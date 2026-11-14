원주 DB '3점포 3방에 블록' 베테랑 정효근 노련미 힘입어 재역전승

승부처 순간 베테랑 정효근의 노련미가 빛났고, 이에 힘입어 DB는 짜릿한 재역전승을 일궈냈다.이규섭 감독이 이끄는 원주 DB는 13일 원주DB프로미아레나에서 열린 '2026-2027 KCC 프로농구' 2라운드 경기에서 문경은 감독의 수원 KT에 94-83으로 승리했다. 이로써 DB는 8승 6패로 4위에, KT는 6승 8패 6위로 추락했다.직전 경기 SK에 일격을 허용하며 연승 행진이 끊겼던 DB는 1라운드 경기에서 102점을 터뜨리며 완승을 거뒀던 KT를 홈으로 불렀다. 좋은 기억이 있던 상대를 만난 가운데 이번 경기에서도 쉽지 않은 흐름이 이어졌지만, 끝내 활짝 웃었다.DB는 7경기 만에 복귀한 엘런슨의 활약을 앞세워 전반을 51-41로 마쳤다. 그러나 후반 들어 KT의 추격에 고전했고, 4쿼터 초반 역전까지 허용했다. 이후 알바노의 경기 운영과 정효근의 외곽포를 앞세워 다시 리드를 되찾으며 94-83 재역전승을 거뒀다.KT를 상대로 시즌 전적 2연승을 거둔 DB. 이날 경기에서는 부상을 털고 돌아온 헨리 엘런슨(28점 10리바운드 2어시스트)·이선 알바노(20점 5리바운드 9어시스트)·이유진(13점 4리바운드)의 활약도 눈부셨으나, 이 선수가 승부처에서 보여준 클래스도 상당히 빛났다.바로 베테랑 포워드 정효근이다. 2024-25시즌 정관장에서 트레이드로 DB 유니폼을 입은 그는 매 시즌 인상적인 활약상을 보여줬다. 지난 시즌에는 38경기에 출전해 평균 9.5점 5.5리바운드 2.2어시스트를 기록한 정효근은 DB의 내외곽을 책임지는 핵심 자원이었다.활약은 이어지고 있다. 이번 시즌 KBL이 2~3쿼터에 외국인 선수 2명 동시 출전을 허용하고 있는 가운데 국내 빅맨, 포워드들의 입지가 위태로워졌다. 정효근 역시 이에 영향을 받아 출전 시간이 다소 감소하는 모습이었다.실제로 이날 경기 전까지 13경기 중 7경기에 출전, 평균 19분 39초를 소화하는 데 그쳤다. 그러나 실력은 여전했다. 평균 득점 6.7점 3.3리바운드 1.6어시스트를 기록, 알토란 같은 역할을 해냈다.이날 KT를 상대로도 활약은 빛났다. 베스트5로 코트를 밟은 정효근은 1쿼터 다소 흔들리는 모습이었다. 스크린 어시스트·디플렉션·수비 리바운드를 기록했지만, 턴오버와 파울 자유투를 내주는 등 불안정한 장면이 이어졌다.그러나 흔들리지 않았다. 3쿼터 이정현을 대신해 코트에 나선 정효근은 3점을 시작, 69-71로 뒤진 4쿼터 초반에는 공격 리바운드에 이은 2점 슛까지 성공시키면서 존재감을 드러냈다. 또 3점을 터뜨린 직후 강성욱의 레이업을 블록, 경기 흐름을 단번에 뺏어왔다.이에 더해 83-79로 바짝 추격을 받는 상황, 의지를 꺾는 3점 슛까지 완벽하게 림을 통과시키면서 베테랑의 '노련미'가 무엇인지를 확실하게 알려줬다.비교적 짧은 시간인 18분 34초 동안 코트를 누빈 정효근은 11점 5리바운드 야투 성공률 50% 3점 3개를 기록하며 펄펄 날았다.이규섭 감독도 정효근의 노련미에 "베테랑답게 수비 위치와 리바운드를 잡아줬다. 거기에 블록과 3점까지, 1, 4쿼터를 뛰면서 컨디션 조절이 어려울 텐데 잘 이겨냈다"라고 칭찬했다.한편, DB는 짧은 휴식 후 오는 15일 고양으로 이동해 소노를 상대로 연승 행진에 도전한다.