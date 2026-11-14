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안지훈의 연극 읽기 죽었어야 할 여인이 살아 돌아왔다

죽었어야 할 여인이 살아 돌아왔다

[안지훈의 연극 읽기] 국립극단 안트로폴리스 5부작 중 <이오카스테>

안지훈(jh510)
26.11.14 12:22최종업데이트26.11.14 12:22
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연극 <이오카스테> 공연 사진
연극 <이오카스테> 공연 사진국립극단

고대 그리스의 비극 작가 소포클레스의 <오이디푸스>에 따르면, '이오카스테'는 살아 있어서는 안 되는 인물이다. 오이디푸스의 어머니이자 훗날 오이디푸스의 아내가 되는 이오카스테는 자신이 저지르는 부도덕한 과거를 후회하며 스스로 목숨을 끊는다. 그리고 이를 본 오이디푸스 역시 눈이 있어도 진실을 보지 못했음을 깨닫고 자신의 눈을 멀게 하며, 이내 황무지를 향해 스스로 추방의 길을 택한다.

그런데 연극 <이오카스테>에서는 이미 죽었어야 할 이오카스테가 버젓이 살아 있다. 오이디푸스 역시 추방되지 않고 무대 한편에 있는 방에 감금되어 있다. 그리고 이제 새로운 비극이 시작된다. 한때 오이디푸스가 다스리던 테베의 통치권을 놓고 두 아들 '에테오클레스'와 '폴리네이케스'가 경쟁을 벌이는데, 에테오클레스가 권력을 나누자는 약속을 이행하지 않자 테베에 전운이 감돈다. 이오카스테는 전쟁 한복판에 서 있는 목격자이자, 두 아들 사이를 잇는 중재자로 '살아 있다'.

그렇게 고대 비극이 다시 살아난다. <이오카스테>는 독일의 극작가 롤란트 쉼멜페니히(Roland Schimelpfennig)가 쓴 '안트로폴리스 5부작' 중 네 번째 작품이다. 안트로폴리스는 독일어로 인간의 시대를 뜻하는 '안트로포챈'과 도시를 의미하는 '폴리스'를 결합한 말로, 이 5부작은 문명사회와 공동체를 이룬 인간의 본성을 연극으로 조명하려는 시도다. 이 시도에 영감을 준 것은 고대 비극으로, 쉼멜페니히는 이를 현대적으로 다시 쓰며 과거에도 유효했고, 오늘날에도 유효한 '인간에 대한 이야기'를 전한다.

이오카스테는 쉼멜페니히가 이번 프로젝트를 구상하며 가장 주목한 인물로 알려져 있다. 그리스 비극에서 오이디푸스나 안티고네에 비해 주목받지 못했고, 누군가(오이디푸스)의 어머니 또는 비극의 방관자라는 지위에 머물렀던 인물이다. 그런 인물에게 생명력을 불어넣어 전쟁의 비극을 막으려는 중재자이자, 정치적 행위를 하는 주체적인 인물로 재탄생시켰다.

연극 <이오카스테> 공연 사진
연극 <이오카스테> 공연 사진국립극단

오늘날 다시 살아난 고대 그리스 비극

지난 8일 <이오카스테>를 관람하기 위해 명동예술극장을 찾았다. 객석에 들어서자 필자는 흠칫 놀랐다. 무대는 지나칠 정도로 현대적이었다. 통상 그리스 비극의 무대는 텅 빈 황무지를 연상시키거나, 신권 또는 왕권을 상징하는 여러 장치들을 놓아 몽환적인 세트를 구성하는 경우가 많다. 그런데 <이오카스테>의 무대에는 송전탑이 있고, 자동차가 있고, 거대한 스크린이 있었다. 이 무대에서 그리스 비극을 선보인다는 게 흥미로웠다.

공연이 시작되고 배우가 등장하자, 이 무대는 더 현대적으로 변했다. 의상, 분장 등 배우의 외양 역시 현대적이었다. 전쟁 방식 역시 현대적이다. 칼이나 창 같은 전근대적 무기가 아닌 총, 포탄 등을 사용한다.

