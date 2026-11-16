장군도 병사도 아닌, 노르망디 상륙 작전의 숨은 영웅

▲영화 <프레셔> 스틸컷 (주)디스테이션

상륙작전을 앞두고 먼저 발생한 비극



영화는 상륙작전을 준비하던 연합군이 겪은 실제 비극으로 시작된다. 1944년 4월 실시된 타이거 훈련은 노르망디 상륙작전에 대비한 실전 훈련이었다. 영국 남부 해안에서 진행된 이 훈련에서 독일군 어뢰정의 공격으로 수많은 미군 병사가 목숨을 잃게 된다.



앤서니 마라스 감독은 물 위에서 죽어가는 젊은 병사의 모습을 보여준 뒤 스태그가 임신한 아내와 함께 아침을 보내는 장면으로 옮겨간다. 본격적인 이야기가 시작되기 전 병사들의 죽음을 배치함으로써 이후 지휘부에서 벌어지는 논쟁의 무게를 관객들에게 미리 인식시키기 위해서다. 기상 예보가 틀렸을 때 일어나게 될 참사가 추상적인 숫자에 머물지 않도록 하기 위한 장치이기도 하다.



아이젠하워를 연기한 브렌든 프레이저 역시 이러한 맥락에서 살펴볼 만하다. 영화 속 아이젠하워는 대규모 작전을 통솔하는 권위적인 인물이지만, 작전에 투입될 병사들의 희생을 의식하고 있는 사람이기도 하다. 불완전한 정보를 가지고서라도 하나의 결정을 선택할 수밖에 없는 이의 처지가 해당 인물 속에 담겨 있는 것이다.



이렇게 보자면, 격한 감정 표현으로 지휘관의 부담을 드러내는 브렌든 프레이저의 연기와 비교적 절제된 연기로 자신이 알고 있는 것과 알 수 없는 것을 구별하려 애쓰는 스태그의 긴장감을 표현해내는 앤드류 스캇의 연기는 인상적이다. 이들의 온도 차는 각 인물이 떠안은 책임의 성격이 얼마나 다른지 보여준다.



기존 전쟁영화와 구별되는 이야기



한편, 영화 <프레셔>는 배우이자 극작가인 데이비드 헤이그가 쓴 동명의 연극을 원작으로 한다. 2014년 에든버러에서 초연된 이 작품은 이후 런던 웨스트엔드에서도 공연됐으며 헤이그가 직접 스태그를 연기하며 인기를 얻기도 했다.



그는 영화화 과정에도 각본가로 참여했다. 연극에 뿌리를 둔 작품답게 영화의 상당 부분은 연합군 지휘부가 자리한 사우스윅 하우스 내부에서 진행된다. 연극의 대화 중심 구조를 유지하면서도 군사작전의 준비와 병사들의 모습을 화면에 담은 것이다.



특히 실제 오버로드 작전의 기록 영상을 채색해 영화에 삽입했다는 점이 눈길을 끈다. 재현된 지휘부의 모습과 당시 촬영된 군사 기록을 함께 활용함으로써 연극의 한정된 무대를 영화적으로 확장하는 동시에 실화라는 작품의 성격도 강조해 낸 것이다.



전쟁의 영웅을 다루는 기존 영화들과 이 작품은 분명히 구별된다. 전투에서 용맹함을 발휘하거나 적군을 무찌르는 인물이 아니라 자신이 맡은 분야의 지식을 끝까지 활용하는 사람을 주인공으로 삼고 있다는 점에서 그렇다.



스태그는 작전을 직접 지휘할 권한도, 자연의 변화를 통제할 능력도 없이 그저 주어진 관측 자료를 바탕으로 최대한 정확한 예보를 제공하는 일밖에 수행할 수 없는 존재다. 하지만 영화는 그 제한적인 권한으로도 역사적인 결정에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 정확히 보여준다. 우리가 잘 알고 있는 1944년 6월 6일의 노르망디 해변에 도착하기까지, 보이지 않는 곳에 어떤 이들이 존재했었는지를 돌아보게 만드는 전쟁영화다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기