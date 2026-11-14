심각한 수비 균열... 모레노호, 사우디전 42년 만에 3실점 패배

연합뉴스

11월 A매치 축구 국가대표팀 친선경기

(자심 빈 하마드 스타디움, 카타르 도하 - 2026년 11월 13일)

한국 2 - 오현규(도움:설영우) 47' 이재성(도움:황희찬) 69'

사우디 아라비아 3 - 알사하피(도움:알함단) 46+' 칸노(도움:압둘하미드) 56' 알암리(도움:알다우사리) 59'

선수 명단

한국 4-4-2 : GK 김승규 - 설영우(65'최준), 이한범(65'김지수), 김민재, 조현택(46'이명재) - 이강인, 박진섭(65'이재성), 황인범, 황희찬(81'엄지성) - 오현규(65'오세훈), 손흥민

(도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 오현규가 동점골을 넣은 뒤 중앙선으로 돌아가고 있다. 2026.11.14대표팀 갈등설의 봉합이 경기력 개선까지 이어지지 못했다. 한국이 사우디 아라비아를 상대로 42년 만에 3실점하며 패배를 당했다.로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디 아라비아와의 11월 A매치 평가전에서 2-3으로 패했다.한국의 모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 김승규가 골문을 지킨 가운데 수비는 조현택-김민재-이한범-설영우가 자리했다. 미드필드는 이강인-박진섭-황인범-황희찬, 투톱은 오현규-손흥민이 포진했다.사우디도 4-4-2로 모함메드 칸노-압둘라 알함단이 전방에 섰고, 마르완 알사하피-나세르 알다우사리-압둘라 알카이바리-모함메드 알카흐타니가 허리를 받쳤다. 수비는 모테프 알하르비-압둘엘라 알암리-하산 알탐바크티-아부 알샤마트, 골키퍼 장갑은 모하메드 알 오와이스가 꼈다.두 팀은 하이 블록 수비를 형성하며 전방부터 압박을 가했는데, 2명의 중앙 미드필더에게 맨투맨 압박을 가한 것이 공통점이었다.첫 슈팅은 전반 3분 황인범의 발에서 나왔다. 하지만 골키퍼 정면으로 향했다. 1분 뒤에는 김민재의 클리어 미스 2회로 인해 알함단에게 슈팅을 허용했으나 위협적인 상황으로 이어지지 않았다.전반 19분 황희찬이 탈압박에 성공한 뒤 전방으로 침투 패스를 넣었고, 마지막 손흥민의 왼발슛은 정확하게 맞지 않으며 아쉬움을 남겼다.한국은 하프 라인 위에서 압박에 이은 탈취까지 성공했지만 이후 공격으로 나아가는 과정의 세밀함과 속도에서 문제를 드러냈다. 이에 상대 진영에서 많은 기회 창출을 기대하기 어려웠다.한국은 전반 27분 알사하피, 41분 칸노에게 중거리 슈팅을 내줬으나 김승규 골키퍼의 선방으로 위기를 모면했다. 전반 45분 페널티 박스 아크 정면에서 이강인이 주발이 아닌 오른발로 무회전 슈팅을 날렸지만 알오와이스 골키퍼에게 막혔다.0-0으로 끝날듯 한 전반전은 종료 직전 깨졌다. 전반 추가시간 1분 알함단이 수비진 사이로 패스를 넣었다. 이때 김승규 골키퍼는 골문을 비우고 나오는 과정에서 미끄러지며 중심을 잃었다. 뒷공간으로 침투하는 알사하피가 패스를 받은 뒤 이한범의 태클을 피하고 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 전반은 사우디의 1-0 리드로 종료됐다.모레노 감독은 조현택 대신 이명재를 투입하며 한 가지 변화를 꾀했다. 한국은 후반 2분 빠르게 동점골로 따라붙었다. 오른쪽에서 황인범이 내주고, 설영우가 컷백 크로스를 보냈다. 이어 오현규가 감각적인 오른발 논스톱 슈팅으로 골망을 가르며 승부를 원점으로 돌렸다.하지만 좋은 분위기를 오랫동안 지속하지 못했다. 후반 11분 압둘하미드가 오른쪽에서 중앙으로 좁혀 들어오며 돌파를 감행할 때 한국 수비진들이 차단에 실패했다. 압둘하미드의 패스를 받은 칸노가 페널티 아크 정면에서 오른발 슈팅을 시도했고, 이 공은 골대를 팅기며 골문으로 빨려들어갔다.한국 수비의 집중력은 크게 떨어졌다. 