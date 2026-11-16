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장군도 병사도 아닌, 노르망디 상륙 작전의 숨은 영웅

장군도 병사도 아닌, 노르망디 상륙 작전의 숨은 영웅

[리뷰] 영화 <프레셔>

조영준(joyjun7)
26.11.16 15:13최종업데이트26.11.16 15:13
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영화 <프레셔> 스틸컷
영화 <프레셔> 스틸컷(주)디스테이션

(*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

제2차 세계대전의 노르망디 상륙작전을 떠올릴 때 가장 먼저 생각나는 영화적 이미지는 아마 스티븐 스필버그의 <라이언 일병 구하기>(1998)일 것이다. 총탄이 쏟아지는 해변과 그곳을 벗어나기 위해 필사적으로 움직이는 병사들의 모습은 이 작전을 기억하게 만드는 대표적인 장면이 되었다.

지난 11일 개봉한 앤서니 마라스 감독의 <프레셔>는 이보다 사흘 앞선 시점으로 돌아간다. 수많은 병사와 함선이 출격을 준비하고 있던 때다. 하지만 아직 이들을 전장으로 내보낼 수 있는지는 아직 결정되지 않았고, 그 중심에는 장군도 군인도 아닌 기상학자가 서 있다.

1944년 6월, 연합군은 독일이 점령한 프랑스 노르망디 해안에 대규모 병력을 상륙시킬 계획은 세운다. 작전 72시간을 앞두고 기상 예보를 책임지게 된 제임스 스태그(앤드류 스캇 분)는 예정된 상륙일에 폭풍우가 닥칠 것이라고 판단한다.

이에 미국의 기상학자 어빙 크릭(크리스 메시나 분)은 다른 예보를 내놓고, 연합군 지휘부는 오랜 시간 준비해 온 작전을 연기하는데 난색을 보인다. 최고사령관 드와이트 아이젠하워(브렌든 프레이저 분)는 두 사람의 상반된 예측을 두고 수많은 병사의 목숨이 달린 결정을 내려야만 한다.

전쟁의 성패를 가른 일기예보

노르망디 상륙작전에서 날씨는 군사적 역량만큼이나 중요한 변수였다. 해안으로 접근하는 상륙정은 높은 파도와 강풍에 취약했고, 항공기의 폭격과 공수부대 투입에는 시야 확보가 필수적이었기 때문이다. 조수의 변화 역시 병사들이 해안에 도착하는 시간을 결정하는 데 영향을 미쳤다.

이 모든 조건을 고려하여 연합군이 당초 선택한 날짜는 1944년 6월 5일. 문제는 당시의 기상학이 오늘날처럼 인공위성이나 수치예보 모델을 활용할 수 있는 수준에 이르지 못했다는 것이었다. 대서양 각지에서 수집한 관측 자료를 바탕으로 기압계의 움직임을 파악하고 며칠 뒤의 날씨를 예측해야 했는데, 정확한 예보를 얻을 수 있는 것은 아니었다.

영화 <프레셔>는 이를 바탕으로 기상학자의 업무 자체가 사건을 전개하는 동력으로 극의 중심이 되도록 만든다. 스태그가 기상도에 표시된 저기압의 움직임을 살피고 새로운 관측 자료를 종합하는 동안, 관객은 그가 예측하는 바람과 파도가 실제 작전에서 무엇을 의미하게 되는지 알 수 있게 된다.

폭풍우가 지나갈 때까지 무작정 기다리며 작전을 연기할 수도 없는 노릇이다. 적절한 조수와 달빛을 확보할 수 있는 날짜는 제한적인 데다, 작전 준비가 길어질수록 독일군에 계획이 노출될 위험 또한 커지기 때문이다.

좋은 날씨를 기다리는 것이 아니라 주어진 조건 안에서 작전을 수행할 수 있는 짧은 시간을 찾아내야 하는 상황. 평소라면 일상적인 정보에 불과했을 일기예보를 그 자체로 긴박한 드라마의 소재로 만들어낸다.

영화 <프레셔> 스틸컷
영화 <프레셔> 스틸컷(주)디스테이션

같은 하늘을 보고 다른 이야기를 하는 두 사람

스태그와 크릭의 대립은 두 기상학자가 서로 다른 방식으로 미래의 날씨를 예측하고 있다는 데서 시작된다. 크릭은 과거의 기상 기록에서 현재와 유사한 대기 상태를 찾아 이후의 날씨가 어떻게 변해왔는지 살피는 방식을 선택한다.

반면 스태그는 현재 관측되는 기압계와 폭풍의 움직임을 분석하는 데 주력한다. 과거의 자료가 중심이 되는 방식과 현재의 상황을 읽는 방식의 차이다. 크릭은 이전 군사작전에서 자신의 예보가 성공적이었다는 사실을 내세운다. 스태그는 그중 북아프리카에서 거둔 상과를 북유럽의 변덕스러운 기후에 적용할 수 없다는 점을 지적한다. 영화는 두 사람의 논쟁과 대립을 계속해서 이어 나간다.

문제는 크릭의 예보가 군인들에게 훨씬 매력적으로 들리는 답변이라는 것이다. 그의 말대로라면 이미 수립한 계획을 변경할 필요가 없지만, 스태그의 예보를 받아들이려면 상당한 혼란과 비용을 감수해야 한다.

