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전설의 귀환이냐, 새 시대의 완성이냐…해리슨-누네스, 여성 MMA '역대 최강' 가린다

전설의 귀환이냐, 새 시대의 완성이냐…해리슨-누네스, 여성 MMA '역대 최강' 가린다

올림픽 유도 금메달리스트와 UFC 두 체급 챔피언의 맞대결

김종수(oetet)
26.11.14 14:12최종업데이트26.11.14 14:12
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케일라 해리슨(사진 왼쪽)과 아만다 누네스의 페이스오프
케일라 해리슨(사진 왼쪽)과 아만다 누네스의 페이스오프UFC 제공

UFC 여성 밴텀급(61.2㎏) 챔피언 케일라 해리슨(36, 미국)이 역사적인 첫 타이틀 방어전에 나선다. 상대는 여성 종합격투기 역사에서 가장 위대한 선수 가운데 한 명으로 평가받는 아만다 누네스(38, 브라질)다. 올림픽 유도 금메달 2개를 보유한 챔피언과 UFC 밴텀급·페더급을 동시에 석권했던 전설이 맞붙는다.

UFC는 오는 15일(한국시간) 미국 뉴욕주 뉴욕시 매디슨 스퀘어 가든에서 '폴리마켓 UFC 334: 간 vs 호킷'을 개최한다. 메인 이벤트는 헤비급 챔피언 시릴 간과 조시 호킷의 타이틀전이다. 코메인 이벤트에서는 해리슨이 누네스를 상대로 밴텀급 타이틀을 방어한다.

해리슨은 종합격투기 전적 19승 1패를 기록 중이다. 2012 런던 올림픽과 2016 리우데자네이루 올림픽 유도에서 연이어 금메달을 따낸 뒤 프로 종합격투기로 전향했다. PFL에서 두 차례 토너먼트 우승을 차지하며 경쟁력을 입증했고, 2024년 UFC에 입성했다.

홀리 홈과 케틀렌 비에이라를 차례로 꺾은 뒤 지난해 6월 UFC 316에서 줄리아나 페냐를 2라운드 서브미션으로 제압하고 밴텀급 정상에 올랐다.

누네스는 23승 5패의 전적을 지닌 전 UFC 두 체급 챔피언이다. 2016년 미샤 테이트를 꺾고 밴텀급 왕좌에 오른 뒤 론다 로우지, 크리스 사이보그 등 당대 정상급 선수들을 차례로 제압했다. 2018년에는 사이보그를 꺾고 페더급 타이틀까지 차지하며 두 체급 챔피언에 올랐다. UFC가 공개한 명예의 전당 자료에 따르면 여성부 타이틀전 승리 11회는 역대 최다 기록이다.

누네스는 2023년 6월 UFC 289에서 아이린 알다나를 판정으로 꺾은 뒤 은퇴를 선언했다. 당시 밴텀급 타이틀을 방어하고 정상에서 물러났다. 이후 3년 5개월 만에 다시 옥타곤에 선다. <로이터통신>은 13일 누네스의 복귀전을 앞두고 두 선수가 여성 MMA 역대 최고 선수를 둘러싼 논쟁을 더욱 뜨겁게 만들 대결을 펼친다고 전했다.

아만다 누네스의 스탠딩 압박은 역대 최강 수준으로 평가된다.
아만다 누네스의 스탠딩 압박은 역대 최강 수준으로 평가된다.UFC 제공

3년 넘게 멈췄던 전설의 시계… 누네스는 왕좌를 되찾을 수 있을까

누네스의 복귀는 단순히 은퇴를 번복한 선택이 아니다. 자신이 오랫동안 지배했던 밴텀급에서 새로운 챔피언이 등장하자 직접 맞붙어 왕좌를 되찾겠다는 도전이다. 누네스는 <로이터통신>과의 사전 기자회견에서 격투기 밖에서 이루고 싶었던 일들을 마쳤고 이제 돌아올 준비가 됐다고 밝혔다. 해리슨이 챔피언에 오른 뒤 UFC에 복귀 의사를 전달했다는 설명도 덧붙였다.

누네스가 남긴 업적은 화려하다. 밴텀급에서는 미샤 테이트를 꺾고 처음 챔피언에 오른 뒤 론다 로우지를 48초 만에 KO(TKO)로 제압했다. 2018년에는 페더급 챔피언 크리스 사이보그를 1라운드 51초 만에 쓰러뜨렸다.