후반 14분에는 세트 피스 수비에서 서투른 장면을 보였다. 알다우사리의 왼쪽 코너킥에 이은 알암리의 헤더를 저지하지 못했다.한국은 후반 19분 추격할 수 있는 절호의 기회를 놓쳤다. 알오와이스 골키퍼의 패스 미스를 가로챈 손흥민이 오른발 슈팅을 시도했지만 골문 위로 떠올랐다.모레노 감독은 후반 20분 4명의 선수를 교체하며 실험에 나섰다. 박진섭, 오현규, 이한범, 설영우 대신 이재성, 오세훈, 김지수, 최준을 한꺼번에 투입했다.한국은 후반 24분 다시 추격할 수 있는 동력을 만들었다. 왼쪽에서 이재성과 황희찬이 원투 패스로 상대 수비를 무너뜨린 것이 주효했다. 황희찬의 컷백 패스를 이재성이 왼발로 마무리지으며 1골차로 좁히는 데 성공했다.한국은 후반 막판 경기를 완전히 지배하며 사우디를 몰아쳤다. 후반 33분 황인범-오세훈-이강인으로 이어지는 빠른 패스 워크로 유효 슈팅까지 연결하는 등 공격이 불을 뿜었다. 모레노 감독은 후반 36분 황희찬을 불러들이고, 엄지성을 넣었다. 그러나 마지막 한 방이 부족했다. 결국 한국은 전세를 뒤집지 못한 채 2-3으로 패했다.한국 축구는 2026 북중미 월드컵 실패 이후 로베르트 모레노 임시 감독 체제로 재편하며, 2027 아시안컵 준비에 나섰다. 9-10월 A매치 기간 동안 에콰도르, 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄을 차례로 상대해 2승 1무 1패의 성적표를 남겼다.그러나 그동안 모레노호의 경기력보다 더 많은 관심을 증폭시킨 건 대표팀 갈등설이었다. '92라인'(손흥민-이재성)과 '96라인'(황희찬-황인범-김민재) 간의 불화설이 그 중심에 서 있었다.하지만 손흥민, 이재성, 황인범, 김민재, 황희찬은 이번 11월 A매치 소집 후 공동 입장문을 내며 최근 갈등설을 일축했다. 선수들은 입장문을 통해 "특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다. 은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다. 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 밝혔다.주장 손흥민도 사우디전을 하루 앞두고 취재진과의 인터뷰에서 "한 목표, 한 방향으로 가기로 잘 이야기를 나눴다"라며 "앞으로는 대표팀의 경기력에 관해서만 이야기해주셨으면 한다"고 강조했다.이러한 갈등설이 불거진 상황에서 이번 11월 A매치는 선수들이 경기력으로 반전시켜야 하는 상황이었다. 하지만 한국(32위)보다 피파랭킹에서 23계단이 낮은 사우디아라비아(55위)를 상대로 완패를 당했다.모레노 감독은 지난 9-10월 A매치에서 주로 활용했던 베스트 11 조합을 가동했다. 과감한 변화보다는 안정과 연속성을 택한 것이다. 전체적인 경기력은 기대에 미치지 못했다. 앞선 4경기와 마찬가지로 플랜 A 실패에 따른 전반전 경기력 저하를 재차 반복했다. 공격 세부 작업의 완성도는 현저하게 낮았다. 5경기 연속 가동된 4-4-2 포메이션과 선수들은 몸에 맞지 않은 옷을 입은 느낌을 줬다.후반에는 난타전 양상으로 치닫았다. 후반 초반 오현규의 동점골 이후 기세를 살리지 못한 채 수비에서 심각한 균열을 보이며 2골을 내준 게 뼈아팠다. 그나마 위안이라면 후반 24분 92년생 이재성과 96년생 황희찬의 합작골이었다. 특히 최근 부진한 경기력으로 팬들에게 비판을 받았던 황희찬은 이날 사우디전에서 공격진 가운데 가장 가벼운 몸놀림을 선보였다. 또한, 압박의 강도를 90분 내내 유지한 것은 긍정적인 점이었다. 그럼에도 결과적인 측면에서는 실망스러웠던 게 사실이다. 당초 내년 1월 예정된 아시안컵이 12월로 연기되지 않았다면 비판의 목소리가 커질 수밖에 없었던 사우디전 패배였다.이로써 한국은 1984년 LA올림픽 최종 예선 사우디전에서 4-5로 패한 이후 42년 만에 3골 이상을 실점한 경기로 기록됐으며, 사우디전 패배는 2005년 8월 열린 2006 독일월드컵 아시아 최종예선 이후 21년 만이다. 사우디와의 역대 상대 전적에서는 5승 9무 6패로 열세에 놓이게 됐다.한편, 한국은 오는 17일 카타르와 두 번째 평가전을 갖는다.