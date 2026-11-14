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전일빌딩 탄흔과 미네소타의 눈물, 우리도 '원덕기'가 돼야 하는 이유

전일빌딩 탄흔과 미네소타의 눈물, 우리도 '원덕기'가 돼야 하는 이유

오마이뉴스 다큐멘터리 영화 <내 이름은 원덕기> 특별 상영회에 함께하고 나서

차원(chawon)
26.11.14 16:43최종업데이트26.11.14 16:43
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영화 시작 전 스크린에 <내 이름은 원덕기> 포스터가 떠 있는 모습
영화 시작 전 스크린에 <내 이름은 원덕기> 포스터가 떠 있는 모습차원

'원덕기'라는 이름을 들어본 적 있는가. 나는 없었다. 광주에 총 4번 방문해 보고, 그때마다 전일빌딩245와 5·18민주화운동기록관에 들렀지만 그 이름과 마주치지는 못했다. 그러다 오마이뉴스에서 <내 이름은 원덕기>(감독 소중한 오마이뉴스 기자)라는 다큐멘터리 영화를 만들었다는 소식을 들었다. 그가 누군지 궁금했다. 지난 7일 서울 마포구 인디스페이스 특별 상영회에 초대를 받아 참석했다.

처음 그 이름을 들었을 때만 해도 나는 여느 평범한 한국인 남성의 얼굴을 떠올렸다. 전시관에서 봤던 얼굴들 가운데 하나일 거라고 생각했다. 하지만 그는 미국인 평화봉사단원 팀 원버그(Tim Warnberg·한국 이름 원덕기·1993년 지병으로 타계)였다. 미국인이 어떻게 1980년 5월 광주에 있었을까. 그리고 그는 왜 떠나지 않았을까.

대피 권고 뒤로하고 광주에서 환자들 이송한 원덕기

비빔냉면을 좋아하고 한국 사람을 진심으로 아꼈던 스물다섯 이방인 청년은 대피하라는 본국의 권고를 뒤로한 채 광주에 남기를 선택했다. 고립된 도시에서 계엄군의 총칼에 스러져가는 이웃들을 외면할 수 없었기 때문이다. 원덕기는 광주 시민들과 함께 환자들을 이송했고, 힌츠페터의 카메라 속에서 해외로 광주의 상황을 알릴 인터뷰를 촬영했다. 경이로운 용기다.

영화의 특별한 점은 46년 전 광주의 비극을 오늘날 그의 고향인 미국 미네소타에서 벌어진 참혹한 현실과 정면으로 맞대어 놓았다는 것이다. 영화의 부제도 '광주와 미네소타, 46년의 평행이론'이다. 참으로 서글픈 아이러니다. 다큐멘터리 속에서 비중 있게 다뤄진 미네소타 주민 두 명의 죽음은 사건 당시의 충격을 되새기게 해줬다.

광주와 미네소타, 46년의 평행이론

올해 1월, 팀 원버그가 나고 자란 미네소타주 미니애폴리스에서 평범한 시민 르네 니콜 굿, 참전용사들을 돌보던 중환자실 간호사 알렉스 제프리 프레티가 연방 이민세관단속국(ICE) 요원들의 총격에 의해 잇따라 목숨을 잃었다. 어떻게 미국에서, 그것도 21세기에 이런 일이 일어날 수 있나 경악했다.

공권력이라는 이름 아래 무고한 시민의 생명이 길바닥에서 허망하게 스러지고, 진실 규명조차 권력의 벽에 부딪혀 좌절되는 장면들을 보며 소름이 돋았다. 당시 광주 시민들의 심정은 어땠을지 상상도 하기 어렵다. 1980년 5월 광주 금남로에서 울려 퍼졌던 총성과 2026년 1월 미니애폴리스 거리를 적신 피는 시대와 국경만 달랐을 뿐, 국가 폭력이 인간의 존엄을 어떻게 유린하는지 보여주는 똑같은 비극의 데칼코마니였다. 광주의 참상을 세상에 알리기 위해 인생을 걸었던 원덕기가 살아 있었다면, 자신의 고향 땅에서 벌어진 이 참극 앞에서 얼마나 피눈물을 흘렸을까 생각하니 가슴 한구석이 아려왔다.

