10년 만의 화해, 그 드레스는 왜 완성되어야 했을까?

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영화 <마더 메리> 스틸컷TEO, 워터홀컴퍼니㈜
지난 11일 개봉한 영화 <마더 메리>는 10년 전 절연한 마더 메리(앤 해서웨이)가 첫 무대를 함께했던 디자이너 샘(미카엘라 코엘)을 찾아가 3일 동안 드레스를 완성하는 이야기다. 마더 메리는 콘서트 중 추락 사고를 당한 후 컴백 무대를 준비하는 중이다. 오래전 두 사람은 서로가 영감의 원천이었지만 샘이 큰 상처를 받은 이후 멀어졌다. 시간은 흐르고 복귀 콘서트를 앞둔 마더 메리는 마음에 들지 않는 의상 때문 돌연 샘을 찾는다.
샘은 친구의 귀환을 언제부터 감지했던 걸까. 다짜고짜 드레스를 만들어 달라는 부탁은 울먹이는 호소였고, 샘은 톱스타의 무게에 짓눌린 연약한 인간을 모습에서 연민을 느낀다. 두 사람은 샘의 작업실에서 지난 10년 동안의 회포를 풀게 된다. 울고 웃고 싸우는 사소한 시간은 의상 작업의 일환이라고 말했지만 사실 화해의 시작이었다. 오해, 질투, 상처, 사랑, 동경을 확인하며 둘은 단단해진다.
취향 저격 아트 무비
<마더 메리>는 데이빗 로워리 특유의 서정적인 아트 스타일에 매료된 시네필을 위한 영화다. <고스트 스토리>와 <그린 나이트>로 연결된 데이빗 로워리 감독의 환영 3부작이자 할만하다. 주연을 비롯한 등장인물이 대부분 여성이며, 유령 혹은 초월적 존재의 등장과 강렬한 미적 감각에 매료된다.
독보적 주인공 마더 메리는 실존 인물이 아니다. 마돈나 혹은 레이디 가가 등 여성 팝스타를 모티브로 한다. <레 미제라블>을 통해 가창력을 인정받은 앤 해서웨이의 무대 장악력과 아우라는 실제 뮤지션이라고 봐도 될 정도다. 음악 스타일과 의상, 헤어, 메이크업 스타일은 중세의 성녀를 연상케한다.
관객은 그녀의 퍼포먼스를 1열에서 직관하는 호사를 누리게 된다. 앤 해서웨이는 올해 <악마는 프라다를 입는다 2>, <오디세이>, <오크 스트리트의 마지막 날>, <베러티> 이후 다섯 번째 영화로 관객을 만났다. 팔색조란 말이 어울린다. 무대에 선 그녀의 독보적 의상, 화려함, 연기력, 춤 선을 바라보는 내내 황홀하다. 심지어 복근과 잔근육이 아름답게 느껴질 정도다.
그를 뒷받침하는 건 마더 메리의 종교적인 콘셉트다. 음악은 몽환적이고 감각적인 성가처럼 들린다. 귀에서 떠나지 않는 OST도 인상적이다. 잭 안토노프, 찰리 XCX, FKA 트위그스 등 뮤지션이 참여했고, 내면의 불안과 상처가 새겨져 있는 가사는 또 다른 여운을 남긴다. 영화 속에서는 의도했는지 가사를 번역하지 않아 온전히 음악으로만 즐길 수 있다. 메인 테마곡인 Burial(장례식)은 황홀한 어둠의 잠식이 파멸로 이어지는 내면 서사로 해석된다.
10년만의 화해... 요란하네