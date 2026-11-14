'손흥민 은사' 포체티노, 맨유가 선택한 8번째 구원투수

AFP=연합뉴스

북중미 월드컵 미국 대표팀 마우리시오 포체티노 감독과 선수들잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)에서 강등권으로 추락한 맨체스터 유나이티드(맨유)가 소방수로 '손흥민의 은사' 마우리시오 포체티노 감독을 선임했다.맨유 구단은 13일 공식 채널을 통해 "포체티노 감독이 오는 18일부터 1군 사령탑을 맡는다"고 발표했다.직전까지 미국대표팀을 이끌고 있던 포체티노 감독은 지난 8월 미국축구협회가 2030년 지중해(스페인·포르투갈·모로코 공동 개최) 월드컵까지 재계약을 맺은 상태였으나 불과 3개월만에 자리를 옮기게 됐다.영국 BBC 등 현지 매체 보도에 따르면 포체티노의 계약 기간은 2029년 6월까지다. 맨유는 포체티노 감독의 바이아웃(이적 보장 최소이적료) 조건으로 미국축구협회에 750만 파운드(약 133억원)를 지불할 것으로 알려졌다.맨유는 최근 성적 부진을 이유로 구단 레전드 출신인 마이클 캐릭 감독을 경질한 상태였다. 캐릭 감독은 지난 1월 전임 후벵 아모림 감독이 경질된 뒤 임시 사령탑으로 부임해 2025-26시즌 맨유를 3위까지 반등시키는 데 성공하며 정식 감독으로 승격됐다.하지만 정작 기대를 모았던 올시즌에는 정규리그 10경기에서 단 1승(5무 4패)밖에 거두지 못했다. 맨유의 리그 순위는 20개구단 중 18위로 강등권까지 추락했다. 이는 10라운드 기준으로 1986-87시즌 이후 40년만에 맨유가 기록한 최악의 성적이었다.유럽 챔피언스리그(UCL) 등 각종 컵대회까지 포함해도 공식전에서 단 3승밖에 거두지 못했다. 주장 브루노 페르난데스가 캐릭 감독의 전술을 노골적으로 저격하는 등, 선수단 장악도 실패했다는 평가를 받았다. 결국 팬들과 선수단의 신뢰를 상실한 캐릭 감독은, 정식 감독으로서 6개월, 임시 감독 시절을 포함해도 1년을 채우지 못하고 끝내 경질 엔딩을 맞이하게 됐다.맨유의 황금기를 이끈 알렉스 퍼거슨 전 감독은 홀로 27년간이나 재임하며 프리미어리그 우승 13회 및 총 38개의 우승 트로피를 들어올렸다. 반면 퍼거슨 시대가 끝난 2012-13시즌 이후 맨유 후임자들은 그 절반도 못되는 13년간 벌써 감독이 11명이나 바뀌었다. 이들이 합작한 우승트로피는 단 4개(유로파리그, 리그컵 각 1회, FA컵 2회) 뿐이며 리그 우승은 전무하다.심지어 이중에서 임시 감독이나 대행을 제외하고, 정식 감독으로 맨유를 이끌었던 7명의 지도자는 모두 계약기간을 채우지 못하고 중도에 경질당했다. 이들의 재임기를 가리켜 '모반무솔텐링캐(모예스, 반 할, 무리뉴, 솔샤르, 텐 하흐, 아모림, 캐릭)'라고도 불리며 맨유 역사의 암흑기로 꼽히고 있다.포체티노 감독은 맨유가 선택한 8번째 소방수가 됐다. 아르헨티나 출신의 포체티노 감독은 구단 역사상 최초의 남미 출신이자 비유럽인 출신 감독이다.포체티노 감독은 현역 시절 유럽 빅리그와 아르헨티나 국가대표팀에서 수비수로 활약했다. 은퇴 후에는 지도자로서 2009년 친정팀 에스파뇰(스페인)을 시작으로 사우샘프턴, 토트넘 홋스퍼, 첼시(이상 잉글랜드), 파리생제르맹(프랑스) 등을 거쳤다.특히 포체티노 감독의 이름을 본격적으로 알린 토트넘에선 손흥민(LAFC), 해리 케인(뮌헨) 등을 지도하며 2018~2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승 진출을 이끌고 그해 FIFA 올해의 감독 3위에 선정되기도 했다.