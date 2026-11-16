장군도 병사도 아닌, 노르망디 상륙 작전의 숨은 영웅

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영화 <프레셔> 스틸컷(주)디스테이션
(*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
제2차 세계대전의 노르망디 상륙작전을 떠올릴 때 가장 먼저 생각나는 영화적 이미지는 아마 스티븐 스필버그의 <라이언 일병 구하기>(1998)일 것이다. 총탄이 쏟아지는 해변과 그곳을 벗어나기 위해 필사적으로 움직이는 병사들의 모습은 이 작전을 기억하게 만드는 대표적인 장면이 되었다.
지난 11일 개봉한 앤서니 마라스 감독의 <프레셔>는 이보다 사흘 앞선 시점으로 돌아간다. 수많은 병사와 함선이 출격을 준비하고 있던 때다. 하지만 아직 이들을 전장으로 내보낼 수 있는지는 아직 결정되지 않았고, 그 중심에는 장군도 군인도 아닌 기상학자가 서 있다.
1944년 6월, 연합군은 독일이 점령한 프랑스 노르망디 해안에 대규모 병력을 상륙시킬 계획은 세운다. 작전 72시간을 앞두고 기상 예보를 책임지게 된 제임스 스태그(앤드류 스캇 분)는 예정된 상륙일에 폭풍우가 닥칠 것이라고 판단한다.
이에 미국의 기상학자 어빙 크릭(크리스 메시나 분)은 다른 예보를 내놓고, 연합군 지휘부는 오랜 시간 준비해 온 작전을 연기하는데 난색을 보인다. 최고사령관 드와이트 아이젠하워(브렌든 프레이저 분)는 두 사람의 상반된 예측을 두고 수많은 병사의 목숨이 달린 결정을 내려야만 한다.
전쟁의 성패를 가른 일기예보
노르망디 상륙작전에서 날씨는 군사적 역량만큼이나 중요한 변수였다. 해안으로 접근하는 상륙정은 높은 파도와 강풍에 취약했고, 항공기의 폭격과 공수부대 투입에는 시야 확보가 필수적이었기 때문이다. 조수의 변화 역시 병사들이 해안에 도착하는 시간을 결정하는 데 영향을 미쳤다.
이 모든 조건을 고려하여 연합군이 당초 선택한 날짜는 1944년 6월 5일. 문제는 당시의 기상학이 오늘날처럼 인공위성이나 수치예보 모델을 활용할 수 있는 수준에 이르지 못했다는 것이었다. 대서양 각지에서 수집한 관측 자료를 바탕으로 기압계의 움직임을 파악하고 며칠 뒤의 날씨를 예측해야 했는데, 정확한 예보를 얻을 수 있는 것은 아니었다.
영화 <프레셔>는 이를 바탕으로 기상학자의 업무 자체가 사건을 전개하는 동력으로 극의 중심이 되도록 만든다. 스태그가 기상도에 표시된 저기압의 움직임을 살피고 새로운 관측 자료를 종합하는 동안, 관객은 그가 예측하는 바람과 파도가 실제 작전에서 무엇을 의미하게 되는지 알 수 있게 된다.
폭풍우가 지나갈 때까지 무작정 기다리며 작전을 연기할 수도 없는 노릇이다. 적절한 조수와 달빛을 확보할 수 있는 날짜는 제한적인 데다, 작전 준비가 길어질수록 독일군에 계획이 노출될 위험 또한 커지기 때문이다.
좋은 날씨를 기다리는 것이 아니라 주어진 조건 안에서 작전을 수행할 수 있는 짧은 시간을 찾아내야 하는 상황. 평소라면 일상적인 정보에 불과했을 일기예보를 그 자체로 긴박한 드라마의 소재로 만들어낸다.