죽었어야 할 여인이 살아 돌아왔다

국립극단

연극 <이오카스테> 공연 사진<이오카스테>가 그려내는 전쟁의 비극에서 눈여겨 볼 점은 이 비극이 '인간의 비극'이라는 점이다. 앞서 <오이디푸스>의 비극은 인간의 비극이 아닌, '신의 비극'이다. 신탁을 피하려다 운명의 구렁텅이에 빠져 허우적대는 인간의 이야기로, 발버둥치는 것조차 신이 써놓은 연극의 수행으로 여겨진다. 하지만 <이오카스테>는 신의 비극 이후 인간의 선택에 따라 벌어지는 인간의 비극이라는 점에서 <오이디푸스>와 다르다.신은 더 이상 전쟁을 하라고 부추기지 않지만, 에테오클레스와 폴리네이케스는 통치 권력을 두고 알량한 다툼을 벌이다 급기야 전쟁을 하게 된다. 테베를 번갈아 가며 다스리자는 약속을 에테오클레스가 이행하지 않았고, 이에 폴리네이케스는 분개해 동맹군과 테베를 공격한다. 그리고 신탁대로라면 이미 죽었어야 할 이오카스테가 전쟁의 한복판에 소환된다.이오카스테는 미래, 이성, 선택 등을 강조한다. 특히 선택을 인간의 영역으로 여기며, 우리의 선택으로 전쟁을 끝낼 수 있다고 역설한다. 하지만 가진 것과 가질 가능성이 있는 것을 포기하지 않는 인간은 끝내 비극을 향해 걸음을 내디딘다. 그리고 이와는 무관한 이들이 무참히 희생되는, 더 큰 비극이 무대 위에 그려진다.인간의 비극을 이야기하는 데 있어 또 하나 눈여겨 볼 점은, 비극을 이야기하는 인물들이다. 우선 이오카스테는 가장 중심에 있는 목격자이자 전쟁을 일으킨 두 아들을 중재하는 인물로 전면에 등장한다. 그는 어느 때보다 주체적이고 정치적이다. 고대 그리스에서 여성에게 정치적 권리가 부여되지 않았다는 점, 발언권이 제한됐다는 점을 생각해보면 이오카스테를 정치적·주체적 인물로 등장시킨 건 의미가 있다.뿐만 아니라 두 딸 안티고네와 이스메네는 전쟁의 참상을 증언한다. 이때도 여성의 말하기를 통해 비극이 전해진다는 점을 짚고 넘어갈 만하다. 그리고 역설적이게도, 이들의 증언을 객석에서 듣고 있으면 오늘날 발언권 없이 무참히 쓰러져가는 전쟁의 희생자들을 생각하게 된다. 바로 이렇게, 고대 그리스 비극이 오늘날을 살아가는 이들에게 묵직한 윤리적 메시지를 던진다.