'페이크 주인공' 우려에도... '문무'가 기대를 모으는 이유

▲문무대하드라마 문무 KBS

KBS 정통 대하드라마의 전통을 잇는 <문무>가 마침내 베일을 벗고 시청자들을 찾아온다.



지난 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서는 <문무>(극본 김리헌·연출 김영조)의 제작발표회가 열렸다.



<문무>는 격동의 7세기 동아시아를 배경으로 삼국통일을 향해 나아가는 지도자들의 이야기를 그린 이야기다. 신라의 삼국통일을 완성한 '문무왕' 김법민(이현욱)을 중심으로 김춘추(김강우), 김유신(박성웅), 장혁(연개소문) 등 역사적 인물들의 치열한 투쟁과 고독한 선택을 담는다. 무게감 있는 연기파 배우들의 합류, 삼국통일전쟁이라는 화려한 볼거리, 몽골 현지 촬영과 AI를 활용한 대규모 제작 시스템 등에서 기대를 모으고 있다.



KBS는 전통적으로 한민족의 역사적 사건을 다룬 굵직한 정치 대하사극을 꾸준히 선보인 바 있다. <용의 눈물>,<정도전>.<태종 이방원>등에서는 격동의 여말선초 시대를, <대조영>에서는 발해 건국, <태조 왕건>에서는 후삼국 시대와 통일전쟁, <고려거란전쟁>과 <천추태후>에서는 여요전쟁, <무인시대>에서는 고려 무신정권 시대, <대왕 세종>은 세종대왕 시대, <왕과 비>에서는 계유정난에서 연산군 시대, <불멸의 이순신>과 <징비록>에서는 임진왜란, <근초고왕>과 <광개토태왕>,<대왕의 꿈>에서는 삼국시대 명군들의 이야기를 각각 다룬 바 있다. 역사를 잘 모르는 이들도 KBS 대하드라마만 '정주행'하면 한국사의 전반적인 흐름을 파악할 수 있을 정도다.



정통 대하사극은 일반적인 사극과는 달리 진지한 주제 의식과 철저한 역사 고증을 바탕으로 '드라마로 보는 역사 교과서'라는 이야기가 나올 만큼, 그 위상과 완성도에 대한 기대치가 높다. 제작진과 배우들도 정통 사극에 참여하면서 실제 우리 역사를 다루고 있다는 '사명감'을 항상 언급할 정도다. 유동근, 김무생, 서인석, 김영철, 최수종, 김명민, 이덕화, 지승현 등 당대 최고 연기파 배우들이 일생일대의 '인생 연기'를 선보인 무대이기도 했다.



하지만 KBS 대하사극은 2010년대를 기점으로 서서히 하락세를 그렸다. 달라진 드라마 제작 환경 속에 높은 제작비 부담, 소재 고갈과 재탕, 역사 고증과 완성도 논란 등이 겹치며 제작 편수도 점점 줄어들었고 인기도 예전만 못했다. KBS 대하사극의 마지막 걸작으로 꼽히는 2014년 <정도전> 이후로는 인기와 완성도 면에서 모두 인정받는 작품이 드물었다.



특히 종전 마지막 대하사극이었던 2022년 <고려거란전쟁>의 경우, 평가가 극과 극을 달리는 희대의 '괴작'으로 남은 바 있다. 전반부까지는 박진감 넘치는 전쟁 연출과 양규(지승현)의 재조명 등으로 호평을 받았으나, 후반부로 갈수록 메인작가의 개연성 없는 이야기 전개와 역사 왜곡 논란, 주요 전쟁 장면에서 엉성하고 과도한 CG 등으로 평가가 급락했다. 결국 드라마는 '고려궐안전쟁' '우천 취소 귀주대첩' 등 각종 흑역사만 남기며 용두사미가 되었다는 비판을 피하지 못했다.



<문무>는 <고려거란전쟁> 이후 3년 만에 다시 돌아온 대하사극이자 35번째 작품이다. 사실 드라마의 배경이 되는 삼국통일전쟁 시기는 <대왕의 꿈>을 비롯하여 <대조영><삼국기>(이상 KBS), <연개소문>(SBS) 등 이미 여러 작품에서 많이 다루어진 시대다.



