전일빌딩 탄흔과 미네소타의 눈물, 우리도 '원덕기'가 돼야 하는 이유

차원

지난 7월 방문한 상무관 내부. 5·18 민주화운동 당시 희생자들의 시신을 안치하는 장소로 사용됐다.광주에 방문했을 당시, 전일빌딩245 내부 기둥과 천장에 선명하게 남아 있는 수백 개의 헬기 사격 탄흔 앞에서 나는 한동안 발걸음을 떼지 못했다. 그들이 그때 그 총알에 맞섰기에, 지금의 대한민국이 있는 거다. 이어 발길을 옮긴 상무관에서는 46년의 시간 속에서도 사라지지 않은 슬픔의 메아리가 들렸다. 희생자들의 주검, 유가족들의 통곡. 1980년 5월 그날의 공기 속에 배어 있는 슬픔과 결기가 느껴졌다. 그리고 항쟁의 최후 보루였던 옛 전라남도청을 바라보며, 죽음이 기다리고 있음을 알면서도 끝까지 도청을 지키며 서로에게 주먹밥을 건네고 피를 나누었던 평범한 사람들의 위대한 용기를 떠올렸다.우리는 재작년 헌정 질서를 파괴하고 국민을 다시금 공포와 억압의 시대로 되돌리려 했던 초유의 내란 사태를 겪었다. 만약 1980년 광주의 피 어린 희생과 원덕기 같은 이방인의 헌신이 쌓아 올린 민주주의의 토대가 없었다면, 그리고 그 정신을 기억하는 깨어 있는 시민들이 광장으로 달려 나와 서로의 방패가 되어주지 않았다면, 우리는 그 어두운 내란의 터널을 건너지 못했을지 모른다. 우리를 구한 것은 낯선 이의 고통을 외면하지 않고 기꺼이 함께 비를 맞았던 '환대'와 '연대'의 정신이었다.이제 우리는 원덕기가 남긴 유산을 더 넓은 세상으로 확장해야 할 책임을 안고 있다. 군사 독재를, 내란을 극복하고 지켜낸 우리의 민주주의는 결코 우리만의 전유물이 될 수 없다. 1980년 고립된 광주가 외부의 눈과 귀, 그리고 연대의 손길을 간절히 기다렸던 것처럼, 지금 이 순간에도 지구촌 곳곳에서는 군부의 총칼과 독재의 탄압 아래 신음하며 민주주의를 지키기 위해 처절하게 싸우는 이들이 있다. 오랜 시간 군부 독재에 맞서 피 흘리며 자유를 외치고 있는 미얀마, 그리고 국가 폭력과 불의에 맞서 존엄을 지키려 애쓰는 미네소타 등 세계 곳곳의 이웃들이 바로 그들이다. 우리가 진정으로 원덕기를 기억하고 광주의 정신을 계승한다면, 우리의 시선은 한반도의 경계를 넘어 세계 시민으로서의 책임, 즉 '지구시민성'으로 나아가야 한다.낯선 땅의 아픔에 목숨을 걸고 뛰어든 한 청년의 용기가 광주의 역사를 바꾸고 오늘날 우리의 민주주의를 지탱하는 불씨가 되었듯, 이제는 우리가 세계 곳곳의 위기에 처한 민주주의의 현장에 '또 다른 원덕기'가 되어 응답할 차례다. 나 또한 국경을 넘어 고통받는 이웃들의 손을 맞잡는 진정한 지구시민으로 살아갈 것을 다짐한다.