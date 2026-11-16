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김성호의 씨네만세 돌출하는 도전 정신, 영화 찍는 노인들의 '청춘'

돌출하는 도전 정신, 영화 찍는 노인들의 '청춘'

[김성호의 씨네만세 1506] 18회 서울국제노인영화제 단편 경쟁 <황금마차>, <엄마의 유품과 도시락>, <건전지 할머니>

김성호(starsky216)
26.11.16 10:31최종업데이트26.11.16 10:31
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사무엘 울만의 시 <Youth>를 좋아한다. 한국에선 흔히 '청춘'이라고 번역되는 이 시의 몇 구절은 울만의 다른 모든 글을 합친 것보다도 많이 인용된다. 첫 문장인 "Youth is not a time of life; it is a state of mind", 다섯 번째 행인 "This often exists in a man of sixty more than a boy twenty"이 꼭 그렇다. "청춘이란 인생의 어느 시기를 가리키지 않는다; 그건 마음가짐을 뜻하나니", "때로는 갓 스물 소년보다 육십몇 세 노인에게 청춘이 있다"쯤으로 옮겨둘 수 있겠다.

울만의 글이 시간을 건너 꾸준히 소환되는 건 그가 전에 없던 새로운 무엇을 발명했기 때문이 아니다. 태고부터 오늘에 이르기까지, 변치 않는 진실을 삶 가운데 길어내 글로써 포착했기 때문이다. 발명이 아닌 발견으로써, 그는 자기 자신의 삶과 동시대 사람들의 인생을 넘어 수백 년 뒤까지 공감을 살 만한 진실을 확인해 새겨둔 것이다. 얼마나 훌륭한 지혜인가.

청춘은 나이가 아닌 마음가짐에 달렸다. 육십 노인도 스무 살 젊은이보다 청춘일 수 있다. 반대로 열다섯 '영크크'가 팔십몇 세 '늙크크'보다 낡았을 수 있다. 격려와 경고는 이처럼 함께 자리한다.

노인에게도 청춘이 있다

황금마차 스틸컷
황금마차스틸컷서울국제노인영화제

18회 서울국제노인영화제는 바야흐로 '청춘의 축전'이다. '두려움을 물리치는 용기'로써 타인 앞에 자신을 내보이고, '안이함을 뿌리치는 모험심'으로 영화라는 매체 안에 자신의 세계를 부려내는 작가들이 한자리에 모였다.

사무엘 울만이 노래한 '탁월한 정신력'을 구성하는 그 밖의 것들, 말하자면 '풍부한 상상력', '왕성한 감수성과 의지력', '인생의 깊은 샘에서 솟아나는 신선함'을 갖춘 이들이 자신과 꼭 같은 좋은 것을 만나고자 이 자리를 찾아 격려하고 격려받는 광경 또한 이어진다. 나는 이 영화제에서 마주한 작품 몇을 추려 소개하려 한다.

이번 영화제 심사위원특별상은 대구에 본진을 둔 시니어영화제작단 '실버 시네마 루키'의 단편 <황금마차>에 돌아갔다. 제작 단체명에서 알 수 있듯 영화는 전문적인 영화인에 의해 만들어진 게 아니다.

은퇴한 노인들이 결성한 아마추어 영화제작단의 작업물로, 지난해에 이어 또 한 번 서울국제노인영화제의 문을 두드렸다. 촬영감독 출신으로, 왜소증이라는 장애를 가진 안종일 감독이 멘토로 참여했단 점도 눈여겨 볼 만하다. 안종일과 실버 시네마 루키 구성원들의 도전적이고 모험적 시도가 고스란히 <황금마차>의 연출적 특성으로 반영됐기 때문이다.

<황금마차>는 노년의 주인공 금자가 복지관 시니어 영화 제작 수업에서 옛 추억을 되살려 초등학교 시절 있었던 일로 영화를 찍는 이야기다. '황금자'라는 이름 때문에 '황금마차'라고 놀림당하던 국민학생 금자가 자기를 놀리는 남자아이의 따귀를 때렸던 이야기가 영화로 만들어져 뜻밖의 재회로 이어지는 단순한 서사를 가졌다. 그러나 제작진은 이를 꽤 도전적인 연출로 그려내는데, 영화 가운데 영화를 찍는 과정을 담은 일종의 메이킹 영상을 삽입한다거나, '극중극'의 엔딩 크레디트를 진짜 영화처럼 먼저 올려버리는 등의 수법을 쓰는 것이다.

독거 어르신 도시락 봉사를 다큐멘터리로

작품 그 자체를 넘어 아마추어인 노인 창작자들이 영화라는 매체와 관계를 맺어가는 양상 또한 살펴볼 수 있는 흥미로운 작품이다. 공동 창작물인 영화가 개인의 삶에 활력을 제공하는 모습이 꽤 인상적이다. 서울국제노인영화제가 이 작품에 심사위원특별상을 안긴 것도 작품 전반에 묻어나는 그와 같은 건강함 때문이 아닐까 한다.

