전설의 귀환이냐, 새 시대의 완성이냐…해리슨-누네스, 여성 MMA '역대 최강' 가린다

UFC 제공

아만다 누네스(사진 오른쪽)의 타격을 견디어낸 선수는 아직까지 아무도 없다.두 선수의 대결이 오랫동안 관심을 끈 이유 중 하나는 과거 한 팀에서 훈련했던 인연 때문이다. 해리슨은 MMA 전향 이후 플로리다주 코코넛크릭에 있는 아메리칸 탑팀(ATT)에서 훈련했고, 누네스 역시 이곳에서 활동하며 UFC 두 체급을 지배했다.두 선수는 한때 같은 체육관에서 훈련했지만 누네스가 독립해 자신의 팀을 꾸리면서 각자의 길을 걸었다. 이후 해리슨이 UFC에 진출하고 챔피언에 오르면서 맞대결 가능성이 현실이 됐다.처음 두 선수의 경기는 2026년 1월 UFC 324에서 열릴 예정이었다. 그러나 해리슨이 목 부상으로 수술을 받으면서 대결이 연기됐다. 'MMA 파이팅' 보도에 따르면 해리슨은 목의 추간판 탈출증으로 수술이 필요했고, 두 단계에 걸친 유합술을 받았다.단순한 훈련 중 부상이 아니라 장기간 이어진 목 문제를 해결하기 위한 수술이었다. 결국 해리슨이 회복 기간을 거친 뒤 UFC 334에서 첫 방어전을 치르게 됐다.해리슨에게는 수술 이후 처음 치르는 경기라는 점도 중요하다. 유도와 레슬링을 바탕으로 한 그래플링은 목과 어깨, 몸통을 이용해 상대의 자세를 통제하는 과정이 반복된다. 클린치에서 힘을 주고받거나 테이크다운을 시도할 때 목과 상체에 상당한 부담이 발생한다.따라서 수술 이후 신체 기능을 얼마나 회복했는지, 강한 저항을 받는 상황에서도 평소의 압박을 유지할 수 있는지가 경기력에 영향을 줄 수 있다.누네스 역시 자신이 익숙한 상대와 맞붙는다는 점에서 준비 과정이 특별했을 수 있다. 해리슨의 유도와 그래플링 능력을 알고 있는 만큼 테이크다운 방어와 케이지 탈출을 집중적으로 준비했을 가능성이 크다.반대로 해리슨도 누네스의 오른손 펀치와 타격 전개를 잘 알고 있다. 서로의 장점을 이해하는 두 선수가 맞붙는 만큼 경기 초반부터 상대가 준비한 전략을 얼마나 빠르게 읽어내느냐가 중요하다.결국 승부는 어느 한쪽이 자신의 주력 기술을 일방적으로 성공시키느냐에 달려 있다. 해리슨이 초반부터 클린치와 테이크다운을 연결해 누네스를 바닥에 묶어둔다면 챔피언의 흐름으로 경기가 진행될 수 있다.반면 누네스가 거리를 유지하며 테이크다운 진입을 차단하고 강력한 오른손을 적중시킨다면 오랜 공백에도 불구하고 자신의 타격 우위를 입증할 수 있다.이번 경기는 두 선수의 전적이나 과거 업적만으로 승자를 예상하기 어렵다. 해리슨은 새로운 시대를 대표하는 챔피언으로 자리 잡으려 하고, 누네스는 은퇴 전까지 자신이 쌓아 올린 지배력을 다시 증명하려 한다. 여성 MMA의 역사를 바꿔온 두 선수의 대결에서 챔피언 벨트와 GOAT(역대 최강; Greatest Of All Time... 편집자 주) 논쟁의 향방이 함께 결정될 전망이다.