내분 봉합이 끝이 아니었다... 사우디에도 무너진 모레노호

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큰사진보기 ▲13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이재성(왼쪽)이 팀 두번째골을 넣은 뒤 황인범(가운데), 손흥민과 손을 맞대고 있다. 연합뉴스

가장 큰 문제는 모레노호 출범 이후 벌써 5번째 경기를 치렀음에도 어떤 축구를 추구하는지, 왜 이런 전술을 시도하는지 뚜렷한 방향성이 보이지 않는다는 것이다. 모레노 감독은 부임 당시 '4-4-2가 한국 축구에 어울리는 전술이라고 판단했다'고 밝혔지만, 그라운드 위에서 경기 내용으로 이를 증명하지 못하고 있다.



4-4-2는 선수들의 왕성한 활동량과 공수 간격 유지를 요구하는 전술이다. 하지만 선수들의 포지셔닝 플레이에 대한 높은 이해도가 뒷받침되지 않으면 제대로 구현되기 어렵다. 이날 대표팀은 전반적으로 자기 포지션을 지키기에만 급급했고, 효과적인 전방 압박은 물론 공격에서 약속된 패턴 플레이나 세트피스도 제대로 보여주지 못했다. 유럽이나 남미의 강팀도 아닌 사우디아라비아를 상대로도 통하지 않는 4-4-2라면, 월드컵이나 아시안컵 수준의 국제대회에서는 무용지물이나 마찬가지다.



한국 축구로서는 아시안컵이 1년 연기된 게 차라리 다행이라고 여겨야 할 상황이다. 현실적으로 대표팀은 만일 내년 1월 아시안컵이 정상적으로 열렸다면 모레노호 체제를 유지하거나 또 다른 임시 감독을 구해 대회에 나서야 했을 것이다. 그러나 지금과 같은 경기력이라면 아시안컵에서도 조별리그 통과조차 장담하기 어려웠을 가능성이 높다.



모레노 감독은 다음 경기이자 올해 마지막 A매치인 카타르전(17일)을 끝으로 대한축구협회와 맺은 6경기 임시 감독 계약이 종료된다. 그러나 아시안컵 연기와 팀 내분설, 2승 1무 2패에 그친 부진한 성적, 좀처럼 답을 찾지 못한 경기력 등 악재가 이어지면서 앞으로도 모레노 감독과 동행을 이어가는 데 회의적인 여론이 높아지고 있다.



물론 단지 모레노 감독만의 문제는 아니다. 북중미월드컵을 전후로 대표팀을 둘러싸고 나타난 경기력 저하와 각종 논란에는 감독이나 협회뿐 아니라 선수들에게도 책임이 있다는 사실이 드러나고 있다. 특정 선수들 사이의 불화설 역시 대표팀을 둘러싼 여러 문제점 중 일부에 불과하다.