단편 경쟁 섹션엔 이 밖에도 다양한 작품이 출품돼 경쟁했다. 운현선 감독의 25분짜리 영화 <엄마의 유품과 도시락>은 서울 성동구 성동50플러스센터에서 진행하는 독거 어르신 도시락 봉사 활동을 중심으로 한 다큐멘터리다.

센터 활동을 중심으로 다양한 소외 계층의 삶에 관심을 두어 왔다는 감독이 센터 내 요리 봉사단 회원들이 매주 금요일 도시락을 만들어 관내 독거 어르신들에게 배달하는 활동을 담아냈다. 투박한 형식이나마 봉사하는 사람과 그를 받는 사람들을 카메라 앞에 세워 인터뷰한 내용을 이어 붙임으로써 이 같은 활동을 알지 못한 이들에게 새로운 감각을 일깨운다.

서울국제노인영화제 상영 뒤 이어진 관객과의 대화 모습. 왼쪽부터 필자, 운현선, 이향미, 황은서 감독.
서울국제노인영화제상영 뒤 이어진 관객과의 대화 모습. 왼쪽부터 필자, 운현선, 이향미, 황은서 감독.서울국제노인영화제

투박함을 넘어 전해지는 진심

도시락을 만들고 전달하는 봉사자, 도시락을 받아 드시는 어르신들, 이 같은 활동에 관심을 기울여야 마땅한 정책 결정자, 또 이런 활동의 존재조차 알지 못하는 이웃들까지. 영화를 둘러싼 다양한 사람들이 있을 수 있겠다. 영화가 이중 누구를 위한 것인지, 누구를 향하고 있는지는 명확하게 짚어 말하기는 어렵다. 다시 말해 초점이 불명확하단 점은 인터뷰의 나열로 이뤄지는 연출의 단조로움과 함께 영화의 아쉬움으로 짚어낼 수 있겠다.

그럼에도 불구하고 이 영화가 보는 이로 하여금 어떤 감각을 일깨우고 있다는 점만큼은 분명하다. 영화 서두에 등장하는 두어 개의 인터뷰는 영화 후반에 그대로 반복되는데, 짧은 영상 가운데서도 특정 인터뷰를 덜어낼 수 없었을 만큼 찍은 장면을 지키고자 했던 감독의 마음 또한 읽히는 영화라고 할 수 있겠다.

아마추어적이지만 그래서 더욱 이 작품이 가진 선명한 미덕이 고스란히 전해진다. 그건 진심, 타인의 수고와 어려움에 공감하고 안타까워하며 개선돼야 마땅하다 믿는 마음이 아닐까 한다. 나는 그것이 여느 대단한 다큐와 이 영화가 공유하는 것이라고 여긴다.

청춘을 품은 영화, 그를 대하려는 관객

단편경쟁 섹션엔 노인 창작자들의 작품 외에도 전업 청년 영화인들의 영화 또한 함께 섞여 상영됐다. 그중엔 다큐나 실사 극영화 외에도 애니메이션 등 형식적 특이점이 있는 작품 또한 자리했다. 전승배 감독의 10분짜리 단편 애니메이션 <건전지 할머니>도 그중 하나다.

그림책과 애니메이션 등 매체를 옮겨 가며 활동을 이어온 강인숙, 전승배 부부 창작자의 '건전지 가족' 시리즈 중 '할머니' 편이다. <건전지 아빠>로 시작해 <건전지 엄마>, 그리고 <건전지 할머니>로 이어지는 작품군은 단순하지만 따스하고 나름대로 긴박하면서도 가족애를 확인하게 하는 특징을 공유한다. 무엇보다 펠트 질감의 인형으로 스톱모션 애니메이션을 찍어낸 작업이 근래 보기 드문 공 든 작품 특유의 매력을 발한다.

18회 서울국제노인영화제는 단편경쟁 섹션에 대해 "'노년'이라는 화두를 다양한 창작자들이 저마다의 시선으로 풀어내는 소통의 장"이라며 "오랜 세월을 살아낸 이들의 깊은 통찰과 이제 막 카메라를 든 젊은 연출자들의 패기는 노년을 하나의 정해진 시기로 규정짓지 않은 대신, 그 안에 축적된 감정의 결과 지나온 시간의 무게, 그리고 세대와 세대가 교차하며 빚어내는 낯선 공감을 하나씩 드러낸다"고 설명했다.

창작자의 나이를 떠나 발견할 수 있는 특징들, 이를테면 세상에 대한 호기심, 기꺼이 새로움과 부닥치려는 도전 정신이 작품 가운데서 수시로 돌출한다. 이를 맞으려는 이들이 또한 영화제를 찾아 작품과 만나니, 서울국제노인영화제가 그대로 청춘을 품었다 해도 틀렸다고 말할 수는 없겠다.

서울국제노인영화제 포스터
서울국제노인영화제포스터서울국제노인영화제



덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
서울국제노인영화제 SISFF 황금마차 엄마의유품과도시락 김성호의씨네만세

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김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 감탄한다, 누가 그 대사를 썼을까