돌출하는 도전 정신, 영화 찍는 노인들의 '청춘'

서울국제노인영화제

상영 뒤 이어진 관객과의 대화 모습. 왼쪽부터 필자, 운현선, 이향미, 황은서 감독.도시락을 만들고 전달하는 봉사자, 도시락을 받아 드시는 어르신들, 이 같은 활동에 관심을 기울여야 마땅한 정책 결정자, 또 이런 활동의 존재조차 알지 못하는 이웃들까지. 영화를 둘러싼 다양한 사람들이 있을 수 있겠다. 영화가 이중 누구를 위한 것인지, 누구를 향하고 있는지는 명확하게 짚어 말하기는 어렵다. 다시 말해 초점이 불명확하단 점은 인터뷰의 나열로 이뤄지는 연출의 단조로움과 함께 영화의 아쉬움으로 짚어낼 수 있겠다.그럼에도 불구하고 이 영화가 보는 이로 하여금 어떤 감각을 일깨우고 있다는 점만큼은 분명하다. 영화 서두에 등장하는 두어 개의 인터뷰는 영화 후반에 그대로 반복되는데, 짧은 영상 가운데서도 특정 인터뷰를 덜어낼 수 없었을 만큼 찍은 장면을 지키고자 했던 감독의 마음 또한 읽히는 영화라고 할 수 있겠다.아마추어적이지만 그래서 더욱 이 작품이 가진 선명한 미덕이 고스란히 전해진다. 그건 진심, 타인의 수고와 어려움에 공감하고 안타까워하며 개선돼야 마땅하다 믿는 마음이 아닐까 한다. 나는 그것이 여느 대단한 다큐와 이 영화가 공유하는 것이라고 여긴다.단편경쟁 섹션엔 노인 창작자들의 작품 외에도 전업 청년 영화인들의 영화 또한 함께 섞여 상영됐다. 그중엔 다큐나 실사 극영화 외에도 애니메이션 등 형식적 특이점이 있는 작품 또한 자리했다. 전승배 감독의 10분짜리 단편 애니메이션 <건전지 할머니>도 그중 하나다.그림책과 애니메이션 등 매체를 옮겨 가며 활동을 이어온 강인숙, 전승배 부부 창작자의 '건전지 가족' 시리즈 중 '할머니' 편이다. <건전지 아빠>로 시작해 <건전지 엄마>, 그리고 <건전지 할머니>로 이어지는 작품군은 단순하지만 따스하고 나름대로 긴박하면서도 가족애를 확인하게 하는 특징을 공유한다. 무엇보다 펠트 질감의 인형으로 스톱모션 애니메이션을 찍어낸 작업이 근래 보기 드문 공 든 작품 특유의 매력을 발한다.18회 서울국제노인영화제는 단편경쟁 섹션에 대해 "'노년'이라는 화두를 다양한 창작자들이 저마다의 시선으로 풀어내는 소통의 장"이라며 "오랜 세월을 살아낸 이들의 깊은 통찰과 이제 막 카메라를 든 젊은 연출자들의 패기는 노년을 하나의 정해진 시기로 규정짓지 않은 대신, 그 안에 축적된 감정의 결과 지나온 시간의 무게, 그리고 세대와 세대가 교차하며 빚어내는 낯선 공감을 하나씩 드러낸다"고 설명했다.창작자의 나이를 떠나 발견할 수 있는 특징들, 이를테면 세상에 대한 호기심, 기꺼이 새로움과 부닥치려는 도전 정신이 작품 가운데서 수시로 돌출한다. 이를 맞으려는 이들이 또한 영화제를 찾아 작품과 만나니, 서울국제노인영화제가 그대로 청춘을 품었다 해도 틀렸다고 말할 수는 없겠다.