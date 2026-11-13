사이트 전체보기
787 대 1 경쟁률 뚫고 발탁된 배우, 물류창고 간 까닭

787 대 1 경쟁률 뚫고 발탁된 배우, 물류창고 간 까닭

[리뷰] 영화 <후광>

조영준(joyjun7)
26.11.13 16:54최종업데이트26.11.13 16:54
구글 검색 선호 출처로 추가
영화 <후광> 스틸컷
영화 <후광> 스틸컷(주)헬리콘스튜디오

*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

이제는 일상처럼 여겨지는 문 앞 택배 상자. 그 상자 하나가 도착하기까지 얼마나 많은 사람이 관여되어 있는지는 잘 생각하지 않게 된다. 노영완 감독의 첫 장편영화 <후광>은 그중 한 사람인 스물일곱 살의 택배기사인 민준(최강현 분)의 하루를 따라가는 작품이다. 어린 시절부터 영화감독을 꿈꿔왔지만 지금은 밤새 물건을 배달하고, 낮에는 잠을 자거나 틈틈이 시나리오를 쓰며 지내는 인물. 술에 취해 소란을 일으키는 아버지(문성환 분)와 어머니(맹주원 분) 돌봄이 필요한 형 김한(서민하 분)까지, 이들 모두는 그가 챙겨야 할 가족이다. 그러던 중 우연히 만난 점성학자(이재용 분)는 민준이 영국으로 떠나기만 하면 영화감독의 꿈을 이룰 수 있을 거란 이야기를 들려준다. 처음으로 구체적인 미래를 계획하기 시작한 그이지만, 당장은 해결해야 할 가족의 문제가 있다.

예외적인 불행은 아닌 택배기사의 삶

영화 <후광>에서 민준이 택배기사라는 설정은 그의 경제적 상황과 처지를 설명하기 위한 도구에 지나지 않는다. 그보다는 그가 일하는 과정 자체가 영화의 중요한 사건이 된다. 어두운 시간에 상자를 들고 계단을 오르내리고, 배송을 마친 뒤에 편의점에서 할인 판매하는 음식을 사 먹는 민준의 하루에는 별다른 사건이 없어 보인다. 하지만 하루에도 몇 번씩 반복되는 동작과 그사이에 찾아오는 짧은 휴식을 지켜보는 것만으로도 관객은 해당 인물이 어떤 속도로 살아가는 사람인지 알게 된다. 노동을 끝낸 뒤에야 비로소 자신의 시간을 가질 수 있지만, 그 짧은 순간마저도 다음 노동을 준비하는 데 써야 하는 청년의 삶에 대해 말이다.

이러한 일상을 보여주는 데 주로 활용되는 것은 핸드헬드 촬영이다. 카메라는 민준의 움직임을 따르며 배송 현장의 분주함과 육체적인 피로를 스크린 밖으로 전달하고자 한다. 배경음악을 최소화하는 대신 물건을 나르는 소리, 차량의 소음 등 자연스럽게 일터에서 발생되는 소음이 그 뒤로 두드러진다. 사이사이 들려오는 북한의 미사일 발사와 미세먼지, 원전의 안전 문제를 알리는 라디오 뉴스 역시 그가 살아가는 시대의 불안한 분위기를 드러낸다. 민준의 하루가 그에게만 주어진 예외적인 불행은 아니라는 점을 짐작하게 만드는 대목이기도 하다. 노영완 감독은 우리에게 편리한 생활을 제공하지만 정작 그 존재 자체는 쉽게 잊히는 택배 노동자의 삶을 그렇게 주목하고자 한다.

영화 <후광> 스틸컷
영화 <후광> 스틸컷(주)헬리콘스튜디오

트럭이라는 작은 공간의 의미, 그리고 303호

민준의 배송 차량은 영화에서 각별한 의미를 갖는 공간이다. 일할 때는 물건을 싣고 다니는 수단이지만, 일을 마치고 나면 식사를 하고 잠을 청하는 장소가 된다. 젖은 옷과 수건을 말리고 자신만의 글을 쓰는 공간 역시 이곳이다. 가족이 있는 집보다 오히려 혼자 머무는 좁은 짐칸에서 안정을 찾는다는 사실은 민준이 가족과 맺고 있는 관계를 짐작하게 만든다. 반면 영화감독을 꿈꾸는 그가 시나리오를 써 내려가는 모습은 이 공간을 조금 다르게 보게 한다. 남의 물건으로 채워졌던 공간이 일이 끝난 뒤에는 오롯이 자신의 미래를 상상할 수 있는 장소가 되는 것이다.

배송 차량만큼 흥미로운 공간은 민준이 반복해서 방문하게 되는 303호다. 이곳에는 민준이 배달한 상자들이 쌓여 있지만 정작 물건을 주문한 여성은 모습을 드러내지 않는다. 한 사람에게는 반드시 전달해야만 하는 업무로, 또 다른 사람에게는 바깥세상과 관계를 맺는 수단으로, 서로의 사정을 알지 못하는 두 사람의 관계는 그렇게 형성된다. 민준의 차량과 303호라는 공간, 두 장소는 모두 현대인의 고립을 보여주는 공간이면서도, 동시에 한 사회의 노동이 누군가의 삶과 연결되어 있음을 간접적으로 드러낸다.

