박항서, 인종차별 항의했다가 2경기 직무 정지 징계

제자를 향한 인종차별에 맞섰지만, 돌아온 것은 징계였다. 박항서 감독에게 2경기 직무 정지 처분이 내려지면서 선수 보호와 규정 적용 사이의 딜레마가 수면 위로 떠올랐다.태국축구협회(FAT)는 지난 12일(한국시간) 공식 채널을 통해 "10일 회의를 열고 박항서 감독에게 2경기 출전 정지 및 제재금 1만 3333바트(약 53만 원)의 징계를 내리기로 했다"라며 "관련 규정에 따른 기본 제재금은 2만 바트지만, 2부 리그 감경 조항을 적용해 3분의 2 수준인 1만 3333바트를 부과했다"라고 발표했다.사건의 발단은 이러하다. 태국 깐짜나부리의 사령탑으로 있는 박항서 감독은 지난 1일 태국 파타야 농프루 스타디움에서 열린 '2026-27 타이 리그 2' 9라운드 파타야 유나이티드와 맞대결 이후 인종차별적인 망언과 행동을 이어간 관중과 정면으로 충돌했다.이날 관중석에서는 본인 소속팀 선수 존 바지오(마다가스카르)를 향해 인종차별적 비난이 쏟아졌다. 당시 기존 징계로 관중석에서 경기를 지켜봤던 박 감독은 경기 후에도 이런 행태가 이어지자 결국 분노를 드러냈다.해당 관중은 박 감독을 향해 '김치맨'이라는 표현과 욕설을 섞어 도발을 이어갔다. 결국 격분한 박 감독은 조용히 하라는 제스처와 함께 주먹을 휘두르는 시늉을 하며 강하게 항의했다.사건이 벌어진 이후 소속사 DJ매니지먼트는 공식 입장문을 통해 "박 감독은 바지오에게 지속적인 욕설과 외모 비하 발언을 이어간 관중에게 항의했고, 관중은 '원숭이'라는 인종차별적인 표현도 했다"라며 사건의 전말을 밝혔다.또 "박 감독은 선수에게 가해지는 모욕적인 언행을 직접 목격했다. 이를 중단시키려고 관중에게 항의했다는 내용을 태국축구협회에 제출한 소명서에 담았다. 선수를 보호해야 하는 지도자로서의 책임을 다하고자 했다"라고 설명했다.그러나 태국축구협회의 결정은 달랐다. 협회는 관중의 인종차별적 행위가 부적절했다는 점을 인정하면서도 박 감독의 대응 과정 역시 적절하지 않았다고 판단했다. 선수를 보호하기 위한 항의는 가능하지만, 표현 방식에는 '적절성과 성숙함'이 필요하다는 것이다.이해하기 어려운 대목도 있다. 경기장에서 명백하게 금지된 인종차별적 표현과 언행이 이어지는 상황에서 지도자는 어디까지 항의할 수 있을까. 선수 보호를 위해 나선 행동이 징계로 이어진다면, 현장에서 선수들을 이끌어야 하는 지도자에게 요구되는 책임과 권한의 경계는 어디까지인지 의문이 남는다.유럽 축구에서도 유사한 사례가 있었다. 2024년 7월 울버햄프턴과 코모의 프리시즌 경기에서 황희찬이 인종차별적 발언을 듣자, 당시 동료였던 다니엘 포덴세는 상대 선수를 가격해 퇴장당했다. 게리 오닐 감독 역시 황희찬에게 경기 중단 의사를 물었고, 구단은 공식적인 문제 제기에 나섰다.이후 국제축구연맹(FIFA)은 인종차별적 발언을 한 코모 선수 마르코 쿠르토에게 10경기 출전 정지 징계를 내렸다. 이 가운데 5경기는 2년간 집행이 유예됐다. 포덴세의 폭력적인 대응으로 퇴장당한 만큼, 인종차별에 항의했다는 이유만으로 모든 행동이 정당화된 것은 아니었다.박항서 감독의 사례도 이러한 관점에서 살펴볼 필요가 있다. 물론 상대 선수를 가격한 포덴세와 관중을 향해 도발적인 손짓을 한 박 감독의 행동을 동일 선상에 놓기는 어렵다. 다만 두 사건 모두 인종차별에 대한 항의 과정에서 발생했다는 공통점이 있다.태국축구협회의 판단에도 명확한 규정상 근거는 존재한다. 협회는 징계 규정 제2.5조에 따라 박 감독의 행동을 공공장소에서의 부적절한 언행과 도발 행위로 판단했다. 해당 조항은 경기 전후를 포함해 경기장 내 갈등이나 소요를 유발할 수 있는 행동에 대해 2경기 직무 정지와 1만~2만 바트의 벌금을 규정하고 있다.박 감독에게는 2경기 직무 정지와 기본 제재금 2만 바트가 적용됐다. 실제 제재금은 태국 2부 리그 감경 규정에 따라 1만 3333바트로 줄었다. 다만 이는 리그 등급에 따른 감액으로, 선수 보호라는 행동의 목적을 참작한 별도의 감경은 아니었다.반면 협회는 인종차별적 언행을 한 관중과 관련해 제4.1조를 적용했다. 존 바지오를 향한 인종차별적 행위와 박 감독을 향한 인종차별적 언행에 대해 파타야 유나이티드 구단에 각각 2만 바트, 총 4만 바트의 제재금을 부과했다.그러나 인종차별 행위에 가담한 관중 개인에 대한 즉각적인 경기장 출입 제한 조치는 발표되지 않았다. 협회는 구단에 관중 관리와 통제를 강화하도록 요구했으며, 같은 행위가 반복될 경우 더 강한 징계와 경기장 출입 금지 등을 검토하겠다는 입장을 밝혔다.여기서 짚어야 할 부분은 징계의 존재 자체보다 그 실효성과 형평성이다. 박 감독은 부적절한 대응으로 실제 두 경기 동안 지도 업무를 수행할 수 없게 됐지만, 인종차별 행위에 대해서는 구단에 대한 금전적 제재와 재발 방지 경고가 중심을 이뤘다.서로 다른 위반 행위에 각기 다른 규정이 적용된 결과라는 점은 이해할 수 있다. 그러나 이러한 조치가 피해자 보호와 인종차별 예방이라는 목적에 충분히 부합하는지는 의문이 남는다. 물론 선수 보호라는 명분이 지도자의 모든 행동에 면죄부를 줄 수는 없다.관중과 직접적인 충돌은 경기장 안전을 위협할 수 있고, 지도자에게는 갈등을 더 키우지 않아야 할 책임도 있기 때문이다. 특히 박 감독은 당시 기존 징계로 직무 정지 상태였다는 점에서 더욱 신중한 행동이 요구됐다.결국 이번 논란의 핵심은 박 감독의 행동이 적절했느냐는 질문에만 머무르지 않는다. 인종차별을 촉발한 관중의 행위와 이에 대응한 지도자의 행동을 각각 평가하되, 그에 따른 제재가 실제로 누구를 보호하고 어떤 재발 방지 효과를 거둘 수 있는지까지 살펴봐야 한다.규정을 적용하는 것과 그 목적을 실현하는 것은 반드시 같은 의미가 아니다. 선수 보호와 경기장 질서 유지라는 두 가지 원칙이 정면으로 충돌했을 때, 이를 규정하는 행정 규칙이 어떤 기준으로 균형을 찾아야 하는지 이번 징계는 또 하나의 질문을 남겼다.한편 박항서 감독이 이끄는 깐짜나부리는 11월 A매치 휴식기 이후 오는 22일 송클라FC를 상대로 리그 일정을 재개할 예정이다.