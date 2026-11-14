빛바랜 김휘집 동점포... 한국 야구, 충격의 2연패

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2026년 11월 12일(현지시간), 일본 도쿄에서 열린 아시아 프로야구 챔피언십 한국과 호주의 야구 경기에서 한국의 김휘집이 6회 말 홈으로 슬라이딩해 안전하게 득점하고 있다. (AP Photo/Eugene Hoshiko)한국 야구대표팀이 아시아 4개국 유망주가 대결하는 기량을 겨루는 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본전에서 막판 추격전을 펼쳤으나 아쉬운 패배를 당했다.최원호 감독이 이끄는 한국은 13일 일본 도쿄돔에서 열린 대회 풀리그 2차전에서 일본에 5-9로 졌다.전날 호주에 7-8로 졌던 한국은 일본에도 패하면서 풀리그 최종전에서 대만을 이겨야 결승 진출을 기대할 수 있다. 호주가 일본에 패해 한국과 대만까지 세 팀이 1승 2패가 되면 풀리그 3경기의 이닝당 득·실점을 계산하는 TQB(Team's Quality Balance)에 따라 결승 진출팀을 가린다. 한국은 14일 오후 7시 대만과 최종전에서 맞붙는다.한국은 4번 타자로 나선 한동희가 3회초 일본 선발 다케마루 가즈유키를 상대로 오른쪽 담장을 넘어가는 선제 솔로 홈런을 터뜨렸다.한국 선발 김진욱은 3회말 곧바로 역전 2점 홈런을 내줬으나, 일본 강타선의 압박을 5이닝 4피안타(1홈런) 2실점으로 비교적 잘 막아내고 마운드를 내려갔다. 그러나 불펜이 무너졌다. 6회말 등판한 전준표가 고지마 다이가에게 1점 홈런, 7회말 박시원이 무네야마 루이에게 2점 홈런을 맞으면서 순식간에 1-5로 벌어졌다.한국은 '약속의 8회'를 살렸다. 선두타자 김도영의 볼넷과 안현민의 유격수 땅볼 때 일본 내야진의 야수 선택으로 주자를 모은 뒤 한동희가 우중간 적시타를 터트렸다. 일본도 투수를 교체했으나 김휘집이 가운데 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨리며 극적으로 5-5 동점을 만들었다.분위기가 한국으로 넘어온 듯했으나, 또다시 불펜이 문제였다. 8회말 구원 등판한 김영우가 2사 1, 2루에서 무네야마에게 3점 홈런을 맞았고, 마운드를 이어 받은 이준혁까지 추가 실점을 허용했다.8회초에 어렵게 얻은 4점을 고스란히 내준 한국은 마지막 9회초 공격에서 선두타자 김지찬이 내야 안타로 출루했으나 세 타자가 모두 범타로 물러나면서 경기가 끝났다.한국은 프로 선수가 출전하는 국제대회에서 일본을 상대로 2015년 프리미어12 준결승전에서 4-3으로 승리한 이후 1무 12패를 기록하며 천적 관계의 희생양이 되고 있다. 특히 이날은 타선이 보여준 저력은 인상적이었지만, 마운드의 불안과 수비 집중력 저하, 위기 상황에서의 부실한 경기 운영 등 문제가 한꺼번에 드러난 경기였다.불펜진은 정면 대결을 피하고 사사구로 주자를 허용한 뒤 결정적인 홈런을 얻어 맞는 악순환을 되풀이했다. 한국은 호주전에서 홈런 2개, 일본전에서는 무려 4개의 홈런을 내주면서 두 경기에서 피홈런이 6개에 달한다.수비도 비판을 피할 수 없다. 8회말 우익수 안현민은 단타성 타구를 잘못 판단해 3루타로 만들어줬다. 바로 앞선 8회초 공격에서 한국이 동점을 만들면서 살아난 분위기에 찬물을 끼얹은 장면이라 더욱 짙은 아쉬움이 남았다.일본은 탄탄한 기본기와 세밀한 작전 수행 능력이 강점이다. 여기에 맞서려면 상대에 대한 철저한 분석이 필요한 데 한국은 이날 승부처에서의 선수 교체나 작전이 모두 대부분 실패로 끝나면서 준비 부족을 지적할 수밖에 없다.한국이 결승에 진출하려면 대만을 넉넉한 점수 차로 이기고 나서 여러 경우의 수가 맞아 떨어져야 하는 어려운 상황이다. 하지만 결과를 떠나 대만전에서는 앞선 두 경기에서 연패를 당하며 보여줬던 약점을 극복하는 활약을 보여줘야 한다.