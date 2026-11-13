787 대 1 경쟁률 뚫고 발탁된 배우, 물류창고 간 까닭

(주)헬리콘스튜디오

*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

영화 <후광> 스틸컷이제는 일상처럼 여겨지는 문 앞 택배 상자. 그 상자 하나가 도착하기까지 얼마나 많은 사람이 관여되어 있는지는 잘 생각하지 않게 된다. 노영완 감독의 첫 장편영화 <후광>은 그중 한 사람인 스물일곱 살의 택배기사인 민준(최강현 분)의 하루를 따라가는 작품이다. 어린 시절부터 영화감독을 꿈꿔왔지만 지금은 밤새 물건을 배달하고, 낮에는 잠을 자거나 틈틈이 시나리오를 쓰며 지내는 인물. 술에 취해 소란을 일으키는 아버지(문성환 분)와 어머니(맹주원 분) 돌봄이 필요한 형 김한(서민하 분)까지, 이들 모두는 그가 챙겨야 할 가족이다. 그러던 중 우연히 만난 점성학자(이재용 분)는 민준이 영국으로 떠나기만 하면 영화감독의 꿈을 이룰 수 있을 거란 이야기를 들려준다. 처음으로 구체적인 미래를 계획하기 시작한 그이지만, 당장은 해결해야 할 가족의 문제가 있다.영화 <후광>에서 민준이 택배기사라는 설정은 그의 경제적 상황과 처지를 설명하기 위한 도구에 지나지 않는다. 그보다는 그가 일하는 과정 자체가 영화의 중요한 사건이 된다. 어두운 시간에 상자를 들고 계단을 오르내리고, 배송을 마친 뒤에 편의점에서 할인 판매하는 음식을 사 먹는 민준의 하루에는 별다른 사건이 없어 보인다. 하지만 하루에도 몇 번씩 반복되는 동작과 그사이에 찾아오는 짧은 휴식을 지켜보는 것만으로도 관객은 해당 인물이 어떤 속도로 살아가는 사람인지 알게 된다. 노동을 끝낸 뒤에야 비로소 자신의 시간을 가질 수 있지만, 그 짧은 순간마저도 다음 노동을 준비하는 데 써야 하는 청년의 삶에 대해 말이다.이러한 일상을 보여주는 데 주로 활용되는 것은 핸드헬드 촬영이다. 카메라는 민준의 움직임을 따르며 배송 현장의 분주함과 육체적인 피로를 스크린 밖으로 전달하고자 한다. 배경음악을 최소화하는 대신 물건을 나르는 소리, 차량의 소음 등 자연스럽게 일터에서 발생되는 소음이 그 뒤로 두드러진다. 사이사이 들려오는 북한의 미사일 발사와 미세먼지, 원전의 안전 문제를 알리는 라디오 뉴스 역시 그가 살아가는 시대의 불안한 분위기를 드러낸다. 민준의 하루가 그에게만 주어진 예외적인 불행은 아니라는 점을 짐작하게 만드는 대목이기도 하다. 노영완 감독은 우리에게 편리한 생활을 제공하지만 정작 그 존재 자체는 쉽게 잊히는 택배 노동자의 삶을 그렇게 주목하고자 한다.