현재 한국 축구는 가장 중요하고 본질적인 '축구' 그 자체에서 경쟁력을 잃어버렸다. 이제는 임시 감독 선임이나 공동 입장문 발표와 같은 단기적인 수습책이 아닌 대표팀 전체를 대상으로 한 '새판짜기' 수준의 전면적인 개혁이 필요하다는 목소리가 높아질 전망이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이재성(왼쪽)이 팀 두번째골을 넣은 뒤 황인범(가운데), 손흥민과 손을 맞대고 있다.가장 큰 문제는 모레노호 출범 이후 벌써 5번째 경기를 치렀음에도 어떤 축구를 추구하는지, 왜 이런 전술을 시도하는지 뚜렷한 방향성이 보이지 않는다는 것이다. 모레노 감독은 부임 당시 '4-4-2가 한국 축구에 어울리는 전술이라고 판단했다'고 밝혔지만, 그라운드 위에서 경기 내용으로 이를 증명하지 못하고 있다.4-4-2는 선수들의 왕성한 활동량과 공수 간격 유지를 요구하는 전술이다. 하지만 선수들의 포지셔닝 플레이에 대한 높은 이해도가 뒷받침되지 않으면 제대로 구현되기 어렵다. 이날 대표팀은 전반적으로 자기 포지션을 지키기에만 급급했고, 효과적인 전방 압박은 물론 공격에서 약속된 패턴 플레이나 세트피스도 제대로 보여주지 못했다. 유럽이나 남미의 강팀도 아닌 사우디아라비아를 상대로도 통하지 않는 4-4-2라면, 월드컵이나 아시안컵 수준의 국제대회에서는 무용지물이나 마찬가지다.한국 축구로서는 아시안컵이 1년 연기된 게 차라리 다행이라고 여겨야 할 상황이다. 현실적으로 대표팀은 만일 내년 1월 아시안컵이 정상적으로 열렸다면 모레노호 체제를 유지하거나 또 다른 임시 감독을 구해 대회에 나서야 했을 것이다. 그러나 지금과 같은 경기력이라면 아시안컵에서도 조별리그 통과조차 장담하기 어려웠을 가능성이 높다.모레노 감독은 다음 경기이자 올해 마지막 A매치인 카타르전(17일)을 끝으로 대한축구협회와 맺은 6경기 임시 감독 계약이 종료된다. 그러나 아시안컵 연기와 팀 내분설, 2승 1무 2패에 그친 부진한 성적, 좀처럼 답을 찾지 못한 경기력 등 악재가 이어지면서 앞으로도 모레노 감독과 동행을 이어가는 데 회의적인 여론이 높아지고 있다.물론 단지 모레노 감독만의 문제는 아니다. 북중미월드컵을 전후로 대표팀을 둘러싸고 나타난 경기력 저하와 각종 논란에는 감독이나 협회뿐 아니라 선수들에게도 책임이 있다는 사실이 드러나고 있다. 특정 선수들 사이의 불화설 역시 대표팀을 둘러싼 여러 문제점 중 일부에 불과하다.현재 한국 축구는 가장 중요하고 본질적인 '축구' 그 자체에서 경쟁력을 잃어버렸다. 이제는 임시 감독 선임이나 공동 입장문 발표와 같은 단기적인 수습책이 아닌 대표팀 전체를 대상으로 한 '새판짜기' 수준의 전면적인 개혁이 필요하다는 목소리가 높아질 전망이다. 모레노호 손흥민 황희찬 이강인 축구대표팀 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 '손흥민 은사' 포체티노, 맨유가 선택한 8번째 구원투수

