10년 만의 화해, 그 드레스는 왜 완성되어야 했을까?

▲영화 <마더 메리> 스틸컷 TEO, 워터홀컴퍼니㈜

마더 메리와 샘은 영혼의 짝꿍처럼 연결되어 있다. 샘의 사랑니에서 빠져나왔던 정체불명의 존재는 훗날 마더 메리에게 가닿기 때문이다. 빨간 그것의 존재는 다양하게 해석된다. 둘 사이의 애증의 형태일 수도 있고, 둘을 연결하는 영혼일 수도 있다. 마더 메리와 샘의 상처나 응어리, 한국식으로 본다면 '한' 정도가 아닐까 싶다. 귀신이거나 악마일 수도 있다.



마더 메리의 컬러가 레드라면 샘은 블루다. 정열과 차분함이 수시로 교차되며 그 에너지가 몽환적으로 흐른다. 아이러니한 것은 마더 메리가 주문의 의상 제작의 콘셉트는 '명료함'이었다는 것이다. 의식의 흐름대로 지나가는 이야기 같으나, 영화의 플래시백, 혹은 연극의 무대 장치처럼 정적이면서도 동시에 동적이다.



마더 메리는 성모라는 뜻이다. 후광은 때때로 예수의 가시 면류관 같다. 대중 앞에서 전시되고 소비되는 팝스타, 자신을 갈아 넣어 완벽주의를 갈구하는 인간, 무대 위에 오를수록 소멸할 뿐이다. 그녀는 스스로 숭배받는 성녀인척했지만 누구보다도 자신을 구원하고 싶어 한다. 대중에게 우상이 될수록 공포와 외로움에 고갈된다.



화려한 헤어, 메이크업, 패션을 벗어던지면 초라하고 우울한 개인만이 존재한다. 그녀가 위로받을 수 있고, 공허함을 충족 받을 수 있는 존재는 샘일 뿐이다. 마더 메리는 옭아맨 가시관을 벗어던지고 샘에게 달려간다.



샘 또한 친구와 재회를 기다렸다. 둘은 상처를 보듬고 서로를 구원한다. 앤 해서웨이와 미카엘라 코엘은 묘한 인상으로 관객과 서로를 끌어당긴다. 팝스타가 품은 의외의 연약함과 상처를 가려 줄 단단한 갑옷을 만들어 간다. 마더 메리와 샘의 스토리로 씨줄과 날줄을 엮어 완성한다.



다만 지나친 상징과 은유가 등장해 초현실적인 장면이 많아 대중적인 영화는 아니다. 두 사람의 대화는 시종일관 읊조리듯 소곤거리기만 한다. 샘의 작업실은 연극 무대처럼 둘의 대화로만 채워지고 때로는 동굴처럼 공허한 울림이 들릴 뿐이다. 그러나 취향만 맞는다면 황홀한 러닝타임을 그저 즐기면 되는 영화다.





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