유망주였던 손흥민의 잠재력을 일찌감치 알아보고 처음 EPL로 데려온 것도 바로 포체티노 감독이었다. 지금도 돈독한 관계를 유지하고 있는 손흥민은 "포체티노 감독에게 축구뿐만 아니라 인생을 배웠다"며 남다른 존경심을 드러내기도 했다.포체티노 감독의 장점은 점유율을 바탕으로 한 공격적인 축구 스타일이다. 가진 자원들의 장점을 효과적으로 극대화하고, 젊은 선수들을 발굴하고 육성하는데도 능하다. 또한 감독 커리어에서 가장 많은 시간을 EPL에서 보낸만큼 외국인 감독이지만 이미 적응이 필요없다는 것도 강점이다. 포체티노 감독은 EPL 이달의 감독만 무려 4번이나 수상했다.다만 '우승을 노리는 빅클럽에 어울리는 감독인가'라는 점은 아직 의문부호로 남아있다. 포체티노 감독은 최전성기였던 토트넘 시절에도 리그 2위와 UCL 준우승이 최고 성적이었고 끝내 단 한 개의 우승 트로피도 들어올리지 못했다.또한 토트넘 시절 이후의 행보는 미묘하게 평가가 엇갈린다. 2021년 프랑스 명문 파리 생제르맹 FC 의 지휘봉을 잡아 리그1 우승 및 3개의 우승 트로피를 들어올리며 마침내 감독 무관을 탈출하는데 성공했다.그러나 포체티노 이전부터 프랑스 리그를 압도적으로 지배하고 있던 PSG의 위상에 비하면 만족스럽지 못한 성적이었다. 당시 리오넬 메시, 네이마르, 음바페 등 초호화 멤버들을 보유하고도 이들의 조합을 제대로 활용하지 못해 챔피언스리그에서는 부진하자 결국 1년만에 경질됐다. 이후 EPL로 복귀해 토트넘의 런던 라이벌이던 첼시의 지휘봉을 잡았으나 역시 별다른 성적을 올리지 못한채 1년만에 계약을 해지했다.이후 포체티노 감독은 미국 대표팀의 지휘봉을 잡아 지난 2026 북중미 월드컵에서 개최국 미국을 16강 진출로 이끌면서 건재를 증명했다. 미국축구협회는 포체티노 감독의 지도력에 만족하여 2030 월드컵까지 계약을 연장했으나, 맨유의 제안으로 상황이 바뀌었다. 이를 두고 일각에서는 비판의 목소리도 나오고 있다.포체티노 감독은 맨유행이 확정된 뒤 지난 13일(현지시간) 미국 대표팀 기자회견에서 맨유행을 결정하게 된 속사정을 설명하며 눈물을 쏟았다.포체티노 감독은 "이번 결정이 자기 경력에서 가장 어려운 결정이었다"고 밝히며 "나는 EPL로 돌아가고 싶다고 말한 적이 없다. 하지만 우리는 프로이고, 꿈을 이루려고 노력하는 사람들이다. 맨유 감독직 같은 기회가 경력에서 그리 많이 오지 않는다는 걸 알기에, 그런 기회가 오면 거절하기 어려웠다"고 솔직하게 답했다.포체티노 감독은 이번 A매치 기간 아이티와 2연전을 지휘한 뒤 미국대표팀 지휘봉을 내려놓고 영국 맨체스터로 떠난다. 맨유 사령탑 데뷔전은 22일 리그 4위 리버풀 원정 경기다. 포체티노 감독에게는 추락한 명가 맨유를 강등권에서 탈출시키고 무너진 선수단을 재건해야하는 어려운 미션이 주어지게 됐다.공교롭게도 맨유는 '남미 징크스'로 유명하다. 후안 베론. 디에고 포를란, 앙헬 디 마리아, 라다멜 팔카오, 알렉시스 산체스, 리산드로 마르티네스 등 거액의 이적료나 큰 기대를 받고 영입된 남미 출신 선수들이 유독 제 기량을 펼치지 못하고 '먹튀'로 전락한 사례가 유독 많았다.물론 드물게 카세미루(브라질) 같은 예외도 있었지만, 아르헨티나 출신으로는 아직까지 성공한 사례가 없다. 감독으로서 최초의 남미 출신이자 아르헨티나 출신 사령탑이 된 포체티노 감독의 행보에 시선이 쏠리는 이유다. 포체티노 감독으로서도 맨유행은 본인의 'EPL 무관' 징크스를 깨고 빅클럽에서도 자신의 능력이 통한다는 것을 보여줄 수 있는 중요한 전환점이 될 전망이다.