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극장가는 길 노란 샤쓰 입은 말 없는 그 사나이가 부른 원조 케이팝

노란 샤쓰 입은 말 없는 그 사나이가 부른 원조 케이팝

[극장가는 길] 뮤지컬 <노오란 샤쓰의 사나이>

조훈성(ggachifly)
26.11.13 15:53최종업데이트26.11.13 15:53
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'극장가는 길'은 어둠이 번지는 저녁, 극장을 향해 걷는 발걸음에서 시작된다. 객석과 무대에서 벌어지는 밀고 당기며 교차하는 숨소리, 조명기 점멸, 사라졌으나 사라지지 않는 세계 변화의 순간을 길어내고 이를 기록한다. 나는 지역의 연극과 축제의 현장을 묵묵히 걷고 보면서 그 무대의 잔상과 스쳐간 감정과에 대해 적으며 동시대적 의미를 함께 나누고자 한다.[기자말]
지난 2023년 9월, 장흥문예회관에서 음악극으로 선보였던 <노오란 샤쓰의 사나이>에 대한 인상이 아직 남아있던지라, 이번 뮤지컬 <노오란 샤쓰의 사나이>에 대한 기대가 컸다. 당시 공연 덕분에 장흥 출신 작곡가 손석우(1920~2019)의 생애와 노래를 알게 되었고, 또 전문배우들만이 아니라 지역의 시민배우들이 함께한 무대여서 더 인상 깊은 작품이기도 했다.

그 작품이 3년 만에 '뮤지컬'이라는 이름을 달고 다시 무대에 오른다니, 어떤 모습으로 다시 만들어졌을지 주목하지 않을 수 없었다. 초연을 본 사람으로서 작품의 가능성을 봐 달라는 연출자의 부탁이 있었는데, 그게 자못 부담이 되면서도 지역에서 다시 작품을 올릴 수 있다는 것만으로도 의미가 있다 여기면서 초대에 응했다. 그때의 기억과 오늘의 특별한 무대 사이를 상상하면서 지난 11일 장흥 가는 길, 손석우의 곡을 들었다.

지역 공연 홍보물을 받아 들면 습관처럼 맨 아래 주최, 주관, 지원사업 이름부터 살펴보게 된다. 이제는 자체 제작 공연 여건이 더욱 나빠졌다. 지난 음악극이 올해는 '2026년 문예회관 특성화 지원사업 선정작'이라는 문구와 함께 주최는 문화체육관광부, 주관은 장흥문화예술회관·한국문화예술회관연합회가 적혀 있다.

공연작품을 제작한 단체는 극예술창작집단 흥인데, 주최, 주관의 이름이 바뀌었다 치더라도, 제작 단체 이름은 빠져있었다. 그래서 처음에는 제목만 같고, 지역문예회관에서 작품을 원작 연출자에게 맡겨 새 작품을 만든 것인가 생각하기도 했다. 이 지원 사업은 문예회관이 주도해 지역 문화자원이나 특화 장르의 공연을 기획·제작하는 것으로, 올해 예산이 100억 원으로 늘면서 전국 95개 문예회관이 선정되었다.

단순 대관이나 초청 공연이 아니라, 신작 제작·기존 레퍼토리 정착·시리즈 및 축제 기획으로 갈래가 나뉘는데, 이번 공연은 '극단의 작품'에서 '문예회관의 작품'으로 다시 태어난 셈이다. 한데, 작·연출자인 안치선을 비롯해 2023년 초연의 창작곡이나 작품에 쓰인 곡들이 대부분이어서 전혀 다른 작품이라고 할 수 없을 듯하다.

뮤지컬로 만난 '손석우'의 예술적 삶

뮤지컬 〈노오란 샤쓰의 사나이〉 커튼콜
뮤지컬 〈노오란 샤쓰의 사나이〉 커튼콜조훈성

2023년 초연 당시에는 2012년도부터 KBS2에서 방영되고 있는 음악예능프로그램<불후의 명곡>을 코너를 차용해 손석우의 노래를 엮었다.(실제 <불후의 명곡> '손석우 편'이 2014년 5월에 방영된 적이 있다.) 보통 지역인물을 다룬 작품의 경우는 전기적 구성이 갖는 제약이 있는데, 이를 재치 있게, 극중 경연 무대 형식을 빌어 넘어오면서 지역인물을 다루는 공연이 빠지기 쉬운 엄숙주의나 교훈성을 비켜 갔던 게 인상적이었다.

