'SSG와 재계약' 아빌라 "내 목표는 100% 최선을 다하는 것"

SSG랜더스

SSG와 2년 재계약에 성공한 페드로 아빌라후반기 SSG 선발진의 기둥을 맡은 '용병' 페드로 아빌라가 계약 기간 2년 동안 계약금 20만 달러, 연봉은 280만 달러, 옵션 10만 달러 등 최대 총액 310만 달러에 SSG와 재계약을 했다.아빌라는 이번 시즌 베니지아노의 대체 용병으로 합류해 14경기 9승 2패 평균자책점 1.44의 성적을 거뒀다. 14경기 중 QS가 13차례, QS+는 무려 7차례나 된다. 특히 9이닝 완투를 무려 2차례나 했고, 1번은 완봉승을 거뒀다.아빌라는 SSG 공식 유튜브 채널을 통해 "사실 내가 한국에 있는 걸 이렇게까지 좋아할 줄은 몰랐다. 몇 차례 등판을 마치고 가족들에게 '이 팀에 계속 있고 싶다'라는 말을 했었다. 막상 그렇게 되니 행복하다"라며 소감을 밝혔다.잔류 이유로는 3가지가 있었다. 첫째는 가족이었다. 그는 "우리 가족이 한국에서 행복을 많이 느끼고 있다"라고 말했다. 둘째는 팀이었다. 그는 "내가 처음에 왔을 때는 팀 상황이 좋지 않았는데, 그럼에도 두 팔 벌려 환영을 해주었다"라고 말했다. 마지막은 SSG 팬들이었다. 그는 "야구를 하면서 팬들에게 많은 사랑을 느꼈다"라고 말했다.내년 시즌 목표에 대해선 "언제나 100% 최선을 다하면서 팀이 목표하는 우승에 함께 이룰 수 있도록 돕겠다"라고 말했다.이번 시즌 소감에 대해서는 "큰 안도감이 들었고, 자부심도 느낀 2026시즌이었다. 사실 그동안 개인적으로 힘든 시간이 많았는데, 이번 기회를 통해 내 삶에 있어 큰 활력소가 되었다. 이런 기회를 준 스카우터팀에 감사하다"라고 말했다.한국에서의 생활도 만족스러운 모습이다. SSG의 이벤트 경기인 '최광야구'에도 참여했다. 그는 "야구 인생에서 이런 경험은 처음이었다. 우리 가족이 여기서 편하게 지낼 수 있었고, 아이들도 많은 사랑을 받고 있음을 느꼈다. 이런 행복을 느끼게 해 준 SSG 팬들에게 감사하다는 말을 제외하면 달리 표현할 방법이 없는 것 같다"라고 말했다.마지막으로 SSG 팬들에게 "나를 포함해 가족에게 보낸 따듯한 마음, 진심으로 감사하다. 덕분에 2년 동안 SSG 유니폼을 입고 뛸 수 있게 되었다. 언제나 100% 최선을 다하는 모습을 보이겠다"라는 말을 남겼다.이변이 없는 한 내년 SSG의 1선발 역할은 아빌라가 맡을 것으로 보인다. 아빌라의 2027시즌은 어떠할지, 벌써부터 SSG 팬들은 내년 시즌을 기대하고 있다.