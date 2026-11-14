시즌 초반 7연패 악몽 잊었다... KCC, SK 꺾고 4연승

시즌 초반 7연패의 악몽은 이제 옛일이 됐다. '슈퍼 팀' 부산 KCC가 서울 SK까지 제압하고 정규리그 4연승을 질주했다.이상민 감독이 이끄는 부산 KCC는 14일 오후 2시 부산사직체육관에서 열린 '2026-2027 KCC 프로농구' 2라운드 서울 SK와의 맞대결에서 75-70으로 승리했다. 이로써 KCC는 6승 8패를 기록하며 공동 5위로 올라섰고, SK는 6승 5패로 4위에 자리했다.KCC는 시즌 첫 맞대결에서 SK에 87-96으로 패했다. 당시 상대의 빠른 속공에 고전한 데다 골밑 싸움에서도 밀리며 아쉬운 패배를 당했다. 이번 맞대결에서는 설욕 의지가 확실했다. 경기 내용에서는 다소 아쉬움이 남았지만, 끝내 승리를 가져오는 데 성공했다.KCC는 윤기찬과 허훈, 루이스 킹의 외곽포를 앞세워 전반을 42-31로 마쳤다. 그러나 후반 들어 SK의 거센 추격에 동점을 허용하며 위기를 맞았다. 그때마다 허웅의 결정적인 3점슛이 터지며 리드를 지켰고, 경기 막판에는 숀 롱이 자유투 4개 중 3개를 성공시키며 승리를 지켜냈다.시즌 초반 부진을 딛고 반등에 성공한 KCC다. 지난 시즌 통합 챔피언에 올랐던 KCC의 출발은 기대와 달리 좋지 않았다. 시즌 개막 전부터 KCC에는 전력 공백이 발생했다. 핵심 포워드 송교창은 일본 B리그 오사카 에베사와 계약하며 새로운 도전에 나섰고, 국가대표 포워드 최준용 역시 미국 G리그 진출을 목표로 해외 무대에 도전장을 내밀었다.KCC는 NBA 출신 루이스 킹을 영입해 공백에 대비하고, 허웅과 허훈, 숀 롱을 중심으로 전력을 재편했다. 그러나 시즌 초반에는 기대했던 시너지 효과가 나타나지 않았다. 개막전에서 창원 LG에 68-103으로 대패한 뒤 모비스와 가스공사를 연이어 잡았지만, 이후 부진이 길어졌다.DB전 패배를 시작으로 KT, 정관장, 삼성, 소노, SK, 모비스에 차례로 무릎을 꿇으며 리그 7연패에 빠졌다. 선수 개개인의 경기력도 기대에 미치지 못했고, 팀 실점과 외곽 수비 등 수비 지표에서도 아쉬움을 드러냈다. 지난 시즌 보여줬던 강력한 경기력과 승리 DNA를 찾아보기 어려웠다.개막 초반부터 위기를 맞은 KCC였지만, 최근에는 달라진 모습을 보여주기 시작했다. 지난 10월 31일 DB전 승리로 연패를 끊은 뒤 소노를 105-102로 제압했고, 이어 LG까지 잡아내며 정규리그 3연승을 달렸다.상승세는 EASL에서도 이어졌다. 빡빡한 리그 일정 사이에 국제대회까지 소화해야 하는 부담이 있었지만, KCC는 흔들리지 않았다. 마카오 호우촌을 108-94로 제압한 데 이어 타이베이 푸본까지 꺾으며 EASL B조 선두에 올랐다.리그와 EASL을 오가는 빡빡한 일정 속에서 다시 홈 경기를 치른 KCC는 이날 전반까지 42-31로 앞서며 주도권을 잡았다. 하지만 후반 들어 체력적인 부담이 드러났다. 3쿼터에만 SK에 24점을 내줬고, 골밑과 외곽 수비에서도 흔들렸다. 야투 성공률 역시 떨어지면서 추격을 허용했다.그럼에도 KCC는 끝내 무너지지 않았다. 허웅(23점 9리바운드 2어시스트)이 4쿼터에만 결정적인 3점슛 두 방을 터뜨리며 승리를 이끌었다. 숀 롱도 골밑에서 힘을 보탰다. 수비 집중력까지 끌어올린 KCC는 SK의 막판 추격을 뿌리치고 승리를 거뒀다.특히 2~3일 간격으로 이어지는 빡빡한 일정 속에서 거둔 승리라는 점에서 의미가 컸다. 시즌 초반 7연패에 빠졌던 KCC는 어느새 정규리그 4연승을 달리며 '슈퍼 팀'다운 면모를 되찾고 있다. 경기 후 이상민 감독은 "마지막에 집중력이 앞섰다. (허)웅이가 팀을 구했고, 위기를 잘 풀어줬다"라며 "우리 선수들의 수비 의지가 좋았다"고 말했다.한편 KCC는 짧은 휴식 후 오는 15일 홈에서 대구 한국가스공사를 상대로 정규리그 5연승에 도전한다.