강력한 오른손 펀치를 앞세운 타격 능력뿐 아니라 주짓수와 레슬링을 활용한 그라운드 대응력까지 갖췄다. 상대가 타격전을 피하려고 접근하더라도 클린치와 테이크다운으로 맞설 수 있는 선수였다.

다만 이번에는 오랜 공백이 변수다. 마지막 경기가 2023년 6월이었고, 복귀전 상대는 전성기 시절의 누네스와 다른 유형의 강한 그래플러다. 경기 감각을 얼마나 빠르게 되찾느냐가 중요하다. 특히 해리슨의 압박을 받는 상황에서 과거처럼 타격 거리를 유지하고 자신의 공격을 연결할 수 있을지가 관건이다.

누네스에게 필요한 것은 무리하게 먼저 승부를 끝내려는 공격이 아니다. 해리슨이 거리를 좁히기 전에 잽과 스트레이트를 활용해 접근 경로를 차단하고, 상대의 발을 묶는 로킥으로 움직임을 제한해야 한다. 해리슨이 클린치에 들어오려는 순간 강력한 오른손을 맞히거나, 테이크다운 시도를 막고 다시 타격 거리로 빠져나오는 운영이 중요하다.

'MMA 파이팅'은 누네스의 승리 전략으로 침착한 거리 조절과 몸통 공격을 제시했다. 해리슨의 압박을 정면으로 받아들이기보다 잽과 바디 스트레이트로 체력을 소모시키고, 케이지에 등을 대지 않는 움직임이 필요하다는 분석이다. 누네스가 자신의 타격 능력을 충분히 활용한다면 해리슨에게도 쉽지 않은 경기가 될 수 있다.

케일라 해리슨(사진 오른쪽)은 장기인 유도에 더해 레슬링, 타격 등도 장족의 발전을 이뤘다.
케일라 해리슨(사진 오른쪽)은 장기인 유도에 더해 레슬링, 타격 등도 장족의 발전을 이뤘다.UFC 제공

유도 금메달리스트의 압박… 해리슨은 그라운드에서 승부를 건다

해리슨의 가장 확실한 무기는 유도에서 쌓은 그래플링이다. 6세부터 유도를 시작해 세계 정상에 올랐고, 두 차례 올림픽 금메달을 획득했다. 종합격투기로 전향한 뒤에는 유도의 기술을 레슬링과 케이지 싸움에 접목했다. 단순히 상대를 넘어뜨리는 데 그치지 않고, 넘어뜨린 뒤 상위 포지션을 유지하면서 공격을 이어가는 능력이 뛰어나다.

해리슨의 테이크다운은 상대의 중심을 무너뜨리는 데서 시작한다. 상대가 타격을 위해 앞으로 나오거나 클린치에서 힘을 주는 순간 체중 이동을 이용해 균형을 빼앗는다.

유도의 업어치기와 발걸기 같은 기술을 종합격투기 상황에 맞게 활용하고, 케이지를 등진 상대에게는 상체를 묶어 넘어뜨리는 방식으로 연결한다. 상대가 바닥에 떨어진 뒤에는 상위 포지션에서 압박을 유지하며 파운딩을 쌓는다.

여기서 중요한 것은 서브미션 자체보다 포지션 장악이다. 해리슨은 상대를 넘어뜨린 뒤 급하게 관절기나 초크를 시도하기보다 상위에서 움직임을 제한하고 타격을 누적하는 데 강점이 있다. 상대가 방어에 집중하면 그 틈을 이용해 더 유리한 자세를 확보하고, 서브미션 기회가 생기면 마무리로 연결한다. UFC에서 홀리 홈과 줄리아나 페냐를 서브미션으로 꺾은 것도 이런 그래플링 능력을 보여준 사례다.

누네스와의 대결에서도 해리슨은 타격전을 길게 가져갈 이유가 없다. 누네스는 강력한 펀치와 빠른 공격 전개를 갖춘 선수다. 해리슨이 중거리에서 펀치를 주고받으면 누네스의 장점이 살아날 수 있다. 따라서 해리슨은 상대의 공격 범위 바깥에서 진입 기회를 찾고, 클린치가 형성되면 상체와 하체를 함께 통제해 테이크다운으로 이어가는 전략을 택할 가능성이 크다.