크릭과 오랫동안 협력해 온 지휘부에 새로 합류한 스태그가 자신의 의견을 관철하는 과정은 그래서 쉽지 않다. 정확한 데이터를 확보하는 일과 그 데이터를 바탕으로 다른 사람을 설득하는 일은 별개의 문제라서다. 두 사람이 벌이는 논쟁은 과학적 판단이 아닌 조직 내부에서 어떻게 받아들여지는지를 살피는 재미까지 더한다.

물론 실제 역사는 영화 속 두 사람의 대립보다 훨씬 복잡했다고 한다. 당시에는 미국 육군항동대, 영국 기상청, 영국 해군 소속의 세 기상팀이 각각 예보를 작성했고, 스태그는 이들의 견해를 종합해 지휘부에 전달하는 역할을 맡았다.

영화는 여러 장소에 분산돼 있던 전문가들의 논의를 스태그와 크릭의 대립으로 재구성했다. 스태그의 판단이 중요했다는 역사적 사실을 유지하면서도 관객이 짧은 시간 안에 갈등이 핵심 요소를 이해할 수 있도록 인물과 공간의 관계를 단순화시킨 것이다.

영화 <프레셔> 스틸컷
영화 <프레셔> 스틸컷(주)디스테이션

상륙작전을 앞두고 먼저 발생한 비극

영화는 상륙작전을 준비하던 연합군이 겪은 실제 비극으로 시작된다. 1944년 4월 실시된 타이거 훈련은 노르망디 상륙작전에 대비한 실전 훈련이었다. 영국 남부 해안에서 진행된 이 훈련에서 독일군 어뢰정의 공격으로 수많은 미군 병사가 목숨을 잃게 된다.

앤서니 마라스 감독은 물 위에서 죽어가는 젊은 병사의 모습을 보여준 뒤 스태그가 임신한 아내와 함께 아침을 보내는 장면으로 옮겨간다. 본격적인 이야기가 시작되기 전 병사들의 죽음을 배치함으로써 이후 지휘부에서 벌어지는 논쟁의 무게를 관객들에게 미리 인식시키기 위해서다. 기상 예보가 틀렸을 때 일어나게 될 참사가 추상적인 숫자에 머물지 않도록 하기 위한 장치이기도 하다.

아이젠하워를 연기한 브렌든 프레이저 역시 이러한 맥락에서 살펴볼 만하다. 영화 속 아이젠하워는 대규모 작전을 통솔하는 권위적인 인물이지만, 작전에 투입될 병사들의 희생을 의식하고 있는 사람이기도 하다. 불완전한 정보를 가지고서라도 하나의 결정을 선택할 수밖에 없는 이의 처지가 해당 인물 속에 담겨 있는 것이다.

이렇게 보자면, 격한 감정 표현으로 지휘관의 부담을 드러내는 브렌든 프레이저의 연기와 비교적 절제된 연기로 자신이 알고 있는 것과 알 수 없는 것을 구별하려 애쓰는 스태그의 긴장감을 표현해내는 앤드류 스캇의 연기는 인상적이다. 이들의 온도 차는 각 인물이 떠안은 책임의 성격이 얼마나 다른지 보여준다.

기존 전쟁영화와 구별되는 이야기

한편, 영화 <프레셔>는 배우이자 극작가인 데이비드 헤이그가 쓴 동명의 연극을 원작으로 한다. 2014년 에든버러에서 초연된 이 작품은 이후 런던 웨스트엔드에서도 공연됐으며 헤이그가 직접 스태그를 연기하며 인기를 얻기도 했다.

그는 영화화 과정에도 각본가로 참여했다. 연극에 뿌리를 둔 작품답게 영화의 상당 부분은 연합군 지휘부가 자리한 사우스윅 하우스 내부에서 진행된다. 연극의 대화 중심 구조를 유지하면서도 군사작전의 준비와 병사들의 모습을 화면에 담은 것이다.

특히 실제 오버로드 작전의 기록 영상을 채색해 영화에 삽입했다는 점이 눈길을 끈다. 재현된 지휘부의 모습과 당시 촬영된 군사 기록을 함께 활용함으로써 연극의 한정된 무대를 영화적으로 확장하는 동시에 실화라는 작품의 성격도 강조해 낸 것이다.

전쟁의 영웅을 다루는 기존 영화들과 이 작품은 분명히 구별된다. 전투에서 용맹함을 발휘하거나 적군을 무찌르는 인물이 아니라 자신이 맡은 분야의 지식을 끝까지 활용하는 사람을 주인공으로 삼고 있다는 점에서 그렇다.

스태그는 작전을 직접 지휘할 권한도, 자연의 변화를 통제할 능력도 없이 그저 주어진 관측 자료를 바탕으로 최대한 정확한 예보를 제공하는 일밖에 수행할 수 없는 존재다. 하지만 영화는 그 제한적인 권한으로도 역사적인 결정에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 정확히 보여준다. 우리가 잘 알고 있는 1944년 6월 6일의 노르망디 해변에 도착하기까지, 보이지 않는 곳에 어떤 이들이 존재했었는지를 돌아보게 만드는 전쟁영화다.
영화 프레셔 앤드류스콧 브렌든프레이저

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영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

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