다만 음악극 형식이라 하더라도 손석우라는 인물의 삶을 극적으로 엮어 내는 서사적 힘이나, 무대 장치와 장면 구성, 라이브 밴드의 활용 등에서 작품의 차별성을 보다 부각했으면 하는 바람도 남았었다. 이번 뮤지컬도 줄거리의 뼈대는 크게 다르지 않다. 손석우 가요제, 경연 무대의 형식을 띤 채 손석우가 작곡하고 편곡한 노래들이 차례로 불리고, 그 사이사이에 일제강점기와 한국전쟁을 지나온 음악가의 전기가 덧붙는 구조다.

극중 한 예술가의 삶에서의 고난, 가족에 대한 정서라든지, 고독한 창작의 고통을 보여주고자 하는 시도가 없진 않지만, 이번 작품에서역시 많은 삽입곡을 소개하는데 치중하고 예술적 삶의 극적인 정서는 제대로 드러나 보이지는 못하는 다소 아쉬움이 남는다. 이는 주크박스형 공연의 제약일 수박에 없다. 극중 영혼이 된 인물이 본인의 이야기를 끼워 노래와 노래 사이를 잇는데, 장면 상황을 부연해주는 데 머무르는 경우가 많다.

지난 음악극과 확연하게 달라진 점은 시민배우 대신 전문배우들이 무대를 채웠고, 이와 같이 호흡한 밴드 뮤지션들이 무대 위에서 직접 라이브 연주를 하면서 수록된 그 시절 음악의 질감이 한층 음악적으로 생생해지면서 무대완성도가 나아졌다는 점이다. 사용된 곡 넘버 구성도 초연 때 삽입된 몇몇 곡이 빠지고 새로 정리되었다. 그러나 이를 '음악극'에서 '뮤지컬'로의 완전한 전환이라 선뜻 말하기 어렵다. 배우의 숙련도와 연주의 완성도는 높아졌지만, 작품을 이끄는 극작의 방식은 여전히 음악'극'에 머물러 있다.

이번 작품에서 가장 기대했던 것은 '어린 손석우'(진하림), '청년 손석우'(김미려), '영혼 손석우'(손동수)라는 한 인물, 세 배역의 만남을 어떤 방식으로 구성하고 연출할 수 있을지 궁금했다. 세상을 떠난 손석우가 영혼으로 무대에 서서 자기 생을 되돌아본다면, 경연이라는 형식을 넘어서는 새로운 극적 시점이 열릴 수 있으리라 생각했기 때문이다.

기억하는 자와 기억되는 자, 또, 꿈을 품은 소년과 꿈을 좇는 청년이 한 무대에서 서로를 마주하는 순간이야말로 다소 상투적이지만 뮤지컬이 노래로 할 수 있는 가장 극적인 장면일 수 있겠다. 하지만 무대에서 세 인물이 서로 만나는 장면의 비중이나 심도가 깊지 않다. 청년 손석우와 영혼 손석우는 각자의 자리에서 노래하고 이야기할 뿐 서로의 시간에 깊이 개입하지 않고, 어린 손석우는 마지막에 이르러서야 두 인물과 잠시 마주하는 정도다.

각각의 손석우를 무대에서 하나의 생으로 입체적으로 비추기보다 시기별 등장인물로 나뉘어 배치된 셈이다. 영혼 손석우가 지난 삶을 회고하며 후회와 화해를 노래하는 장면, 청년 손석우가 자신이 될 미래와 대면하는 장면이 한두 곡이라도 더 있었다면 극적인 무게가 더 실리지 않았을까도 생각해보게 된다. 물론 청년 손석우 역의 배우 '김미려'를 젠더프리 캐스팅으로 썼다는 부분은 대중적 인지도와 별개로 작품 전개의 주축에서의 균형 가져왔다는 데 긍정적이었다고 보여진다.

