 2025년 아시아리그 정규리그 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 한국 선수가 정규리그 MVP를 두 차례 수상한 것은 처음이다. 한 시즌의 활약으로 인정받는 데 그치지 않고, 상당한 시간 간격을 두고 다시 리그 최고 선수로 평가받았다는 점에서 꾸준함과 경쟁력을 확인할 수 있다.38세가 된 올 시즌에도 활약은 이어지고 있다. 13경기에서 3골 15어시스트를 기록하며 리그 포인트 순위 선두에 올라 있다. 공격포인트 18개 가운데 15개가 어시스트다. 직접 득점을 노리는 상황뿐 아니라 동료의 득점 가능성을 높이는 연결고리 역할을 여전히 충실히 수행하고 있다.김상욱의 대기록과 함께 HL 안양도 값진 승리를 챙겼다. 요코하마와의 경기는 정규시간 내 승부를 가리지 못했고, 연장전까지 이어졌다. 승부를 결정한 선수는 조 모로였다. 모로는 연장 피리어드 시작 43초 만에 결승 골을 터뜨려 팀에 5-4 승리를 안겼다. 접전 끝에 연패에서 벗어난 HL 안양은 김상욱의 개인 기록과 팀 승리라는 두 가지 성과를 동시에 얻었다.2010년 12월 아시아리그에 첫발을 내디딘 김상욱은 15번째 시즌을 치르며 리그의 대표적인 공격수로 자리 잡았다. 골을 넣는 능력과 동료의 득점을 돕는 능력을 함께 갖춘 선수로서 한국 아이스하키의 경쟁력을 꾸준히 보여줬다. 이제 그의 이름 앞에는 아시아리그 최초 정규리그 600포인트라는 기록이 추가됐다.