노란 샤쓰 입은 말 없는 그 사나이가 부른 원조 케이팝

조훈성

뮤지컬 〈노오란 샤쓰의 사나이〉 커튼콜2023년 초연 당시에는 2012년도부터 KBS2에서 방영되고 있는 음악예능프로그램<불후의 명곡>을 코너를 차용해 손석우의 노래를 엮었다.(실제 <불후의 명곡> '손석우 편'이 2014년 5월에 방영된 적이 있다.) 보통 지역인물을 다룬 작품의 경우는 전기적 구성이 갖는 제약이 있는데, 이를 재치 있게, 극중 경연 무대 형식을 빌어 넘어오면서 지역인물을 다루는 공연이 빠지기 쉬운 엄숙주의나 교훈성을 비켜 갔던 게 인상적이었다.다만 음악극 형식이라 하더라도 손석우라는 인물의 삶을 극적으로 엮어 내는 서사적 힘이나, 무대 장치와 장면 구성, 라이브 밴드의 활용 등에서 작품의 차별성을 보다 부각했으면 하는 바람도 남았었다. 이번 뮤지컬도 줄거리의 뼈대는 크게 다르지 않다. 손석우 가요제, 경연 무대의 형식을 띤 채 손석우가 작곡하고 편곡한 노래들이 차례로 불리고, 그 사이사이에 일제강점기와 한국전쟁을 지나온 음악가의 전기가 덧붙는 구조다.극중 한 예술가의 삶에서의 고난, 가족에 대한 정서라든지, 고독한 창작의 고통을 보여주고자 하는 시도가 없진 않지만, 이번 작품에서역시 많은 삽입곡을 소개하는데 치중하고 예술적 삶의 극적인 정서는 제대로 드러나 보이지는 못하는 다소 아쉬움이 남는다. 이는 주크박스형 공연의 제약일 수박에 없다. 극중 영혼이 된 인물이 본인의 이야기를 끼워 노래와 노래 사이를 잇는데, 장면 상황을 부연해주는 데 머무르는 경우가 많다.지난 음악극과 확연하게 달라진 점은 시민배우 대신 전문배우들이 무대를 채웠고, 이와 같이 호흡한 밴드 뮤지션들이 무대 위에서 직접 라이브 연주를 하면서 수록된 그 시절 음악의 질감이 한층 음악적으로 생생해지면서 무대완성도가 나아졌다는 점이다. 사용된 곡 넘버 구성도 초연 때 삽입된 몇몇 곡이 빠지고 새로 정리되었다. 그러나 이를 '음악극'에서 '뮤지컬'로의 완전한 전환이라 선뜻 말하기 어렵다. 배우의 숙련도와 연주의 완성도는 높아졌지만, 작품을 이끄는 극작의 방식은 여전히 음악'극'에 머물러 있다.이번 작품에서 가장 기대했던 것은 '어린 손석우'(진하림), '청년 손석우'(김미려), '영혼 손석우'(손동수)라는 한 인물, 세 배역의 만남을 어떤 방식으로 구성하고 연출할 수 있을지 궁금했다. 세상을 떠난 손석우가 영혼으로 무대에 서서 자기 생을 되돌아본다면, 경연이라는 형식을 넘어서는 새로운 극적 시점이 열릴 수 있으리라 생각했기 때문이다.기억하는 자와 기억되는 자, 또, 꿈을 품은 소년과 꿈을 좇는 청년이 한 무대에서 서로를 마주하는 순간이야말로 다소 상투적이지만 뮤지컬이 노래로 할 수 있는 가장 극적인 장면일 수 있겠다. 하지만 무대에서 세 인물이 서로 만나는 장면의 비중이나 심도가 깊지 않다. 청년 손석우와 영혼 손석우는 각자의 자리에서 노래하고 이야기할 뿐 서로의 시간에 깊이 개입하지 않고, 어린 손석우는 마지막에 이르러서야 두 인물과 잠시 마주하는 정도다.각각의 손석우를 무대에서 하나의 생으로 입체적으로 비추기보다 시기별 등장인물로 나뉘어 배치된 셈이다. 영혼 손석우가 지난 삶을 회고하며 후회와 화해를 노래하는 장면, 청년 손석우가 자신이 될 미래와 대면하는 장면이 한두 곡이라도 더 있었다면 극적인 무게가 더 실리지 않았을까도 생각해보게 된다. 물론 청년 손석우 역의 배우 '김미려'를 젠더프리 캐스팅으로 썼다는 부분은 대중적 인지도와 별개로 작품 전개의 주축에서의 균형 가져왔다는 데 긍정적이었다고 보여진다.