전란의 시대를 다루고 있는 대규모 역사 프로젝트라는 점은 전작 <고려거란전쟁>과 비슷하다. 연출을 맡은 김영조 감독은 <화랑><근초고왕>,<징비록> 등을 연출한 사극 베테랑이며, 김리헌, 홍진이 작가는 KBS 드라마극본 공모전 당선자 출신으로 이 작품이 입봉작이다.



제작발표회에 참석한 박장범 KBS 사장은 "'<문무>에는 '삼한일통' 메시지를 담고 있다. 남북분단을 비롯하여 우리나라 안에서도 지역과 젠더, 이념 등 여러 갈등과 분열의 모습을 많이 보이고 있는 시대에, 어떻게 우리 선조가 통일의 과업을 이어냈는지 외세에 맞서 자주주권을 지켜냈는지를 보며 함께 고민해 보는 것이 의미가 있다"고 설명했다. 박 사장은 "통합하고 화합해 하나의 국가를 이뤄낸 선조들의 리더십을 대하드라마를 통해 많은 시사점을 얻었으면 좋겠다. 정치인들도 많이 보셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.



또한 이호 담당 CP는 "삼국 통일은 많은 분들이 잘 알고 있는 역사다. 하지만 연개소문이나 김춘추에 비해 문무왕이나 신라가 당나라를 어떻게 물리쳤는가에 대한 점은 잘 모르는 부분도 많더라. 우리가 이런 이야기를 하면 많은 시청자들에게 재미와 의미, 감동을 줄 수 있을 것 같았다"라고 제작 배경을 설명했다.



문무왕 김법민은 신라의 삼국통일을 완성한 군주로 꼽히지만, 정작 그동안 다른 영웅들에 비하여 조명을 덜 받은 측면이 있다. 문무왕이 본격적으로 활약하기에 앞서 아버지를 김춘추를 비롯하여 김유신, 연개소문, 계백, 의자왕 등 드라마틱한 인물과 사건들이 워낙 많았기 때문이기도 하다.



하지만 문무왕이 활약하던 시대 역시 신라는 안팎으로 어려운 상황에 직면해 있었고, 문무왕은 끊임없이 각종 국가적 난제를 헤쳐나가야만 했다. 드라마는 문무왕이 어떻게 아버지 김춘추의 문(외교술과 정치력), 멘토인 김유신에게 무(전쟁과 용병술)를 물려받는 후계자이자 최후의 승자가 될 수 있었는지를 조명할 예정이다.



이호 CP는 "우리 드라마의 큰 이야기 재미 중 하나가, 김법민이라는 문무왕이 젊었을 때부터 통일하는 순간까지를 그러낸다는 것"이라고 차별화 포인트를 설명했다.



주인공 문무왕을 연기한 배우 이현욱은 "문무왕은 절제의 달인이었다. 처음에는 관조적인 삶을 살고 싸움, 전쟁을 싫어하는 인물이었는데 이 인물이 결심이 서고 전쟁터로 나가 나라를 지키겠다는 결심이 서기까지가 연기로 보여드리는 것"이라고 소개하며 "감정적으로 가지 않되 어떻게 이 인물이 백성과 나라를 포용하는 과정을 전달할 수 있을까를 표현하는 게 힘들었다"고 설명했다.



신라의 삼국통일 과정을 새롭게 해석하는 부분도 주목할만하다. 종전에는 민족주의적인 관점에서 신라가 외세인 당나라를 끌어들여 같은 민족인 백제와 고구려를 멸망시킨 것에 대하여 부정적으로 바라보는 시각이 많았다.



하지만 당시 신라는 내부적으로는 귀족들간의 권력투쟁, 밖으로는 백제,고구려, 왜(일본) 등에 둘러싸여 고립무원에 빠진 절체절명의 상황이었다. 드라마는 삼국중 가장 약하던 신라가 절체절명의 위기에서 '외교'를 어떻게 실리적으로 활용하여 불리하던 국제정세를 바꾸어놓았는지, 후반부의 나당전쟁에서는 고구려, 백제 유민들과 힘을 합쳐서 어떻게 당나라를 격퇴하고 통일을 완수할수 있었는지를 조명할 예정이다.