영화 <후광> 스틸컷
영화 <후광> 스틸컷(주)헬리콘스튜디오

독립운동가의 후손이라는 자부심과 막내의 책임

민준의 삶을 힘겹게 하는 또 다른 요인은 가족이다. 아버지는 술을 마시고 폭력을 일으키며, 부모의 갈등이 심해지는 날에는 경찰서의 연락을 받고 달려가야만 하는 민준이다. 형 민하 역시 스스로 안정적인 생활을 꾸리기 어려운 상황에 놓여 있다. 그뿐만이 아니다. 어머니는 그런 민준에게 형의 결혼을 위한 자금 3천만 원을 마련하라고 요구하기도 한다. 막내인 그가 실질적인 가장의 역할을 하고 있는 셈이다. 영화가 민준의 영국행을 중요한 사건 가운데 하나로 삼고 있는 것도 이 때문이다. 새로운 곳에서 자신의 꿈을 펼치겠다는 마음 자체가 곧 가족을 어떻게 해야 할 것인지 결정하도록 떠민다.

이런 가족을 소개하는 과정에서 영화가 덧붙이는 독특한 설정 하나가 있다. 민준의 아버지가 독립운동가의 후손이라는 것이다. 한때 나라를 위해 헌신한 가문의 역사에 대해 자부심을 품고 살아가지만, 그러한 과거가 현재의 가족에게 안정을 보장해 주지는 않는다. 오히려 가문의 내력을 거듭 강조하는 아버지의 말과 태도는 민준이 짊어져야 할 또 하나의 부담이 된다. 사실 아버지 역시 자신의 이야기를 충분히 들어주는 사람이 주변에 없었던 것처럼 보인다. 이는 아버지가 저지르는 폭력에 대한 정당화라기보다 한 세대의 좌절이 가족 내에서 어떤 형태로 다음 세대로 전되는지 살펴보고자 함이다. 가족의 화해나 회복을 쉽게 보여주지 않는 것은 이 영화가 여느 가족영화와 다른 인상을 남기게 만드는 요인 가운데 하나가 된다.

영화 <후광> 스틸컷
영화 <후광> 스틸컷(주)헬리콘스튜디오

787 대 1의 경쟁률, 배우 최강현이 그려낸 민준

영화의 상당 부분을 홀로 이끌어가는 배우 최강현은 787 대 1의 경쟁률을 뚫고 민준 역에 발탁되었다고 알려져 있다. 그는 촬영을 준비하며 물류창고를 찾아가 실제 택배기사의 하루 일과를 따르고 또래 노동자들과 이야기도 나눴다고 한다. 그 과정에서 미래에 하고 싶은 일을 위해 택배 노동으로 자금을 마련하는 청년들이 있다는 사실 또한 접하게 된다. 민준 역시 생계를 위해 마지못해 일하는 사람인 동시에 그 노동을 통해 꿈에 가까워지려는 사람이라는 점에서 중요한 참고가 되었다는 후문이다.

그의 연기에서 주목할 점은 평소 감정을 억누르는 민준과 더 이상 찾기 어려운 상황에서 분노를 터뜨리는 민준 사이의 감정 변화다. 배달 중 가방을 도난당하는 사건은 그 차이를 뚜렷하게 드러낸다. 이 장면에서 그는 호흡과 표정, 몸의 긴장을 통해 그동안 쌓아온 분노를 가감 없이 표현해낸다. 그 상대가 자신보다 어린 청소년이었다는 점도 이 서사에서는 중요하다. 민준은 이 지점에서 자신이 가족에게서 경험해 온 폭력을 다른 누군가에게 되돌려줄 수도 있는 상황에 놓인다. 감정적 폭발과 동시에 어떻게 갈무리하는지를 지켜보는 것 역시 포인트가 될 수 있겠다.

2025년 제38회 도쿄국제영화제에서 처음 공개된 영화 <후광>은 아시아의 미래 부문 작품상을 수상한다. 이듬해 제27회 전주국제영화제에서도 관객을 만나 멕시코국립시네테카 개봉지원상을 받는다. 작품을 연출한 노영완 감독은 연극 <귀향>으로 무대 연출을 맡고 동명의 영화 제작 현장 등을 거치며 영화감독의 꿈을 키워왔다. 그런 그가 첫 장편의 주인공으로 아직 자신의 영화를 만들지 못한 청년을 선택했다는 사실은 특별해 보인다. 그 꿈을 이루는 과정만큼이나 그가 오늘 하루를 어떻게 살아가는지 보여주는 데 많은 시간을 할애하고 있는 작품인 만큼, 극장을 나서며 자신이 주문한 택배 상자를 가져다준 기사의 하루를 잠시 떠올리게 만드는 영화가 될 것이다.
영화 후광 최강현

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
조영준 (joyjun7) 내방

영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

이 기자의 최신기사 사랑하지 않으면 동물이 된다, 11년 만에 돌아온 '더 랍스터'