노란 샤쓰 입은 말 없는 그 사나이가 부른 원조 케이팝

|'극장가는 길'은 어둠이 번지는 저녁, 극장을 향해 걷는 발걸음에서 시작된다. 객석과 무대에서 벌어지는 밀고 당기며 교차하는 숨소리, 조명기 점멸, 사라졌으나 사라지지 않는 세계 변화의 순간을 길어내고 이를 기록한다. 나는 지역의 연극과 축제의 현장을 묵묵히 걷고 보면서 그 무대의 잔상과 스쳐간 감정과에 대해 적으며 동시대적 의미를 함께 나누고자 한다.[기자말]
지난 2023년 9월, 장흥문예회관에서 음악극으로 선보였던 <노오란 샤쓰의 사나이>에 대한 인상이 아직 남아있던지라, 이번 뮤지컬 <노오란 샤쓰의 사나이>에 대한 기대가 컸다. 당시 공연 덕분에 장흥 출신 작곡가 손석우(1920~2019)의 생애와 노래를 알게 되었고, 또 전문배우들만이 아니라 지역의 시민배우들이 함께한 무대여서 더 인상 깊은 작품이기도 했다.
그 작품이 3년 만에 '뮤지컬'이라는 이름을 달고 다시 무대에 오른다니, 어떤 모습으로 다시 만들어졌을지 주목하지 않을 수 없었다. 초연을 본 사람으로서 작품의 가능성을 봐 달라는 연출자의 부탁이 있었는데, 그게 자못 부담이 되면서도 지역에서 다시 작품을 올릴 수 있다는 것만으로도 의미가 있다 여기면서 초대에 응했다. 그때의 기억과 오늘의 특별한 무대 사이를 상상하면서 지난 11일 장흥 가는 길, 손석우의 곡을 들었다.
지역 공연 홍보물을 받아 들면 습관처럼 맨 아래 주최, 주관, 지원사업 이름부터 살펴보게 된다. 이제는 자체 제작 공연 여건이 더욱 나빠졌다. 지난 음악극이 올해는 '2026년 문예회관 특성화 지원사업 선정작'이라는 문구와 함께 주최는 문화체육관광부, 주관은 장흥문화예술회관·한국문화예술회관연합회가 적혀 있다.
공연작품을 제작한 단체는 극예술창작집단 흥인데, 주최, 주관의 이름이 바뀌었다 치더라도, 제작 단체 이름은 빠져있었다. 그래서 처음에는 제목만 같고, 지역문예회관에서 작품을 원작 연출자에게 맡겨 새 작품을 만든 것인가 생각하기도 했다. 이 지원 사업은 문예회관이 주도해 지역 문화자원이나 특화 장르의 공연을 기획·제작하는 것으로, 올해 예산이 100억 원으로 늘면서 전국 95개 문예회관이 선정되었다.
단순 대관이나 초청 공연이 아니라, 신작 제작·기존 레퍼토리 정착·시리즈 및 축제 기획으로 갈래가 나뉘는데, 이번 공연은 '극단의 작품'에서 '문예회관의 작품'으로 다시 태어난 셈이다. 한데, 작·연출자인 안치선을 비롯해 2023년 초연의 창작곡이나 작품에 쓰인 곡들이 대부분이어서 전혀 다른 작품이라고 할 수 없을 듯하다.
뮤지컬로 만난 '손석우'의 예술적 삶