다만 한편으로 시청자들 사이에서는 벌써부터 우려의 목소리도 조금씩 나온다. 드라마는 일단 문무왕을 주인공으로 내세우고 있지만, 시대배경은 사실상 삼국통일전쟁기 전체를 아우르는 내용이다. 드라마의 첫번째 주요장면인 주필산 선투가 645년 1차 고당전쟁 시기이고, 클라이맥스인 기벌포 전투는 나당전쟁의 대미를 장식하는 676년(문무왕 16년)의 사건으로 무려 30년이나 차이가 난다.



이러다보니 드라마는 연개소문의 정변, 고당전쟁, 비담의 난 등 문무왕과는 직접적으로 큰 관련이 없는 사건들까지 상당한 비중으로 다뤄질 것이 확실시된다. 과거의 대하사극은 100부작 이상 제작되며 1,2년 넘게 방영되는 경우도 흔했지만, 최근에는 편수가 점점 줄어들었고 <문무>는 고작 28부작에 불과하다. 이런 방대한 이야기를 짧은 편수안에 담아내려다가 이야기의 밀도가 떨어진다는 문제점은 50부작인 <징비록>이나 32부작이었던<태종 이방원>에서도 비판받았던 문제점이다.



또한 연개소문(장혁)이나 김진주(정웅인)같이 실제 역사에서 문무왕과 별 연관이 없는 인물들이 주요 캐릭터로 비중있게 설정되면서, 삼국통일전쟁 후반부에야 본격적인 활약이 시작되는 주인공 문무왕이 자칫 '페이크 주인공'으로 전락할수 있다는 우려도 나온다.



<태조 왕건>에서 주인공 왕건(최수종)이 오히려 궁예(김영철)나 견훤(서인석)에 가려져서 존재감이 희미해졌던 사례를 떠올리게 한다. 실제로 <문무>의 티저가 온라인에 공개되면서 시청자들이 가장 뜨거운 관심을 보이며 높은 조횟수를 기록했던 것은 장혁이 연기한 연개소문이었다.



그럼에도 오랜만에 제작된 대규모 대하드라마라는 점에서 시청자들의 관심과 기대치 자체는 매우 높다. 특히 '역사 덕후' 팬들 사이에서 가장 주목받는 부분은 역사 고증과 작품 스케일이다. 이는 전작 <고려거란전쟁>이 실패한 이유에서 반면교사를 얻어야할 대목이다.



이호 CP는 "고증 문제가 생기지 않도록 많은 노력을 했다. 회의도 많이 했고모든 것들은 사료에 기반해 만들었다. 기존 대하드라마보다 많은 자문 교수님을 모시고 항상 회의를 함께 했다. 논란이 생기지 않도록 최선을 다해 노력했다"고 밝혔다.



또한 전쟁씬이 많을수밖에 없는 작품 특성상, 스케일을 제대로 구현하기 위해 AI 기술을 적극 활용했다고 밝혔다. <문무>는 삼국통일전쟁 시대의 주요 전쟁중 주필산 전투, 매소성 전투, 기벌포 전투의 3대 전투룰 중점적으로 묘사할 예정이다. KBS는 이 작품에 약 300억 원 규모의 제작비를 투입했으며, 대규모 전쟁씬을 표현하기 위하여 실사 기반으로 한 AI의 비중이 커질 것으로 알려지며 발전된 영상미에 대한 기대감을 모으고 있다.



분열과 갈등이 넘쳐나는 시기에 신라의 삼국통일을 다루며 진정한 통합의 의미를 묻는 <문무>의 메시지는 과연 오늘날의 시청자들에게 재미와 감동을 동시에 전해줄수 있을까. <문무>의 첫 회는 오는 14일 오후 9시 20분 KBS2에서 첫 방송된다.



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