전일빌딩 탄흔과 미네소타의 눈물, 우리도 '원덕기'가 돼야 하는 이유

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영화 시작 전 스크린에 <내 이름은 원덕기> 포스터가 떠 있는 모습차원
'원덕기'라는 이름을 들어본 적 있는가. 나는 없었다. 광주에 총 4번 방문해 보고, 그때마다 전일빌딩245와 5·18민주화운동기록관에 들렀지만 그 이름과 마주치지는 못했다. 그러다 오마이뉴스에서 <내 이름은 원덕기>(감독 소중한 오마이뉴스 기자)라는 다큐멘터리 영화를 만들었다는 소식을 들었다. 그가 누군지 궁금했다. 지난 7일 서울 마포구 인디스페이스 특별 상영회에 초대를 받아 참석했다.
처음 그 이름을 들었을 때만 해도 나는 여느 평범한 한국인 남성의 얼굴을 떠올렸다. 전시관에서 봤던 얼굴들 가운데 하나일 거라고 생각했다. 하지만 그는 미국인 평화봉사단원 팀 원버그(Tim Warnberg·한국 이름 원덕기·1993년 지병으로 타계)였다. 미국인이 어떻게 1980년 5월 광주에 있었을까. 그리고 그는 왜 떠나지 않았을까.
대피 권고 뒤로하고 광주에서 환자들 이송한 원덕기
비빔냉면을 좋아하고 한국 사람을 진심으로 아꼈던 스물다섯 이방인 청년은 대피하라는 본국의 권고를 뒤로한 채 광주에 남기를 선택했다. 고립된 도시에서 계엄군의 총칼에 스러져가는 이웃들을 외면할 수 없었기 때문이다. 원덕기는 광주 시민들과 함께 환자들을 이송했고, 힌츠페터의 카메라 속에서 해외로 광주의 상황을 알릴 인터뷰를 촬영했다. 경이로운 용기다.
영화의 특별한 점은 46년 전 광주의 비극을 오늘날 그의 고향인 미국 미네소타에서 벌어진 참혹한 현실과 정면으로 맞대어 놓았다는 것이다. 영화의 부제도 '광주와 미네소타, 46년의 평행이론'이다. 참으로 서글픈 아이러니다. 다큐멘터리 속에서 비중 있게 다뤄진 미네소타 주민 두 명의 죽음은 사건 당시의 충격을 되새기게 해줬다.
광주와 미네소타, 46년의 평행이론
올해 1월, 팀 원버그가 나고 자란 미네소타주 미니애폴리스에서 평범한 시민 르네 니콜 굿, 참전용사들을 돌보던 중환자실 간호사 알렉스 제프리 프레티가 연방 이민세관단속국(ICE) 요원들의 총격에 의해 잇따라 목숨을 잃었다. 어떻게 미국에서, 그것도 21세기에 이런 일이 일어날 수 있나 경악했다.
공권력이라는 이름 아래 무고한 시민의 생명이 길바닥에서 허망하게 스러지고, 진실 규명조차 권력의 벽에 부딪혀 좌절되는 장면들을 보며 소름이 돋았다. 당시 광주 시민들의 심정은 어땠을지 상상도 하기 어렵다. 1980년 5월 광주 금남로에서 울려 퍼졌던 총성과 2026년 1월 미니애폴리스 거리를 적신 피는 시대와 국경만 달랐을 뿐, 국가 폭력이 인간의 존엄을 어떻게 유린하는지 보여주는 똑같은 비극의 데칼코마니였다. 광주의 참상을 세상에 알리기 위해 인생을 걸었던 원덕기가 살아 있었다면, 자신의 고향 땅에서 벌어진 이 참극 앞에서 얼마나 피눈물을 흘렸을까 생각하니 가슴 한구석이 아려왔다.
내란 사태, 우리 구한 건 함께 비 맞은 '연대'의 정신