시절의 노래가 시대를 건너는 방식

뮤지컬 〈노오란 샤쓰의 사나이〉의 공연이미지
뮤지컬 〈노오란 샤쓰의 사나이〉의 공연이미지조훈성

나처럼 음악 전문가가 아닌 이에겐, 1930년대 만요와 신민요부터 50년대 스탠더드 팝, 60년대 재즈와 라틴, 트로트와 모던 팝에 이르는 시절 음악의 흐름이나 특색을 잘 알지 못할 수도 있다. 하지만 이번 공연에 수록된 스무여 곡이 어떤 순서로 놓였는지 따라가는 것만으로도 이 작품이 무엇을 말하려 하는지 짐작해 볼 수는 있다.

이 작품에서는 손석우의 노래만이 아니라 김해송의 <청춘삘딩>, <선술집 풍경>, <청춘계급>, 1939년도 김정구 노래의 구전·신민요 <돈타령>, 문일석이 작사하고 손목인이 작곡한 이난영의 <목포의 눈물>까지 1930년대부터 다양한 시절 음악을 통해 근현대 한국음악사의 폭을 넓힌다. 한 작곡가의 히트곡 메들리가 아니라, 손석우라는 인물을 통과시키면서 한국 대중음악의 연대기로 작품을 짜겠다는 의도가 있다고 할 수 있다.

또, <노란 샤쓰의 사나이>는 당시 흔치 않던 힐빌리(초기 컨트리 음악) 리듬과 재즈 빅밴드풍 편곡으로, 구슬픈 트로트와는 전혀 다른 가요로 평가받는다. 그래서 이번 작품에서 라이브 밴드의 역할은 이러한 시대를 건너는 다양한 형식의 곡들을 어떻게 해석하고 연주하는가는 무척 중요한 요소라고 할 수 있다. 1930년대 만요부터 1984년 조용필의 <가랑비>까지 시대별 곡들의 전형적인 음색들을 어떻게 재현하고 새롭게 해석 가능한가는 또 다른 흥미로운 지점이다.

원곡 재현이나 '레트로 팝 뮤지컬 넘버'로의 재해석인지 달리 접근해볼 수 있는 여지가 있다. 그래서 주크박스 뮤지컬에서 자주 이야기되는 것처럼, 작품에 쓰이는 익숙한 노래는 관객을 쉽게 극장 안으로 끌어들이지만, 노래가 이야기를 끌고 가는지 이야기가 노래를 위해 존재하는지에 따라 작품의 무게는 달라질 수밖에 없다는 것이다. 객석에서는 익숙한 노래가 흘러나올 때마다 함께 흥얼거리기도 하면서 자연스럽게 이 경연대회 참여한 관객 관객이 된다.

"노래가 이야기를 끄는가, 이야기가 노래 위해 있는가"

뮤지컬 〈노오란 샤쓰의 사나이〉 커튼콜
뮤지컬 〈노오란 샤쓰의 사나이〉 커튼콜조훈성

노래가 이야기를 끌고 가는가, 아니면 노래를 위해 이야기가 존재하는가. 아마도 이 뮤지컬의 고민이 여기에 있을 듯하다. 대부분 이 뮤지컬 공연의 곡들은 극의 상황 안에서 인물의 욕망이나 갈등을 밀고 나가기보다, 다음 노래를 부르기 위한 계기로 장면을 불러낸다. 노래가 끝나면 이야기가 잠시 이어지고, 그 이야기는 다시 다음 노래를 소개하는 데 쓰이다 보니 노래 한 곡 한 곡은 반갑지만, 노래와 노래 사이에서 손석우라는 인물의 감정이 쌓이지 않을 수밖에 없다.

그래서 작품에서 들려지는 곡들은 하나의 서사로 꿰어지지 못하고 히트곡 메들리에 가까운 인상을 남긴다. 뮤지컬의 넘버는 인물이 더 이상 말로 할 수 없을 때 노래가 터져 나오는 자리여야 한다. 원곡을 그대로 부르더라도 그 노래가 왜 지금 이 장면에서 불려야 하는지, 인물의 어떤 선택과 맞닿아 있는지가 극 안에서 설득될 때 비로소 익숙한 노래는 새로운 의미를 얻을 수 있을 것이다.