내란 사태, 우리 구한 건 함께 비 맞은 '연대'의 정신

지난 7월 방문한 상무관 내부. 5·18 민주화운동 당시 희생자들의 시신을 안치하는 장소로 사용됐다.
지난 7월 방문한 상무관 내부. 5·18 민주화운동 당시 희생자들의 시신을 안치하는 장소로 사용됐다.차원

광주에 방문했을 당시, 전일빌딩245 내부 기둥과 천장에 선명하게 남아 있는 수백 개의 헬기 사격 탄흔 앞에서 나는 한동안 발걸음을 떼지 못했다. 그들이 그때 그 총알에 맞섰기에, 지금의 대한민국이 있는 거다. 이어 발길을 옮긴 상무관에서는 46년의 시간 속에서도 사라지지 않은 슬픔의 메아리가 들렸다. 희생자들의 주검, 유가족들의 통곡. 1980년 5월 그날의 공기 속에 배어 있는 슬픔과 결기가 느껴졌다. 그리고 항쟁의 최후 보루였던 옛 전라남도청을 바라보며, 죽음이 기다리고 있음을 알면서도 끝까지 도청을 지키며 서로에게 주먹밥을 건네고 피를 나누었던 평범한 사람들의 위대한 용기를 떠올렸다.

우리는 재작년 헌정 질서를 파괴하고 국민을 다시금 공포와 억압의 시대로 되돌리려 했던 초유의 내란 사태를 겪었다. 만약 1980년 광주의 피 어린 희생과 원덕기 같은 이방인의 헌신이 쌓아 올린 민주주의의 토대가 없었다면, 그리고 그 정신을 기억하는 깨어 있는 시민들이 광장으로 달려 나와 서로의 방패가 되어주지 않았다면, 우리는 그 어두운 내란의 터널을 건너지 못했을지 모른다. 우리를 구한 것은 낯선 이의 고통을 외면하지 않고 기꺼이 함께 비를 맞았던 '환대'와 '연대'의 정신이었다.

이제 우리가 '또 다른 원덕기' 될 차례

이제 우리는 원덕기가 남긴 유산을 더 넓은 세상으로 확장해야 할 책임을 안고 있다. 군사 독재를, 내란을 극복하고 지켜낸 우리의 민주주의는 결코 우리만의 전유물이 될 수 없다. 1980년 고립된 광주가 외부의 눈과 귀, 그리고 연대의 손길을 간절히 기다렸던 것처럼, 지금 이 순간에도 지구촌 곳곳에서는 군부의 총칼과 독재의 탄압 아래 신음하며 민주주의를 지키기 위해 처절하게 싸우는 이들이 있다. 오랜 시간 군부 독재에 맞서 피 흘리며 자유를 외치고 있는 미얀마, 그리고 국가 폭력과 불의에 맞서 존엄을 지키려 애쓰는 미네소타 등 세계 곳곳의 이웃들이 바로 그들이다. 우리가 진정으로 원덕기를 기억하고 광주의 정신을 계승한다면, 우리의 시선은 한반도의 경계를 넘어 세계 시민으로서의 책임, 즉 '지구시민성'으로 나아가야 한다.

낯선 땅의 아픔에 목숨을 걸고 뛰어든 한 청년의 용기가 광주의 역사를 바꾸고 오늘날 우리의 민주주의를 지탱하는 불씨가 되었듯, 이제는 우리가 세계 곳곳의 위기에 처한 민주주의의 현장에 '또 다른 원덕기'가 되어 응답할 차례다. 나 또한 국경을 넘어 고통받는 이웃들의 손을 맞잡는 진정한 지구시민으로 살아갈 것을 다짐한다.

영화 <내 이름은 원덕기>(감독 소중한) 특별상영회가 7일 오후 서울 마포구 인디스페이스에서 열렸다. <내 이름은 원덕기>는 5·18민주화운동 당시 광주에 머물렀던 미국인 청년 팀 원버그(Tim Warnberg)의 이야기를 담은 다큐멘터리 영화다.
영화 <내 이름은 원덕기>(감독 소중한) 특별상영회가 7일 오후 서울 마포구 인디스페이스에서 열렸다. <내 이름은 원덕기>는 5·18민주화운동 당시 광주에 머물렀던 미국인 청년 팀 원버그(Tim Warnberg)의 이야기를 담은 다큐멘터리 영화다.정교진
내이름은원덕기 원버그 소중한 오마이뉴스 518민주화운동

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