다만 누네스는 그동안 수많은 그래플러와 맞서면서 위기 상황을 벗어나는 능력도 보여줬다. 해리슨이 첫 번째 테이크다운에 성공하더라도 곧바로 경기를 장악했다고 볼 수는 없다.

누네스가 케이지를 활용해 일어서거나 하위 포지션에서 해리슨의 자세를 무너뜨린다면 흐름은 달라질 수 있다. 해리슨은 한 차례 넘어뜨리는 데 만족하지 않고, 상대가 일어나는 과정까지 압박을 이어가야 한다.

아만다 누네스(사진 오른쪽)의 타격을 견디어낸 선수는 아직까지 아무도 없다.
아만다 누네스(사진 오른쪽)의 타격을 견디어낸 선수는 아직까지 아무도 없다.UFC 제공

전 팀메이트에서 타이틀전 라이벌로…서로의 장점을 얼마나 지울까

두 선수의 대결이 오랫동안 관심을 끈 이유 중 하나는 과거 한 팀에서 훈련했던 인연 때문이다. 해리슨은 MMA 전향 이후 플로리다주 코코넛크릭에 있는 아메리칸 탑팀(ATT)에서 훈련했고, 누네스 역시 이곳에서 활동하며 UFC 두 체급을 지배했다.

두 선수는 한때 같은 체육관에서 훈련했지만 누네스가 독립해 자신의 팀을 꾸리면서 각자의 길을 걸었다. 이후 해리슨이 UFC에 진출하고 챔피언에 오르면서 맞대결 가능성이 현실이 됐다.

처음 두 선수의 경기는 2026년 1월 UFC 324에서 열릴 예정이었다. 그러나 해리슨이 목 부상으로 수술을 받으면서 대결이 연기됐다. 'MMA 파이팅' 보도에 따르면 해리슨은 목의 추간판 탈출증으로 수술이 필요했고, 두 단계에 걸친 유합술을 받았다.

단순한 훈련 중 부상이 아니라 장기간 이어진 목 문제를 해결하기 위한 수술이었다. 결국 해리슨이 회복 기간을 거친 뒤 UFC 334에서 첫 방어전을 치르게 됐다.

해리슨에게는 수술 이후 처음 치르는 경기라는 점도 중요하다. 유도와 레슬링을 바탕으로 한 그래플링은 목과 어깨, 몸통을 이용해 상대의 자세를 통제하는 과정이 반복된다. 클린치에서 힘을 주고받거나 테이크다운을 시도할 때 목과 상체에 상당한 부담이 발생한다.

따라서 수술 이후 신체 기능을 얼마나 회복했는지, 강한 저항을 받는 상황에서도 평소의 압박을 유지할 수 있는지가 경기력에 영향을 줄 수 있다.

누네스 역시 자신이 익숙한 상대와 맞붙는다는 점에서 준비 과정이 특별했을 수 있다. 해리슨의 유도와 그래플링 능력을 알고 있는 만큼 테이크다운 방어와 케이지 탈출을 집중적으로 준비했을 가능성이 크다.

반대로 해리슨도 누네스의 오른손 펀치와 타격 전개를 잘 알고 있다. 서로의 장점을 이해하는 두 선수가 맞붙는 만큼 경기 초반부터 상대가 준비한 전략을 얼마나 빠르게 읽어내느냐가 중요하다.

결국 승부는 어느 한쪽이 자신의 주력 기술을 일방적으로 성공시키느냐에 달려 있다. 해리슨이 초반부터 클린치와 테이크다운을 연결해 누네스를 바닥에 묶어둔다면 챔피언의 흐름으로 경기가 진행될 수 있다.

반면 누네스가 거리를 유지하며 테이크다운 진입을 차단하고 강력한 오른손을 적중시킨다면 오랜 공백에도 불구하고 자신의 타격 우위를 입증할 수 있다.

이번 경기는 두 선수의 전적이나 과거 업적만으로 승자를 예상하기 어렵다. 해리슨은 새로운 시대를 대표하는 챔피언으로 자리 잡으려 하고, 누네스는 은퇴 전까지 자신이 쌓아 올린 지배력을 다시 증명하려 한다. 여성 MMA의 역사를 바꿔온 두 선수의 대결에서 챔피언 벨트와 GOAT(역대 최강; Greatest Of All Time... 편집자 주) 논쟁의 향방이 함께 결정될 전망이다.

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