손석우의 노래를 '한국 팝(K-POP)의 위대한 시작이자 여명'이라 부른다. 과장만은 아니다. '노란 샤쓰의 사나이'는 프랑스 샹송 가수 이베트 지로가 내한 공연에서 우리말로 불렀고, 일본과 동남아에서도 유행했으며, 이 노래를 부른 한명숙은 '한류 1호 가수'로 재평가 받는다. 그렇다면 우리는 오늘 '손석우'와의 만남에서 그 시절 무엇과 마주했는가를 발견해야 할 듯하다.

눈물과 한탄의 신파가 주를 이루던 시대에 스윙과 라틴과 컨트리를 들여왔고, 비너스레코드를 직접 세워 제작 방식을 바꾸려 했던 새로운 도전, 그 '낯섦의 용기' 같은 것을 말이다. 역설적으로 이번 무대는 그 낯섦보다 익숙함에 기대고 있었다. 손석우가 당대의 문법을 깨뜨렸듯이, 그의 노래를 다루는 뮤지컬도 히트곡을 차례로 들려주는 익숙한 형식을 넘어설 때 비로소 그 정신을 잇는 것이 아닐까. 그럼에도 3년 전 지역 극단이 길어 올린 이야기가 오늘 다시 공공극장의 레퍼토리로 다시 무대에 올랐다는 것은 그만큼 이 작품의 가능성이 크다는 반증이겠다.

장흥에서 다시 호남고속도로 상행선을 대전으로 돌아오는 길, 귓가에는 "노란 샤쓰 입은 말없는 그 사람이...." 절로 익숙한 노랫말이 흥얼거려진다. 60여 년 전 이 노래를 지금까지도 여전히 불리어진다는 것은, 당시로선 낯선 2분의 2박자, 경쾌한 서구 스윙 리듬에 반복적인 후렴구가 낯설면서도 신선했을 테지만 무엇보다도 사랑의 기다림이나 비애가 아닌 노래 속 친숙한 평범한 남성 주인공에 대한 일상적 호감을 드러냈다는 데 그 친숙함 덕분이 아닐까.

과거의 향수를 자극함과 동시에, 지금 들어도 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 그 경쾌한 선율에 어쩌면 지역 뮤지컬의 접근은 바로 '향수'에 대한 감각을 어떻게 무대화할 수 있느냐에 있지 않을까 생각해보게 된다. 지역에서 만드는 뮤지컬은 낯선 길 위에 도전이라고 할 수 있다. 손석우의 곡들이 오늘 우리 앞에 다시 틀어져야 하는 것은 묵묵히 그 진짜 노래를 향한 개척의 여정 때문이지 않을까.

뮤지컬 <노오란 샤쓰의 사나이>(2026.11.10.~11.12. 장흥문화예술회관 대공연장)
작·연출: 안치선
작곡·편곡·음악감독: 박석주

출연: 김미려, 손동수, 김호준, 김진건, 김은숙, 정주희, 엄대, 진하림, 이지웅, 이소연
연주: 박석주(기타), 노선택(베이스), 신현필(색소폰), 이종호(드럼), 박현준(건반)
주최: 문화체육관광부 / 주관: 장흥문화예술회관, 한국문화예술회관연합회
키워드: 노오란샤쓰의사나이 손석우 장흥문화예술회관 문예회관특성화지원사업 지역뮤지컬, 안치선, 주크박스뮤지컬

뮤지컬 〈노오란 샤쓰의 사나이〉의 포스터
뮤지컬 〈노오란 샤쓰의 사나이〉의 포스터극예술창작집단 흥


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조훈성 (ggachifly) 내방

대전에서 나고 자랐으며, 전통연희, 굿, 마당극 등을 연구하고, 또 그 마당을 보러 다녔다. 공연장 안팎을 분주히 걷다 보니,연극, 공연 축제에 대한 글을 쓰는 일이 생업이 되었다. 지역 문화예술정책에 관심이 많아 이와 관련한 심의, 자문 등의 일도 겸하고 있다. 2024년, 『묵음_ 다음에 걸음, 그리고 스페이스바』 (그래도, 2024) 등을 발간했다.

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