13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 심판 판정에 아쉬워하고 있다.팀 내분설은 간신히 봉합했지만, 경기력은 여전히 수습하지 못했다. 내년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이 연기됐으니 망정이지, 만일 이런 경기력으로 대회에 나섰더라면 홍명보호나 클린스만호 이상의 참사가 우려됐을 수준이었다.로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하에 위치한 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 친선경기에서 사우디아라비아에 2-3으로 패배했다.축구대표팀은 최근 팀 내분설로 홍역을 치렀다. 지난 9~10월 A매치 이후 주축 선수들을 둘러싼 불화와 갈등, 은퇴설 등 각종 의혹이 눈덩이처럼 불어나며 논란에 휩싸였다. 하지만 11월 A매치 중동 2연전을 앞두고 모레노 감독은 불화설에 휘말렸던 주축 선수들을 모두 다시 불러들였다.'1992년생' 손흥민과 이재성, '1996년생' 황희찬, 김민재, 황인범 등 고참 선수 5명은 대표팀 소집 이후 대한축구협회 명의로 공동 입장문을 발표하고 최근 사태에 대해 공식 사과하며 진화에 나섰다. 선수들은 다시 '대표팀을 위해 하나가 되어 뛰겠다'고 약속했다. 비록 여론의 반응은 엇갈렸지만, 어쨌든 축구대표팀을 둘러싼 내분설은 이로써 일단락되는 듯했다.하지만 정작 축구에서는 달라진 모습을 보여주지 못했다. 모레노 감독은 지난 9~10월 A매치에 이어 사우디전에서도 여전히 4-4-2 전술을 들고 나왔다. 손흥민과 96년생 선수들이 모두 선발로 나섰고, 후반에는 이재성이 교체 투입됐다. 투톱과 중원 조합, 포지션 배치와 역할, 경기 운영 방식 등 지난 9~10월 A매치와 비교해 달라진 것이 거의 없었다.그리고 결과는 똑같은 실패의 반복이었다. 비록 원정 경기였지만 상대는 같은 아시아팀이었다. 한국은 전반전 점유율에서 크게 밀리며 사우디아라비아에 주도권을 내줬다. 중앙에 선수들이 몰리면서 측면 공간을 쉽게 내줬고, 빌드업을 전개하다가 공을 빼앗겨 역습을 허용하는 경우도 잦았다.정작 한국이 빠르게 공수 전환을 해야 하는 상황에서는 패스가 3~4차례 안정적으로 이어지는 모습조차 드물었다. 공격에 가담하는 선수도 부족해 공격수들이 고립되는 장면이 자주 나왔다. 공을 상대에게 넘겨줬을 때도 빠르고 체계적인 압박을 보여주지 못했다. 경기 초반부터 고전하다가 후반에 만회하는 양상은 지난 9~10월 A매치에서도 똑같이 드러났던 문제점이었다.불안하게 버티던 한국은 전반 막판 결국 선제 실점을 내줬다. 후반 시작과 함께 오현규의 동점골로 승부를 잠시 원점으로 돌렸지만, 10분도 지나지 않아 다시 2골을 내리 허용했다. 이후 선수 교체와 함께 공격적인 경기 운영으로 전환하면서 이재성의 만회골이 터졌지만, 거기까지였다.선수 개개인의 경기력도 낙제점에 가까웠다. 주포 손흥민은 이날도 모레노 감독의 신임 속에 주장 겸 최전방 공격수로 나섰지만, 투톱 시스템에서 사실상 별다른 영향력을 발휘하지 못했다. 손흥민은 전반과 후반에 각각 결정적인 득점 기회를 잡았으나 모두 골로 연결하는 데 실패했다.특히 후반에는 사우디 진영에서 상대의 실수로 완벽한 노마크 찬스를 잡았음에도 슈팅이 골문을 크게 벗어났다. 냉정하게 말해 전성기와 비교하면 볼 터치와 스피드, 슈팅, 결정력 등 여러 면에서 경기력이 떨어진 모습을 보였다.이강인 활용법 역시 찾지 못했다. 스페인 명문 아틀레티코 마드리드에서 주전급으로 활약하고 있는 이강인은 모레노호에서 좀처럼 존재감을 드러내지 못하고 있다. 모레노 감독은 이날도 이강인을 4-4-2의 측면 미드필더로 기용했다.그러나 이강인은 상대의 거친 몸싸움과 압박에 가로막혀 전진 패스와 슈팅 등 자신의 공격적인 장점을 보여주지 못했다. 이강인이 상대 수비에 막히면서 한국은 공격을 전개할 공간을 제대로 찾아내지 못했고, 또다시 상대 뒷공간을 노리는 단순한 롱볼 전술에 의존할 수밖에 없었다.정작 대표팀 발탁을 놓고 가장 논란이 많았던 황희찬이 그나마 가장 좋은 활약을 보여준 선수였다는 점은 아이러니한 대목이었다. 황희찬은 최근 소속팀에서의 부진과 팀 내분설, 개인사를 둘러싼 구설수 등으로 팬들의 집중적인 비난을 받았다.하지만 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전한 황희찬은 측면에서 여러 차례 날카로운 돌파로 기회를 만들었다. 후반 23분에는 상대 수비진을 흔들며 이재성의 만회골을 도와 어시스트를 기록했다. '92라인과 96라인의 합작골'을 만들어낸 것은 암울했던 이날 경기에서 그나마 가장 인상적인 장면이었다. 황희찬이 여전히 대표팀에서 필요한 존재라는 점을 보여준 장면이기도 했다.황희찬의 개인 활약만으로 경기 흐름을 뒤집기에는 역부족이었다. 결과적으로 한 골 차의 아쉬운 패배였지만, 경기 내용만 놓고 보면 한국은 90분 내내 사우디아라비아의 빠른 공수 전환과 개인기에 끌려다녔다. 더욱 굴욕적인 것은 사우디가 전력을 다한 경기조차 아니었다는 점이다.사우디는 이날 경기에서 전방부터 강한 압박을 가하지 않았고, 점수 차가 벌어지자 곧바로 선수 교체를 단행하며 여러 선수를 점검하는 여유를 보였다. 중동팀 하면 흔히 떠올리는 편파 판정이나 앞서고 있을 때의 이른바 '침대 축구'도 찾아보기 어려웠다. 그럼에도 한국은 변명의 여지 없이 실력으로 완패했다.