때문에 어느 순간 연극의 드라마가 고대 그리스의 이야기라는 것을 잊어 버리게 된다. '프레스' 완장을 찬 기자들은 전쟁 현장을 연일 보도하고, 협상을 위해 이오카스테·에테오클레스·폴리네이케스가 만나는 현장을 속보로 내보낸다. 뉴스는 무대에 놓인 대형 스크린을 통해 객석에도 실시간으로 중계된다.

현대적인 방식으로 무대를 구성하는 방식은 무대 위 드라마를 오늘날의 이야기로 연결하는 효과가 있다. 에테오클레스와 폴리네이케스가 권력을 두고 벌이는 전쟁은 오늘날에도 세계 곳곳에서 벌어지고 있는 전쟁을 자연스레 떠올리게 만든다. 무대 위에서 쓰러져가는 희생자들 역시 오늘날 전쟁의 희생자들과 마찬가지로, 전쟁에서 이기더라도 권력 등 사회적 희소가치를 배분받지 못하는 이들이다.

연극 <이오카스테> 공연 사진
연극 <이오카스테> 공연 사진국립극단

신의 비극이 아닌 인간의 비극

<이오카스테>가 그려내는 전쟁의 비극에서 눈여겨 볼 점은 이 비극이 '인간의 비극'이라는 점이다. 앞서 <오이디푸스>의 비극은 인간의 비극이 아닌, '신의 비극'이다. 신탁을 피하려다 운명의 구렁텅이에 빠져 허우적대는 인간의 이야기로, 발버둥치는 것조차 신이 써놓은 연극의 수행으로 여겨진다. 하지만 <이오카스테>는 신의 비극 이후 인간의 선택에 따라 벌어지는 인간의 비극이라는 점에서 <오이디푸스>와 다르다.

신은 더 이상 전쟁을 하라고 부추기지 않지만, 에테오클레스와 폴리네이케스는 통치 권력을 두고 알량한 다툼을 벌이다 급기야 전쟁을 하게 된다. 테베를 번갈아 가며 다스리자는 약속을 에테오클레스가 이행하지 않았고, 이에 폴리네이케스는 분개해 동맹군과 테베를 공격한다. 그리고 신탁대로라면 이미 죽었어야 할 이오카스테가 전쟁의 한복판에 소환된다.

이오카스테는 미래, 이성, 선택 등을 강조한다. 특히 선택을 인간의 영역으로 여기며, 우리의 선택으로 전쟁을 끝낼 수 있다고 역설한다. 하지만 가진 것과 가질 가능성이 있는 것을 포기하지 않는 인간은 끝내 비극을 향해 걸음을 내디딘다. 그리고 이와는 무관한 이들이 무참히 희생되는, 더 큰 비극이 무대 위에 그려진다.

인간의 비극을 이야기하는 데 있어 또 하나 눈여겨 볼 점은, 비극을 이야기하는 인물들이다. 우선 이오카스테는 가장 중심에 있는 목격자이자 전쟁을 일으킨 두 아들을 중재하는 인물로 전면에 등장한다. 그는 어느 때보다 주체적이고 정치적이다. 고대 그리스에서 여성에게 정치적 권리가 부여되지 않았다는 점, 발언권이 제한됐다는 점을 생각해보면 이오카스테를 정치적·주체적 인물로 등장시킨 건 의미가 있다.

뿐만 아니라 두 딸 안티고네와 이스메네는 전쟁의 참상을 증언한다. 이때도 여성의 말하기를 통해 비극이 전해진다는 점을 짚고 넘어갈 만하다. 그리고 역설적이게도, 이들의 증언을 객석에서 듣고 있으면 오늘날 발언권 없이 무참히 쓰러져가는 전쟁의 희생자들을 생각하게 된다. 바로 이렇게, 고대 그리스 비극이 오늘날을 살아가는 이들에게 묵직한 윤리적 메시지를 던진다.

연극 <이오카스테> 공연 사진
연극 <이오카스테> 공연 사진국립극단
공연 연극 이오카스테 국립극단 안트로폴리스5부작

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